09:02 08 июля

Плюс украинизация всей страны

Происходящее на Украине – результат долгосрочной, четко спланированной работы, начатой в середине 50-х годов. Националисты, в том числе пособники оккупантов, целенаправленно внедрялись в руководящие звенья, сначала – Западной Украины, затем – всей УССР.

Антисоветская и русофобская почва тщательно готовилась и удобрялась. По мере ослабления СССР и соответственно контрольных функций Центра национализм все активнее распространялся с Галичины на другие украинские регионы.

Очевидно, что в сталинский период проникать в партийно-государственные органы «западенцам» было, мягко говоря, опасно. Амнистия в 1955-м пособников фашистских оккупантов открыла двери для социальной и политической «натурализации» возвратившихся на родину оуновцев и их единомышленников, вскоре, уже со второй половины 50-х перекрасившихся в большинстве своем в комсомольцев и коммунистов. Для этого зачастую приходилось менять фамилии, но то была ничтожная плата за продвижение по карьерной лестнице.


Уже в 70-е годы среди глав обкомов и райкомов, председателей обл- и райисполкомов Западной, Центральной и Юго-Западной Украины, а также руководителей разного ранга в министерствах и ведомствах, на предприятиях, в комсомольских и общественных организациях УССР было не меньше трети амнистированных в 1955–1959 годах националистов и членов их семей. Такие данные приводятся в североамериканских и западногерманских источниках. А в начале 80-х согласно документам из партийных архивов в общем контингенте обкома КПСС и райкомов Львовской области доля некогда осужденных гитлеровских пособников и репатриантов превышала 30 процентов. В Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях этот показатель составлял от 35 до 50 процентов.

Поспешно подготовленный и принятый 17 сентября 1955 года Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны» снимал судимость и поражение в правах, а беглым пособникам позволял беспрепятственно возвращаться в Союз. То есть распространялся и на тех, кто служил в немецкой армии, работал в марионеточных органах власти, а в 1955-м еще оставался на Западе. На то, что многие коллаборационисты были завербованы ЦРУ, BND и другими вражескими разведками, Хрущев и его сообщники не стали обращать внимания.

Плюс украинизация всей страны


Британские и западногерманские СМИ отмечали осенью 1955 года: «Массированное наступление на сталинский период и на сталинскую политику уже началось, и пока трудно сказать, где Хрущев остановится...»

В конце 50-х в Львовской и Ивано-Франковской областях возникли подпольные группы: «Украинский рабоче-крестьянский союз», «Группа юристов и историков», «Незалежность». Они обсуждали варианты десоветизации УССР и ее выхода из состава Союза. Надлежащих мер в отношении таких групп и лиц не принималось.

Характерно, что бывших «великоукраинских» шовинистов, депортированных в 1944–1953 годах в отдаленные регионы РСФСР, уже с первых месяцев 1956-го чуть ли не в массовом порядке отправляли назад, где местные власти быстро помогали с жильем и трудоустройством. Отметим: этим возвращенцам в отличие от большинства других, в том числе из реабилитированных этнических групп, фактически полностью возмещалось имущество, экспроприированное в 1944–1953 годах. Что же касается иммигрантов, то, по статданным республиканского МВД, только в 1955–1958-м на постоянное жительство в УССР прибыли свыше 25 тысяч лиц, амнистированных упомянутым указом.

Интересная подробность: многим сосланным оуновцам в конце 40-х – первой половине 50-х годов удавалось устраиваться на золотые прииски на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. На Украину они возвращались с крупными денежными суммами. Небедными были и иммигранты. Почти сразу по возвращении большинство сосланных и репатриантов покупали дома с участками или возводили свои, записывались в жилищно-строительные кооперативы, мало кому доступные в то время.

