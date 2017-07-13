Ракетный потенциал Исламской Республики Иран (Часть 3)

Кадры испытаний ПКР Khalij Fars

Головная часть ракет Khalij Fars

HY-2G

ПКР Raad

Старт ПКР Noor

ПКР "Нур"

ПКР «Нур» и «Гадер»

Иранский истребитель-бомбардировщик F-4E с ПКР «Гадер»

ПКР "Фаджр Дарья"

ПКР «Kовсар-3» на легком иранском боевом вертолёте Shahed-285

Иранская ПКР малой дальности «Зафар»

Пуск ракеты Nasr-1 с малого ракетного катера Peykaap-2

ПКР «Назир»

Повреждения на борту корвета «Ханит»

Противокорабельные ракеты YJ-74, обнаруженные на борту сухогруза «Виктория»

По материалам:

https://world-defense.com/threads/iran-missiles.160/

http://www.globalsecurity.org/wmd/world/iran/mushak.htm

https://beyondthecusp.wordpress.com/iranian-military-systems-and-troops-passing-in-review/

http://thediplomat.com/2013/05/meet-irans-carrier-killer-the-khalij-fars/

http://mignews.com/news/disasters/090317_184841_47142.html

https://armyman.info/stati/35127-istoriya-vmf-iraka-chast-2-irano-irakskaya-voyna.html

http://defenceforumindia.com/forum/threads/iran-military-developments.2608/page-31



