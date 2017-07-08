Арктика с полным приводом

На параде Победы в Москве миллионы россиян впервые увидели грозную боевую технику в арктическом варианте. А незадолго до этого состоялся бросок армейских машин высокой проходимости за полярный круг. Впервые в мире экспедиция перспективной военной автомобильной техники совершила испытательный автономный марш Тикси – Котельный – Тикси, прошла свыше двух тысяч километров по льдам, торосам, снежным завалам, доказав возможность наземного обеспечения арктической группировки войск.Попутно решили множество экспериментальных и эксплуатационных задач. Как шла подготовка к маршу, какие цели намечались и что в итоге получилось?Северное и дальневосточное направления наиболее сложны для автомобильной и бронетанковой техники. Объясняется это малой плотностью дорог, скальной валунно-гравийной поверхностью, близким залеганием грунтовых вод летом, высоким снежным покровом зимой, погодой и ледовой обстановкой, другими экстремальными особенностями. Это ограничивает маневренность войск, обуславливает их привязанность к направлениям вдоль долин и хребтов.Специфические природно-климатические условия Крайнего Севера определили приоритетное оснащение войск в регионе в основном вездеходной техникой – снегоболотоходными плавающими гусеничными машинами и полноприводными автомобилями. Все они используются не только для перевозки личного состава и армейского имущества, но в первую очередь как базовые шасси (платформы) под монтаж различного вооружения.Нормативно-техническими документами Минобороны на создание колесной и гусеничной военной автомобильной техники предусмотрена их эксплуатация от плюс 50 до минус 50 градусов по любым дорогам и местности. В планах – оснащение соединений, дислоцированных в северных районах перспективными военными автомобилями. Но прежде чем запустить их в серию, следует провести ряд испытаний, особенно в условиях низких температур.Вслед за международными форумами «Арктика – территория диалога» (2010, 2011, 2013, 2017 годы) Минобороны шаг за шагом адаптировало разрабатываемые образцы для использования на Крайнем Севере. В ноябре 2012-го введен в действие новый «Типаж военной автомобильной техники». От предыдущих программных документов его отличало наличие нескольких принципиально новых групп машин, прежде всего для эксплуатации в Арктике. В частности, признавались перспективными снегоходы, специальные транспортные средства, в том числе на шинах сверхнизкого давления, легкобронированные и небронированные двухзвенные транспортеры всех категорий.В Главном автобронетанковом управлении МО РФ понимали, что оснащение «северных» подразделений новым снегоболотоходным транспортом расширит диапазон тактических приемов, повысит боевой потенциал соединений, позволит улучшить техническое обслуживание и ремонт. После утверждения типажа приступили к воплощению этих идей.Первым этапом стал комплекс исследовательских испытаний и опытной эксплуатации машин, предназначенных для Севера, в различных частях Минобороны, в том числе дислоцируемых в Арктическом регионе – на острове Котельный. Предыдущий опыт с двухзвенными гусеничными транспортерами ГАЗ-3351 «Лось», ГАЗ-3344 «Алеут», ТТМ-4902, ДТ-3П, снегоходом с отапливаемой кабиной ТТМ-1901 «Беркут», колесными вездеходами на шинах низкого и сверхнизкого давления ТТМ-3930 «Нитра» и Трэкол-39294 позволил впервые сформулировать тактико-технические требования к этим типам военной техники и приступить к проектированию. Интересно, что в цикле работ использовался механизм государственно-частного партнерства.Одним из первых смотров прообразов техники и ее возможностей стала конференция с показом динамических возможностей в НИИЦ АТ 3-го ЦНИИ Минобороны в апреле 2011 года.Следующий этап – реализация требований промышленностью в серии ОКР. Причем каждая стадия проекта сопровождалась исследованиями. Руководством МО РФ ставилась задача отработать конструкции машин и тактику действий подразделений в ходе натурных испытаний в районах с экстремальными условиями эксплуатации.Не секрет, что специалисты и ученые опирались на опыт предшественников. Экспедиционные исследования военной автомобильной техники были одной из особенностей и важнейших составных частей всей системы испытаний. Основы этой школы закладывались в самых первых широко известных автопробегах эпохи СССР. К концу 80-х годов система представляла хорошо зарекомендовавший себя и методически отработанный механизм исследований. Колонны перспективных автомобилей периодически направлялись в экстремальные районы для отработки различных показателей, прежде всего готовности, надежности, подвижности, проходимости. Организационно экспедиции были подкреплены системой опорных воинских частей. Однако в 90-е все это по очевидным причинам было нарушено. Главное автобронетанковое управление Минобороны разработало план постепенного восстановления системы одновременно с наращиванием усилий по освоению Арктики.