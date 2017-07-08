Судьба диверсанта

Неоценимый вклад Судоплатова в укрепление обороноспособности СССР и его послевоенных союзников, в ликвидацию бандеровского и прочего антисоветского подполья, в создание разветвленной и надежной агентурной сети советской разведки во многих странах признают военные эксперты, историки в России и за рубежом. По оценке Артема Балтаряна (1916–1984), в 1949–1956 годах советника-спецпредставителя при руководстве Албании, «роль Судоплатова и его подчиненных чрезвычайно многогранна и продуктивна в укреплении стабильности в СССР, пожалуй, во всех ее проявлениях. Конечно, он подчинялся Сталину и Берии. И обладал важнейшей разносторонней информацией, касающейся отнюдь не только СССР. А ее прямого и даже косвенного разглашения в какой-либо форме после «ухода» Сталина и поражения Берии в борьбе за власть очень не хотели те в советском руководстве, кто уцелел в последние сталинские годы и вскоре устранил Берию. Пожалуй, это главная причина многолетней опалы Судоплатова».В годы войны он возглавлял управление зафронтовой работы НКВД, что означало непосредственное руководство всем партизанским движением, диверсионно-разведывательными действиями во вражеском тылу, агентурной сетью в странах «оси». За операцию «Монастырь» («ВПК», № 11, 2017) был награжден полководческим орденом Суворова.С февраля 1947-го по сентябрь 1950-го Судоплатов возглавлял в МГБ СССР отдел «ДР» (диверсионная работа против военных баз США и других стран НАТО в Европе). Затем до апреля 1953-го был начальником Бюро МГБ СССР по диверсионной работе за границей (Бюро № 1). Важнейшие операции, продуманные и филигранно осуществленные в конце 40-х – начале 50-х годов под руководством и при непосредственном участии Судоплатова, – разгром оуновского подполья и обеспечение советского атомного проекта.«Товарищ Сталин, по его словам, крайне неудовлетворен работой органов безопасности по борьбе с бандитизмом на Западной Украине, – отмечал в воспоминаниях разведчик. – В этой связи мне приказано сосредоточиться на розыске главарей бандеровского подполья и их ликвидации. Это было сказано непререкаемым тоном». Разговор состоялся, вероятно, в конце 1949-го, вскоре после убийства оуновцами во Львове украинского историка и публициста Ярослава Галана. 5 марта 1950 года опергруппа под началом Судоплатова выследила Романа Шухевича, одного из тогдашних главарей ОУН. В короткой перестрелке в селе Билогорща Львовской области Шухевич был ликвидирован. Есть свидетельства, что прицельный выстрел сделал именно Судоплатов.С февраля 1944 года он был еще и начальником спецгруппы (с 1945-го – отдела) «С», занимавшейся агентурным добыванием и обобщением материалов по атомной проблематике. Наиболее значимые данные поступали из США и Великобритании. Материалы переводились, анализировались и ложились на стол Курчатову. Кроме того, группа «С», как отмечает чешский исследователь того периода Карел Пацнер, должна была искать и привлекать к сотрудничеству ученых в Европе: физиков, электротехников, инженеров.Опала Судоплатова, последовавшая через считаные годы, вполне могла быть связана и с тем, что он и его подчиненные обладали информацией о тесных контактах Тито с Вашингтоном и Лондоном, соответственно о планах Белграда «сблокироваться» с Западом («Тито и НАТО») для совместного противодействия СССР. О чем, естественно, докладывалось высшему руководству страны. Очевидно, что осведомленность Судоплатова о взаимодействии западных и югославской спецслужб мешала «замирению» с Тито, инициированному Хрущевым в 1955 году.Политическая конъюнктура способна вознести или низринуть деятеля любого ранга. В 1958-м Судоплатов был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к 15 годам заключения (подробнее – «Забитые имена-3»). Он отбыл весь срок и освободился лишь 21 августа 1968-го. Павлу Ивановичу разрешили жить в Москве. Но полной реабилитации он добился лишь после распада СССР – 10 января 1992 года.В честь Судоплатова уже после его кончины названы улицы в Смоленске и Гагарине – отсюда он руководил партизанским движением и спецоперациями советской разведки в 1942–1943 годах. А на въезде в областной центр – у деревни Магалинщина в конце июня 2015-го установили памятник выдающему советскому разведчику.