09:01 08 июля

Iron Vision. Израильских танкистов научат видеть "сквозь броню"

Издание DefenseNews сообщает о том, что израильская компания Elbit Systems начала работу по созданию системы IV (не путать с римской «четвёркой») - Iron Vision. Система обещает быть уникальной тем, что она позволит экипажу осуществлять круговой обзор в буквальном смысле «сквозь» корпус бронемашины.

Что представляет собой система от израильской компании? Это набор шлемов для экипажа бронемашины (танка), с которыми интегрированы дисплеи, акселерометр и внешние камеры. Камеры расположены по периметру танка. Дисплей при этом находится перед глазами танкиста как вариант визуализации, которая применяется в шлемах для лётчиков самолётов нового поколения.

Изображение с таких камер выдаётся на дисплей, и член танкового экипажа получает возможность поворотом головы менять обзорный угол, при этом отслеживая обстановку «за бортом». Система Iron Vision устроена таким образом, что танкист видит ту часть местности, в сторону которой повёрнута его голова. Получается, что для обзора танкистам израильских танков придётся постоянно вертеть головами, находясь внутри бронемашины.


Iron Vision. Израильских танкистов научат видеть "сквозь броню"


В сообщении говорится, что система «видения через металл» разрабатывается для израильских танков Merkava IV. Производитель утверждает, что Iron Vision начнёт проходить через процедуру серийной установки с 2020 года.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/CombatInformationCenter
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Комментарии 34

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  1. Тралл Сегодня, 06:14
    Зря по украинскому пути "Азовца" не пошли. Камеры от домофона дешевле намного и кошернее smile
    Тралл
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:25
      Как только меркавы окажутся вна укроине, там не только домофонные камеры присобачат -в каждом танке будет стоять как минимум один самогонный аппарат. lol
      Изгоняющий либероидов
    2. Pulya Сегодня, 07:19
      Израильских танкистов научат видеть "сквозь броню"


      Значит если я установлю камеру на своём доме - тогда у меня открывается возможность видеть сквозь стены???
      wassat
      Ну журналюги, мастера стряпать заголовки...
      Pulya
      1. хрыч Сегодня, 08:09
        Цитата: Pulya
        Значит если я установлю камеру на своём доме - тогда у меня открывается возможность видеть сквозь стены???

        Начнем с того, что металлическая решетка не пропускает частицы. Рентген и тот может проходить фальгу, а жесть уже круто. Броня танка толстенная, ну может какой-нибудь базон Хикса, типа частица Бога и сможет пройти laughing , так ведь отразившись надо вернуться в детектор wassat Но израильтяне они ведь не простые ребята у них завет (сделка заверенная circumcisio), вот они видимо и видят сквозь ... всё.
        хрыч
      2. хрыч Сегодня, 08:25
        Цитата: Pulya
        созданию системы IV (не путать с римской «четвёркой») - Iron Vision

        Кстати многие (особенно журналисты способные видеть сквозь броню) не ведают, что римляне цифры обозначали буквами: один - это латинская буква "И", пять - латинская "В", десять "Икс", сто "Ц" и этим набором букв вполне справлялись

        20 век они бы обозначили ХХС. До Петра в России также пользовались буквенными обозначениями цифр. Причем если римляне комбинировали "И" и "В" обозначая от 1 до 9, у нас такого не было, каждой цифре соответствовала буква. Что не делало написание более громоздким, чем даже нынешние арабские знаки

        А так называемые арабские, коими сейчас пользуется весь мир, конечно не арабские, а созданы индо-арийцами и изначально отображали количество углов (острых и прямых), а кругленький ноль углов не имеет вовсе
        хрыч
        1. Pulya Сегодня, 08:48
          хрыч ну тебя и понесло.... fellow
          Pulya
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 08:12
      Всегда удивлялся , зачем все это Израилю..? Там кругом одни арабы с калашами бегают! Какие то трубы самодельные запустят в сторону Израиля и все.. laughing
      ОТДЕЛ
      1. Vladimir74 Сегодня, 08:49
        Цитата: ОТДЕЛ
        Там кругом одни арабы с калашами бегают! Какие то трубы самодельные запустят в сторону Израиля


        А вы фантазёр однако.