Первым шагом стала декабрьская экспедиция 2013 года на Кольский полуостров. Задействовали 25 единиц колесной и снегоболотоходной техники, более 80 человек. Они совершили марш свыше четырех тысяч километров, провели лабораторно-дорожные исследования и автономные пробеги на полуострове Рыбачий в Мурманской области. Совместно с бойцами сил специальных операций определили возможности выполнения задач на существующих и проходящих испытания образцах военной автомобильной техники (ВАТ).В итоге сформулировали требования к колесным образцам в исполнении «ХЛ» (с возможностью эксплуатации при температурах до минус 60 градусов), апробировали новые методы исследований в условиях Заполярья и получили бесценный опыт взаимодействия при выполнении экспедиционных научно-технических задач.Вторая зимняя экспедиция состоялась с 4 по 24 февраля 2016 года. В ней участвовали представители органов военного управления и промпредприятий, 18 единиц техники. В частности, «Урал-53099» «Тайфун-У», КамАЗ-43502 «Патруль», «Трэкол-39295» с грузовой платформой, КамАЗ-53501 ХЛ, «Урал-4320-31» ХЛ, «Урал-63706» «Торнадо-У» с бронированной кабиной, «Урал-Некст» колесной формулы 6x6, «Урал-Мотовоз-М» с каркасно-панельной кабиной, армейские снегоходы А1 с санями и оборудованные кабиной ТТМ 1901-40, КамАЗ-5350 с бронированным кузовом, машины обеспечения. Экспедиционные испытания стартовали из подмосковных Бронниц. Маршрут пролег до города Нарьян-Мара и обратно. В общей сложности техника прошла более шести тысяч километров.Эти испытания позволили уточнить показатели самых перспективных образцов при эксплуатации на Крайнем Севере. По существу получили путевку в жизнь автомобили в исполнении «ХЛ», были сформулированы требования к военным автомобилям на шинах сверхнизкого давления и сделано много чего еще.В первых экспедициях проверяли в основном колесную технику, затем пришел черед гусеничных образцов. На координационном научно-техническом совете замминистра обороны было принято окончательное решение о проведении в 2017 году сложнейшего перехода по маршруту Тикси – остров Котельный. Достаточно сказать, что двигаться предстояло в буран, при ограниченной видимости, по льду.В экспедицию ушли восемь перспективных образцов: автомобили на шинах сверхнизкого давления «Трэкол-39294» и «Трэкол-39295», тягачи ДТ-10ПМ с двумя снегоходами во втором звене, ДТ-30ПМ с прицепом, ДТ-10ПМ с кузовом-контейнером, ГАЗ-3344-20. Более 50 исследователей из ГАБТУ, НИИЦ АТ 3-го ЦНИИ, инженерных войск, 25-го ГНИИ МО РФ, главного военно-медицинского управления, сил специальных операций, береговых войск ВМФ, представители промышленности участвовали в этом переходе.Пробег оказался сложнейшим. Совершен автономный марш колонной снегоболотоходной техники по маршруту поселок Тикси – мыс Буор-Хая – Святой Нос – остров Большой Ляховский – остров Малый Ляховский – остров Котельный и обратно. Общая протяженность маршрута составила более двух тысяч километров. Кроме того, проведены четыре контрольных пробега общей протяженностью около 800 километров.Температура падала до минус 45 градусов, максимальная скорость ветра при порывах достигала 35 метров в секунду. Поскольку в таком объеме и в подобных условиях исследования проводились впервые, важно назвать их. Это позволит составить полное представление о положении дел.Итак, были проверены и оценены:пусковые качества и микроклимат в обитаемых отделениях при низких температурах;достаточность энергозапаса на борту для автономного (до трех суток) нахождения в дежурном режиме с размещением штатного экипажа при поддержании минутной готовности техники к началу движения;возможность длительного автономного проживания экипажа в обитаемых отделениях;эксплуатационные расходы ГСМ и спецжидкостей при движении по чистому, торосному и смешанному ледовым покрытиям, по снежной целине с различной плотностью и глубиной;средние скорости единичных образцов и снегоболотоходной колонны (смешанной и гусеничной) при движении в различных ситуациях (с полностью исправной техникой, при буксировке поврежденной машины, при движении с установленным ограничением скорости);возможности контрольного осмотра, ежедневного технического обслуживания, номерного техобслуживания и регламентных работ, приспособленность к войсковому ремонту при низких температурах и сильном порывистом ветре до 35 метров в секунду;надежность образцов и комплектность запасных частей при совершении автономных маршей;эффективность освещения местности при движении ночью в пургу с видимостью один-два метра и возможность движения с использованием прибора ночного видения в нормальных условиях;надежность установленного дополнительного оборудования (кран-стрелы с электролебедкой, съемных аппарелей для заезда снегохода во второе звено, электрических панелей обогрева кабины и обитаемых отсеков, грузовых платформ на крыше первого звена).