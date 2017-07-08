Путин, Меркель и Макрон без Порошенко обсудили ситуацию на Украине
Второй день работы саммита «Группы двадцати» Владимир Путин начал за рабочим завтраком с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Франции Эммануэлем Макроном. На встрече Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона в Гамбурге была обсуждена ситуация на Украине и пути ее урегулирования. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В тоже время агентство Reuters со ссылкой на представителя немецкого правительства, сообщает, что три лидера подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.
Лидеры России, Франции и Германии провели беседу втроем без представителя Украины, так как это государство не входит в «двадцатку» и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит G20.
По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В пятницу украинская тема также обсуждалась на переговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона проинформировала о назначении своего спецпредставителя по Украине — Курта Волкера, который может в ближайшее время прибыть в Москву.
В тоже время агентство Reuters со ссылкой на представителя немецкого правительства, сообщает, что три лидера подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.
Лидеры России, Франции и Германии провели беседу втроем без представителя Украины, так как это государство не входит в «двадцатку» и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит G20.
По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В пятницу украинская тема также обсуждалась на переговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона проинформировала о назначении своего спецпредставителя по Украине — Курта Волкера, который может в ближайшее время прибыть в Москву.
Использованы фотографии: http://kremlin.ru/events/president/news/55010
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