Химическое возмездие. Часть 2. Спецы 6-й команды

5 августа 1916 года приказом штаба 2-й армии 6-я химическая команда была передана в распоряжение Гренадерского корпуса - для проведения газовой атаки на плацдарме у деревни Ольсевичи, находящейся северо-восточнее станции Барановичи.Химическая разведка показала, что 3-километровый Ольсевичский плацдарм, проходивший южнее железнодорожной линии на Барановичи через дер. Ольсевичи, по рельефу местности - совершенно ровной и открытой, а также по степени оборудованности окопов являлся для газовой атаки оптимальным.Получив добро штаба армии, 6-я химическая команда начала готовиться к атаке. Были исследованы изломы передовой линии окопов (это было важно для предотвращения перспективы затекания газа в собственные окопы), места для постройки блиндажей (применяемых для хранения газовых баллонов), для контрольной метеорологической и телефонной станций, хода сообщений (необходимые для безопасного подноса оборудования).Фронт газовой атаки - почти 2 км, и еще на 1-км фронте должна была проводиться демонстративная атака с использованием дымовых шашек белого дыма. Последнее должно было ввести в заблуждение вражескую артиллерию, заставив ее разбросать огонь по более длинному фронту, сократив риск повреждения газовых батарей.Участок атаки был поделен на 4 равные части.На каждый из «химических» участков приходилось 2 специально обозначенных хода сообщения - один предназначался для прохода подносчиков баллонов и снаряжения со складов на передовую, а второй - для отхода.Ходы сообщений были перенумерованы, а на пути, где они пересекались щелями, были установлены дощечки с обозначением (стрелкой) маршрута на участок проведения атаки. Эта мера была очень целесообразной - она экономила время и упорядочивала передвижение.На плацдарме для хранения газовых баллонов было создано 9 блиндажей-складов - общей вместимостью до 5 тыс. баллонов. Они находились на расстоянии 15 - 20 минут ходьбы от 1-й линии окопов – это позволяло быстро переносить баллоны и снаряжение, причем исключительно силами постоянного и обученного переменного состава 6-й химической команды.Каждый инструктор и его помощник заранее знали – сколько и куда им нужно отнести газовых баллонов. И работа проходила без шума и суеты.Перевозка газовых баллонов, оборудования к ним, гидропультов, составов, нейтрализующих газ, и дымовых шашек заняла 3 ночи - 6, 7 и 8 сентября. В первую ночь на 43 (при 2-х резервных) подводах было перевезено все необходимое снаряжение, состоявшее из коллекторов, свинцовых труб и резиновых рукавов, гидропультов и шашек. На вторую и третью ночи - баллоны (1200 50-килограммовых с содержанием жидкого хлора 30-31 кг, и 3000 30-килограммовых емкостью 13,5 кг). Распоряжением штаба дивизии для их перевозки к 17-ти часам был подан транспорт в 100 подвод. Загрузка баллонов проводилась с наступлением сумерек и после спуска вражеских аэростатов – ведь местность была в зоне артиллерийского обстрела противника. Отправка каждых 5-ти нагруженных подвод осуществлялась по определенному расписанию и под руководством инструктора 6-й химической команды. Каждый инструктор и гренадер знали свой «маневр» - и работы заканчивались быстро и бесшумно.На передней линии, одновременно с сооружением блиндажей, были заготовлены и специальные ниши для укладки баллонов. Предназначенная для размещения 6 малых баллонов ниша выкапывалась в передней стенке окопа (на глубине 2 метров от поверхности земли) и обшивалась досками – это должно было предохранить баллоны от повреждения артиллерийским огнем.Углубления создавались с таким расчетом, чтобы малые баллоны лежали в наклонном положении, вентилем вниз, а большие баллоны в аналогичных нишах стояли вертикально. Снаружи как малые, так и большие баллоны были прикрыты двумя рядами земляных мешков.Всего было создано 700 ниш - по количеству газовых батарей.6-я химическая команда провела по всему плацдарму и собственную телефонную сеть – длиной 18 км. У команды имелась телефонная связь со штабами дивизии и полка, с 4 химическими участками и с контрольной метеорологической станцией. Связь с химическими участками была двойной, а линии были проложены по ходам сообщений. На контрольную станцию, для надежности, были проложены три линии: две шестовых и одна по ходу сообщения. Так как телефонная сеть команды во время газовой атаки противника в ночь на 24 сентябрясильно пострадала от заградительного огня немцев, то на всех участках, начиная от контрольной станции, была проложена шестовая линия из 7-миллиметрового провода. Шестовая линия должна была включаться лишь на время русской газовой атаки и на случай выхода из строя кабельных линий. Благодаря организации такой сети, телефонная связь в ходе атаки работала бесперебойно.