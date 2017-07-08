09:02 08 июля

26 египетских солдат погибли на Синае в результате нападения ИГИЛ

Представители террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в РФ) осуществили нападение на один из блокпостов на Синайском полуострове. В результате нападения, как сообщает катарский телеканал Al-Jazeera , погибли не менее 26 египетских военнослужащих и сотрудников полиции. По последним данным, взрывные устройства в действия привели несколько-террористов-смертников.

Сообщается, что взрывы прогремели у КПП населённого пункта Рафах. Это город с населением около 35 тысяч человек, расположенный на границе с Сектором Газа. Основное население Рафаха составляют не только египтяне, но также представители бедуинского племени рамилат.

26 египетских солдат погибли на Синае в результате нападения ИГИЛ



Как выясняется, ещё около 20 египетских силовиков получили ранения. Командование приняло решение начать войсковую операцию. Если верить последним сообщениям, то в её результате было ликвидировано до 40 террористов.

Напомним, что после многочисленных терактов, в том числе и в коптских храмах Египта, президент Абдель-Фаттах ас-Сиси распорядился о введении в стране чрезвычайного положения. В ряде районов страны, включая север Синайского полуострова, действует комендантский час. На улицах городов можно видеть экипированных военных и бронетехнику.

Известно о том, что на севере Синая действует одно из крыльев террористической группировки ИГИЛ (*), называющее себя «Бойцами Вилайята Синай» (*). Египетская армия уже неоднократно проводила против группировки войсковые операции, однако активность террористов от этого не снизилась.

Использованы фотографии: EPA
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