Именно после хрущевской амнистии 1955 года руководство ОУН и других закордонных структур приняло решение о постепенном внедрении в государственные, партийные и хозяйственные органы УССР. При этом отмечалось, что препятствий со стороны местных властей не будет. Националисты изменили тактику. Стали всячески поддерживать украинских антисоветчиков, умело проводили завуалированные шовинистические идеи через издательства и прессу УССР. «Новый курс» был предписан и, естественно, курировался разведками Запада. Украинское же руководство прямо или исподволь поощряло эти тенденции.

В сентябре 1965 года в ЦК КПСС поступило анонимное письмо: «На Украине все больше накаляется атмосфера на почве национального вопроса в связи с желанием кое-кого в Киеве провести так называемую украинизацию школ и вузов... Неужели в ЦК КПСС неясно, что нарушение любого статус-кво, а тем более в данном вопросе вызовет враждебные отношения между русскими и украинцами, возбудит у очень многих низменные страсти в угоду и на потребу канадским украинцам».

На заседании Политбюро ЦК КПСС 21 октября 1965 года обсуждался проект ЦК КПУ, инициированный Петром Шелестом, выдвиженцем Хрущева, о предоставлении Украине права самостоятельной внешнеэкономической деятельности. Если бы проект удался, за ним последовали бы аналогичные требования прибалтийских и закавказских республик. Москва отвергла экспортно-импортную самостийность Киева, но влияние украинского клана в Кремле сохранялось. Даже разбор вышеупомянутого «сигнала» не привел к отставке Шелеста. Его освободили от должности только через шесть лет.

В конце 60-х годов по его команде в гуманитарных и многих технических вузах УССР был негласно введен обязательный экзамен по украинскому языку. «Инициативу» поддержали многие СМИ национальной диаспоры в ФРГ, Северной Америке, Аргентине, Австралии. Они считали, что это распоряжение приостановит «русификацию» и советизацию Украины. После отставки Шелеста решение было спущено на тормозах. Но и позже многие преподаватели требовали от абитуриентов, студентов, соискателей ученых званий сдавать экзамены на украинском языке.

Замена Шелеста на Щербицкого привела лишь к более завуалированному насаждению национализма, причем весьма изощренными способами. В УССР стало увеличиваться число школ с обучением на русском языке, появились новые издания, радио- и телепрограммы на нем. Так провоцировалось недовольство в шовинистически настроенных кругах.

В 1970 году лидер мельниковцев (по фамилии главаря одной из группировок ОУН) Анатолий Каминский выпустил в США и Канаде книгу «За современную концепцию украинской революции». Издание можно было без проблем заказать у букинистов, у иностранных корреспондентов в УССР. По мнению Каминского, «национальная революция в Украине вполне возможна, и ее надо готовить. Причем для этого не нужны подпольные структуры... Чтобы сплотить народ против советского режима, достаточно эволюционных возможностей. Если умело использовать международную и внутреннюю ситуацию, можно рассчитывать на успех». Так и вышло.

Идею «незалежности» разделяло значительное число украинских партийных фунционеров. После 1953 года они пусть и не высказывались об этом публично, но и не скрывали своего отношения. А поскольку многие «произрастали» из оуновского движения, их тайный альянс с националистами оказался в конечном итоге легальным и успешным.

В 70-х – начале 80-х годов руководство УССР, поддерживаемое западными правительствами и бизнес-структурами, пролоббировало прокладку советских экспортных газопроводов в основном через территорию Украины (подробнее – «Скелеты Хрущева в кремлевском шкафу»). Многие СМИ зарубежной диаспоры тогда и позже отмечали: с обретением «незалежности» Россия окажется на прочном «транзитном крючке». Прогноз сбылся.

Хрущевская линия, четко обозначенная в 1955 году, была продолжена антисталинскими решениями ХХ и ХХII cъездов КПСС, усилившими антисоветский и русофобский характер «западенства». Самостийники и их покровители утверждали, например, что если так обошлись со Сталиным, значит, через какое-то время официально осудят и действия против украинских, прибалтийских, других «национал-патриотов», пострадавших от «великодержавного шовинизма советского тирана». И такие прогнозы начали сбываться уже в конце 80-х.

