09:02 08 июля

Куда за свою историю не успела вторгнуться Британия?

Министр обороны Британии Майкл Фэллон прокомментировал совместное российско-китайское предложение по поводу урегулирования кризиса на Корейском полуострове. Напомним, что в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву была выработана единая позиция двух стран по корейскому вопросу. Состоит эта позиция в следующем: КНДР вводит мораторий на испытания ядерного оружия и ракет, а США и Республика Корея (Южная Корея) отказываются от учений на корейском полуострове – у границ Северной Кореи.

Г-н Фэллон, который, по сути, не имеет особых полномочий для комментариев подобного рода инициатив, хотя бы по той причине, что Британия в инициативе не упоминается, объявил предложение Москвы и Пекина «нереалистичным».

Перевод заявление британского министра обороны приводит Russia Today :
Для страны легитимно прибегать к военным учениям или противоракетной обороне. То, чем занимается Северная Корея, совершенно неправомочно, с точки зрения договоров и международного права. Это нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.



То есть принцип исключительно западный: растравлять системы ПРО и подводить откровенно враждебную военную инфраструктуру к чьим-либо границам – правомерно, а развивать свой оборонный потенциал странам, против которых, по сути, агрессия направлена – неправомерно.

Кстати, а вторжение в иностранные государства со стороны той же Британии, это тоже легитимная вещь? Не так давно в издании Telegraph вышел материал, в котором британские журналисты изучили, в какие страны за свою историю вторгались британцы. Выяснилось, что это подавляющее большинство стран мира – около 90%. Исследование включало как современные конфликты, так и войны, оставшиеся в истории.

Куда за свою историю не успела вторгнуться Британия?


Издание представило карту, на которой светлым отмечено, куда Британия не успела вторгнуться. В качестве примера: Беларусь, Монголия, Парагвай, Гватемала, Лихтенштейн, Люксембург, Монако о некоторые другие.


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Комментарии 30

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  1. 210окв Сегодня, 07:17
    Вопрос не правильно поставлен.Куда Великобритания не решится вторгнуться? yesИ когда она вторгалась в Российскую Федерацию?
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 07:19
      Прямо гордость за Беларусь! smile
      Тралл
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:24
        Пущай приходют - отулыбим и отвежливим ! soldier
        bouncyhunter
        1. 210окв Сегодня, 07:27
          Доброе утро,Паша..Автор сего географического шедевра полный профан в истории....Вот куда они точно лапы тянули,так это в Среднюю Азию..
          210окв
        2. vovanpain Сегодня, 08:29
          Цитата: bouncyhunter
          Пущай приходют - отулыбим и отвежливим ! soldier

          Здрав Будь Братка!А стоит ли руки марать о это тело fellow Ведь этот сер,сэр,сыр(нужное подчеркнуть)обещал шваркнут ракетами по тому кто напускает вирусы, fellow Ну и чего?Слово дал,слово взял,трепло кукурузное. laughing
          vovanpain
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:30
        Тралл
        Прямо гордость за Беларусь!
        Хм.Наверное знали о суровом характере белорусских партизан? К слову сказать фрицы до сих пор вспоминают не уёмную фантазию таковых к немногим кто выжил после плена у них : Даже мне ,фрицы жаловались , что с их вояками в тёмном ,страшном лесу делали партизаны Белоруссии bully wassat laughing .На что я им говорил ."А как вы хотели, чисто в воспитательных целях" laughing
        Наблюдатель2014
    2. pilot306 Сегодня, 07:28
      Когда не было ещё никакой Российской Федерации laughing
      Интервенция Вам ни о чём не говорит?
      pilot306
      1. 210окв Сегодня, 07:30
        Ну тогда и надо было на карте показывать Российскую Империю..
        Цитата: pilot306
        Когда не было ещё никакой Российской Федерации laughing
        210окв
      2. 210окв Сегодня, 07:50
        Уважаемый историк.В 1919г была современная Российская Федерация?
        Цитата: pilot306
        Когда не было ещё никакой Российской Федерации laughing
        Интервенция Вам ни о чём не говорит?
        210окв
    3. AleksPol Сегодня, 07:51
      интервенция 1918 Архангельск
      AleksPol
      1. 210окв Сегодня, 08:04
        Ну тогда еще и Крымская война!Территорию Российской Империи на карте кажите..А не нынешнюю РФ,образованную с 1991г.Вопрос еще раз!Когда с 1991г Британия вторгалась в наши пределы?
        Цитата: AleksPol
        интервенция 1918 Архангельск
        210окв
    4. aleks700 Сегодня, 07:57
      И когда она вторгалась в Российскую Федерацию?

      Крымская Война. Правда Беларусь была в составе России и её тоже надо запросить.
      aleks700
    5. санчо Сегодня, 08:09
      в 1918м Мурманск и Архангельск получили люлей и свалили оставив после себя тюрьму на о.Мудьюг
      санчо
    6. Комментарий был удален.
    7. vovanpain Сегодня, 08:22
      Цитата: 210окв
      И когда она вторгалась в Российскую Федерацию?

      Дмитрий,в 1918 на север России и позверствовали не хило,а так же Крымская война. hi
      vovanpain
    8. Venceremos Сегодня, 08:47
      Цитата: 210окв
      Вопрос не правильно поставлен.Куда Великобритания не решится вторгнуться? И когда она вторгалась в Российскую Федерацию?

