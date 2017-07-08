Ракетный противолодочный комплекс РПК-8. Инфографика

Ракетный противолодочный комплекс РПК-8 предназначен для защиты надводных кораблей от подводных лодок, а также для поражения идущих на корабль торпед и подводных диверсантов. РПК-8 представляет собой результат глубокой модернизации широко распространенного противолодочного комплекса "Смерч-2", принятого на вооружение ВМС СССР в 1961г.