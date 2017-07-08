12:44 08 июля

Путин, Меркель и Макрон без Порошенко обсудили ситуацию на Украине

Второй день работы саммита «Группы двадцати» Владимир Путин начал за рабочим завтраком с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Франции Эммануэлем Макроном. На встрече Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона в Гамбурге была обсуждена ситуация на Украине и пути ее урегулирования. Об этом сообщается на сайте Кремля.



В тоже время агентство Reuters со ссылкой на представителя немецкого правительства, сообщает, что три лидера подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.


Лидеры России, Франции и Германии провели беседу втроем без представителя Украины, так как это государство не входит в «двадцатку» и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит G20.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

В пятницу украинская тема также обсуждалась на переговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона проинформировала о назначении своего спецпредставителя по Украине — Курта Волкера, который может в ближайшее время прибыть в Москву.

Использованы фотографии: http://kremlin.ru/events/president/news/55010
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Комментарии 24

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  1. vch Сегодня, 12:00
    Представляю, какие вопли сейчас в Киеве. Как, без нас?! Без пупа земли? Без древнейшей нации - защитников европейской демократии?
    vch
    1. Chifka Сегодня, 12:06
      Не переживайте. Поросенка однозначно где-то рядом, перед забором в парке. Скоро даст большую пресс-конференцию о своей роли в мировой истории и принятии решений 20- ки.
      P.s. Набивал на планшете "Порошенко"', но Т9 упорно меня поправляет.
      Chifka
      1. Тралл Сегодня, 12:10
        Ангела с Эмануэлем ского допрыгаются. Поедут в нэньку, - а им въезд запрещён на 5 лет. А Петя такой:
        - Я тут непричем, это все СБУ и Зорян со Шкиряком балуют laughing
        Тралл
        1. 210окв Сегодня, 12:19
          Не может нищий не пустить кредиторов....Ну,,только если не придут за оплатой по кредиту..
          Цитата: Тралл
          Ангела с Эмануэлем ского допрыгаются. Поедут в нэньку, - а им въезд запрещён на 5 лет. А Петя такой:
          - Я тут непричем, это все СБУ и Зорян со Шкиряком балуют laughing
          210окв
          1. Татьяна Сегодня, 12:21
            vch
            Представляю, какие вопли сейчас в Киеве. Как, без нас?! Без пупа земли? Без древнейшей нации - защитников европейской демократии?
            Да бросьте! "Наверху" в Украине отлично знают о том, КТО в Украине их истинный Хозяин! Они, как миленькие, будут смирно молчать против "хозяина", пожав свой "хвост"!
            Татьяна
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:29
              Добрый день , Татьяна ! hi love Когда это рабов спрашивали жмут ли им кандалы ?
              bouncyhunter
        2. cniza Сегодня, 12:22
          Цитата: vch
          Представляю, какие вопли сейчас в Киеве. Как, без нас?! Без пупа земли? Без древнейшей нации - защитников европейской демократии?


          Они скажут ничего не было , это Россия все придумала.
          cniza
          1. Монос Сегодня, 12:40
            Путин, Меркель и Макрон без Порошенко обсудили ситуацию на Украине

            В заголовок вкралась ошибка! Я уверен, что в оригинале было "Путин, Меркель и Макрон по поручению "його високоповажности" Порошенко обсудили ситуацию на Украине". Это логично - не с руки мировому лидеру такими мелочами заниматься.
            Монос
        3. Дрюня2 Сегодня, 12:38
          Цитата: Тралл
          Ангела с Эмануэлем ского допрыгаются.

