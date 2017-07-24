18:40 24 июля

"Артиллеристы - дал Пуанкаре приказ!" Эволюция тактики французской артиллерии

Статья о развитии тактики французской артиллерии в Первую мировую войну. Именно в тактике французской артиллерии воплотились основные тенденции, присущие артиллерийскому противоборству на Западном фронте в 1914 – 1918 гг.

Довоенные уставы французской армии рекомендовали следующую схему боевого применения артиллерии: во время боя батареи сохраняют выжидательное положение, и лишь минимальное их количество открывает огонь, сила которого определяется размером участка обстрела и важностью целей. Считали, что победит тот, кто к концу боя будет располагать свежими батареями.

Работа артиллерии основывалась исключительно на применении 75-мм пушки, которая должна была поддерживать атаку пехоты и творить чудеса меткости, значение же тяжелой артиллерии недооценивалось.


Но в период первых же столкновений с немцами выяснилась вся неверность такой оценки задач артиллерии: легкая артиллерия французов только поддерживала атаку пехоты, но не готовила ее. Поэтому французы несли большие потери, в то время как немецким атакам предшествовали целые «авангарды» снарядов крупных калибров, что, конечно, зачастую являлось решающим фактором для исхода боя. Кроме того, немецкие батареи нередко били со значительных дистанций, и французские 75-мм пушки были не в состоянии их достать.

Результатом этого стало осознание важности как силы артиллерийского огня, так и значения тяжелой артиллерии. Это привело к решению придать корпусам дивизион тяжелой артиллерии (155 или 105-мм калибра).

С конца 1914 г. Западный фронт «застыл» - началась позиционная война.

С начала весны 1915 г. французы начали практиковать перед пехотной атакой артиллерийскую подготовку, правда, еще слабую. Их наступление в сентябре 1915 г. в Шампани совпало с окончанием реорганизации артиллерии и усвоением новых методов огневой борьбы. Возникли схемы разрушения артиллерией проволочных заграждений и нейтрализации целей во время атаки - идея артиллерийской подготовки пустила глубокие корни, и пехота постепенно отвыкла обходиться без нее. В этот же период были выработаны и методы применения тяжелой артиллерии - артиллерия армейского корпуса получила групповую организацию.

Артиллерийская подготовка периода 1915 г. строилась на следующих принципах:
1. Ведение операции на широком фронте обусловливалось применением ряда последовательных атак, глубина каждой из них была ограничена размерами артиллерийской подготовки.
2. Сокращение времени выполнения атаки достигалось применением крупных и активно маневрирующих масс артиллерии.
3. Тесная связь артиллерии с пехотой достигалась организацией наблюдательных пунктов рядом с участком атаки.

Намечалось увеличение численности артиллерии: к весне 1916 г. рассчитывали иметь 4500 75-мм пушек, 2360 орудий тяжелой артиллерии (калибра от 105-мм и выше), 190 орудий более крупных калибров (артиллерия большой мощности), 2400 позиционных и 1200 траншейных орудий (из них 508 единиц – 150-мм).

Но увеличить численность артиллерии до таких размеров не удалось - все ресурсы были израсходованы в верденских боях, еще раз продемонстрировавших значение мощного артиллерийского огня и стрельбы с больших дистанций.

В начале Верденской операции достигло своего апогея применение заградительного огня, но затем появилась идея артиллерийской контрподготовки, наносящей противнику гораздо больше потерь, чем это мог сделать заградительный огонь.

В дальнейшем последовало признание необходимости добиться значительного увеличения плотностей артиллерийских масс.

Опыт верденских боев настоятельно потребовал и увеличения орудий тяжелой артиллерии, число которых старались довести до 4000 стволов.

В программе развития артиллерии 1916 года был предусмотрен выпуск 960 105-мм пушек, 2160 155-мм гаубиц (из них 720 для дивизионной артиллерии), 1440 155-мм пушек (из них 480 для корпусной артиллерии), 80 220-320-мм гаубиц.

Программа намечала организацию артиллерии на основании следующих принципов.
1. Создание сильного артиллерийского резерва в руках главнокомандующего и в руках командующих группами армий.
2. Соответствующее организационное распределение орудий между армейскими корпусами и пехотными дивизии.

Наступление французов в ходе кампании 1916 г. уже базировалась на подготовке пехотной атаки путем методического разрушения заграждений противника в течение нескольких дней.

