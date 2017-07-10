Куда ведут Польшу её непомерно разогретые амбиции?

На прошедшей неделе в Польше был праздник. Варшаву посетил президент Соединённых Штатов Америки Дональд Джон Трамп. Высокий заокеанский гость вначале встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Провёл с ним полноценные переговоры, завершившиеся достижением ряда соглашений, объявленных на совместной пресс-конференции. Затем Трамп выступил на открытии так называемого саммита «Инициативы трех морей» (Троеморье), объединяющего лидеров 12 стран Центральной и Восточной Европы. Апофеозом визита президента США в Польшу стало его эмоциональное выступление на массовом митинге в Варшаве на площади Красиньских.Эксперты спорят, что было главным событием краткосрочного визита американского президента в Польшу? При этом признают: все встречи Дональда Трампа в Варшаве заслуживают отдельного внимания. Например, на переговорах с Анджеем Дудой Дональд Трамп договорился о продаже Польше восьми батарей американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Сумма сделки, по оценкам польского военного ведомства, составила 30 млрд. злотых или 7,5 млрд. долларов США.Соглашение о поставках Patriot укрепило уже сложившееся в экспертном сообществе мнение о Трампе, как о коммивояжёре, в своих международных поездках обеспечивающем заказами американский военно-промышленный комплекс. В Варшаве глава Белого Дома проявил себя и в новом качестве — торговца сланцевым газом.Ещё в 2015 году на балтийском побережье Польши, в городе Свиноуйсьце, запустили в эксплуатацию терминал по приёму сжиженного природного газа (СПГ) мощностью пять миллиардов кубометров в год. Изредка сюда приходят танкеры-газовозы из Катара и Норвегии. Польша хвалится, что теперь у неё диверсифицированы поставки углеводородов, тихо помалкивая о дороговизне СПГ. Его цена примерно в 1,4-1,6 раза превышает стоимость трубопроводного газа из России.В нынешнем апреле Польша подписала контракт на разовую поставку сжиженного газа из США. В июне в порту Свиноуйсьце разгрузился первый танкер с СПГ из Америки. Говорят, цена этого газа даже повыше, чем того, что раньше приходил в балтийский терминал Польши. Стало ясно, что польские власти видят в газовых поставках из Соединённых Штатов не экономические, а политические резоны.Дональд Трамп на встрече в Варшаве поблагодарил «правительство и народ Польши за то, что состоялась первая доставка сжиженного газа из США в Польшу». Поляки благодарность приняли. У них на этот проект большие планы. Варшава видит себя в качестве газового хаба (центра перевалки и распределения) для доставки СПГ из Америки в соседние европейские страны.Польские чиновники особо не задумываются над тем, что вместо некоторой зависимости от российских поставщиков газа они попадут в ещё большую зависимость от американских энергетических компаний. Отдельным сомневающимся Трамп пообещал: «Хотел бы сказать одну вещь. США никогда не будут использовать энергию, чтобы принуждать к чему-либо другие страны, и не позволит также другим это делать».Впрочем, последняя цитата взята уже из выступления Трампа на открытии саммита Троеморья. Прелюбопытная, между прочим, организация. В августе прошлого года в хорватском Дубровнике собрался форум представителей 12 стран-членов Евросоюза, расположенных в треугольнике Адриатического, Балтийского и Черного морей. К этой компании присоединились Албания, Македония, Черногория, Косово, Турция, а также самые, что ни на есть, корневые страны Троеморья — США и Китай.Тон на форуме задавали президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и президент Польши Анджей Дуда. Они продвигали идею диверсификации газовых маршрутов в Европе по линии Север -Юг за счёт использования польского терминала в балтийском порту Свиноуйсьце и хорватского — на адриатическом острове Крк. На том и построили итоговую резолюцию.В ней, в частности, подчёркивалось безусловное финансирование проекта со стороны Евросоюза. Так как экономика этой дюжины стран из треугольника в Троеморье новые газовые магистрали не потянет. Тем не менее, участники инициативы продолжают строить свои планы. В Варшаве к ним присоединился Трамп. Он объявил: «Мы экспортеры энергоресурсов. Если вам понадобятся энергоресурсы, позвоните нам, мы готовы заключить дополнительные контракты в любое время».Для многих совершенно очевидно, что «Инициатива трёх морей» направлена против двух ведущих европейских стран — России, поставляющей газ с Востока континента, и Германии, которая через свой газопровод OPAL гонит младоевропейцам российский же газ. На всё это накладываются чисто польские амбиции стать новым политическим центром силы в Европе, противостоящим как своим восточным соседям, так и западным.