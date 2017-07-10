Необычные образцы оружия. Пистолет «утиная лапка»

По материалам из открытых источников

Перед разработчиками ручного огнестрельного оружия на протяжении всего его существования стояла очевидная задача — сделать оружие максимально эффективным и удобным. Правда, сами оружейники достаточно часто воспринимали оба эти качества очень своеобразно, выдавая иногда не просто странные, а очень странные образцы оружия, своеобразность которого просто зашкаливала. Очень часто единственным, что роднило их разработки с обыкновенными пистолетами, было то, что они также могли выпустить в противника пулю. Хотя некоторые конструкторы заходили так далеко, что и этого их ручное огнестрельное оружие уже не могло гарантировать.Необходимо помнить о том, что первые образцы огнестрельного оружия, не обязательно даже ручного, не отличались в лучшую сторону своей надежностью. Это в полной мере было справедливо как для пистолетов, так и для ружей. Фитили отсыревали, кремни стачивались, сложные колесцовые замки в самые ответственные моменты боя могли отказать, часто они оказывались заклиненными из-за попавшей в механизм грязи. По этой причине достаточно длительное время оружейники не рассматривали пистолет в качестве вполне самостоятельного оружия. Вплоть до XIX века предпринимались попытки совместить в нем и огнестрельное и привычное холодное оружие, что было причиной появления разнообразных пистолетов-шпаг, пистолетов-ножей и т.д.К чему только не приделывались пистолетные механизмы, кто-то использовал для этого столовые приборы, которые оснащались стволом и полкой для пороха. Естественно, подобное оружие в большинстве случаев не могло похвастаться своей эффективностью, более того эффект часто был обратным. Получившимися гибридами, объединяющими стрелковое и холодное оружие, невозможно было нормально фехтовать (из-за смещения баланса, который менялся еще и от того было оружие заряженным или нет), ни стрелять (механизмы были очень сильно подвержены загрязнению или повреждениям). О прицеливании из такого оружия и говорить нечего. Несмотря на все перечисленное, подобное оружие пользовалось стабильным спросом, однако со временем лишь как предметы роскоши или коллекционирования, а не полноценное боевое оружие. При этом комбинированное оружие никогда не выпускалось серийно, каждая такая модель была штучной работой и поэтому обладала в дальнейшем большой ценностью.Со временем обычные пистолеты достаточно прочно вошли в обиход, тогда перед оружейниками всего мира появилась новая задача — многозарядность. К ее решению оружейники подходили с разных сторон. Самым очевидным решением, которое полностью соответствовало техническим возможностям того временного периода, было использование многоствольной конструкции. Однако к реализации этой идеи на практике конструкторы оружия подходили каждый по-своему.Уже в XVII веке была реализована достаточно интересная и оригинальная идея, которая предполагала размещение стволов не вплотную друг к другу, а веером. Получившаяся достаточно странная конструкция получила обозначение «утиная лапка» из-за своей достаточно своеобразной формы. О меткости при использовании подобного оружия можно было в целом забыть, однако, учитывая в принципе невысокую точность стрельбы всех ранних моделей огнестрельного ручного оружия, многих устраивала и такая меткость. К тому же «утиная лапка» была довольно страшным оружием против любой толпы. Один человек, в руках которого было это необычное оружие, мог одним выстрелом поразить сразу нескольких своих противников, даже если они стояли бы на изрядном расстоянии друг от друга. Основное предназначение такого оружия — поражение больших групп людей на близкой дистанции, когда выпущенные пули обязательно в хоть кого-то да попадут. Важно понимать, что такой пистолет стрелял из всех своих стволов одновременно.Говорят, что именно по этой причине «утиную лапку» особенно полюбили морские офицеры. Держа такой многоствольный пистолет в руке, капитан или офицер мог достаточно легко утихомирить любой намечающийся на корабле бунт — так как, в кого именно полетят пули, предугадать не мог никто, включая самого стрелявшего. Ровно по той же причине подобное оружие пользовалось уважением у охранников тюрем, которые также боялись бунтов и их последствий. Количество стволов «утиной лапки» могло быть самым разным — от трех до шести или даже девяти. При этом чем больше было стволов, тем стрелку было сложнее справиться с таким оружием и его отдачей. Именно поэтому оружие использовалось очень ограничено — сильная отдача, малая точность и достаточно большой вес, возраставший вместе с числом стволов, давали о себе знать. Несмотря на это столь экзотическое оружие в различных конфигурациях смогло просуществовать вплоть до XX века.Существует версия, что появлению «утиных лапок» поспособствовали пираты XVII века, которые в море испытывали очень большие трудности с прицеливанием. Морская качка — лишь полбеды. А если в желудке моряка плещется еще и пинта ямайского рома? В таких условиях о меткой стрельбе из достаточно несовершенного оружия можно было и не мечтать. А стрелять приходилось достаточно часто. Мало кто из команд судов, которые пираты брали на абордаж, сдавался им без боя и уж точно никто не встречал их хлебом-солью. Именно по этой причине у многих пиратов Ямайки и Тортуги необычные многоствольные пистолеты получили некоторое распространение. Такое оружие годилось не только во время штурма призового судна, но и в качестве очень веского аргумента в любом кабацком споре, когда предмет спора не имел никакого значения.Есть сведения о том, что подобное оружие любили не только пираты. «Утиные лапки» носили и купцы, которые так готовы были защищать свой кошелек. Никаких кредитных карт в то время, естественно, не существовало, так что при себе купцы могли носить достаточно приличные суммы денег, которые нужно было защищать. Иногда «утиными лапками» вооружались и простые горожане, но в их случае это были в основном кустарно изготовленные образцы. При этом в разное время существовало большое количество моделей с разным количеством стволов, встречались даже такие, на которых имелся и штык. С появлением многозарядного стрелкового оружия, все «утиные лапки» потеряли хоть какую-то ценность.