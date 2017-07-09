08:49 09 июля

Прадедушка «Арматы» был славным малым

Первым советским танком был «Русский Рено», часто называемый «Борец за свободу тов. Ленин» – по имени первой машины. На нижегородском Сормовском заводе было сделано несколько (возможно, до 15) машин, скопированных с французского Renault FT-17. Но серией то ручное по сути производство бронетехники, так и не принявшей участие в боях, назвать нельзя. С 1924 года для изучения зарубежного опыта в течение двух лет исследовались некоторые трофейные танки. Наиболее привлекательным для того, чтобы стать основой первой советской машины, показался итальянский «Фиат 3000». Проект разрабатывался в Москве конструкторским бюро при Главном управлении военной промышленности. КБ возглавил Сергей Шукалов, ранее курировавший изготовление первых танков в Нижнем Новгороде.



В июне 1927 года началось серийное строительство танка Т-16, он же МС-1 (малый сопровождающий), получившего после усовершенствования ходовой части индекс Т-18 и под этим именем пошедший в войска. 6 июля танк был принят на вооружение. За четыре года производства выпустили более 950 таких машин. Небольшое их количество участвовало в военном конфликте на КВЖД весной-летом 1929-го.


Первые проекты боевой бронированной машины, впоследствии названной танком, были предложены в России в 1911–1915 годах русским инженером Василием Менделеевым, сыном знаменитого химика, детально разработавшим несколько вариантов «сухопутных крейсеров». В августе 1914-го изобретатель Александр Пороховщиков создал эскизный проект, а в 1915-м построил и испытал опытный образец боевой машины «Вездеход», имевшей основные элементы современного танка.

И все-таки новинка не сумела потеснить конницу и не стала основным оружием Первой мировой. Но уже Вторая мировая востребовала бронетанковую технику как основную ударную силу, став «войной моторов». Лавры победителя в ней снискал советский Т-34.

В наше время в армиях передовых в экономическом отношении стран продолжается совершенствование танков. В связи со сближением боевых свойств средних и тяжелых танков в 60-е годы произошло слияние этих типов в один – ОБТ, способный выполнять широкий диапазон боевых задач.

Опыт последних вооруженных конфликтов на разных театрах военных действий убедительно показывает роль танков, подтверждая положение о том, что они остаются главной ударной силой сухопутных войск.
Автор: Вадим Кулинченко
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/37617


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Комментарии 4

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 06:41
    Авторы,всё чаще пишут статьи с бодуна.Вот и эта статья шедевр труда о танках.Займитесь чем нибуть полезным.
    п-к Опарышев
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:15
    О чем эта статья -да не о чем! fool Автора нужно поставить в угол и лишить сладкого на неделю, чтобы если взялся за статью, то и описал не пару известных всему миру фактов, причем описал куцо,а посвятил тому или иному событию или факту конкретную обзорную статью.
    Изгоняющий либероидов
    1. амурец Сегодня, 08:31
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Автора нужно поставить в угол и лишить сладкого на неделю, чтобы если взялся за статью, то и описал не пару известных всему миру фактов, причем описал куцо,а посвятил тому или иному событию или факту конкретную обзорную статью.

      Ну вот история от М.Н.Свирина, говорящая о том, что использовалась идея танка Рено FT-17, но ни как не копирование.
      Итог был неутешительный – многих деталей не хватало. Причем если с отсутствием трубок, болтов и нескольких опорных катков можно было мириться, то пропавшая коробка передач создавала трудности просто неописуемые. Отправленное в Москву недоуменное письмо, содержание которого можно выразить лишь одним конкретным вопросом: «куда девались детали?» – могло дать не менее конкретный ответ: «украли в пути!», и положения, понятно, не решало.
      Но корпус корпусом, а моторно-трансмиссионная группа (некомплект деталей в которой был наиболее болезненным) продолжала хранить в себе ряд крупных «белых пятен». Для решения проблем в этой области на завод АМО был откомандирован инженер Калинин, который назначался ответственным за «моторный агрегат». Но и он, возможно, не смог бы справиться со столь сложной задачей (даже при помощи сотрудников московского автозавода), если бы не помощь двух французских специалистов – Дем и Розье, ранее занимавшихся автомобильным производством на «Рено» и сочувствовавших советской власти (в характеристике указано, что один из них – социалист). Кроме того, в конце ноября 1919 г. распоряжением В. Ленина Сормовскому заводу (через АМО) были отправлены два автомобиля «системы «Рено» «тяжелого» и «облегченного» типов. АМО по моторной установке «типа «Фиат». Во время проектирования и изготовления танк именовался «типа «Рено», «системы «Рено» или «Рено» с мотором «Фиат». М.Н. Свирин. Броня крепка: История советского танка 1919-1937гг. Глава вторая. Первые танки Советской Республики.
      амурец
  3. andrewkor Сегодня, 08:42
    Не, с бодуна были бы ошибки в орфографии(по себе знаю),просто от избытка свободного времени!A Русский Рено буквально напильником делали,чего стоит только изготовление коленвалов двигателя вручную!
    andrewkor
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