Французские артиллеристы старались достигнуть полного разрушения батарей и окопов противника; значительно увеличилась интенсивность сопровождающего пехоту огня - появился огневой вал; в промежутках между атаками практиковались заградительный огонь и контрподготовка; для контрбатарейной борьбы стали использоваться химические боеприпасы.

В этот период, при ведении наступательных операций, французское командование располагало 700 – 800 тяжелыми орудиями. Одна легкая батарея приходилась на 132 - 135, одно тяжелое орудие на 28 - 29, короткое орудие – на 65 - 81, длинное тяжелое орудие - на 50 - 68, а одно орудие тяжелой дальнобойной артиллерии - на 129 - 185 метров фронта.

В кампании 1917 г. артиллерийские плотности еще больше возросли - до 16-18 легких и 10-13 тяжелых орудий на метр фронта.

Эволюции тактики артиллерии в кампании 1918 года способствовали следующие обстоятельства:

1. Появление танков, упразднивших значение колючей проволоки и сокративших длительность артиллерийской подготовки.

2. Наличие большого количества подвижной тяжелой артиллерии (782 орудия к 1 января и 1320 к 11-му ноября 1918 г.), способной к быстрым переброскам.

3. Крупные технические усовершенствования в артиллерийском деле - в частности, достижение быстроты пристрелки. Вследствие этого батареи смогли втягиваться в бой очень быстро и вести достаточно меткую стрельбу, преждевременно не обнаруживая себя.

4. Количество скорострельных орудий возросло до такой степени, что за несколько часов можно было выпустить столько снарядов, сколько раньше не выпускалось и за несколько дней - это также способствовало сокращению необходимого для артиллерийской подготовки времени и, следовательно, большей внезапности.

5. Изобилие боеприпасов привело к возможности неограниченной стрельбы, а применение химических снарядов позволило быстро нейтрализовать неприятельские батареи.

При наступлении перестали стремиться к методическому разрушение обороны противника - иногда обходились короткой и сильной артподготовкой и вовсе без подготовки. Во время выполнения атаки добивались полной нейтрализации неприятельской пехоты и артиллерии, наблюдателей, пресечения контратак противника и изоляции района сбора и подхода его резервов.

Для эксплуатации успеха осуществлялось передвижение артиллерии - с целью оказания пехоте надежной и, по возможности, сильной поддержки. При этом допускалось размещение артиллерийских мощностей группами, но, с таким расчетом, чтобы, как только потребуется, их можно было вновь собрать в кулак.

При обороне применялось эшелонирование артиллерии в глубину, маскировка батарей, гибкость в маневрировании и ведении огня, оперирование резервами.

В ходе войны особое значение приобрели такие вопросы, как тесная связь артиллерии с пехотой, плотность артиллерийского огня, взаимодействие полевой и тяжелой артиллерии - как дивизионной, так и корпусной.

Результаты стремления французов увеличить мощность артиллерии выглядят следующим образом: в полевой легкой артиллерии в 1914 г. у них было 4098 пушек, в 1918 – 6618; в тяжелой артиллерии в 1914 г. - 380 пушек, а в 1918 - 7100.

Если легкая артиллерия дивизии довольствовалась 75-мм пушками образца 1897 и 1914 гг., а также 65-мм горными пушками, то прогресс в сфере тяжелой артиллерии был более впечатляющим. Это: 155-мм шнейдеровские и сен-шамоновские пушки, 190, 194, 240, 285, 288, 305, 320, 340-мм пушки, 220, 280, 370, 400-мм гаубицы.

Появилась серия орудий траншейной артиллерии - трехдюймовая мортира Стокса, 37-мм пушка образца 1916 г., а также 58-мм пушка, 150 и 240-мм мортиры.

Главное, на чем основывала свое действие французская артиллерия - это принцип внезапности артиллерийского огня при условии массирования имеющейся артиллерии на участке, решающем участь боя.

"Артиллеристы - дал Пуанкаре приказ!" Эволюция тактики французской артиллерии
Плотность артиллерийских мощностей. Эрр Ф. - Ж. Артиллерия в прошлом, настоящем и будущем. М., 1941.