          lol

          Комментарии французов по поводу Макрона на групповом фото G20
          https://aftershock.news/?q=node/540938
          Комментарии подписчиков газеты :
          - Бедняга, не знает куда ему лучше приткнуться..к Кристине, Владимиру...победил...Трамп
          - Я здесь, полюбуйтесь какой я красавчик. Вы видели ?
          - Лишний раз выставил себя в роли клоуна
          - Юпитер понемногу скатывается с пьедестала
          - Кроме фото, о уже что нибудь сделал за 2 месяца ?
          - Ошибка кастинга
          - В общем хотел показаться интересным
          - Мальчик, который развлекается. Стыд какой-то
          - Ну что ж, он немного похож на нас
          - Он прав, какая разница какое место, это не подиум
          - Его засунули на самый край, рядом с Трампом, спасибо Меркель
          - Красуется. Какой стыд !
          - Это протокол, последние выбранные президенты стоят с края
          - Он любит свет рамп, купим ему лампу
          - Трамп на краю, а китайский президент рядом с Меркель, это знак, обычно Трамп всех рассталкивает и встаёт впереди. Макрон бежит пожать руку Трампу, словно слуга хозяину, один Миллиардер, второй скоро раззорит Францию
          - Он ведёт себя с Трампом точно так же , как Олланд цеплялся за Обаму. Комичные президенты Франции
          полностью
          https://aftershock.news/?q=node/540938
          Дрюня2
      2. Venceremos Сегодня, 12:29
        Цитата: Chifka
        Не переживайте. Поросенка однозначно где-то рядом, перед забором в парке. Скоро даст большую пресс-конференцию о своей роли в мировой истории и принятии решений 20- ки.

        Хрюкнет что-то обязательно yes
        Venceremos
    2. Комментарий был удален.
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 12:20
      Путин явно требовал вернуть Киев..! А без этого разговор ни о чем....
      ОТДЕЛ
    4. НЕКСУС Сегодня, 12:21
      Цитата: vch
      Представляю, какие вопли сейчас в Киеве

      Есть повод у Параши уйти в запой очередной и вспоминать клятых москалей. wassat
      НЕКСУС
    5. vovanpain Сегодня, 12:24
      Цитата: vch
      Представляю, какие вопли сейчас в Киеве. Как, без нас?! Без пупа земли? Без древнейшей нации - защитников европейской демократии?

      А этой древнейшей нации защитников евродемократии давным давно пора понять,что они такие "великие и древнейшие" всего лишь инструмент в чужих руках и нужны они лишь как пушечное мясо и ресурсы против России. yes
      Лидеры России, Франции и Германии провели беседу втроем без представителя Украины, так как это государство не входит в «двадцатку» и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит G20.

      А фигли их приглашать то, fellow Во первых,укропы разве что пингвинам в Антарктиде не должны денег и слушать их вопли о российской "агрессии" и дайте денег уже всех порядочно достало и слушать вопли петрухи или бред Клима Чугункина никому неохота.
      Цитата: Chifka
      Поросенка однозначно где-то рядом, перед забором в парке. Скоро даст большую пресс-конференцию о своей роли в мировой истории и решениях 20- ки.

      Да вряд ли Коллега,Петруша от обиды накушался и сейчас чертей гоняет. fellow
      vovanpain
  2. weksha50 Сегодня, 12:05
    " американская сторона проинформировала о назначении своего спецпредставителя по Украине — Курта Волкера, который может в ближайшее время прибыть в Москву"...

    Плюс специальный канал связи США-Россия именно по Украине...
    Украина давно пыталась привязать США в этот непонятный минский треугольник-четырехугольник...
    Вот и догадайся сейчас, хорошо это или плохо для России ?
    Скорее всего - НЕ хорошо...
    Наемники-инструкторы есть... Техника-вооружение есть... Спецпредставитель и спецканал появится... Осталось только регулярные подразделения армии США с боевой техникой на Украину доставить...
    weksha50
    1. Серый брат Сегодня, 12:29
      Цитата: weksha50
      Плюс специальный канал связи США-Россия именно по Украине...