Помимо развития баллистических ракет в Иране много внимания уделяют противокорабельным ракетным комплексам. На базе ракеты оперативно-тактического комплекса Fateh-110 создана баллистическая противокорабельная ракета Khalij Fars, впервые представленная в 2011 году. Первоначально ПКР запускалась с тех же пусковых установок, что и ОТР «Фатех-110». Позже во время выставки военной техники на площади Бахарестан в Тегеране была продемонстрирована буксируемая пусковая установка на три ракеты.Объявленная дальность поражения противокорабельного комплекса Khalij Fars составляет 300 км. Скорость ракеты, несущей боевую часть весом 650 кг, в нижней части траектории превышает 3М. На американских крейсерах и эсминцах такие цели способны перехватывать только зенитные ракеты SM-3 или SM-6, используемые в составе системы «Иджис».Баллистическая противокорабельная ракета, чьё название переводится как «Персидский залив», на основной части полёта управляется инерционной системой. На завершающей нисходящей ветви траектории наведение осуществляется инфракрасной головкой самонаведения, реагирующей на тепловую сигнатуру корабля или с помощью телевизионной радиокомандной системы наведения. Иностранные наблюдатели указывают, что данные системы наведения весьма подвержены воздействию организованных помех и могут быть эффективны преимущественно против медлительных гражданских судов. Ожидается, что в ближайшее время иранские баллистические ПКР могут быть оснащены активной радиолокационной ГСН.Во время учений ВМС и войск береговой обороны Ирана ракеты Khalij Fars неоднократно поражали учебные цели. Сообщается, что в последних вариантах точность попадания доведена до 8,5 метров. Кроме ИРИ баллистическими противокорабельными ракетами располагает только Китай. Впрочем, сравнивать китайские и иранские ракеты не корректно, так как китайская баллистическая ПКР DF-21D гораздо тяжелей и имеет дальность пуска около 2000 км.Практически все иранские противокорабельные ракеты имеют китайские корни. В годы Ирано-иракской войны Иран приобрел береговые комплексы C-201 с ракетами HY-2. ПКР HY-2 фактически являлась копией советской П-15М. Но из-за увеличенных топливных баков, что привело к росту массы и габаритов, могла использоваться только на берегу. Противокорабельные ракеты, получившие на Западе обозначение «Силкуорм» (англ. Silk Warm – Шелкопряд), активно использовались в ходе боевых действий. В конце 80-х в Иране было налажено производство ракет HY-2G.Ракета модификации HY-2А – оснащалась инфракрасной ГСН, а HY-2B и HY-2G – моноимпульсными радиолокационными ГСН, HY-2С – телевизионной системой наведения. На модификации HY-2G благодаря использованию усовершенствованного радиовысотомера и программируемого контроллера имелась возможность использования переменного профиля полёта, что затрудняло перехват. Вероятность поражения цели в случае её захвата радиолокационной ГСН при отсутствии организованных помех и огневого противодействия оценивалась – 0,9. Дальность пуска находится в пределах 100 км. Несмотря на то, что ракета несёт тяжелую бронебойно-фугасную боевую часть весом 513 кг, ввиду дозвуковой скорости полёта и невысокой помехозащищённости активной радиолокационной ГСН, её эффективность в современных условиях не велика. Кроме того, во время заправки ракеты расчёт вынужден работать в защитных костюмах и изолирующих противогазах.Этот недостаток устранён в модификации HY-41 (С-201W), в которой вместо ЖРД применён компактный турбореактивный двигатель WS-11. Данный ТРД является клоном американского Teledyne-Ryan CAE J69-T-41A, который во время Вьетнамской войны устанавливался на разведывательные БПЛА AQM-34. До того, как вьетнамо-китайские отношения были испорчены, несколько не слишком повреждённых американских беспилотников отправили в КНР. Противокорабельная ракета HY-4, принятая на вооружение в 1983 году, представляет собой комбинацию систем наведения и управления от ПКР HY-2G с турбореактивным двигателем WS-11. Запуск ракеты производится с помощью отделяемого твердотопливного ускорителя. Дальность поражения морских целей 300 км.Вполне ожидаемо Иран вслед за HY-2G получил ракеты HY-41. В 2004 году публике была представлена аналогичная ракета иранского производства Raad на гусеничной самоходной пусковой установке. Внешне новая ракета отличается от HY-2G воздухозаборником и иной формой хвостового оперения и расположением крыльев. Несмотря на то, что служебно-эксплуатационные характеристики ракеты и дальность серьёзно улучшились, по скорости полёта и помехозащищённости она не превосходит устаревшую HY-2G. В связи с этим количество построенных ПКР «Раад» относительно не велико. Сообщалось, что в Иране для «Раад» разработали новую помехозащищённую ГСН, способную вести поиск цели в секторе +/- 85 градусов. Вывод ракеты в район атаки осуществляется по сигналам спутниковой навигационной системы.