Логичным продолжением антисоветского по сути указа 1955 года, как, впрочем, и русофобского решения о передаче Крыма Украине, стала инициатива Хрущева о переносе столицы СССР в Киев. В этой связи партийный лидер иезуитски апеллировал к роли «матери городов русских» в становлении нашей государственности, сетовал на плохой климат Москвы, ее северное расположение. По имеющимся данным, проект единогласно поддержали украинские обкомы: именно они были опрошены первыми, разумеется, в «закрытом порядке». Но столичная партноменклатура не очень-то стремилась к переезду, поэтому план удалось спустить на тормозах.

Словом, национал-русофобские и одновременно антисоветские тренды на Украине развивались поэтапно и системно, часто при поддержке Хрущева и его клевретов.
Автор: Алексей Балиев
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/37599


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Комментарии 17

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:11
    Происходящее на Украине – результат долгосрочной, четко спланированной работы, начатой в середине 50-х годов.

    Без мотивации людей такого бы не произошло...значит надо было с детства закладывать в души людей тот стержень мотивации который потом не уничтожить никакими репрессиями или карами...ЗАПАДУ на УКРАИНЕ это удалось...

    надо понимать что идея и мысль первичны... в конечном счете именно они двигают массы народа и тут должны работать специалисты экстра класса ...за несколько ходов подготавливая грядущие события.

    С точки зрения истории майдан на УКРАИНЕ великолепно проведенная спецоперация США по отторжению УКРАИНЫ из орбиты влияния РОССИИ...
    но пока еще не все потеряно...есть возможность поправить положение...наберемся терпения и ждем следующих событий там.
    Тот же ЛЕХА
    1. Егоза Сегодня, 07:32
      А вообще очень знаково то, что за весь этот период Украина так и не стала "украинской" Даже сейчас, когда проблема языка стоит на первом месте, когда за русский язык могут и оштрафовать, и искалечить, русские не сдаются!
      ...группа журналистов на ж/д вокзале города Святогорска запела «Ще не вмерлу …». Диспетчер громко заорала по селектору: "Щас позвоню в полицию, умрет эта ваша Украина!". И дала указание двинуть поезд раньше графика. Если бы не проводник, который помог поющим журналистам впрыгнуть в вагон на ходу, никто б не уехал. И страшно подумать, что было бы... Горячая линия "Укрзалізниці", не работает.
      Поезд №124, "Костянтинівка - Київ", час отправления 19.49".

      Ну вот прямо готовый донос в фейсбуке wassat
      Егоза
      1. Татьяна Сегодня, 08:30
        Логичным продолжением антисоветского по сути указа 1955 года, как, впрочем, и РУСОФОБСКОГО решения о передаче Крыма Украине,

        Наконец-то стали признавать о РУСОФОБСКОЙ передаче Хрущёвым Крыма УССР! А ведь и тогда населению в РСФСР это было понятно.
        стала инициатива Хрущева о переносе столицы СССР в Киев.
        Об этом я ранее не знала. Спасибо автору за эту информацию!
        В этой связи партийный лидер иезуитски апеллировал к роли «матери городов русских» в становлении нашей государственности, сетовал на плохой климат Москвы, ее северное расположение.

        В общем, "Хрущ" был ещё "ТОТ" советский лидер - хвастун Украины и вредитель советского государства!
        Достаточно вспомнить хотя бы его фразу, произнесённую им в 1961 году о том, что "в 1980 году советский народ будет жить при коммунизме"!
        С идеей о якобы принципиальной возможности наступления марксистско-ленинского коммунизма народ из-за одной только этой фразы Хрущёва сразу мысленно попрощался.
        Татьяна
    2. алексеев Сегодня, 08:22
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ..значит надо было с детства закладывать в души людей тот стержень мотивации который потом не уничтожить никакими репрессиями или карами...ЗАПАДУ на УКРАИНЕ это удалось...