Попутно тестировалось оборудование для определения толщины льда, средства связи, электрокабельные сети (на влаго- и снегозащищенность, резкое изменение температур). Проверялась эвакоспособность. Оценивались достаточность комплекта арктического обмундирования и его удобство для проведения работ механиком-водителем при низких температурах и порывах ветра до 35 метров в секунду, обзорность.Программа испытаний ВАТ и средств обеспечения в сложных природно-климатических условиях Арктики выполнена в полном объеме.В ходе последней уникальной экспедиции оценены возможности автономного проживания личного состава и размещения материально-технического имущества в каркасно-надувных палатках, проведения ремонта и обслуживания техники в каркасно-надувном ангаре. Установлена эффективность перспективных малогабаритных переносных средств разогрева узлов и агрегатов, отдельных систем ВАТ (в частности, тепловых пушек и панелей).Кроме того, проведено предварительное тестирование специального снегоболотоходного транспортного средства на шинах сверхнизкого давления, прошли приемочные испытания неактивного прицепного звена к двухзвенным транспортерам ДТ-30ПМ. Проверена эффективность внесенных изменений в устройство двухзвенного гусеничного транспортера-тягача ГАЗ-3344-20. В результате он рекомендован к принятию на снабжение Вооруженных Сил РФ.В ходе совершения автономного марша определена рациональная структура снегоболотоходной колонны для перевозки имущества. Армейские снегоходы и специальные транспортные средства (на шинах сверхнизкого давления) оценены в разведке маршрутов, устройстве ледовых переходов и переправ с использованием специального оборудования, ориентировании на местности, охранении колонны. Подтверждена возможность переброски сил и средств существующими и перспективными образцами снегоболотоходной ВАТ грузоподъемностью до 50 тонн (армейский снегоход А1, специальное транспортное средство «Трэкол», двухзвенные гусеничные транспортеры ГАЗ-3344-20, ДТ-10ПМ, ДТ-30ПМ) с материковой части на островные территории страны по льду арктических морей и тундровой зоне в особо тяжелых природно-климатических и дорожно-грунтовых условиях.Выявлены основные направления дальнейшего развития снегоболотоходной ВАТ и специальной техники в части улучшения параметров автономности, простоты и надежности, жизнеобеспечения при низких температурах, ремонтопригодности и подвижности в условиях Арктики (в том числе ледовых).Результаты экспедиции анализируются. Очевидно, будут внесены изменения в требования к снегоболотоходам, в методы испытаний и исследований, уточнены организационные приемы будущих экспедиций.Российская Федерация серьезно и системно осваивает северные территории, претендентов на которые, как известно, хватает. Не зря эксперты говорят, что войны ХХI века – за ресурсы и воду – будут вестись именно в Арктике. Но мы своей земли не отдадим и пяди.Дмитрий Булгаков, заместитель Министра обороны, генерал армии: «Экстремальные испытания будут продолжены»Основными целями и задачами зимней экспедиции являлись подтверждение характеристик перспективных и современных образцов военной автомобильной техники, а также определение основных направлений их дальнейшего развития, проверка конструктивных решений, получение опыта эксплуатации в регионах Крайнего Севера и Арктики. Кроме того, на практике подтверждена возможность автономного марша подразделениями ВС РФ в сложных климатических и дорожных условиях.Именно эти задачи и обусловили как выбор столь сложного маршрута, так и номенклатуру техники. Также испытывались изделия, оборудование и материалы, необходимые для организации полного обеспечения воинских формирований, расположенных на Севере, в отрыве от пунктов постоянной дислокации. Это и обитаемый модуль, созданный на основе кузова-контейнера, и перспективные ГСМ для сверхнизких температур, специальное обмундирование и экипировка, а также инженерные средства, позволяющие обеспечить выполнение задач в высоких широтах.Все образцы в основном подтвердили заданные требования. Получен уникальный опыт эксплуатации техники и организации МТО на Крайнем Севере и в Арктике. Но самое главное – личный состав показал высокий профессионализм при выполнении беспрецедентной задачи. Экспедиция была автономной. На значительном удалении от мест постоянной дислокации воинских частей, в предельно низких температурах (до минус 50 градусов и скорости ветра свыше 20 метров в секунду), при отсутствии дорожной инфраструктуры преодолевались значительные расстояния по льдам.Практика таких испытаний техники обязательно будет продолжена. Планируется проведение экспедиции в пустынно-песчаной (при высоких температурах и запыленности воздуха) и горной местностях. Причем номенклатура техники станет постоянно расширяться, ее состав уточняться с учетом стоящих перед Вооруженными Силами задач.