Прадедушка «Арматы» был славным малым

Первым советским танком был «Русский Рено», часто называемый «Борец за свободу тов. Ленин» – по имени первой машины. На нижегородском Сормовском заводе было сделано несколько (возможно, до 15) машин, скопированных с французского Renault FT-17. Но серией то ручное по сути производство бронетехники, так и не принявшей участие в боях, назвать нельзя. С 1924 года для изучения зарубежного опыта в течение двух лет исследовались некоторые трофейные танки. Наиболее привлекательным для того, чтобы стать основой первой советской машины, показался итальянский «Фиат 3000». Проект разрабатывался в Москве конструкторским бюро при Главном управлении военной промышленности. КБ возглавил Сергей Шукалов, ранее курировавший изготовление первых танков в Нижнем Новгороде.В июне 1927 года началось серийное строительство танка Т-16, он же МС-1 (малый сопровождающий), получившего после усовершенствования ходовой части индекс Т-18 и под этим именем пошедший в войска. 6 июля танк был принят на вооружение. За четыре года производства выпустили более 950 таких машин. Небольшое их количество участвовало в военном конфликте на КВЖД весной-летом 1929-го.Первые проекты боевой бронированной машины, впоследствии названной танком, были предложены в России в 1911–1915 годах русским инженером Василием Менделеевым, сыном знаменитого химика, детально разработавшим несколько вариантов «сухопутных крейсеров». В августе 1914-го изобретатель Александр Пороховщиков создал эскизный проект, а в 1915-м построил и испытал опытный образец боевой машины «Вездеход», имевшей основные элементы современного танка.И все-таки новинка не сумела потеснить конницу и не стала основным оружием Первой мировой. Но уже Вторая мировая востребовала бронетанковую технику как основную ударную силу, став «войной моторов». Лавры победителя в ней снискал советский Т-34.В наше время в армиях передовых в экономическом отношении стран продолжается совершенствование танков. В связи со сближением боевых свойств средних и тяжелых танков в 60-е годы произошло слияние этих типов в один – ОБТ, способный выполнять широкий диапазон боевых задач.Опыт последних вооруженных конфликтов на разных театрах военных действий убедительно показывает роль танков, подтверждая положение о том, что они остаются главной ударной силой сухопутных войск.