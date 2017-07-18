Химическое возмездие. Часть 2. Спецы 6-й команды
5 августа 1916 года приказом штаба 2-й армии 6-я химическая команда была передана в распоряжение Гренадерского корпуса - для проведения газовой атаки на плацдарме у деревни Ольсевичи, находящейся северо-восточнее станции Барановичи.
Химическая разведка показала, что 3-километровый Ольсевичский плацдарм, проходивший южнее железнодорожной линии на Барановичи через дер. Ольсевичи, по рельефу местности - совершенно ровной и открытой, а также по степени оборудованности окопов являлся для газовой атаки оптимальным.
Получив добро штаба армии, 6-я химическая команда начала готовиться к атаке. Были исследованы изломы передовой линии окопов (это было важно для предотвращения перспективы затекания газа в собственные окопы), места для постройки блиндажей (применяемых для хранения газовых баллонов), для контрольной метеорологической и телефонной станций, хода сообщений (необходимые для безопасного подноса оборудования).
Фронт газовой атаки - почти 2 км, и еще на 1-км фронте должна была проводиться демонстративная атака с использованием дымовых шашек белого дыма. Последнее должно было ввести в заблуждение вражескую артиллерию, заставив ее разбросать огонь по более длинному фронту, сократив риск повреждения газовых батарей.
Участок атаки был поделен на 4 равные части.
На каждый из «химических» участков приходилось 2 специально обозначенных хода сообщения - один предназначался для прохода подносчиков баллонов и снаряжения со складов на передовую, а второй - для отхода.
Ходы сообщений были перенумерованы, а на пути, где они пересекались щелями, были установлены дощечки с обозначением (стрелкой) маршрута на участок проведения атаки. Эта мера была очень целесообразной - она экономила время и упорядочивала передвижение.
На плацдарме для хранения газовых баллонов было создано 9 блиндажей-складов - общей вместимостью до 5 тыс. баллонов. Они находились на расстоянии 15 - 20 минут ходьбы от 1-й линии окопов – это позволяло быстро переносить баллоны и снаряжение, причем исключительно силами постоянного и обученного переменного состава 6-й химической команды.
Каждый инструктор и его помощник заранее знали – сколько и куда им нужно отнести газовых баллонов. И работа проходила без шума и суеты.
Перевозка газовых баллонов, оборудования к ним, гидропультов, составов, нейтрализующих газ, и дымовых шашек заняла 3 ночи - 6, 7 и 8 сентября. В первую ночь на 43 (при 2-х резервных) подводах было перевезено все необходимое снаряжение, состоявшее из коллекторов, свинцовых труб и резиновых рукавов, гидропультов и шашек. На вторую и третью ночи - баллоны (1200 50-килограммовых с содержанием жидкого хлора 30-31 кг, и 3000 30-килограммовых емкостью 13,5 кг). Распоряжением штаба дивизии для их перевозки к 17-ти часам был подан транспорт в 100 подвод. Загрузка баллонов проводилась с наступлением сумерек и после спуска вражеских аэростатов – ведь местность была в зоне артиллерийского обстрела противника. Отправка каждых 5-ти нагруженных подвод осуществлялась по определенному расписанию и под руководством инструктора 6-й химической команды. Каждый инструктор и гренадер знали свой «маневр» - и работы заканчивались быстро и бесшумно.
На передней линии, одновременно с сооружением блиндажей, были заготовлены и специальные ниши для укладки баллонов. Предназначенная для размещения 6 малых баллонов ниша выкапывалась в передней стенке окопа (на глубине 2 метров от поверхности земли) и обшивалась досками – это должно было предохранить баллоны от повреждения артиллерийским огнем.
Углубления создавались с таким расчетом, чтобы малые баллоны лежали в наклонном положении, вентилем вниз, а большие баллоны в аналогичных нишах стояли вертикально. Снаружи как малые, так и большие баллоны были прикрыты двумя рядами земляных мешков.
Всего было создано 700 ниш - по количеству газовых батарей.
