Аэростат. Детище Первой мировой

Статья характеризует специфику применения аэростатов в годы Первой мировой войны в различных боевых условиях. Именно эта война стала звездным часом привязного аэростата.Воздухоплавательные аппараты (легче воздуха) применялись в трех видах: 1) привязные змейковые аэростаты, 2) сферические аэростаты и 3) управляемые аэростаты (дирижабли).Привязной змейковый аэростат, отлично зарекомендовавший себя в ходе войны, к 1917-му году был в значительной степени усовершенствован. При объеме около 1000 куб. метров, аэростат был в состоянии подниматься на высоту до 2000 метров со скоростью (с помощью лебедки) до 6-ти метров в секунду, скорость передвижения аэростата на авто-лебедке - до 15-ти км в час.Появившиеся в ходе войны в европейских армиях двухмоторные автомобильные лебедки, позволяющие маневрировать при любом ветре с поднятым в воздух аэростатом, беспроволочные телефон и телеграф для аэростатов, полевые компрессора, полевые газовые заводы, наконец, безотказные парашюты для наблюдателей, - в значительной степени облегчали практическое использование привязного аэростата. Возможность непрерывного наблюдения в течение долгого промежутка времени (светового дня) и постоянная и непосредственная двухсторонняя телефонная связь наблюдателя в корзине аэростата с обслуживаемыми им частями и штабами - основные преимущества привязного аэростата. Главные недостатки - зависимость работы аэростата от метерологических условий и необходимость, вследствие своей повышенной уязвимости, держаться на довольно значительном расстоянии от передовой линии (при позиционной войне - от 5 до 8 км).Мировая война определила важнейшее назначение привязного аэростата - как инструмента для обслуживания артиллерии, преимущественно тяжелой.Одновременно с этим выявилась и способность аэростата, при наличии соответствующей материальной части и умелом использовании, быть очень хорошим и надежным средством разведки (особенно при наступательных операциях) и войсковой связи. Успешно применялись привязные аэростаты и для службы в морском ведомстве (например, в Англии и Франции). Гражданская война в России показала отличную применимость привязных аэростатов для обслуживания бронепоездов и речных флотилий.Удобство аэростата как постоянного наблюдательного пункта, позволяющего артиллеристу видеть из гондолы местность в перспективе, близкой к наблюдаемой им с наземного наблюдательного пункта; возможность вести длительное наблюдение за местностью в более спокойных, по сравнению с аэропланом, условиях; возможность в любой момент использовать аэростат как наиболее близкий к артиллерийским батареям наблюдательный пункт, ведя с него точную корректировку артиллерийской стрельбы и, наконец, указанное выше свойство являться источником надежной связи как с батареями, так и с войсковым командованием, - все эти условия сделали привязной аэростат незаменимой принадлежностью артиллерии, особенно на участках фронта, не имеющих хороших наземных наблюдательных пунктов.Среди задач привязного аэростата по обслуживанию артиллерии чаще всего осуществлялась пристрелка батарей по целям невидимым или слабо видимым с наблюдательных пунктов (батареи противника, фортификационные сооружения, дороги, различные сооружения, временные цели - во время движения по дорогам и т. д.).Во время боя привязной аэростат с успехом являлся центральным артиллерийским наблюдательным пунктом, центром руководства газовой атакой. Разведка позиций, систематический учет действующих батарей противника, наблюдение за заградительным огнем, целеуказание, корректирование стрельбы, проверка маскировки своих батарей – также успешно решаемые аэростатами боевые задачи.Привязной аэростат, одновременно с выполнением артиллерийской работы, мог проводить разведку ближайших позиций противника и искусственных заграждений перед ними, вести систематическое наблюдение за железнодорожным движением и осуществлять общее наблюдение за ближайшим тылом противника.Применение привязного аэростата как средства связи со своими войсками в Первую мировую войну особенно широко практиковалось в армиях иностранных государств. Там на аэростат возлагалось: наблюдение за передвижением наступающих частей и резервов (по условным сигналам, предусмотренным планом связи наземных частей с воздухоплавателями), наблюдение за сигналами, подаваемыми войсками или постами связи и передача их войсковым штабам и артиллерийским группам (требование заградительного огня, переноса огня, начало атаки и т. и.) и посылка выдвинутым войсковым соединениям условных сигналов, предусмотренных планом связи (газовая атака, поднятие целей перед штыковой атакой и т. д.).На флоте аэростаты применялись для наблюдения за морем и корректирования стрельбы береговой артиллерии, а также для обслуживания флота во время выполнения им боевых операций. В последнем случае на привязной аэростат ложилось осуществление общей разведки, обнаружение подводных лодок и мин. Как показал опыт, находящаяся в море эскадра обнаруживалась с аэростата (по дыму) на расстоянии до 60-ти км, а в особо благоприятных случаях - до 80 - 100 км. Приблизительный состав и направление движения эскадры аэростат видел на расстоянии до 25 – 35-ти км, а маяки и большие суда - до 40 – 50 км.Действуя совместно с бронепоездом, привязной аэростат, выполняя задачи по обслуживанию артиллерии бронепоезда, нес, кроме того, обязанности: по предварительной разведке местности, в районе которой действовал бронепоезд (в частности железнодорожной инфраструктуры), разведке позиций и численности сил противника, объекта атаки, тыловых путей (с целью предотвращения возможности со стороны противника повредить пути и отрезать бронепоезд), а также для связи бронепоезда со своими войсками.Опыт Первой мировой и Гражданской войн наглядно показал, что развитие авиации и активное участие в боевых действиях аэропланов не вытеснило привязных аэростатов: в связи с развитием авиации они не только не потеряли своей боевой ценности - наоборот, она лишь возросла. Значение привязных аэростатов повышалось, когда действующая армия не имела в своем распоряжении достаточного количества аэропланов, и когда привязные аэростаты, как это было в русской армии в Первую мировую войну, были вынуждены в довольно широких масштабах выполнять и задачи авиации - особенно по части общей разведки.Блестящим доказательством значимости привязных аэростатов для противоборствующих армий Первой мировой войны был рост их количества как в армиях иностранных государств, так и в русской армии этого периода.Так, Германия, имевшая к началу войны всего лишь 27 боевых воздухоплавательных единиц, к концу войны имела их 214; Франция с 12-ти боевых единиц, применяемых на сухопутном фронте, довела их количество до 200 (кроме того, она имела около 80-ти морских привязных аэростатов); Англия, имевшая к началу войны всего лишь одну воздухоплавательную часть с привязным аэростатом, к концу войны насчитывала 83 воздухоплавательных части на сухопутном фронте и около 80-ти морских привязных аэростатов; Россия с 27-ми единиц к началу войны увеличила их количество к концу войны до 83-х.Все это убедительно иллюстрирует возросшее значение аэростата – эффективного боевого средства Первой мировой войны.