"Артиллеристы - дал Пуанкаре приказ!" Эволюция тактики французской артиллерии
Статья о развитии тактики французской артиллерии в Первую мировую войну. Именно в тактике французской артиллерии воплотились основные тенденции, присущие артиллерийскому противоборству на Западном фронте в 1914 – 1918 гг.
Довоенные уставы французской армии рекомендовали следующую схему боевого применения артиллерии: во время боя батареи сохраняют выжидательное положение, и лишь минимальное их количество открывает огонь, сила которого определяется размером участка обстрела и важностью целей. Считали, что победит тот, кто к концу боя будет располагать свежими батареями.
Работа артиллерии основывалась исключительно на применении 75-мм пушки, которая должна была поддерживать атаку пехоты и творить чудеса меткости, значение же тяжелой артиллерии недооценивалось.
Но в период первых же столкновений с немцами выяснилась вся неверность такой оценки задач артиллерии: легкая артиллерия французов только поддерживала атаку пехоты, но не готовила ее. Поэтому французы несли большие потери, в то время как немецким атакам предшествовали целые «авангарды» снарядов крупных калибров, что, конечно, зачастую являлось решающим фактором для исхода боя. Кроме того, немецкие батареи нередко били со значительных дистанций, и французские 75-мм пушки были не в состоянии их достать.
Результатом этого стало осознание важности как силы артиллерийского огня, так и значения тяжелой артиллерии. Это привело к решению придать корпусам дивизион тяжелой артиллерии (155 или 105-мм калибра).
С конца 1914 г. Западный фронт «застыл» - началась позиционная война.
С начала весны 1915 г. французы начали практиковать перед пехотной атакой артиллерийскую подготовку, правда, еще слабую. Их наступление в сентябре 1915 г. в Шампани совпало с окончанием реорганизации артиллерии и усвоением новых методов огневой борьбы. Возникли схемы разрушения артиллерией проволочных заграждений и нейтрализации целей во время атаки - идея артиллерийской подготовки пустила глубокие корни, и пехота постепенно отвыкла обходиться без нее. В этот же период были выработаны и методы применения тяжелой артиллерии - артиллерия армейского корпуса получила групповую организацию.
Артиллерийская подготовка периода 1915 г. строилась на следующих принципах:
1. Ведение операции на широком фронте обусловливалось применением ряда последовательных атак, глубина каждой из них была ограничена размерами артиллерийской подготовки.
2. Сокращение времени выполнения атаки достигалось применением крупных и активно маневрирующих масс артиллерии.
3. Тесная связь артиллерии с пехотой достигалась организацией наблюдательных пунктов рядом с участком атаки.
Намечалось увеличение численности артиллерии: к весне 1916 г. рассчитывали иметь 4500 75-мм пушек, 2360 орудий тяжелой артиллерии (калибра от 105-мм и выше), 190 орудий более крупных калибров (артиллерия большой мощности), 2400 позиционных и 1200 траншейных орудий (из них 508 единиц – 150-мм).
Но увеличить численность артиллерии до таких размеров не удалось - все ресурсы были израсходованы в верденских боях, еще раз продемонстрировавших значение мощного артиллерийского огня и стрельбы с больших дистанций.
В начале Верденской операции достигло своего апогея применение заградительного огня, но затем появилась идея артиллерийской контрподготовки, наносящей противнику гораздо больше потерь, чем это мог сделать заградительный огонь.
В дальнейшем последовало признание необходимости добиться значительного увеличения плотностей артиллерийских масс.
Опыт верденских боев настоятельно потребовал и увеличения орудий тяжелой артиллерии, число которых старались довести до 4000 стволов.
В программе развития артиллерии 1916 года был предусмотрен выпуск 960 105-мм пушек, 2160 155-мм гаубиц (из них 720 для дивизионной артиллерии), 1440 155-мм пушек (из них 480 для корпусной артиллерии), 80 220-320-мм гаубиц.