      Ну обобщённо,то верно . На протяжении веков целые страны,государства и народы претерпевали множество трансформаций,а то и вовсе канули в лету.

      Главное показано - НЕ СИДИТСЯ АНГЛОСАКСАМ СПОКОЙНО на острове.

      И в общем-то доходчиво.
      Venceremos
    9. Офицер запаса Сегодня, 08:57
      Интересная карта. Выходит, в РФ вторгалась, а в Белоруссию нет? Вообще-то экспедиционные британские войска принимали участие в интервенции после Октябрьской революции и находились на территории нашей страны, когда Белоруссии, как самостоятельной независимой страны вообще не было.
      Офицер запаса
  2. Kot3713 Сегодня, 07:20
    И много где получили по щам. laughing
    Kot3713
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:21
    Со дна Марианской впадины идет предложение британцам lol Всей британии сразу туда нырнуть -билет в один конец!И человечеству полегче станет!!!
    Изгоняющий либероидов
  4. Altona Сегодня, 07:27
    Цитата: Тралл
    Прямо гордость за Беларусь!

    -------------------------
    Зато соседняя Польша готова зацеловать Британию во все мыслимые и немыслимые места. Как похотливая и вороватая холопка своего хозяина.
    Altona
    1. Тралл Сегодня, 07:33
      Последняя условно удачная попытка показать Польшу могущественной - это роман "Крестоносцы" Генрика Сенкевича.
      Тралл
    2. Vadivak Сегодня, 07:57
      Цитата: Altona
      Зато соседняя Польша готова зацеловать Британию во все мыслимые и немыслимые места. Как похотливая и вороватая холопка своего хозяина.


      То-то Черчилль ее называл Гиена Европы, знал цену холопам
      Vadivak
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:28
    около 90%

    Не хило для Королевства и "развитой демократии". Г-н Майкл Фэллон стал частенько отличаться заявлениями, которые МО не следовало бы делать. Что-то мир не увидел ракетного удара Британии по виновникам хакерской атаки. Или в этом случае виновники не установлены? Теперь КНДР сильно волнует. Прошли великие времена для Британии и канули в лету. Наверное все же стоит семь раз отмерить и один раз сказать?
    rotmistr60
  6. 3vs Сегодня, 07:30
    Пора уже понять, что наглосаксы это хамы, понимают только право силы.
    Когда нарвутся на опи...вание, тогда понимают что к чему.
    Те, у кого нет С300/400 или ядерного оружия не имеют права на собственное мнение...
    Вот и вся политика!
    3vs
  7. Altona Сегодня, 07:30
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Со дна Марианской впадины идет предложение британцам

    -------------------------------
    На политинформации в армии замполит говорил, что в случае войны ширина пролива Ла-Манш будет увеличена точечными ударами ядерного оружия до "приемлемых величин", то есть +500 км на север. laughing hi
    Altona
    1. п-к Опарышев Сегодня, 08:17
      Ваш замполит мелко плавал.Англия смывается в воду одним ударом.Бац и не Англии.Так,что неизвестно,кто под кем ходит.Толи ВВ под Бабой Лизой,то ли Баба Лиза под ВВ.
      п-к Опарышев
  8. Altona Сегодня, 07:35
    Цитата: Тралл
    Последняя условно удачная попытка показать Польшу могущественной - это роман "Крестоносцы" Генрика Сенкевича.

    ---------------------------------
    Кстати как романтическая литература в стиле "Роб Рой" или "Айвенго" вполне сойдет. Кстати, я в детстве читал много книжек о приключениях поляков в Африке, в каких-то экспедициях.
    Altona
  9. volodya Сегодня, 07:44
    Нагличане всегда грабили всех кого было можно,у них было больше всех колоний! Это их политика ,они живут за счёт этого!
    volodya
  10. 1536 Сегодня, 07:46
    У меня вопрос: почему мы никогда не освобождали Великобританию? По-моему, большое упущение.
    1536
    1. Vadivak Сегодня, 08:00
      Цитата: 1536
      У меня вопрос: почему мы никогда не освобождали Великобританию?


      Ну как же. Была попытка, Наполеона и Павла даже Платова в Индию направили, но англичане через пятую колонну решили вопрос
      Vadivak
  11. п-к Опарышев Сегодня, 07:59
    Я бы не стал,так обзываться с Англией,пока ещё под ней ходим и Баба Лиза,если жива,ещё королевствует над половиной Мира.Вооружение России на свои деньги идёт?Ага точно.Не скажу,что на английские,но под присмотром оттуда.Поэтому статья как бы нонсенс,хотя и не знаю смысла этого слова.
    п-к Опарышев
    1. Vadivak Сегодня, 08:06
      Цитата: п-к Опарышев
      и Баба Лиза,если жива,ещё королевствует над половиной Мира


      Елизавета королевствует? Елизавета выполняет представительские функции, не оказывая влияния на политику страны. Ее деятельность посвящена проблемам экологии, благотворительности, защите детей. Обязанности королевы? Прежде всего - детальное планирование визитов, приемов, поездок, после чего - чтение правительственных бумаг, работа над почтовой корреспонденцией, встречи с журналистами. Сейчас она является президентом Фонда защиты детей, ректором Лондонского университета и занимается общественной деятельностью.
      С баблом согласен, недаром даже фильм сняли упыри-Лондонград и сами его смотрят
      Vadivak
    2. Комментарий был удален.
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