Но, несмотря на все ухищрения, ракеты, созданные на основе технических решений советской ПКР П-15, принятой на вооружение в 1960 году, на сегодняшний день, безусловно, устарели и не соответствуют современным реалиям. По этой причине их активно используют на учениях для имитации воздушных целей. В прошлом сообщалось, что на базе ПКР «Раад» выпущена крылатая ракета, предназначенная для уничтожения наземных целей, но никаких подтверждений этому найти не удалось. Иранский «Раад» на гусеничной СПУ очень сильно напоминает северокорейский противокорабельный комплекс KN-01, также созданный на базе П-15М. С учётом того, что ИРИ и КНДР в прошлом очень плотно сотрудничали в деле создания баллистических ракет, можно предположить, что и эта иранская модификация создана при помощи Северной Кореи.В начале 80-х между КНР и западными странами на фоне противостояния СССР произошло сближение. Помимо политических контактов и выработки единой антисоветской позиции, Китай получил доступ к некоторым современным системам вооружений. Без всякого сомнения, при создании новой твердотопливной противокорабельной ракеты не обошлось без иностранной помощи. Слишком разительным был переход от жидкостных ракет, созданным по технологиям 50-х годов, к достаточно компактным ПКР с современной радиолокационной системой самонаведения и двигателем на смесевом топливе. Во второй половине 80-х на вооружение была принята ракета YJ-8 (С-801), по своим характеристикам близкая к первым вариантам ПКР Exocet. При этом китайская ракета начала поставляться в войска всего через 10 лет после французского аналога. В середине 90-х в Иран было продано примерно 100 экспортных ПКР C-801K, предназначенных для использования с боевых самолётов. Этими ракетами с дальность пуска около 80 км вооружили истребители-бомбардировщики F-4E.При всех своих достоинствах твердотопливные ракеты, как правило, уступают по дальности пуска ракетам с прямоточными и турбореактивными двигателями. Поэтому с использованием аэродинамической схемы и системы наведения YJ-8 была создана YJ-82(С-802) с компактным турбореактивным двигателем. Дальность новой ракеты увеличилась более чем в два раза. Первые ПКР C-802 попали в Иран в середине 90-х вместе с ракетными катерами китайского производства. Вскоре в ИРИ наладили самостоятельную сборку ракет, получивших обозначение Noor.ПКР «Нур» со стартовой массой немногим более 700 кг несёт боеголовку весом 155 кг. Дальность пуска до 120 км, максимальная скорость - 0,8 М. В заключительной фазе высота полёта составляет 6-8 метров. Ракета имеет комбинированную систему наведения, на маршевом участке полета используется автономная инерциальная, на конечном участке - активная радиолокационная ГСН. Ракеты этого типа получили широкое распространение в иранских вооруженных силах, практически вытеснив ранние, менее совершенные образцы.ПКР «Нур» используются на иранских боевых кораблях и ракетных катерах. Но основная их часть размещена на мобильных пусковых установках береговых ракетных комплексов. Грузовые автомобили со спаренными или строенными транспортно-пусковыми контейнерами могут быть быстро переброшены в любую точку иранского побережья. В транспортном положении ракетные комплексы на грузовом шасси обычно укрыты тентом и практически неотличимы от обычных грузовиков. По массогабаритным характеристикам, дальности и скорости полёта ПКР YJ-82 и «Нур» во многом сходны с американской RGM-84 Harpoon, но насколько характеристики помехозащищённости и селективности соответствуют американскому образцу не известно.Весной 2015 года на выставке достижений иранского ВПК был продемонстрирован вертолёт Ми-171 ВМС ИРИ с двумя подвешенными ПКР «Нур».В 1999 году в Китае была представлена ПКР YJ-83 (C-803). От YJ-82 она отличается увеличенными габаритами и массой, и возросшей до 180 км дальностью полёта (250 км в случае применения с авиационного носителя). На новой ракете установлен более экономичный турбореактивный двигатель, топливный бак большей ёмкости и бронебойно-фугасная боевая часть массой 185 кг.Где-то в 2009 году в Исламской Республике началась сборка ракет YJ-83. ПКР, получившая обозначение Ghader, используется главным образом в мобильных береговых ракетных комплексах и в составе вооружения уже не многочисленных иранских «Фантомов». Визуально ракеты «Нур» и «Гадер» отличаются длиной.Противокорабельные ракеты «Нур» и «Гадер» представляют собой вполне современные средства борьбы с надводными целями, и вполне законно являются предметом гордости иранских военных. Надводные корабли и сухопутные мобильные комплексы, оснащённые данными ракетами, являются сегодня наиболее боеспособной частью сил береговой обороны.В сентябре 2013 года был также официально представлен авиационный вариант ПКР «Гадер». Ракеты вошли в состав вооружения F-4Е ВВС Ирана. Впрочем, в лётном состоянии в ИРИ на сегодняшний день осталось от силы три десятка сильно изношенных «Фантомов», которые конечно особо на расклад сил в регионе не влияют.В годы правления шаха Иран являлся одним из ближайших союзников США, и в эту страну велись поставки самого современного оружия западного производства. В том числе до 1979 года Иран закупил американские ракеты RGM-84A Harpoon, AGM-65 Maverick и итальянские Sea Killer Mk2.