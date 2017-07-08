15:59 08 июля

Третий рейх: Операция НЛО

1947 год. Очередная экспедиция американского полярника Ричарда Берда подошла к берегам Антарктиды. В отличие от первых трех она полностью финансируется Военно-морскими силами США и имеет военное название – операция "High Jump" ("Высокий прыжок"). Все идет по плану: за первые недели сделано десятки тысяч аэрофотоснимков. И вдруг происходит нечто загадочное: экспедиция, рассчитанная на полгода, уже через два месяца спешно сворачивается и покидает берега Антарктиды. Это было настоящее бегство. Потерян эсминец "Мэрдок", почти половина палубной авиации, десятки матросов и офицеров.

По возвращении адмирал Берд предстает перед членами чрезвычайной следственной комиссии Конгресса США. Он докладывает о нападении на экспедицию странных "летающих тарелок", которые "...выныривали из-под воды и, двигаясь с огромной скоростью, нанесли экспедиции значительный урон".

Кто поверг в бегство американскую эскадру?


Правда ли, что нацисты создали в Антарктиде сверхсекретную базу? Куда в конце войны исчезли тысячи высококвалифицированных немецких специалистов и особо секретные производства Третьего рейха?

Действительно ли немецкие ученые занимались разработкой дискообразных летательных аппаратов? Каких результатов они реально достигли? Можно ли доверять слухам о том, что Германия создавала дискообразные летающие аппараты, способные выходить в космическое пространство?

Что искала в древних манускриптах Востока и секретных документах тайных обществ самая загадочная организация Третьего рейха – общество "Аненербе"? Что на самом деле стоит за теорией "полой Земли", которая была столь популярна в Третьем рейхе?

Каково истинное назначение мощного радиоэлектронного комплекса HAARP на Аляске? Почему среди сотрудников американских антарктических станций большинство имеет прямое отношение к Агентству национальной безопасности, ЦРУ и другим спецслужбам? В фильме принимают участие российские ученые, ветераны разведки.



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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 15

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 13:10
    Эти вопросы мы и сами можем задать кому угодно.Нам нужны ответы,вот во второй части статьи дайте ответы на вопросы.
    п-к Опарышев
    1. Монархист Сегодня, 13:50
      Старшина,тут я с Вами согласен: триндеть проще простого,а отвечать на вопросы......
      Монархист
  2. А Нас Рать Сегодня, 13:42
    РЕН ТВ наносит ответный удар? laughing
    А Нас Рать
    1. sabakina Сегодня, 14:02
      Цитата: А Нас Рать
      РЕН ТВ наносит ответный удар? laughing

      Скорее "конкретный". wink
      sabakina
  3. Сергей-svs Сегодня, 13:44
    Очередной ничем не подтверждённый бред, из той же серии, что и "Великие Египетские пирамиды - построили прищельцы"! request Жаль потраченного на просмотр времени. sad
    Сергей-svs
  4. Монархист Сегодня, 13:47
    Не знаю как другие,а я человек недоверчивый и поэтому скептически отношусь к таким байкам.
    Слишком всё кажется сомнительным
    Монархист
    1. sabakina Сегодня, 14:04
      Берлиоз тоже не верил. В итоге ушёл в небытие....
      sabakina
  5. Yak28 Сегодня, 13:53
    Руководство третьего рейха было помешено на оккультизме но на практике это ничего не принесло.
    Возможности HAARP мне кажется тоже сильно преувеличенны.Да и секретных нацистских баз в Антарктиде тоже вероятно не было.Статья из серии если бы да кабы,на рен тв такое каждый день показывают wink
    Yak28
    1. sabakina Сегодня, 14:03
      Вы были в Антарктиде? Исходили ВСЮ вдоль и поперёк?
      sabakina
      1. Yak28 Сегодня, 14:11
        Я нет,а вы?
        Я думаю не обязательно прочёсывать весе моря и океаны что бы понять что там нет морских чудовищ и русалок.
        Yak28
        1. sabakina Сегодня, 14:44
          И я нет. Но, почему то все верят в Лохнесское чудовище.
          sabakina
          1. Алексей 2016 Сегодня, 15:29
            Надо же на чём-то разводить туристов и рубить монету. Вот и ...всякое и всплывает.)
            Алексей 2016
    2. п-к Опарышев Сегодня, 14:54
      Тогда не оккультизм был,а энергетические практики.Пилотами тарелок могли быть только тибетские ребята,которые после медитации,могли изменять поле управления.Не скажу какое поле,то ли магнитное,то ль зарядовые разбалансы.Надеюсь,что они то знали какое поле.Подзабыл схему тарелки.Устройство не сложное,основа диск диэлектрика.Самому жаль,что забыл схему.
      п-к Опарышев
  6. Ilja2016 Сегодня, 15:27
    Цитата: sabakina
    И я нет. Но, почему то все верят в Лохнесское чудовище.

    Я не верю) И в другие чудеса тоже)
    Ilja2016
  7. Ilja2016 Сегодня, 15:29
    Цитата: п-к Опарышев
    Тогда не оккультизм был,а энергетические практики.Пилотами тарелок могли быть только тибетские ребята,которые после медитации,могли изменять поле управления.Не скажу какое поле,то ли магнитное,то ль зарядовые разбалансы.Надеюсь,что они то знали какое поле.Подзабыл схему тарелки.Устройство не сложное,основа диск диэлектрика.Самому жаль,что забыл схему.

    laughing laughing laughing laughing
    Ilja2016
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