6-я химическая команда провела по всему плацдарму и собственную телефонную сеть – длиной 18 км. У команды имелась телефонная связь со штабами дивизии и полка, с 4 химическими участками и с контрольной метеорологической станцией. Связь с химическими участками была двойной, а линии были проложены по ходам сообщений. На контрольную станцию, для надежности, были проложены три линии: две шестовых и одна по ходу сообщения. Так как телефонная сеть команды во время газовой атаки противника в ночь на 24 сентября (о ней мы писали ранее в статье На пути химического урагана. Часть 3. Гренадеры под ударом) сильно пострадала от заградительного огня немцев, то на всех участках, начиная от контрольной станции, была проложена шестовая линия из 7-миллиметрового провода. Шестовая линия должна была включаться лишь на время русской газовой атаки и на случай выхода из строя кабельных линий. Благодаря организации такой сети, телефонная связь в ходе атаки работала бесперебойно.
Для оказания раненым и отравленным военнослужащим медицинской помощи были организованы 3 перевязочных пункта - два на Ольсевичском плацдарме и один в ближнем тылу. Пункты были снабжены всем необходимым в достаточном количестве – медикаментами, перевязочным материалом, кислородом в подушках и баллонах, горячей водой для кофе и чая.
Помимо этого, на каждом из химических участков в первой линии окопов находился санитарный отряд, включавший в себя трех санитаров (один - постоянного и два - переменного состава команды) - они имели при себе сумки с медикаментами, противогазами и кислородными подушками.
Для реабилитации отравленных солдат был предназначен кофе с коньяком, крепкий горячий чай, раствор лимонно-кислого натра, нашатырно-анисовые и эфиро-валерьяновые капли, а также кислородные подушки.
Все бойцы, обслуживавшие газовые батареи, были снабжены противогазами Зелинского-Кумманта и марлевыми повязками № 4. Маски и противогазы были проверены, а затем под наблюдением офицеров бойцы не только были ознакомлены с их правильным применением и быстрым надеванием, но и прошли многократные тренировки.
3. Проверка индивидуальных средств химзащиты у пулеметной команды перед газовой атакой.
Несмотря на все принятые меры предосторожности, работать во время продолжительной газовой атаки, при неизбежном скоплении в окопах ядовитых газов, становилось настолько тяжело, что многим нижним чинам, особенно со слабыми легкими, приходилось срывать с себя маски и противогазы, не дожидаясь окончания газовой атаки – со всеми вытекающими последствиями.
Метеорологические наблюдения, проводившиеся на контрольной станции, которая находилась на 2,5-километровом расстоянии от первой линии окопов, начали проводиться еще 9 сентября. Наблюдения за силой и направлением ветра осуществлялись ежечасно, а за иными метеорологическими элементами - в 7, 13 и 21 час. Начиная же с 17 сентября информация о ветре, его силе и направлении отправлялась в дивизию 4 раза в сутки.
Помимо наблюдений, проводившихся на контрольной станции, осуществлялись метеорологические наблюдения и на первой линии. Было создано 4 передовых наблюдательных пункта - по пункту на каждый участок. Личный состав такого пункта состоял из 2-х наблюдателей и связиста (передавал по телефону данные наблюдений на контрольную станцию). На каждом пункте имелись часы, сверенные с часами контрольной станции, секундомер, анемометр Фусса, вымпел, компас и переносный флюгер.
Наиболее благоприятным направлением для газопуска на данном участке фронта было северо-восточное. Оно имело повышенную ценность, т. к. основной напор газовой волны должен был прийтись на сильно укрепленную противником высоту 92.8. Она находилась напротив центра участка химической атаки, и на ней были сосредоточены наиболее крупные силы немцев. Восточное направление ветра хотя и было допустимым, но в этом случае часть газовых батарей второго химического участка бездействовала – из опасения задеть часть русских позиций. Первая линия вражеских окопов находилась от участка газопуска на расстоянии 800 шагов, а на флангах - до 1100 шагов.
Но вплоть до 11 октября упорно дули западные ветры. Лишь в ночь на 9 октября появились признаки восточного ветра - но в 22 часа ветер превратился в северный, что исключало возможность атаки.
11-го октября к 14-ти часам ветер стал принимать северо-восточное направление, погода была пасмурная, ожидались осадки. Но так как падение давления прекратилось, присутствовал лишь мелкий туман, который почти исчез к вечеру. В 15 часов 30 минут начальник штаба 2-й гренадерской дивизии был проинформирован о благоприятном направлении ветра. Команда получила приказ о готовности к газопуску - к 19-ти часам.
С 18 часов 20 минут метеоинформация стала поступать с участков на контрольную станцию каждые 20 минут - и немедленно по прямому проводу химической команды сведения передавались в дивизию. Расхождений информации, поступавшей с участков, с показаниями флюгера контрольной метеостанции не наблюдалось. В 21 час ветер принял восточное - северо-восточное направление и продержался до 24 часов, изменившись после часа ночи на восточное - юго-восточное.