Иранский истребитель-бомбардировщик F-4D Phantom II с ракетами AGM-65 Maverick готовится к боевому вылетуДля конца 70-х это было новейшее вооружение. ПКР «Гарпун» несли ракетные катера французской постройки типа Combattante II. Итальянскими ракетами вооружались фрегаты английской постройки типа Vosper Мк.5, а «Мейверики» входили в состав вооружения истребителей-бомбардировщиков F-4D/Е Phantom II.Ракеты западного производства активно применялись в ходе боевых действий. Но по мере израсходования запасов и выхода их из строя по причине отсутствия сервисного обслуживания, главным поставщиком ракетной техники стал Китай. Большая часть ракетного арсенала, закупленного при шахе, оказалась практически израсходована к 20 августа 1988 года, когда было заключено перемирие между сторонами. В начале 90-х несколько экземпляров ракет в рамках военно-технического сотрудничества были переданы КНР. В Китае эти ракеты послужили источником вдохновения при создании нескольких моделей ПКР малой дальности.На основе итальянской ракеты «Си Киллер» китайские специалисты спроектировали ПКР FL-6. Эти относительно компактные и недорогие ракеты предназначены для борьбы с кораблями «москитного флота» водоизмещением до 1000 тонн и противодействия десантным операциям в прибрежной зоне. Так же, как и у итальянского прототипа, дальность пуска FL-6 находится в пределах 25-30 км. Ракеты могут быть оснащены телевизионной или ИК ГСН. При стартовом весе 300 кг ракета несёт 60 кг боевую часть.Китайская FL-6 получила в ИРИ обозначение Fajr Darya. Эти ракеты не получили большого распространения: единственными известными носителями "Фаджр Дарья" являются вертолёты SH-3D "Sea king".В КНР на базе ракеты «воздух-поверхность» AGM-65 Maverick в конце 90-х создана лёгкая ПКР YJ-7Т (С-701Т). Первая модификация имела ИК ГСН, стартовый вес 117 кг, боевую часть массой 29 кг и дальность 15 км. Скорость полёта – 0,8М. В отличие от американского прототипа китайская ракета имеет широкий спектр носителей: самолёты и вертолёты, лёгкие катера и автомобильные шасси. Дальность пуска первой модели была ограничена невысокой чувствительностью тепловой головки самонаведения. Впоследствии этот недостаток устранили и досягаемость ракеты удалось довести до 20-25 км в зависимости от типа цели. Такую же дальность имеет модификация YJ-7R (С-701R) c полуактивной радиолокационной ГСН.В 2008 году на Чжухайском авиасалоне были продемонстрированы новые модификации с дальностью пуска 35 км: YJ-73 (С-703) с радиолокационной полуактивной ГСН миллиметрового диапазона, а также YJ-74(С-704) телевизионной системой наведения. ПКР YJ-75(С-705) с радиолокационной ГСН сантиметрового диапазона оснащена компактным турбореактивным двигателем, что позволило довести дальность пуска до 110 км. До момента захвата цели активной радиолокационной головкой корректировка курса ракеты происходит по сигналам системы спутникового позиционирования. Сообщается, что, помимо морских, ракеты могут применяться и против наземных целей.Модели YJ-7Т и YJ-7R производятся в Иране под наименованием Kowsar-1 и Kowsar-3. Достоинством этих ракет являются относительно небольшая стоимость, компактность, а также вес и габариты, позволяющие перемещать ракеты без применения механизированных средств погрузки. Они используются в составе мобильных береговых комплексов, входят в состав вооружения иранских истребителей и вертолётов.Сбор материала об иранских противокорабельных ракетах затруднён тем, что в различных источниках одни и те же модели зачастую фигурируют под разными названиями. Кроме того, сами иранцы очень любят присваивать новые обозначения незначительно модифицированным образцам. Судя по всему, новая иранская ПКР малой дальности Zafar, представленная в 2012 году, является копией YJ-73.К этому же семейству относятся ракеты Nasr-1 с радиолокационной ГСН миллиметрового диапазона. Похоже, что эта ПКР была специально разработана в КНР по иранскому заказу на базе французской AS.15TT Aеrospatiale. В Китае ракета, получившая обозначение TL-6, на вооружение не принималась и предлагается только на экспорт.Массовое производство ракет «Наср-1» в ИРИ началось после 2010 года. Данная ракета главным образом предназначена для вооружения малых ракетных катеров и использования в береговых комплексах. При дальности пуска и скорости полёта, сравнимой с «Kовсар-3», вес боевой части «Наср-1» увеличен до 130 кг, что представляет угрозу для боевых кораблей водоизмещением 4000 тонн.На базе ракеты Nasr-1 создана ПКР Nasir. Ракета была впервые продемонстрирована в начале 2017 года. Согласно иранским данным дальность пуска «Назир» по сравнению с ПКР «Наср-1» увеличена более чем в два раза.Не совсем ясно как иранцам удалось добиться столь значительного увеличения дальности. На представленных фотографиях видно, что ракета «Назир» получила дополнительную разгонную ступень, но воздухозаборники необходимые для работы турбореактивного двигателя не просматриваются.