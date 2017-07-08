Iron Vision. Израильских танкистов научат видеть "сквозь броню"
Издание DefenseNews сообщает о том, что израильская компания Elbit Systems начала работу по созданию системы IV (не путать с римской «четвёркой») - Iron Vision. Система обещает быть уникальной тем, что она позволит экипажу осуществлять круговой обзор в буквальном смысле «сквозь» корпус бронемашины.
Что представляет собой система от израильской компании? Это набор шлемов для экипажа бронемашины (танка), с которыми интегрированы дисплеи, акселерометр и внешние камеры. Камеры расположены по периметру танка. Дисплей при этом находится перед глазами танкиста как вариант визуализации, которая применяется в шлемах для лётчиков самолётов нового поколения.
Изображение с таких камер выдаётся на дисплей, и член танкового экипажа получает возможность поворотом головы менять обзорный угол, при этом отслеживая обстановку «за бортом». Система Iron Vision устроена таким образом, что танкист видит ту часть местности, в сторону которой повёрнута его голова. Получается, что для обзора танкистам израильских танков придётся постоянно вертеть головами, находясь внутри бронемашины.
В сообщении говорится, что система «видения через металл» разрабатывается для израильских танков Merkava IV. Производитель утверждает, что Iron Vision начнёт проходить через процедуру серийной установки с 2020 года.
Что представляет собой система от израильской компании? Это набор шлемов для экипажа бронемашины (танка), с которыми интегрированы дисплеи, акселерометр и внешние камеры. Камеры расположены по периметру танка. Дисплей при этом находится перед глазами танкиста как вариант визуализации, которая применяется в шлемах для лётчиков самолётов нового поколения.
Изображение с таких камер выдаётся на дисплей, и член танкового экипажа получает возможность поворотом головы менять обзорный угол, при этом отслеживая обстановку «за бортом». Система Iron Vision устроена таким образом, что танкист видит ту часть местности, в сторону которой повёрнута его голова. Получается, что для обзора танкистам израильских танков придётся постоянно вертеть головами, находясь внутри бронемашины.
В сообщении говорится, что система «видения через металл» разрабатывается для израильских танков Merkava IV. Производитель утверждает, что Iron Vision начнёт проходить через процедуру серийной установки с 2020 года.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/CombatInformationCenter
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