Из этого, кстати, произошло польское название газовой инициативы — Троеморье. У него давние корни. Ещё в начале прошлого века первый глава возрождённого Польского государства, маршал Юзеф Пилсудский, опьянённый послевоенной независимостью, размечтался воссоздать «польский мир», каким его понимали в Варшаве. Пилсудский назвал этот предполагаемый мир «Междуморье».В едином образовании под водительством Варшавы маршалу виделись Латвия, Литва, Белоруссия и Украина — Польша от Гданьска до Одессы. В новое время старую идею Пилсудского вспомнил покойный Лех Качиньский. Тот вообще заговорил о Четвёртой речи Посполитой. Потом возникли другие названия этого геополитического проекта — Балто-Черноморский Союз, вновь проявилось Междуморье и, наконец, Троеморье.Во всех этих комбинациях элита Польши видела себя центром политической силы в Восточной Европе. Многолетние настроения поляков подогрел в своём выступлении на площади Красиньских президент США Дональд Трамп. Он сказал ровно то, что хотели услышать в Варшаве. Назвал новый союз Троеморье историческим, а Польшу — душой Европы.Трамп в специфически-искажённой польской трактовке изложил историю Второй мировой войны и роль в ней Красной Армии. Осудил Россию за «поддержку враждебных режимов в Сирии и Иране», её «дестабилизирующее поведение» на Украине и в Восточной Европе. Пообещал вместе с Польшей ответить на эти действия России. Площадь Красиньских радостно ликовала. Дарила Трампу аплодисменты и хоровые здравицы.Ангелу Меркель президент США в ходе встреч не вспоминал. Однако вся Польша чувствовала, что выбор Варшавы в качестве места для визита стал отражением недовольства Трампа властями Германии и их критикой политики новой американской администрации. Получалось, что польский политикум сегодня востребован за океаном. И это ещё больше задирало его самооценку.Берлин, в свою очередь, напрягся из-за настойчивой попытки президента США внедрить американский СПГ в энергетику Европы. Немцы и австрийцы уже прилично вложились в проект «Северный поток-2» (по некоторым оценкам, порядка 9,5 млрд. долларов США). Так что настойчивость Трампа в продвижении на рынок своего СПГ может дорого стоить европейским нефтегазовым компаниям.Трамп улетел, а Варшава осталась в благостном настроении, уверенная в том, что с помощью американцев она станет новым политическим центром Европы. Забылось на время, что сами европейцы уже давно отнесли Польшу к странам «второй скорости», как и всю эту компанию, горячо обсуждавшую на варшавском саммите «интеграцию стран Центральной Европы между Балтийским, Адриатическим и Черным морями».У стран старой Европы на этот счёт совсем другое мнение. Польша вступила в Евросоюз в мае 2004 года. За первые десять лет Варшава получила из бюджета Союза субсидий на 85 млрд. евро. Это делалось для того, чтобы выровнять экономику стран еврозоны. На очередной бюджетный цикл (2014-2020 гг.) Варшаве отписано ещё 105,8 млрд. евро.Кроме того, существует целый ряд программ Евросоюза по поддержке фермерства, малого предпринимательства, гуманитарных грантов и т.д., пополняющих польскую экономику. Со всеми этими средствами Польша чувствует себя достаточно уверенно, хвалится тем, что ВВП её растёт без спадов, как у других. Правда, в пересчёте на душу населения он пока поднялся лишь до уровня в две трети от среднеевропейского.Тем не менее, польские власти позволяют себе играть в политические игры в ущерб собственной экономике. Мы это увидели на примере истории с закупками сжиженного природного газа. Но были подобные сюжеты и в прошлом. Известный германский политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» напомнил, что в свое время Россия предлагала полякам стать неким энергетическим хабом, но по политическим причинам в Варшаве отказались от этого выгодного проекта, чтобы в новых условиях пойти на экономически ущербную сделку с американцами.Не только Рар, но и многие немецкие политики и эксперты сейчас критикуют нынешние польские власти. Сегодня у Польши и стран Старой Европы (прежде всего, Германии) откровенно разладилось политическое взаимопонимание. Не так давно Польше даже угрожали санкциями, но пока воздержались. Однако если Варшава будет и дальше вносить раскол в Евросоюзе, эту угрозу легко приведут в действие.К чему это приведёт? Эксперты считают, что в отсутствие субсидий Евросоюза Польше просто не хватит средств на закупку американского СПГ или тех же комплексов Patriot. Американцы на эти цели не тратились раньше, не станут они тратиться на Польшу и при Трампе. Меж тем, сумма сделки по Patriot превышает 80% польского оборонного бюджета на нынешний год. Ясно, что деньги на ракетные комплексы придётся брать из внешних источников.Получается, что польский кошелёк не обеспечивает амбиции тамошних политиков. Какой же это центр политической силы, если он находится на внешнем содержании? В Варшаве таким вопросом не задаются. Обласканные президентом США поляки надеются, что теперь им во всём поможет Вашингтон. Мало кто в Европе разделяет эти надежды…