      Да предательство на почве национализма, а також чрезмерное самомнение, ныне выраженное в лозунгах "Украина не Россия", "ЦЕ европа" и пр., идут из глубины веков.
      Другое дело, что большевики напаскудили тут изрядно.
      Прирастили территории к неньке.
      С другой стороны, нужны ли в составе России укронационалпатриоты? Куда их девать? Где-то они должны "размовлять" и пр.?
      Украина со своей незалежностью должна быть упакована в границы Гетьманщины, демилитаризована, т.е. быть смирной, как Чехия, например.
      И ей лучше и всем.
      А Запад... Запад знал где сеять, где унавожено добре...
      алексеев
    3. kitamo Сегодня, 08:25
      полный бред... я родился и вырос на Западной Украине, учился в украинской школе, и как то не замечал, что бы кого то воспитывали в духе национализма... и что такое батальон Нахтигаль с детства помню, и о том, что ОУН/УПА сотрудничали с немцами, то же с детства знаю, и про семью народов и прочая/прочая...
      а вот насаждения национализма не помню... это все при Горбачеве началось с Руха...
      ну это мое личное мнение...
      kitamo
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:43
    Вину Хрущева отрицать нельзя. Но почему после его смещения политика украинизации и отрицания наличия национализма (т.е. его скрытой поддержки) продолжилась? Брежнев и "его клевреты" тоже закрывали на это глаза?
    rotmistr60
    1. Dart2027 Сегодня, 07:55
      Цитата: rotmistr60
      Но почему после его смещения политика украинизации и отрицания наличия национализма (т.е. его скрытой поддержки) продолжилась

      Потому, что само создание Украины было не его заслугой.
      Dart2027
      1. Ольгович Сегодня, 08:58
        Цитата: Dart2027
        Потому, что само создание Украины было не его заслугой.

        Совершенно верно: монстр ук.ронацизма начал выращиваться с созданием большевиками УНРС в 1917 и независимой УССР в 1919 г.. Поэтому автор лукавит, начиная отсчет с 1955 г.

        Можно ему напомнить, что самый главный и уважаемый сегодня на руине ук.рнацист Грушевский и пятьдесят тысяч его учеников в 1920-х были официально приглашены большевиками для украинизации Малороссии из-за границы и расползались по ней , как раковая опухоль. Когда же большевики перевели делопроизводство на украинский-ВСЕ население городов оказалось неграмотным, ибо не знали т.н. госязыка.
        Напомним и о насильно оторванной от матери России Новороссии, переданной т.н."украине",подвергшейся дикой украинизации.
        И еще автору для развития:
        "А недавно еще говорилось, что украинская республика и украинская национальность - выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская национальность существует, и развитие ее культуры составляет обязанность коммунистов. Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы." Это сказал Вождь всех вождей.
        Ольгович
  3. Бензорез Сегодня, 07:43
    На мой провинциальный взгляд, статья- немного перебор. Я конечно большой не сторонник Украины (в политическом плане), но в паранойю впадать тоже считаю излишним.
    Бензорез
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:49
    Автору вопрос -а мы лучше? Кормили их миллиардами народными , пытаясь купить любовь, а серьезно не занемались укроиной -не работали так сказать на опережение.
    Изгоняющий либероидов
    1. gla172 Сегодня, 08:20
      ....пока мы не поймём что НЕТ и НЕ было такой нации и государства как "окраина" ...то разговоры бессмысленны.....зачем поднимать эти темы?
      gla172
  5. Altona Сегодня, 08:09
    Цитата: rotmistr60
    Брежнев и "его клевреты" тоже закрывали на это глаза?