        Ещё 10 лет назад во Второй Ливанской войне террористы Хизбалла использовали ПТУРС Milan западноевропейского производства, «Конкурс», «Метис-М» производства СССР, «Корнет» российского производства, российские гранатомёты РПГ-29 и американские Tow .
        Иранская крылатая ракета С-802, реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа «Град» иранского и китайского производства. Ракеты класса «Фаджар», «Зильзаль», «Раад-1» .

        Более того почти все ракеты давно уже у террористов не самодельного,а заводского производства , в том числе иранского и китайского.

        А технология спасает жизни. Это легко увидеть, по танкам, на которые израильтяне поставили Трофи (систему активной танковой защиты). В ходе конфликта июля 2014 года системе удавалось перехватывать выстрелы таких противотанковых средств как РПГ-29, ПТРК "Конкурс" и "Корнет".

        Террористы в Газе тоже используют давно уже разные ПТРК, включая "Корнет", ракеты J-80,‏ R-160 ,M-302, "Седжиль-55"


        Это в ваших фантазиях террористы с калашами бегают и трубы самодельные используют.
        Vladimir74
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:15
    Вот только непонятно -этот комплекс является индивидуальным, или он полностью будет интегрирован в скажим танк, и будет дублирован наличием подобного комплекса в системе упровления-вооружения?
    Изгоняющий либероидов
    1. ЗВО Сегодня, 07:02
      В чем проблема то？ 10 камер, работающих постоянно по периметру танка. У каждого танкиста шлем со своим акселлерометром, своим процессором для обработки и "склейки" изображений с соседних камер, своим дисплеем. Но, все равно, будет полное сопряжение с БИУС для целеуказания и другого отображения...
      ЗВО
      1. Маки Авелльевич Сегодня, 07:43
        Цитата: ЗВО
        В чем проблема то？ 10 камер, работающих постоянно по периметру танка. У каждого танкиста шлем со своим акселлерометром, своим процессором для обработки и "склейки" изображений с соседних камер, своим дисплеем. Но, все равно, будет полное сопряжение с БИУС для целеуказания и другого отображения...


        самолёт?! в чём проблаема? два ктыла, двигатель, ещё пару штучек и всё!
        Маки Авелльевич
    2. Лопатов Сегодня, 08:21
      Они это представляют так:
      Лопатов
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:20
    Идея конечно не новая...я бы для счастья в этот шлем еще видео поля боя над танком с беспилотника впихнул...а так информация в режиме настоящего времени с поля боя для командира важна как воздух.
    Тот же ЛЕХА
    1. АВП 518 Сегодня, 06:27
      А проблему с укачиванием решили?
      АВП 518
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:28
        А проблему с укачиванием решили?


        Решили... smile ...голых девок на экране покажут забудут про все.
        Тот же ЛЕХА
    2. bolat19640303 Сегодня, 06:47
      Действительно - для командира машины такая система. "Вертеть головой" механику-водителю и наводчику нет необходимости. А у командира танка обзор должен быть на 360 гр.
      bolat19640303
    3. 34 регион Сегодня, 07:11
      06.20. Лёха! Да нормально всё! Всё выходит на игровой уровень. Теперь осталось поставить две пушки вместо одной. Одна палит, другая заряжается. Можно калибром на 80. С какими танками они воевать собираются? На 80 им за глаза хватит.
      34 регион
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:38
    А глазаньки танкиста не устанут от этих прибамбасов? А наводчику еще и стрелять нужно будет.
    rotmistr60
  5. мармеладный Сегодня, 06:41
    ну в пустыне ладно.....в наших условиях эти камеры момент обростут грязью и толку будет ноль...да и при интенсивном обстреле долго ли проживут?
    мармеладный
    1. ЗВО Сегодня, 07:07
      Цитата: мармеладный
      ну в пустыне ладно.....в наших условиях эти камеры момент обростут грязью и толку будет ноль...да и при интенсивном обстреле долго ли проживут?


