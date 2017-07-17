Химическое возмездие. Часть 1. Ответ у Сморгони

Русские войска также наносили химические удары по противнику. И один из них состоялся все у той же Сморгони в августе 1916 года – противники обменивались ударами на участке фронта, благоприятном для применения отравляющих веществ. Фактически эта газобаллонная атака стала ответом на газовую атаку немцев в июле того же года.Газовая атака была проведена в ночь на 24 августа 1916 года в районе Сморгони - на фронте 2-й пехотной дивизии.Для атаки был выбран 2-километровый участок неприятельской позиции, простирающейся от реки Вилии у дер. Перевозы до дер. Боровая Мельница. На этом участке фронта вражеские окопы имели конфигурацию почти прямого исходящего угла – его вершина находилась у высоты 72.9. Газовый удар наносился на фронте длиной 1300 шагов – расчет был таков, что эпицентр газовой волны должен оказаться на отметке 72.9, поразив наиболее сильно выступающую часть окопов противника. По флангам газовой волны были поставлены дымовые завесы.Объем сжиженного газа, применяемого в ходе этой атаки, был рассчитан на 40 минут газопуска – для этого использовались 500 больших и 1700 малых баллонов или 32,5 тонны сжиженного газа (около тонны в минуту на километр фронта атаки). Метеорологическая разведка местности на участке началась за месяц до атаки.В конце июля началась и подготовка необходимой инфраструктуры.В первой линии окопов было оборудовано 129 ниш для размещения газовых баллонов. Для лучшего управления газопуском фронт атаки делился на 4 одинаковых участка. За второй линией были созданы 4 блиндажа (используемые как склады) для хранения газовых баллонов. От каждого из таких блиндажей-складов к передовой был проведен широкий ход сообщений. Организация и проведение газовой атаки - задача 5-й химической команды.После окончания соответствующей подготовки, в ночи на 22-е и на 23-е августа происходило перемещение баллонов и специального имущества, необходимого для газопуска.23 августа метеорологический прогноз стал благоприятным – в полдень подул стабильный юго-восточный ветер, и 5-я химическая команда запросила у вышестоящего командования разрешение провести газовую атаку в ближайшую ночь. В 16 часов 45 минут необходимое разрешение штаба армии было получено, и 5-я химическая команда приступила к снаряжению газовых баллонов.Метеорологические наблюдения на участке участились.В период до 22 часов они проводились раз в час, с 22 часов – раз в полчаса, с 2 часов 30 минут 24-го августа – каждые 15 минут, а с 3 часов 15 минут и во время газопуска контрольная станция осуществляла метеорологический мониторинг непрерывно. К 3 часам 30 минутам сила ветра составила 2 метра в секунду. Юго-восточный ветер был ровным, облачность 2-балльная, давление составляло 752 мм, а температура - 12 градусов.В 22 часа 23-го августа началось перемещение газовых баллонов со складов в передовую линию – оно осуществлялась бойцами 5-й химической команды при помощи солдат 3-го батальона 5-го пехотного Калужского полка. В 2 часа 24-го августа переноска завершилась, совпав с окончательным разрешением начальника дивизии на проведение газопуска.В 2 часа 50 минут 24 августа снялись секреты, а ведущие к ним ходы сообщения были заложены заранее заготовленными мешками с землей. В 3 часа 20 минут все надели противогазы и маски.Газовая атака началась в 3 часа 30 минут – газопуск был проведен одновременно по всему фронту участка, на флангах которого зажгли шашки дымзавесы.Вырываясь под давлением из баллонов, газ вначале поднимался на 4-метровую высоту, а затем, постепенно оседая, двигался в сторону немецких позиций 2–3-метровой стеной. До начала атаки противник никак себя не проявлял.В 3 часа 33 минуты (т. е. через 3 минуты после начала газовой атаки) в тылу атакованного боевого участка противника взвились в воздух 3 красные ракеты - они осветили газовую волну, уже накрывшую немецкие передовые окопы. Слева и справа от атакованного участка загорелись костры и был открыт редкий винтовочно-пулеметный огонь, который вскоре прекратился.