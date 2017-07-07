21:58 07 июля

Лавров рассказал об итогах встречи Путина и Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Лавров назвал переговоры лидеров двух стран конструктивными и отметил, что они подтвердили настрой Путина и Трампа на взаимовыгодные договоренности.

Действительно, была очень продолжительная и конкретная встреча. Мое ощущение, что подтвердилось, что президенты и российский и американский движимы, прежде всего, национальными интересами своих стран и понимают эти интересы в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать конфронтационные сценарии, не пытаться проблемы создавать на ровном месте
— заявил он, передает РИА Новости




В частности, по словам министра, президенты обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также выразили готовность объявить с полудня 9 июля перемирие на юго-западе Сирии в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда.

Трамп, сообщил Лавров, заявил Путину, что кампания по обсуждению "вмешательства" России в выборы в США приобретает странный характер.

Переговоры двух лидеров продлились свыше двух часов. Перед их началом Путин отметил важность личных встреч для обсуждения важнейших тем. Трамп в свою очередь заявил, что для него честь вести переговоры с Путиным, и выразил мнение, что Москву и Вашингтон "впереди ждут позитивные события".

Ранее Белый дом заявлял, что встреча двух президентов продлится два часа, а в Кремле отмечали, что несмотря на ограниченность по времени, Путин и Трамп смогут обсудить широкий круг вопросов, включая ситуацию в Сирии, на Украине, Корейском полуострове и вопросы двусторонних отношений.

Использованы фотографии: Carlos Barria/Reuters
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Комментарии 38

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  1. злой партизан Сегодня, 20:40
    Вот один из главных итогов:

    МОЛНИЯ: РФ и США создают канал для коммуникации по Украине — без Украины

    07.07.2017 - 20:29
    МОЛНИЯ: РФ и США создают канал для коммуникации по Украине — без Украины | Русская весна
    Как сообщают журналисты «кремлевского пула», во время выхода к прессе по итогам переговоров Путина и Трампа глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил что лидеры двух государств договорились создать канал связи Россия-США для влияния на Украину в выполнении Минска-2    .
    злой партизан
    1. demo Сегодня, 20:43
      Это зрада или перемога?
      demo
      1. cniza Сегодня, 20:45
        Это лохотрон , для скакунов.
        cniza
        1. Дрюня2 Сегодня, 20:45
          Пресс-конференция Сергея Лаврова на саммите G20

          мне показалось what , что Сергей Викторович нервничает - журналисты довели ?
          Дрюня2
          1. cniza Сегодня, 20:47
            Работа на износ. Просто устал.
            cniza
            1. Тралл Сегодня, 21:02
              Фото на память. Геополитическое кучкование smile
              Тралл
              1. Partyzan Сегодня, 21:16
                семейное фото и в центре мамочка laughing
                Partyzan
            2. Partyzan Сегодня, 21:11
              просто достали по десять раз одно и тоже спрашивать request
              Partyzan
          2. Heapoiss Сегодня, 21:13
            Еле сдерживается, чтобы не произнести свою крылатую фразу
            wink
            Heapoiss
          3. analgin Сегодня, 21:25
            Цитата: Дрюня2
            что Сергей Викторович нервничает - журналисты довели ?

            Видно переговоры прошли не так успешно, как он хочет показать. Завтра всё точно узнаем.
            П.С.: И да,
            В частности, по словам министра, президенты обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также выразили готовность объявить с полудня 9 июля перемирие на юго-западе Сирии в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда.

            Серьёзно? Без Израиля и Иордании или он про них забыл сказать? Ну, ну...
            analgin
          4. iliitchitch Сегодня, 21:27
            Цитата: Дрюня2
            мне показалось , что Сергей Викторович нервничает - журналисты довели ?


            Мужик-то нехилый . Как он башку-то ещё никому не отвернул ? Это правильно , думаю , что дипломатам АК не выдают .
            iliitchitch
          5. Дрюня2 Сегодня, 21:29
            протесты в Гамбурге - он лайн
            Дрюня2
            1. sabakina Сегодня, 21:55
              И чё? И это всё? Мы на таких кострах картошку пекли! Про прощальный пионерский в в пионерлагере вааще молчу!
              sabakina
        2. Zibelew Сегодня, 20:53
          Переговоры двух лидеров продлились свыше двух часов.

          За это время Трамп мог 23 раза встретится с Порошенко fellow
          Zibelew
      2. Pulya Сегодня, 21:21
        Я одного не пойму...
        Раздули встречу двух презиков, до галактических маштабов.
        Один волновался ( как школьник) чуть палец не сломал себе, другой геройски напускал, на себя, самоуверенность laughing
        Клоунада
        Pulya
    2. poquello Сегодня, 20:44
      Цитата: злой партизан
      РФ и США создают канал для коммуникации по Украине — без Украины

      а как ещё Трамп узнает чем люди Байдена в укропии занимаются
      poquello
  2. poquello Сегодня, 20:41
    не пытаться разыгрывать конфронтационные сценарии, не пытаться проблемы создавать на ровном месте