      Грязь не проблема. Существует много способов механической очистки линз, защтных стекол и т.д.
      При интенсивном обстреле？ А вы когда такой видели в последние годы？ в 1945？ Когда последние разы была арт дуэль танков и артиллерии？
      ЗВО
      1. Vadivak Сегодня, 07:54
        Цитата: ЗВО
        Грязь не проблема. Существует много способов механической очистки линз, защтных стекол и т.д.


        Если идти традиционным путем то это будет не танк а чемодан с водкой
        Vadivak
    2. 34 регион Сегодня, 07:16
      06.41. Мармеладный! Это да. Тут на машине камера от грязи и снега зарастает, а уж на танке и подавно всё зарастёт.
      34 регион
  6. zulusuluz Сегодня, 07:18
    Видели реакцию человека на шлем виртуальной реальности?
    zulusuluz
  7. AID.S Сегодня, 07:18
    Примочка знатная.
    AID.S
  8. п-к Опарышев Сегодня, 07:46
    Тогда им нужны будут шёлковые шарфы,как у лётчиков Первой Мировой.Не благодарите.
    п-к Опарышев
  9. Nemo35 Сегодня, 07:52
    Цитата: zulusuluz
    Видели реакцию человека на шлем виртуальной реальности?

    В такой танк надо стрелять из установки типа древнего камнемета. Летит болванка медленно и попадает прямо в "голову". Ужас для танкистов. Пока привыкнут.
    Nemo35
  10. Altona Сегодня, 07:55
    Цитата: zulusuluz
    Видели реакцию человека на шлем виртуальной реальности?

    -------------------------
    А если пустить на дисплей видео другого содержания?
    Altona
  11. faiver Сегодня, 07:55
    а ходить по воде аки посуху они когда начнут? hi
    faiver
  12. mlad Сегодня, 08:01
    Всегда наводит на мысль. а будет ли удобно сидеть в танке с этим шаром на голове, да долбанись в нем об стенку и каюк шлему, да и с этими камерами получается что старичок Т 34 меньше боится обстрела стрелковым оружием чем супер пупер танк.
    mlad
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:16
      Цитата: mlad
      Всегда наводит на мысль. а будет ли удобно сидеть в танке с этим шаром на голове, да долбанись в нем об стенку и каюк шлему, да и с этими камерами получается что старичок Т 34 меньше боится обстрела стрелковым оружием чем супер пупер танк.

      А евреям по фиг..Они скоро из космоса по арабам-одиночкам начнут стрелять...! Они не исправимы по своим понтам. hi
      ОТДЕЛ
  13. Михаил Крапивин Сегодня, 08:15
    Их бы лучше не разрушать своими танками палестинские дома научили.
    Михаил Крапивин
  14. МЮД Сегодня, 08:22
    Во время ВОВ были инструкции как "ослепить" танк с помощью плащ-палатки.
    В начале протестных действий на Домбассе, предлагалось для остановки украинской военной техники, брать с собой аэрозольные баллончики с краской, и ими закрашивать оптические приборы танков и БМП, тем самым препятствовать их движению.
    А если на современный лад, придумать снаряд-баллон, который подлетая к танку, при взрыве создает аэрозольное облако, которое окутав технику, оседает на оптических приборах, прилипая, нарушает их функцию. Да и точности большой не надо. Потом добивай. Можно по пехоте. Очки, бинокли и прочая оптика становятся не пригодны к использованию. Можно придумать, что бы не попало под действие какой нибудь конвенции, не вредно для дыхания и глаз, саморазрушающееся через несколько дней.
    МЮД
    1. 34 регион Сегодня, 08:55
      08.22. МЮД! Желатин подойдёт? А краска автомобильная?
      34 регион
  15. mlad Сегодня, 09:00
    предположим идет современный танк. в засаде стоит обыкновенная БМП 2, сносит 30мм пушкой бронебойными снарядами всю активную броню, оптику, танк живой, а толку от него, или снайпер по оптике
    mlad
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