      Ну вот это как раз не плохо. С холопами нет смысла разговаривать - они невменяемые, а вот с их хозяином - это совсем другое дело.
      Серый брат
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:08
    Там уже, Внакраине во все тяжкие пустились. Пошли диверсии самого "исламистского" содержимого... С учётом полного бардака в нэньке и неработоспособности СБУ, "ответка" может быть такой, что сопли по всему Крещатику разлетятся.
    Горный стрелок
  4. Мар.Тира Сегодня, 12:09
    Цитата: vch
    Представляю, какие вопли сейчас в Киеве. Как, без нас?! Без пупа земли? Без древнейшей нации - защитников европейской демократии?

    Какие вопли?????Будут молчать и сосать через тряпочку.Тем более хозяин определился,назначает своего главнюка по Украине.Он теперь будет решать судьбу взбесившегося,от пропагандистского дурмана народа
    Мар.Тира
    1. stalkerwalker Сегодня, 12:17
      Цитата: Мар.Тира
      Тем более хозяин определился,назначает своего главнюка по Украине

      Американский Центр стратегических и международных исследований (СSIS) подготовил доклад о перспективных кадровых изменениях в Украине, и его уже активно обсуждают западные журналисты. Авторы провели собственный анализ эффективности работы украинских политиков и выделили несколько персоналий, чей приход на важные государственные должности будет полезен для развития страны и плодотворного сотрудничества с США, а также порекомендовали навсегда убрать с политического поля Михаила Саакашвили, Юлию Тимошенко и Надежду Савченко из-за их деструктивных взглядов. С полным списком рекомендуемых на различные должности политиков вы можете ознакомиться в самом докладе CSIS.

      Перечислю только некоторых из них. Американцы видят Виталия Касько премьер-министром, Александра Турчинова - министром обороны, Егора Соболева – министром экономического развития и торговли, Давида Сакварелидзе – министром внутренних дел или главой НАБУ, Сергея Лещенко – министром информационной политики или вице-премьером по гуманитарным вопросам, Светлану Залищук министром иностранных дел или вице-премьером по вопросам евроинтеграции, Александра Сугоняко – главой Нацбанка, Андрея Садового – главой Департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения, а Наталью Яресько главой Администрации Президента.
      Политобзор, сегодня
      stalkerwalker
    2. Серый брат Сегодня, 12:19
      Цитата: Мар.Тира
      .Тем более хозяин определился,назначает своего главнюка по Украине

      У хозяина и так забот полон рот, не до бандерлогов ему.
      Серый брат
  5. farik68 Сегодня, 12:15
    Пуп земли пусть сидит у себя в пупе в своей древности...)) там собирались фигуры а не пешки....
    farik68
    1. volodya Сегодня, 12:26
      Цитата: farik68
      Пуп земли пусть сидит у себя в пупе в своей древности...)) там собирались фигуры а не пешки....

      Хохлы перетопчутся, не шыш какие помидоры!
      volodya
  6. рус-5819 Сегодня, 12:18
    Лидеры России, Франции и Германии провели беседу втроем без представителя Украины
    ,
    Правильно, знай сверчок свой шесток!
    это государство не входит в «двадцатку» и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит G20.

    Как может недогосударство войти в "двадцатку", будучи "семидесятыми" в рейтинге по уровню жизни населения? У нас, конечно, тоже не всё так "пушисто", но по сравнению с тем, что рассказывают сами украинцы про свою жизнь в "незалежой"....
    рус-5819
  7. samarin1969 Сегодня, 12:22
    Кроме Абхазии и Осетии у России нет сторонников по Донбассу и Крыму....Все другие страны, включая "союзников" , терпеливо ждут капитуляции ЛДНР и вынесения на повестку дня вопроса о Крыме. Любые переговоры с "партнёрами" - это плохие новости. negative
    samarin1969
    1. volodya Сегодня, 12:33
      Цитата: samarin1969
      Кроме Абхазии и Осетии у России нет сторонников по Донбассу и Крыму....Все другие страны, включая "союзников" , терпеливо ждут капитуляции ЛДНР и вынесения на повестку дня вопроса о Крыме. Любые переговоры с "партнёрами" - это плохие новости. negative

      Пусть ждут,Японцы тоже островов ждут!
      volodya
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