Французский грузовик с буксируемой пушкой
Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 2

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  1. злой партизан Сегодня, 17:19
    Красноречивый график. good
    злой партизан
  2. Curious Сегодня, 18:32
    Как только речь заходит о французской армии и ее артиллерии перед Первой мировой войной, так все сразу вспоминают 75 мм пушку и забывают о том, что тактика применения артиллерии определяется тактикой пехоты.
    А в этом вопросе французы страдали той же проблемой, что Русская Императорская армия - превалирование "духа" над "материей" и наступления над обороной.
    "Согласно Полевому уставу 1904 г., «действительным средством для поражения неприятеля служит нападение на него; посему стремление к наступательным, действиям должно быть положено в основание при всякой встрече с неприятелем». В уставе про оборону, которой отведено меньше внимания, говорится, что она, как и наступление, имеет целью «разбить противника»; поэтому рекомендуется «не только отбиваться, но и наносить удары» и всякую оборону завершать контратакой. Излюбленный тезис Драгомирова, что на войне главное — человек и дух его, а материя и техника — лишь нечто второстепенное, был широко проведен в уставе; поэтому в нем весьма мало учитывалось могущество огня новейшей артиллерии, пулеметов и современного ручного огнестрельного оружия".
    (Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917 гг.): В 4-х томах. — М.: Воениздат МВС СССР, 1948–1949.)
    "При обучении войск Киевского округа, командующим которого был в то время Драгомиров, наступающей пехоте запрещалось ложиться под огнем; артиллерии рекомендовалось располагаться не дальше 2–3 верст от противника, широко применять быстрые переезды к передовым атакующим войскам на ближайшие к противнику позиции, избегать стрельбы на дальние дистанции, избегать стрельбы через головы своих войск и пр." (Там же).
    А теперь несколько цитат из другой книги.
    "Ведение войны должно быть проникнуто необходимостью придать операциям решительно выраженный наступательный характер. Бой — исключительная цель операций — есть единственное средство сломить волю противника: первый долг начальника стремиться к бою. Сражение, когда оно завязано, должно вестись до конца, без колебаний, до крайнего напряжения сил. Решительное наступление заставляет противника перейти к обороне и служит наиболее надежным средством, предохраняющим как командование, так и войска от внезапности".
    Это французский Устав от 28 октября 1913 г. о вождении крупных соединений.
    "Только наступление способно сломить волю противника. Начатый бой должен быть доведен до конца; успех зависит больше от твердости и решительности в исполнении, чем от искусных комбинаций. Пехота — главный род войск. Она захватывает и удерживает местность. Она окончательно вытесняет противника из его опорных пунктов; она действует маневром и огнем; лишь движение вперед, доведенное до штыкового удара, является решающим и непреодолимым".
    А это французский Устав полевой службы от 2 декабря 1912 г. Не находите, что российские и французские уставы практически совпадают.
    Таким образом, тактика применения французкой артиллерии к 1914 году выглядела в сжатом виде так.
    "Война будет войной непродолжительной, с быстрыми перемещениями, где маневр будет играть главную роль: это будет маневренная война.
    Бой будет главным образом борьбой двух пехот, и победа будет на стороне большего числа батальонов: армия должна быть армией численности, а не армией материальных средств.
    Артиллерия будет лишь вспомогательным родом войск, имеющим одно назначение — поддерживать пехотные атаки. Для этого она нуждается лишь в ограниченной дальнобойности; главным же свойством ее должна быть скорострельность для действия по многочисленным и кратковременным целям, которые будут подняты пехотной атакой.
    Препятствия, могущие встретиться в маневренной войне, будут незначительны: легкая артиллерия обладает достаточным могуществом для их поражения.
    Дабы непосредственно следовать за пехотой, которую нужно поддерживать, материальная часть должна быть легкой, гибкой и подвижной. Потребность в тяжелой артиллерии будет редко ощущаться; тем не менее, на всякий случай благоразумно иметь несколько тяжелых батарей, но эти батареи, чтобы сохранить достаточную подвижность, должны оставаться сравнительно легкими, что исключает применение крупных калибров к мощных орудий".
    (Эрр Фредерик)-Жорж. Артиллерия в прошлом, настоящем и будущем. — М.: Воениздат НКО СССР, 1941)
    Кроме упомянутых выше книг для знакомства с вопросом рекомендую еще следующие.
    Французскую.
    Русскую. Кириллов-Губецкий И. М. Современная артиллерия. — М.: Воениздат, 1937.
    Curious
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