Для оказания раненым и отравленным военнослужащим медицинской помощи были организованы 3 перевязочных пункта - два на Ольсевичском плацдарме и один в ближнем тылу. Пункты были снабжены всем необходимым в достаточном количестве – медикаментами, перевязочным материалом, кислородом в подушках и баллонах, горячей водой для кофе и чая.Помимо этого, на каждом из химических участков в первой линии окопов находился санитарный отряд, включавший в себя трех санитаров (один - постоянного и два - переменного состава команды) - они имели при себе сумки с медикаментами, противогазами и кислородными подушками.Для реабилитации отравленных солдат был предназначен кофе с коньяком, крепкий горячий чай, раствор лимонно-кислого натра, нашатырно-анисовые и эфиро-валерьяновые капли, а также кислородные подушки.Все бойцы, обслуживавшие газовые батареи, были снабжены противогазами Зелинского-Кумманта и марлевыми повязками № 4. Маски и противогазы были проверены, а затем под наблюдением офицеров бойцы не только были ознакомлены с их правильным применением и быстрым надеванием, но и прошли многократные тренировки.Несмотря на все принятые меры предосторожности, работать во время продолжительной газовой атаки, при неизбежном скоплении в окопах ядовитых газов, становилось настолько тяжело, что многим нижним чинам, особенно со слабыми легкими, приходилось срывать с себя маски и противогазы, не дожидаясь окончания газовой атаки – со всеми вытекающими последствиями.Метеорологические наблюдения, проводившиеся на контрольной станции, которая находилась на 2,5-километровом расстоянии от первой линии окопов, начали проводиться еще 9 сентября. Наблюдения за силой и направлением ветра осуществлялись ежечасно, а за иными метеорологическими элементами - в 7, 13 и 21 час. Начиная же с 17 сентября информация о ветре, его силе и направлении отправлялась в дивизию 4 раза в сутки.Помимо наблюдений, проводившихся на контрольной станции, осуществлялись метеорологические наблюдения и на первой линии. Было создано 4 передовых наблюдательных пункта - по пункту на каждый участок. Личный состав такого пункта состоял из 2-х наблюдателей и связиста (передавал по телефону данные наблюдений на контрольную станцию). На каждом пункте имелись часы, сверенные с часами контрольной станции, секундомер, анемометр Фусса, вымпел, компас и переносный флюгер.Наиболее благоприятным направлением для газопуска на данном участке фронта было северо-восточное. Оно имело повышенную ценность, т. к. основной напор газовой волны должен был прийтись на сильно укрепленную противником высоту 92.8. Она находилась напротив центра участка химической атаки, и на ней были сосредоточены наиболее крупные силы немцев. Восточное направление ветра хотя и было допустимым, но в этом случае часть газовых батарей второго химического участка бездействовала – из опасения задеть часть русских позиций. Первая линия вражеских окопов находилась от участка газопуска на расстоянии 800 шагов, а на флангах - до 1100 шагов.Но вплоть до 11 октября упорно дули западные ветры. Лишь в ночь на 9 октября появились признаки восточного ветра - но в 22 часа ветер превратился в северный, что исключало возможность атаки.11-го октября к 14-ти часам ветер стал принимать северо-восточное направление, погода была пасмурная, ожидались осадки. Но так как падение давления прекратилось, присутствовал лишь мелкий туман, который почти исчез к вечеру. В 15 часов 30 минут начальник штаба 2-й гренадерской дивизии был проинформирован о благоприятном направлении ветра. Команда получила приказ о готовности к газопуску - к 19-ти часам.С 18 часов 20 минут метеоинформация стала поступать с участков на контрольную станцию каждые 20 минут - и немедленно по прямому проводу химической команды сведения передавались в дивизию. Расхождений информации, поступавшей с участков, с показаниями флюгера контрольной метеостанции не наблюдалось. В 21 час ветер принял восточное - северо-восточное направление и продержался до 24 часов, изменившись после часа ночи на восточное - юго-восточное.