Период между 21 и 24 часами 11-го октября и был использован для атаки.
С наступлением сумерек 6-я химическая команда выдвинулась на передовую. Нужный ветер был устойчивым, но слабым (до 2 метров в секунду). Ветер стлался по земле, не формируя вихрей и восходящих потоков, и должен был медленно и ровно отнести всю газовую волну на высоту 92.8.
Гренадеры были отведены назад - чтобы не мешать работе бойцов-химиков (на передовой остались пулеметчики и стрелки-наблюдатели).
Ровно в 22 часа 40 минут начался газопуск с нечетных батарей.
Густое газовое облако, с силой вырываясь из батарей и поднимаясь на высоту до полуметра, затем постепенно оседало и медленно но неотвратимо сплошной стеной ползло к противнику, периодически рассекаемое огнем русских пулеметов. Этот огонь велся не случайно – солдаты противника, спасаясь от газовой волны, не могли выпрыгивать бруствер или иную возвышенность – пулеметным огнем они загонялись в свои отравленные окопы и ходы сообщения.
Как только газовая волна дошла до 1-й линии окопов противника, немцы подняли сильную тревогу – послышался шум, звуки рожков и металлические удары. В окопах загорелись костры – довольно редкие и слабые. Горели они недолго.
Через 7 - 8 минут германцы открыли по русским окопам мощный винтовочно-пулеметный огонь, который через несколько минут стал ослабевать и затем вовсе прекратился. Открытый немцами через 40 минут артиллерийский огонь был слаб и также быстро прекратился.
Вслед за газобаллонной атакой русская артиллерия нанесла по противнику удар химическими снарядами – артиллерийский огонь был настолько мощным и интенсивным, что через полчаса превратился в ураганный.
Через двадцать минут четные газовые батареи (большие баллоны) выпустили вторую газовую волну – эта атака продолжалась 35 - 40 минут.
И, наконец, после 24 часов, из незадействованных ранее батарей (во время первого и второго газопусков они дали утечку и были выставлены на бруствер) была выпущена третья волна.
Расширявшееся по пути движения газовое облако, под влиянием ветра склоняясь к востоку, захватывало все новые участки позиций противника. Почти идеально ровная открытая местность, благоприятные метеорологические условия и значительное количество выпущенного газа (640 кг сжиженного газа в минуту на километр) привели к серьезному проникновению газовых волн в тыл противника - на 10 - 12 км. Отравляющее действие хлора сказывалось на 8 - 9-километровом расстоянии.
К 1 часу 15 минутам передовые окопы были вычищены от скопившегося в них газа, и начальник боевого участка получил сообщение, что гренадеры вновь могут их занять.
Выдвинутые вперед разведчики-гренадеры и резчики колючей проволоки настойчиво продвигались к вражеским заграждениям. Атмосфера была отравлена химическим ядом. Сопротивляться было некому – и уничтожение немецких проволочных заграждений проходило успешно. Работа шла до рассвета, но прорвать все ряды проволочных заграждений, все же не удалось. Разведчики насчитали свыше 20 (!) рядов густо сплетенной колючей проволоки.
Заметив с рассветом работающих у проволоки гренадер, немцы открыли по ним сильный винтовочно-пулеметный огонь - преимущественно с флангов. Отход разведчиков и резчиков был совершен под прикрытием мощного огня русской артиллерии.
Результат этой газовой атаки был значительным.
Ценой относительно незначительных потерь был парализован крупный боевой участок противника, а располагавшиеся на нем войска понесли крупные потери – артиллерийские наблюдатели сообщали штабу дивизии, что в течение целого дня (!) 12 октября по дороге от Дубово к Барановичам и обратно шли санитарные транспорты немцев, эвакуировавшие погибших и отравленных солдат и офицеров.
Но, говоря об относительно незначительных потерях, следует помнить, что они пришлись на специалистов своего дела – бойцов 6-й химической команды (от последствий газовой атаки умер один и было отравлено и эвакуировано в тыл 20 бойцов постоянного и 48 бойцов переменного состава команды, получивших раздражение слизистых оболочек легких и бронхов различной степени тяжести), почти 3 часа работавших в клубах ядовитых газов - для сбережения пота и крови своей пехоты.