    не согласен я, петя вдребодан похож на тряпку но никак не на ровное место
    poquello
  3. Комментарий был удален.
  4. anjey Сегодня, 20:45
    cудя по фото к статье был "взрослый разговор"...
    anjey
    1. SCHMEL Сегодня, 20:51
      Могли бы попроще и поспокойней встречу провести laughing
      SCHMEL
      1. Стропорез Сегодня, 21:22
        Я ща уписаюсь)))))) Ты эт.с этюба выложи))))
        Стропорез
        1. SCHMEL Сегодня, 21:47
          Нет, с твиттера трампа, вот ещё. Трамп делает головокружительную карьеру
          SCHMEL
  5. Комментарий был удален.
  6. SCHMEL Сегодня, 20:46
    Трамп, сообщил Лавров, заявил Путину, что кампания по обсуждению "вмешательства" России в выборы в США приобретает странный характер.
    SCHMEL
  7. Холуай Сегодня, 20:48
    Надо Трампу объяснить то, что Санкции только ускорят войну!
    Холуай
    1. Стропорез Сегодня, 21:30
      Цитата: Холуай
      Надо Трампу объяснить то, что Санкции только ускорят войну!

      Каго с кем???? fool
      Стропорез
      1. Холуай Сегодня, 21:35
        Всех,со всеми...
        Холуай
        1. Стропорез Сегодня, 21:43
          тролить изволите? belay их есть у меня! wink
          дык скем воевать то собрались? с соловьёвым? так не поймёте.., тада с эрнстом или добродеевым?
          Дык ,снаряды с патронами в в "диван" зааправляйте ,едроссовские еропланы" унесут вас в светлую даль! wassat
          Стропорез
  8. demo Сегодня, 20:49
    Не знаю, обратил ли кто-нибудь внимание на то, в каких зажатых позах все сидели?
    На положение рук и ног?
    На то как подавал руку Трамп и как ее пожимал Путин?
    Кто понимает язык телодвижений, тот сможет ответить на любой вопрос - кто есть кто в этой ситуации.
    Конечно интересно посмотреть всю беседу, от начала до конца, но кто же ее покажет.
    Вывод: Трамп стеснялся и просил, Путин волновался, но требовал.
    demo
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 20:54
      Цитата: demo
      Вывод: Трамп стеснялся и просил, Путин волновался, но требовал.

      Рано еще выводы делать, Трамп уже всему миру в Польше перед G20 все сказал. А то что Трамп стеснялся и просил, тогда бы и удара по Сирии не было бы. Он больше на Рейгана похож.
      Viktor.12.71
      1. major071 Сегодня, 21:13
        Viktor.12.71

        Рано еще выводы делать, Трамп уже всему миру в Польше перед G20 все сказал. А то что Трамп стеснялся и просил, тогда бы и удара по Сирии не было бы. Он больше на Рейгана похож


        В Польше Трамп сказал то, что от него ждали именно в Польше. И все его выступление есть ни что иное, как подготовленные именно к этому случаю, тезисы. Выступал бы в Литве, то не поляки, а литовцы бы были великим народом, а пугалки Россией - это автоматически заложено в речь любого лидера крупного государства для выступления перед папуасами, в роли которых США давно держит почти всю Европу, а уж Польшу с Трибалтийскими Вымиратами - так и подавно. hi
        major071
        1. Стропорез Сегодня, 21:28
          Цитата: major071
          В Польше Трамп сказал то, что от него ждали именно в Польше

          а на ЖО-20 , то что ждали на ЖО-20?!
          Стропорез
    2. AleksPol Сегодня, 20:54
      Смелое и не обычное заявление . hi
      AleksPol
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:51
    Сейчас Трамп пишет отчет Путину, о том как он встречался с Путиным wassat
    Изгоняющий либероидов
  10. Горный стрелок Сегодня, 20:59
    Короче, что то там с Внакраиной случится... Штатовец по этому поводу ПРИБУДЕТ В МОСКВУ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ! Я шизею, дорогая редакция... А Петя о чем говорил Трампу целых пять - ой нет, ШЕСТЬ минут?
    Горный стрелок
    1. Partyzan Сегодня, 21:20
      . А Петя о чем говорил Трампу целых пять - ой нет, ШЕСТЬ минут?

      тоже что и обамке
      Partyzan
  11. iouris Сегодня, 21:01
    Большое видится на расстоянии. Вот кто сразу мог сказать, чем закончится встреча Горби с Тэтчер?
    iouris
  12. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 21:14
    перед Петром Порошенко как то не красиво получилось у Трампа..шо он вони кажет???
    alibabaewitch.vasilij2018
  13. 16112014nk Сегодня, 21:24
    Переговоры двух лидеров продлились свыше двух часов.
    Чё то долго. Некоторые за 6 (шесть) минут могут договорится. Да ещё и нафотографироваться!
    Вон японец Путина даже ждать устал, чуть в Ждуна не превратился.
    16112014nk
  14. Вождь краснокожих Сегодня, 21:31
    Интересно, господа, наблюдать, как многие из штанов выпрыгивают, лишь бы чушь написать ради звездочки... Жаль смотреть во что превращается ВО. А ведь есть и толковые аналитики, жаль они сейчас чаще молчат....
    Вождь краснокожих
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