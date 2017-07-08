26 египетских солдат погибли на Синае в результате нападения ИГИЛ
Представители террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в РФ) осуществили нападение на один из блокпостов на Синайском полуострове. В результате нападения, как сообщает катарский телеканал Al-Jazeera , погибли не менее 26 египетских военнослужащих и сотрудников полиции. По последним данным, взрывные устройства в действия привели несколько-террористов-смертников.
Сообщается, что взрывы прогремели у КПП населённого пункта Рафах. Это город с населением около 35 тысяч человек, расположенный на границе с Сектором Газа. Основное население Рафаха составляют не только египтяне, но также представители бедуинского племени рамилат.
Как выясняется, ещё около 20 египетских силовиков получили ранения. Командование приняло решение начать войсковую операцию. Если верить последним сообщениям, то в её результате было ликвидировано до 40 террористов.
Напомним, что после многочисленных терактов, в том числе и в коптских храмах Египта, президент Абдель-Фаттах ас-Сиси распорядился о введении в стране чрезвычайного положения. В ряде районов страны, включая север Синайского полуострова, действует комендантский час. На улицах городов можно видеть экипированных военных и бронетехнику.
Известно о том, что на севере Синая действует одно из крыльев террористической группировки ИГИЛ (*), называющее себя «Бойцами Вилайята Синай» (*). Египетская армия уже неоднократно проводила против группировки войсковые операции, однако активность террористов от этого не снизилась.
Сообщается, что взрывы прогремели у КПП населённого пункта Рафах. Это город с населением около 35 тысяч человек, расположенный на границе с Сектором Газа. Основное население Рафаха составляют не только египтяне, но также представители бедуинского племени рамилат.
Как выясняется, ещё около 20 египетских силовиков получили ранения. Командование приняло решение начать войсковую операцию. Если верить последним сообщениям, то в её результате было ликвидировано до 40 террористов.
Напомним, что после многочисленных терактов, в том числе и в коптских храмах Египта, президент Абдель-Фаттах ас-Сиси распорядился о введении в стране чрезвычайного положения. В ряде районов страны, включая север Синайского полуострова, действует комендантский час. На улицах городов можно видеть экипированных военных и бронетехнику.
Известно о том, что на севере Синая действует одно из крыльев террористической группировки ИГИЛ (*), называющее себя «Бойцами Вилайята Синай» (*). Египетская армия уже неоднократно проводила против группировки войсковые операции, однако активность террористов от этого не снизилась.
Использованы фотографии: EPA
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