    --------------------------
    Брежнев же сам активно продвигал украинцев во власть, он же создал как говорят "днепропетровский клан".
    Altona
  6. Старый26 Сегодня, 08:21
    Жил на Полтавщине с 1964 по 1976. Что можно сказать о том времени с точки зрения очевидца. То, что порой сейчас вещают на Украине, не всегда соответвовало действительности. Чаще всего говорят о претиснении украинского языка и насаждения русского. Что то не помню, чтобы у нас в городе дополнительно открывались русские и закрывались украинские школы. Да, украинские в большинстве своём были начальные, т.е. до 5 класса. В русских школах преподавался украинский язык и литература, ЕМНИП по 2 часа каждого. Обучение было обязательным для всех. Исключение - дети военнослужащих. Были и издания на украинском языке, телепередачи. Но не чувствовалось ни насаждения русского, нинасаждение украинского. Может потому, что область была такой. А вот на западе Украины уже тогда на бытовом уровне проявлялось неприятие русского
    Старый26
    1. Бензорез Сегодня, 08:53
      Согласен с Вами полностью. Такая ситуация наблюдалась и далее до начала девяностых годов. Всё шло ровно, никто никому не навязывался и не докучал. Поэтому, мягко говоря несколько обескуражило такое остервенение вдруг и "на ровном месте". Вот в статье дается обьяснение- заговор мирового украинизма. Всё спланировано ещё в '55 году. Сумлеваюсь я однако в столь долгосрочном планировании...
      Бензорез
  7. parusnik Сегодня, 08:41
    антисоветские тренды на Украине развивались поэтапно и системно, часто при поддержке Хрущева и его клевретов.
    ..И не только на Украине..так что..“На зеркало неча пенять, коли рожа крива”.
    parusnik
  8. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:46
    В статье не указано, с чего началась "украинизация". Первым этим процессом озаботился "нарком по делам национальностей" И.В. Джугашвили.
    "... недавно еще говорилось, что украинская республика и украинская нация — выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская нация существует, и развитие её культуры составляет обязанность коммунистов. Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы."
    Из речи Джугашвили на Х съезде РКП(б) 10 марта 1921 г.
    А вот и последствия его политики:

    ПоручикТетеринъ
  9. ротмистр Сегодня, 08:59
    Ну не при Хрущеве была создана УССР. У нас очень скромно ведут себя настоящие ленинцы в этом случае. Ленин, с его национальной политикой, явно усердствовал в создании благоприятных условий для националистов всех мастей.Кстати для его фанатов; Сталин, Дзержинский и Орджоникидзе были против ленинской идеи. Эти люди говорили, что создание национальных республик и насильственная коренизация этих республик приведет к всплеску национализма. Был такой русофоб Грушевский, который русских ненавидел и призывал вытравить все русское на Украине. Его большевики пригласили в Киев и с ним приехало несколько тысяч будущих преподавателей украинского языка. Так вот именем этого ярого русофоба была названа улица в Киеве, при Советской власти. Более того , дедушка Ленин подарил созданной им Украине весь современный Юго-Восток этого государства. Эта территория никогда не была в составе Речи Посполитой или княжества Великого Литовского. Россия отвоевала эту территорию ценой огромной крови своих солдат у Крымского хана и у Турции. 8 апреля 1783г был присоединена территория Крымского ханства к России. А вот территория правобережной Украины была присоединена в 1793г и то без Галичины. Это Ленин и его соратники устроили раздачу русских земель союзным государствам и создали предпосылки для геноцида русского народа в бывших союзных республиках. Читайте его работы "О национальной гордости великороссов", "К вопросу о национальностях или автономизации". И если есть русские, которым нравиться , что их вождь называет "держимордами" и предлагает все территориальные вопросы решать за счет русских, то тогда этим русским стоит отказаться от своей индентичности и называть себя так, как нас называют великие украинцы - совками. Я не совок и не хочу, что бы очередные борцы за счастье всех народов, строили это счастье за счет русского народа.
    ротмистр
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