4. Одна из химических команд русской Действующей армии. На данном фото - подготовка первого русского газопуска 1-й химической командой на участке 38-й пехотной дивизии под Икскюлем в марте 1916 г.
Химическая разведка показала, что 3-километровый Ольсевичский плацдарм, проходивший южнее железнодорожной линии на Барановичи через дер. Ольсевичи, по рельефу местности - совершенно ровной и открытой, а также по степени оборудованности окопов являлся для газовой атаки оптимальным.
Получив добро штаба армии, 6-я химическая команда начала готовиться к атаке. Были исследованы изломы передовой линии окопов (это было важно для предотвращения перспективы затекания газа в собственные окопы), места для постройки блиндажей (применяемых для хранения газовых баллонов), для контрольной метеорологической и телефонной станций, хода сообщений (необходимые для безопасного подноса оборудования).
Фронт газовой атаки - почти 2 км, и еще на 1-км фронте должна была проводиться демонстративная атака с использованием дымовых шашек белого дыма. Последнее должно было ввести в заблуждение вражескую артиллерию, заставив ее разбросать огонь по более длинному фронту, сократив риск повреждения газовых батарей.
Участок атаки был поделен на 4 равные части.
На каждый из «химических» участков приходилось 2 специально обозначенных хода сообщения - один предназначался для прохода подносчиков баллонов и снаряжения со складов на передовую, а второй - для отхода.
Ходы сообщений были перенумерованы, а на пути, где они пересекались щелями, были установлены дощечки с обозначением (стрелкой) маршрута на участок проведения атаки. Эта мера была очень целесообразной - она экономила время и упорядочивала передвижение.
На плацдарме для хранения газовых баллонов было создано 9 блиндажей-складов - общей вместимостью до 5 тыс. баллонов. Они находились на расстоянии 15 - 20 минут ходьбы от 1-й линии окопов – это позволяло быстро переносить баллоны и снаряжение, причем исключительно силами постоянного и обученного переменного состава 6-й химической команды.
Каждый инструктор и его помощник заранее знали – сколько и куда им нужно отнести газовых баллонов. И работа проходила без шума и суеты.
Перевозка газовых баллонов, оборудования к ним, гидропультов, составов, нейтрализующих газ, и дымовых шашек заняла 3 ночи - 6, 7 и 8 сентября. В первую ночь на 43 (при 2-х резервных) подводах было перевезено все необходимое снаряжение, состоявшее из коллекторов, свинцовых труб и резиновых рукавов, гидропультов и шашек. На вторую и третью ночи - баллоны (1200 50-килограммовых с содержанием жидкого хлора 30-31 кг, и 3000 30-килограммовых емкостью 13,5 кг). Распоряжением штаба дивизии для их перевозки к 17-ти часам был подан транспорт в 100 подвод. Загрузка баллонов проводилась с наступлением сумерек и после спуска вражеских аэростатов – ведь местность была в зоне артиллерийского обстрела противника. Отправка каждых 5-ти нагруженных подвод осуществлялась по определенному расписанию и под руководством инструктора 6-й химической команды. Каждый инструктор и гренадер знали свой «маневр» - и работы заканчивались быстро и бесшумно.
На передней линии, одновременно с сооружением блиндажей, были заготовлены и специальные ниши для укладки баллонов. Предназначенная для размещения 6 малых баллонов ниша выкапывалась в передней стенке окопа (на глубине 2 метров от поверхности земли) и обшивалась досками – это должно было предохранить баллоны от повреждения артиллерийским огнем.
Углубления создавались с таким расчетом, чтобы малые баллоны лежали в наклонном положении, вентилем вниз, а большие баллоны в аналогичных нишах стояли вертикально. Снаружи как малые, так и большие баллоны были прикрыты двумя рядами земляных мешков.
Всего было создано 700 ниш - по количеству газовых батарей.
6-я химическая команда провела по всему плацдарму и собственную телефонную сеть – длиной 18 км. У команды имелась телефонная связь со штабами дивизии и полка, с 4 химическими участками и с контрольной метеорологической станцией. Связь с химическими участками была двойной, а линии были проложены по ходам сообщений. На контрольную станцию, для надежности, были проложены три линии: две шестовых и одна по ходу сообщения. Так как телефонная сеть команды во время газовой атаки противника в ночь на 24 сентября (о ней мы писали ранее в статье На пути химического урагана. Часть 3. Гренадеры под ударом) сильно пострадала от заградительного огня немцев, то на всех участках, начиная от контрольной станции, была проложена шестовая линия из 7-миллиметрового провода. Шестовая линия должна была включаться лишь на время русской газовой атаки и на случай выхода из строя кабельных линий. Благодаря организации такой сети, телефонная связь в ходе атаки работала бесперебойно.
