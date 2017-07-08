Белград между гордостью и кормушкой

Бывшая главная республика Югославии стала и самой проигравшей от распада страны. Она потерпела поражение в Словении, Хорватии и Боснии, а затем и на собственной территории – в Косове.В ходе этих войн ВС Сербии продемонстрировали весьма низкий уровень боевой и морально-психологической подготовки, понесли значительные потери, а от агрессии НАТО в 1999 году очень сильно пострадала инфраструктура страны, включая предприятия когда-то мощного ВПК. В настоящее время существенно сокращенная сербская армия переориентируется на бывшего врага. При этом новая техника в войска не поступала со времен распада СФРЮ, личный состав в значительной степени деморализован поражениями прошлых лет. Состояние ВС Сербии можно определить как прогрессирующую деградацию, причем выхода не видно.ВПК Сербии почти ничего не производит для собственной армии, хотя достаточно успешно работает на экспорт. В частности, как и в других странах Восточной Европы («Без вести продавшие»), через аравийские монархии снабжает легким пехотным оружием сирийскую «оппозицию» всех мастей.Сухопутные войска имеют в своем составе 1-ю (штаб – в Нови-Саде), 2-ю (Кралево), 3-ю (Ниш), 4-ю (Вранье) механизированные, спецназа (Панчево), смешанную артиллерийскую (Алексинац) бригады и Дунайскую речную флотилию (полноценных ВМС страна лишилась после отделения Черногории).Танковый парк включает 212 М-84 (югославский вариант Т-72). На вооружении до 38 советских БРДМ-2, 323 БМП М-80 собственного изготовления и порядка 100 БТР – в основном свои BOV-VP (M-86), 6 «Лазар-2» и 12 «Лазар-3», а также до 12 советских БТР-50. Артиллерия: 72 советских САУ 2С1, более 150 буксируемых орудий (78 советских Д-30, 36 М-46, 42 «Нора»). Минометов насчитывается 174 (106 М-69, 68 М-74 и М-75), РСЗО – не менее 80 (18 М-94 «Пламен», до 60 М-77 «Огань», 4 М-87 (М-96) «Оркан»). Вся эта техника собственного производства. Имеется 99 старых советских ПТРК «Малютка» (из них до 48 самоходных М-83) и 69 «Фаготов».Наземная ПВО включает 48 ЗРК: 30 S-1M («Стрела-1») и 18 S-10M («Стрела-10»), 65 ПЗРК (8 «Стрела-2» и 57 «Игла-1»), 85 ЗСУ BOV-3, 36 шведских зенитных орудий L70.В составе Дунайской флотилии 7 малых сторожевых катеров (3 СМР, 4 RРС), 4–5 тральщиков «Нестин», 4 десантных катера DJС.ВВС и ПВО Сербии были фактически полностью разгромлены во время натовской агрессии 1999 года, поэтому сейчас представляют собой незначительную величину. В их составе – 98-я (Ладжевцы) и 204-я (Батайница) авиационные, 250-я зенитно-ракетная бригады, 126-й радиотехнический центр (Белград).На вооружении ВВС 4 советских истребителя МиГ-29 (3 А, 1 УБ), до 16 сильно устаревших МиГ-21 (до 13 бис, до 3 УМ), до 12 своих штурмовиков J-22 «Орао» (в том числе до 4 учебно-боевых NJ-22). К ним можно добавить до 7 разведывательных самолетов IJ-22 (созданных на базе J-22). В ближайшее время ожидается поставка 6 МиГ-29 из Вооруженных Сил РФ. Транспортные самолеты: 1 советский Як-40, 1 Ан-2ТД, 3 Ан-26, 1 американский РА-34. Все учебные самолеты – собственного производства: до 22 G-4 «Галеб», 16 «Ласта-95», до 20 UTVA-75. «Галебы» могут использоваться как легкие штурмовики.Имеется около 50 многоцелевых вертолетов: до 26 SA341Н, до 13 SA342L (все эти машины производились в Югославии по французской лицензии), до 13 советских Ми-8, 3 Ми-17.Наземная ПВО включает 3 дивизиона ЗРК «Куб» (12 ПУ), 2 дивизиона С-125М (8 ПУ), 156 советских ПЗРК (120 «Стрела-2» и 36 «Игла-1»), 150–240 шведских L-70.В результате агрессии НАТО 1999 года от Сербии был отторгнут край Косово (большинство населения в нем составляют этнические албанцы), который в 2008-м без согласия Белграда провозгласил независимость. В настоящий момент она признана 108 странами (почти всеми западными, подавляющим большинством исламских и некоторыми другими), но Россия и Китай с этим не согласны, поэтому Косово не член ООН.Силы безопасности края не являются полноценной армией. В них числятся 2500 человек с легким вооружением. Местная власть пытается преобразовать их в регулярные ВС, однако НАТО и ЕС пока запрещают это делать.На территории Косова находится контингент НАТО и KFOR численностью примерно пять тысяч. При полной импотенции альянса даже предельно ослабленная сербская армия вполне могла бы вернуть Косово силой. Тем более после приобретения некоторого количества боевой техники (даже подержанной) в России. Увы, военно-политическое руководство Сербии на подобный шаг сегодня категорически неспособно да и большая часть населения бороться за территориальную целостность не готова. Гораздо вероятнее, что ради вступления в ЕС Белград пойдет на признание независимости Косова. Это поставит Москву в довольно сложное положение, поскольку тогда мы тоже должны будем смириться с этим фактом и пропустить край в ООН. Но для нас такой поворот приемлем лишь в случае признания Западом (и Китаем как постоянным членом Совбеза) нового статуса Крыма и независимости Абхазии и Южной Осетии. Другие варианты исключены.