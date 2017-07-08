Третий рейх: Операция НЛО

1947 год. Очередная экспедиция американского полярника Ричарда Берда подошла к берегам Антарктиды. В отличие от первых трех она полностью финансируется Военно-морскими силами США и имеет военное название – операция "High Jump" ("Высокий прыжок"). Все идет по плану: за первые недели сделано десятки тысяч аэрофотоснимков. И вдруг происходит нечто загадочное: экспедиция, рассчитанная на полгода, уже через два месяца спешно сворачивается и покидает берега Антарктиды. Это было настоящее бегство. Потерян эсминец "Мэрдок", почти половина палубной авиации, десятки матросов и офицеров.По возвращении адмирал Берд предстает перед членами чрезвычайной следственной комиссии Конгресса США. Он докладывает о нападении на экспедицию странных "летающих тарелок", которые "...выныривали из-под воды и, двигаясь с огромной скоростью, нанесли экспедиции значительный урон".Кто поверг в бегство американскую эскадру?Правда ли, что нацисты создали в Антарктиде сверхсекретную базу? Куда в конце войны исчезли тысячи высококвалифицированных немецких специалистов и особо секретные производства Третьего рейха?Действительно ли немецкие ученые занимались разработкой дискообразных летательных аппаратов? Каких результатов они реально достигли? Можно ли доверять слухам о том, что Германия создавала дискообразные летающие аппараты, способные выходить в космическое пространство?Что искала в древних манускриптах Востока и секретных документах тайных обществ самая загадочная организация Третьего рейха – общество "Аненербе"? Что на самом деле стоит за теорией "полой Земли", которая была столь популярна в Третьем рейхе?Каково истинное назначение мощного радиоэлектронного комплекса HAARP на Аляске? Почему среди сотрудников американских антарктических станций большинство имеет прямое отношение к Агентству национальной безопасности, ЦРУ и другим спецслужбам? В фильме принимают участие российские ученые, ветераны разведки.