Для оказания раненым и отравленным военнослужащим медицинской помощи были организованы 3 перевязочных пункта - два на Ольсевичском плацдарме и один в ближнем тылу. Пункты были снабжены всем необходимым в достаточном количестве – медикаментами, перевязочным материалом, кислородом в подушках и баллонах, горячей водой для кофе и чая.
Помимо этого, на каждом из химических участков в первой линии окопов находился санитарный отряд, включавший в себя трех санитаров (один - постоянного и два - переменного состава команды) - они имели при себе сумки с медикаментами, противогазами и кислородными подушками.
Для реабилитации отравленных солдат был предназначен кофе с коньяком, крепкий горячий чай, раствор лимонно-кислого натра, нашатырно-анисовые и эфиро-валерьяновые капли, а также кислородные подушки.
Все бойцы, обслуживавшие газовые батареи, были снабжены противогазами Зелинского-Кумманта и марлевыми повязками № 4. Маски и противогазы были проверены, а затем под наблюдением офицеров бойцы не только были ознакомлены с их правильным применением и быстрым надеванием, но и прошли многократные тренировки.
3. Проверка индивидуальных средств химзащиты у пулеметной команды перед газовой атакой.
Несмотря на все принятые меры предосторожности, работать во время продолжительной газовой атаки, при неизбежном скоплении в окопах ядовитых газов, становилось настолько тяжело, что многим нижним чинам, особенно со слабыми легкими, приходилось срывать с себя маски и противогазы, не дожидаясь окончания газовой атаки – со всеми вытекающими последствиями.
Метеорологические наблюдения, проводившиеся на контрольной станции, которая находилась на 2,5-километровом расстоянии от первой линии окопов, начали проводиться еще 9 сентября. Наблюдения за силой и направлением ветра осуществлялись ежечасно, а за иными метеорологическими элементами - в 7, 13 и 21 час. Начиная же с 17 сентября информация о ветре, его силе и направлении отправлялась в дивизию 4 раза в сутки.
Помимо наблюдений, проводившихся на контрольной станции, осуществлялись метеорологические наблюдения и на первой линии. Было создано 4 передовых наблюдательных пункта - по пункту на каждый участок. Личный состав такого пункта состоял из 2-х наблюдателей и связиста (передавал по телефону данные наблюдений на контрольную станцию). На каждом пункте имелись часы, сверенные с часами контрольной станции, секундомер, анемометр Фусса, вымпел, компас и переносный флюгер.
Наиболее благоприятным направлением для газопуска на данном участке фронта было северо-восточное. Оно имело повышенную ценность, т. к. основной напор газовой волны должен был прийтись на сильно укрепленную противником высоту 92.8. Она находилась напротив центра участка химической атаки, и на ней были сосредоточены наиболее крупные силы немцев. Восточное направление ветра хотя и было допустимым, но в этом случае часть газовых батарей второго химического участка бездействовала – из опасения задеть часть русских позиций. Первая линия вражеских окопов находилась от участка газопуска на расстоянии 800 шагов, а на флангах - до 1100 шагов.
Но вплоть до 11 октября упорно дули западные ветры. Лишь в ночь на 9 октября появились признаки восточного ветра - но в 22 часа ветер превратился в северный, что исключало возможность атаки.
11-го октября к 14-ти часам ветер стал принимать северо-восточное направление, погода была пасмурная, ожидались осадки. Но так как падение давления прекратилось, присутствовал лишь мелкий туман, который почти исчез к вечеру. В 15 часов 30 минут начальник штаба 2-й гренадерской дивизии был проинформирован о благоприятном направлении ветра. Команда получила приказ о готовности к газопуску - к 19-ти часам.
С 18 часов 20 минут метеоинформация стала поступать с участков на контрольную станцию каждые 20 минут - и немедленно по прямому проводу химической команды сведения передавались в дивизию. Расхождений информации, поступавшей с участков, с показаниями флюгера контрольной метеостанции не наблюдалось. В 21 час ветер принял восточное - северо-восточное направление и продержался до 24 часов, изменившись после часа ночи на восточное - юго-восточное.