Программа намечала организацию артиллерии на основании следующих принципов.
1. Создание сильного артиллерийского резерва в руках главнокомандующего и в руках командующих группами армий.
2. Соответствующее организационное распределение орудий между армейскими корпусами и пехотными дивизии.
Наступление французов в ходе кампании 1916 г. уже базировалась на подготовке пехотной атаки путем методического разрушения заграждений противника в течение нескольких дней.
Французские артиллеристы старались достигнуть полного разрушения батарей и окопов противника; значительно увеличилась интенсивность сопровождающего пехоту огня - появился огневой вал; в промежутках между атаками практиковались заградительный огонь и контрподготовка; для контрбатарейной борьбы стали использоваться химические боеприпасы.
В этот период, при ведении наступательных операций, французское командование располагало 700 – 800 тяжелыми орудиями. Одна легкая батарея приходилась на 132 - 135, одно тяжелое орудие на 28 - 29, короткое орудие – на 65 - 81, длинное тяжелое орудие - на 50 - 68, а одно орудие тяжелой дальнобойной артиллерии - на 129 - 185 метров фронта.
В кампании 1917 г. артиллерийские плотности еще больше возросли - до 16-18 легких и 10-13 тяжелых орудий на метр фронта.
Эволюции тактики артиллерии в кампании 1918 года способствовали следующие обстоятельства:
1. Появление танков, упразднивших значение колючей проволоки и сокративших длительность артиллерийской подготовки.
2. Наличие большого количества подвижной тяжелой артиллерии (782 орудия к 1 января и 1320 к 11-му ноября 1918 г.), способной к быстрым переброскам.
3. Крупные технические усовершенствования в артиллерийском деле - в частности, достижение быстроты пристрелки. Вследствие этого батареи смогли втягиваться в бой очень быстро и вести достаточно меткую стрельбу, преждевременно не обнаруживая себя.
4. Количество скорострельных орудий возросло до такой степени, что за несколько часов можно было выпустить столько снарядов, сколько раньше не выпускалось и за несколько дней - это также способствовало сокращению необходимого для артиллерийской подготовки времени и, следовательно, большей внезапности.
5. Изобилие боеприпасов привело к возможности неограниченной стрельбы, а применение химических снарядов позволило быстро нейтрализовать неприятельские батареи.
При наступлении перестали стремиться к методическому разрушение обороны противника - иногда обходились короткой и сильной артподготовкой и вовсе без подготовки. Во время выполнения атаки добивались полной нейтрализации неприятельской пехоты и артиллерии, наблюдателей, пресечения контратак противника и изоляции района сбора и подхода его резервов.
Для эксплуатации успеха осуществлялось передвижение артиллерии - с целью оказания пехоте надежной и, по возможности, сильной поддержки. При этом допускалось размещение артиллерийских мощностей группами, но, с таким расчетом, чтобы, как только потребуется, их можно было вновь собрать в кулак.
При обороне применялось эшелонирование артиллерии в глубину, маскировка батарей, гибкость в маневрировании и ведении огня, оперирование резервами.
В ходе войны особое значение приобрели такие вопросы, как тесная связь артиллерии с пехотой, плотность артиллерийского огня, взаимодействие полевой и тяжелой артиллерии - как дивизионной, так и корпусной.
Результаты стремления французов увеличить мощность артиллерии выглядят следующим образом: в полевой легкой артиллерии в 1914 г. у них было 4098 пушек, в 1918 – 6618; в тяжелой артиллерии в 1914 г. - 380 пушек, а в 1918 - 7100.
Если легкая артиллерия дивизии довольствовалась 75-мм пушками образца 1897 и 1914 гг., а также 65-мм горными пушками, то прогресс в сфере тяжелой артиллерии был более впечатляющим. Это: 155-мм шнейдеровские и сен-шамоновские пушки, 190, 194, 240, 285, 288, 305, 320, 340-мм пушки, 220, 280, 370, 400-мм гаубицы.
