Лавров рассказал об итогах встречи Путина и Трампа

Действительно, была очень продолжительная и конкретная встреча. Мое ощущение, что подтвердилось, что президенты и российский и американский движимы, прежде всего, национальными интересами своих стран и понимают эти интересы в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать конфронтационные сценарии, не пытаться проблемы создавать на ровном месте

Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Лавров назвал переговоры лидеров двух стран конструктивными и отметил, что они подтвердили настрой Путина и Трампа на взаимовыгодные договоренности.— заявил он, передает РИА Новости В частности, по словам министра, президенты обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также выразили готовность объявить с полудня 9 июля перемирие на юго-западе Сирии в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда.Трамп, сообщил Лавров, заявил Путину, что кампания по обсуждению "вмешательства" России в выборы в США приобретает странный характер.Переговоры двух лидеров продлились свыше двух часов. Перед их началом Путин отметил важность личных встреч для обсуждения важнейших тем. Трамп в свою очередь заявил, что для него честь вести переговоры с Путиным, и выразил мнение, что Москву и Вашингтон "впереди ждут позитивные события".Ранее Белый дом заявлял, что встреча двух президентов продлится два часа, а в Кремле отмечали, что несмотря на ограниченность по времени, Путин и Трамп смогут обсудить широкий круг вопросов, включая ситуацию в Сирии, на Украине, Корейском полуострове и вопросы двусторонних отношений.