В апреле 2017 года Министерство обороны и материально-технического обеспечения ВС Ирана передало военно-морским силам Корпуса стражей исламской революции партию новых ПКР «Назир». В церемонии передачи приняли участие Министр обороны бригадный генерал Хоссейн Декхан и командующий ВМС контр-адмирал Али Фадави.Противокорабельные ракеты, полученные и созданные с помощью Китая, из Ирана поставлялись в Сирию и ливанской шиитской группировке «Хезболла». Судя по всему, израильская разведка при подготовке операции «Достойное возмездие» в 2006 году не сумела вовремя вскрыть факт наличия у партизанского вооруженного формирования противокорабельных ракет. 16 июля 2006 года корвет ВМС Израиля «Ханит», участвовавший в блокаде ливанского побережья, в 8 часов 30 минут по местному времени подвергся ракетной атаке.Боевой корабль, стоящий в 16 км от берега, был поражен противокорабельной ракетой. При этом погибло четыре израильских военных моряка. Сам корвет и находившийся на борту вертолёт получили серьёзные повреждения. Первоначально сообщалось, что в корабль попала ПКР С-802 китайского производства. Удар ракеты пришелся в кран, установленный в кормовой части корабля. В результате взрыва под вертолётной площадкой начался пожар, потушенный командой.Однако в случае попадания в небронированный корабль водоизмещением 1065 тонн достаточно крупной 715 кг ракеты с боевой частью весом 165 кг последствия были бы гораздо более тяжелыми. Как известно, на ПКР С-802 используется турбореактивный двигатель, и в случае применения предполагаемого типа ПКР неизрасходованный в полёте керосин неизбежно вызвал бы масштабный пожар. Кроме того, не было никакой необходимости использовать против корабля, находящегося фактически в зоне прямой видимости, ракету с дальностью пуска более 120 км. Скорее всего, по израильскому корвету шиитские боевики запустили лёгкую ПКР семейства YJ-7 с радиолокационной или телевизионной системой наведения.Во время ракетной атаки на корвете были выключены системы радиолокационного подавления и радар обнаружения воздушных целей, что не позволило предпринять необходимые меры защиты. После того как пожар был потушен и борьба за живучесть завершена, корабль остался на плаву и сумел самостоятельно добраться до территориальных вод Израиля. Впоследствии на восстановление корвета было израсходовано более $ 40 млн. По большому счёту израильским морякам сильно повезло, так как ракета попала не в самую уязвимую часть боевого корабля.То, что против корвета «Ханит» использовалась лёгкая «партизанская» ПКР, нашло подтверждение в марте 2011 года, когда израильские ВМС остановили в 200 милях от побережья Израиля грузовое судно «Виктория», следовавшее под либерийским флагом в египетскую Александрию. В ходе досмотровых мероприятий на борту судна был обнаружен груз оружия весом 50 тонн, в том числе и ПКР YJ-74.В ряде источников указывается, что в ВМС ИРИ до сих пор используются американские противокорабельные ракеты «Гарпун». Насколько это реально, сказать трудно, поскольку с момента поставки их в Иран прошло более 40 лет. Даже если американские ПКР не были израсходованы в ходе боевых действий, они многократно просрочили сроки гарантийного хранения. Возможно, что в Иране удалось наладить восстановительный ремонт и сервисное обслуживание ракет. По крайней мере, до недавнего времени можно было наблюдать ПУ ПКР «Гарпун» на иранских ракетных катерах типа La Combattante II. Иранские представители в прошлом заявляли, что удалось создать собственный вариант ПКР «Гарпун», но пока никаких подтверждений этому нет.Оценивая потенциал иранских противокорабельных ракет, можно отметить их разнотипность. Как и в случае с баллистическими ракетами, в Исламской Республике одновременно разрабатываются и принимаются на вооружение несколько сходных по своим характеристикам образцов, при этом кардинально отличающихся друг от друга конструктивно. Такой подход затрудняет подготовку ракетных расчётов, серьёзно удорожает производство и эксплуатацию. Но положительной стороной является получение необходимого опыта и создание научно-конструкторской школы. При наличии на вооружении нескольких типов ракет, имеющих различные системы наведения, намного сложней вырабатывать меры радиоэлектронного противодействия. Конечно, иранские ВМС и ВВС не в состоянии долго противостоять основному потенциальному противнику. Но в то же время многочисленные береговые ракетные комплексы и катера могут нанести определённые потери десантным силам в случае высадки на Иранское побережье. В случае вооруженного противостояния между США и Ираном с большой долей вероятности будет парализовано движение танкеров в Персидском заливе, через который транспортируется около 20% всей добываемой в мире нефти. Ирану вполне по силам на некоторое время воспрепятствовать судоходству в этом районе. Особенно уязвимым в этом отношении является Ормузский пролив, ширина которого в самом узком месте составляет менее 40 км.