Период между 21 и 24 часами 11-го октября и был использован для атаки.
С наступлением сумерек 6-я химическая команда выдвинулась на передовую. Нужный ветер был устойчивым, но слабым (до 2 метров в секунду). Ветер стлался по земле, не формируя вихрей и восходящих потоков, и должен был медленно и ровно отнести всю газовую волну на высоту 92.8.
Гренадеры были отведены назад - чтобы не мешать работе бойцов-химиков (на передовой остались пулеметчики и стрелки-наблюдатели).
Ровно в 22 часа 40 минут начался газопуск с нечетных батарей.
Густое газовое облако, с силой вырываясь из батарей и поднимаясь на высоту до полуметра, затем постепенно оседало и медленно но неотвратимо сплошной стеной ползло к противнику, периодически рассекаемое огнем русских пулеметов. Этот огонь велся не случайно – солдаты противника, спасаясь от газовой волны, не могли выпрыгивать бруствер или иную возвышенность – пулеметным огнем они загонялись в свои отравленные окопы и ходы сообщения.
Как только газовая волна дошла до 1-й линии окопов противника, немцы подняли сильную тревогу – послышался шум, звуки рожков и металлические удары. В окопах загорелись костры – довольно редкие и слабые. Горели они недолго.
Через 7 - 8 минут германцы открыли по русским окопам мощный винтовочно-пулеметный огонь, который через несколько минут стал ослабевать и затем вовсе прекратился. Открытый немцами через 40 минут артиллерийский огонь был слаб и также быстро прекратился.
Вслед за газобаллонной атакой русская артиллерия нанесла по противнику удар химическими снарядами – артиллерийский огонь был настолько мощным и интенсивным, что через полчаса превратился в ураганный.
Через двадцать минут четные газовые батареи (большие баллоны) выпустили вторую газовую волну – эта атака продолжалась 35 - 40 минут.
И, наконец, после 24 часов, из незадействованных ранее батарей (во время первого и второго газопусков они дали утечку и были выставлены на бруствер) была выпущена третья волна.
Расширявшееся по пути движения газовое облако, под влиянием ветра склоняясь к востоку, захватывало все новые участки позиций противника. Почти идеально ровная открытая местность, благоприятные метеорологические условия и значительное количество выпущенного газа (640 кг сжиженного газа в минуту на километр) привели к серьезному проникновению газовых волн в тыл противника - на 10 - 12 км. Отравляющее действие хлора сказывалось на 8 - 9-километровом расстоянии.
К 1 часу 15 минутам передовые окопы были вычищены от скопившегося в них газа, и начальник боевого участка получил сообщение, что гренадеры вновь могут их занять.
Выдвинутые вперед разведчики-гренадеры и резчики колючей проволоки настойчиво продвигались к вражеским заграждениям. Атмосфера была отравлена химическим ядом. Сопротивляться было некому – и уничтожение немецких проволочных заграждений проходило успешно. Работа шла до рассвета, но прорвать все ряды проволочных заграждений, все же не удалось. Разведчики насчитали свыше 20 (!) рядов густо сплетенной колючей проволоки.
Заметив с рассветом работающих у проволоки гренадер, немцы открыли по ним сильный винтовочно-пулеметный огонь - преимущественно с флангов. Отход разведчиков и резчиков был совершен под прикрытием мощного огня русской артиллерии.
Результат этой газовой атаки был значительным.
Ценой относительно незначительных потерь был парализован крупный боевой участок противника, а располагавшиеся на нем войска понесли крупные потери – артиллерийские наблюдатели сообщали штабу дивизии, что в течение целого дня (!) 12 октября по дороге от Дубово к Барановичам и обратно шли санитарные транспорты немцев, эвакуировавшие погибших и отравленных солдат и офицеров.
Но, говоря об относительно незначительных потерях, следует помнить, что они пришлись на специалистов своего дела – бойцов 6-й химической команды (от последствий газовой атаки умер один и было отравлено и эвакуировано в тыл 20 бойцов постоянного и 48 бойцов переменного состава команды, получивших раздражение слизистых оболочек легких и бронхов различной степени тяжести), почти 3 часа работавших в клубах ядовитых газов - для сбережения пота и крови своей пехоты.
4. Одна из химических команд русской Действующей армии. На данном фото - подготовка первого русского газопуска 1-й химической командой на участке 38-й пехотной дивизии под Икскюлем в марте 1916 г.
Автор: Олейников Алексей
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