Период между 21 и 24 часами 11-го октября и был использован для атаки.С наступлением сумерек 6-я химическая команда выдвинулась на передовую. Нужный ветер был устойчивым, но слабым (до 2 метров в секунду). Ветер стлался по земле, не формируя вихрей и восходящих потоков, и должен был медленно и ровно отнести всю газовую волну на высоту 92.8.Гренадеры были отведены назад - чтобы не мешать работе бойцов-химиков (на передовой остались пулеметчики и стрелки-наблюдатели).Ровно в 22 часа 40 минут начался газопуск с нечетных батарей.Густое газовое облако, с силой вырываясь из батарей и поднимаясь на высоту до полуметра, затем постепенно оседало и медленно но неотвратимо сплошной стеной ползло к противнику, периодически рассекаемое огнем русских пулеметов. Этот огонь велся не случайно – солдаты противника, спасаясь от газовой волны, не могли выпрыгивать бруствер или иную возвышенность – пулеметным огнем они загонялись в свои отравленные окопы и ходы сообщения.Как только газовая волна дошла до 1-й линии окопов противника, немцы подняли сильную тревогу – послышался шум, звуки рожков и металлические удары. В окопах загорелись костры – довольно редкие и слабые. Горели они недолго.Через 7 - 8 минут германцы открыли по русским окопам мощный винтовочно-пулеметный огонь, который через несколько минут стал ослабевать и затем вовсе прекратился. Открытый немцами через 40 минут артиллерийский огонь был слаб и также быстро прекратился.Вслед за газобаллонной атакой русская артиллерия нанесла по противнику удар химическими снарядами – артиллерийский огонь был настолько мощным и интенсивным, что через полчаса превратился в ураганный.Через двадцать минут четные газовые батареи (большие баллоны) выпустили вторую газовую волну – эта атака продолжалась 35 - 40 минут.И, наконец, после 24 часов, из незадействованных ранее батарей (во время первого и второго газопусков они дали утечку и были выставлены на бруствер) была выпущена третья волна.Расширявшееся по пути движения газовое облако, под влиянием ветра склоняясь к востоку, захватывало все новые участки позиций противника. Почти идеально ровная открытая местность, благоприятные метеорологические условия и значительное количество выпущенного газа (640 кг сжиженного газа в минуту на километр) привели к серьезному проникновению газовых волн в тыл противника - на 10 - 12 км. Отравляющее действие хлора сказывалось на 8 - 9-километровом расстоянии.К 1 часу 15 минутам передовые окопы были вычищены от скопившегося в них газа, и начальник боевого участка получил сообщение, что гренадеры вновь могут их занять.Выдвинутые вперед разведчики-гренадеры и резчики колючей проволоки настойчиво продвигались к вражеским заграждениям. Атмосфера была отравлена химическим ядом. Сопротивляться было некому – и уничтожение немецких проволочных заграждений проходило успешно. Работа шла до рассвета, но прорвать все ряды проволочных заграждений, все же не удалось. Разведчики насчитали свыше 20 (!) рядов густо сплетенной колючей проволоки.Заметив с рассветом работающих у проволоки гренадер, немцы открыли по ним сильный винтовочно-пулеметный огонь - преимущественно с флангов. Отход разведчиков и резчиков был совершен под прикрытием мощного огня русской артиллерии.Результат этой газовой атаки был значительным.Ценой относительно незначительных потерь был парализован крупный боевой участок противника, а располагавшиеся на нем войска понесли крупные потери – артиллерийские наблюдатели сообщали штабу дивизии, что в течение целого дня (!) 12 октября по дороге от Дубово к Барановичам и обратно шли санитарные транспорты немцев, эвакуировавшие погибших и отравленных солдат и офицеров.Но, говоря об относительно незначительных потерях, следует помнить, что они пришлись на специалистов своего дела – бойцов 6-й химической команды (от последствий газовой атаки умер один и было отравлено и эвакуировано в тыл 20 бойцов постоянного и 48 бойцов переменного состава команды, получивших раздражение слизистых оболочек легких и бронхов различной степени тяжести), почти 3 часа работавших в клубах ядовитых газов - для сбережения пота и крови своей пехоты.