Через 7 – 8 минут после начала газопуска противник открыл мощнейший бомбометный, минометный и артиллерийский огонь. Русская артиллерия сразу же открыла энергичный ответный огонь - и между 3 часами 35 минутами и 4 часами 15 минутами все 8 вражеских батарей были подавлены. Причем некоторые германские батареи замолчали уже через 10 - 12 минут (самый большой временной промежуток для приведения к молчанию составил 25 минут) после ответного удара. Контрбатарейный огонь велся в основном химическими боеприпасами – и каждая из русских батарей выпустила за это время от 20 до 93 химических снарядов (борьба с германскими минометами и бомбометами началась лишь после окончания газопуска – но к 4 часам 30 минутам был подавлен и их огонь).В 3 часа 42 минуты внезапным резким порывом восточного ветра газовую волну, которая уже левым флангом достигла реки Оксна, сдвинуло левее, и она, перейдя реку, залила германские окопы, находящиеся северо-западнее дер. Боровая Мельница. Германцы сразу же подняли на этом участке сильную тревогу – слышались звуки не только рожков, но и барабана. Загорелись и костры.Этот же порыв ветра двинул газовую волну и вдоль русских окопов - на третьем участке накрыв часть из них. Соответственно, газопуск на этом участке был немедленно прекращен, и началась нейтрализация газа, попавшего в окопы. На трех остальных участках пуск продолжался - ветер вновь принял благоприятное юго-восточное направление.Вскоре в окопы все того же «невезучего» третьего участка угодили две вражеские мины и осколки разорвавшегося вблизи снаряда - они разбили два блиндажа и одну нишу с газовыми баллонами. В результате 3 баллона были уничтожены, а еще 3 серьезно повреждены. Яростно вырывавшийся из баллонов газ не успевал распыляться, обжигая находившихся у газовой батареи солдат. В окопе концентрация отравляющего вещества была так велика, что марлевые защитные маски сразу же высыхали, а в противогазах лопалась резина. Требовалось срочно нормализовать ситуацию в окопах третьего участка – и в 3 часа 46 минут газопуск был прекращен по всему фронту атаки, несмотря на благоприятные метеоусловия.Таким образом, газовая атака длилась лишь 15 минут.Но она была достаточно эффективна.Было выявлено, что весь намеченный для газовой атаки участок противника был поражен химическим ударом. Более того – были поражены окопы, находившиеся северо-западнее дер. Боровая Мельница, а в расположенной северо-западнее высоты 72.9 лощине, остатки русского газового облака визуально наблюдались до 6 часов утра. Всего было выпущено 65 больших и 977 малых баллонов - или до 13-ти тонн газа (до тонны в минуту на километр фронта атаки).В 4 часа 20 минут началось перемещение баллонов на склады, и к 9 часам 50 минутам все имущество было убрано с передовой - без помех со стороны противника. Так как пространство между русскими и германскими окопами было заражено, на разведку были отправлены небольшие группы подготовленных и экипированных разведчиков – они были встречены редким винтовочным огнем на фронте газовой атаки и мощным пулеметным огнем, который велся с флангов атакованного участка. В германских окопах наблюдалась сумятица, слышались крики и стоны, немцы усиленно жгли солому.Газовая атака была успешна.Удалось добиться тактической внезапности - атака была абсолютно неожиданна для противника: лишь спустя 3 минуты после ее начала началось возгорание немецких костров, и то лишь напротив дымзавесы, а на фронте атаки костры загорелись еще позднее. Стоны и крики в немецких окопах, слабый винтовочный огонь по фронту газовой атаки, интенсивные работы по очистке окопов противника на следующий день после атаки, молчание германских батарей, получивших порцию химических снарядов, в течение почти 2-х суток (до вечера 25 августа) - все это иллюстрирует, что атака нанесла противнику тот урон, которого и следовало ждать от применения использованного объема газа.Эта газовая атака продемонстрировала, насколько значимым делом является контрбатарейная химическая борьба – причем не только с вражеской артиллерией, но и с бомбометами и минометами противника. Качественная стрельба химическими боеприпасами серьезно облегчала процесс проведения газобаллонной атаки, приводя к быстрому успеху. Но ответный огонь противника мог серьезно помешать газовой атаке и вызвать потери атакующего от своих же отравляющих веществ – что и продемонстрировал случай на третьем участке 5-й химической команды.