Появилась серия орудий траншейной артиллерии - трехдюймовая мортира Стокса, 37-мм пушка образца 1916 г., а также 58-мм пушка, 150 и 240-мм мортиры.
Главное, на чем основывала свое действие французская артиллерия - это принцип внезапности артиллерийского огня при условии массирования имеющейся артиллерии на участке, решающем участь боя.
Плотность артиллерийских мощностей. Эрр Ф. - Ж. Артиллерия в прошлом, настоящем и будущем. М., 1941.
Французский грузовик с буксируемой пушкой
Довоенные уставы французской армии рекомендовали следующую схему боевого применения артиллерии: во время боя батареи сохраняют выжидательное положение, и лишь минимальное их количество открывает огонь, сила которого определяется размером участка обстрела и важностью целей. Считали, что победит тот, кто к концу боя будет располагать свежими батареями.
Работа артиллерии основывалась исключительно на применении 75-мм пушки, которая должна была поддерживать атаку пехоты и творить чудеса меткости, значение же тяжелой артиллерии недооценивалось.
Но в период первых же столкновений с немцами выяснилась вся неверность такой оценки задач артиллерии: легкая артиллерия французов только поддерживала атаку пехоты, но не готовила ее. Поэтому французы несли большие потери, в то время как немецким атакам предшествовали целые «авангарды» снарядов крупных калибров, что, конечно, зачастую являлось решающим фактором для исхода боя. Кроме того, немецкие батареи нередко били со значительных дистанций, и французские 75-мм пушки были не в состоянии их достать.
Результатом этого стало осознание важности как силы артиллерийского огня, так и значения тяжелой артиллерии. Это привело к решению придать корпусам дивизион тяжелой артиллерии (155 или 105-мм калибра).
С конца 1914 г. Западный фронт «застыл» - началась позиционная война.
С начала весны 1915 г. французы начали практиковать перед пехотной атакой артиллерийскую подготовку, правда, еще слабую. Их наступление в сентябре 1915 г. в Шампани совпало с окончанием реорганизации артиллерии и усвоением новых методов огневой борьбы. Возникли схемы разрушения артиллерией проволочных заграждений и нейтрализации целей во время атаки - идея артиллерийской подготовки пустила глубокие корни, и пехота постепенно отвыкла обходиться без нее. В этот же период были выработаны и методы применения тяжелой артиллерии - артиллерия армейского корпуса получила групповую организацию.
Артиллерийская подготовка периода 1915 г. строилась на следующих принципах:
1. Ведение операции на широком фронте обусловливалось применением ряда последовательных атак, глубина каждой из них была ограничена размерами артиллерийской подготовки.
2. Сокращение времени выполнения атаки достигалось применением крупных и активно маневрирующих масс артиллерии.
3. Тесная связь артиллерии с пехотой достигалась организацией наблюдательных пунктов рядом с участком атаки.
Намечалось увеличение численности артиллерии: к весне 1916 г. рассчитывали иметь 4500 75-мм пушек, 2360 орудий тяжелой артиллерии (калибра от 105-мм и выше), 190 орудий более крупных калибров (артиллерия большой мощности), 2400 позиционных и 1200 траншейных орудий (из них 508 единиц – 150-мм).
Но увеличить численность артиллерии до таких размеров не удалось - все ресурсы были израсходованы в верденских боях, еще раз продемонстрировавших значение мощного артиллерийского огня и стрельбы с больших дистанций.
В начале Верденской операции достигло своего апогея применение заградительного огня, но затем появилась идея артиллерийской контрподготовки, наносящей противнику гораздо больше потерь, чем это мог сделать заградительный огонь.
В дальнейшем последовало признание необходимости добиться значительного увеличения плотностей артиллерийских масс.
Опыт верденских боев настоятельно потребовал и увеличения орудий тяжелой артиллерии, число которых старались довести до 4000 стволов.
В программе развития артиллерии 1916 года был предусмотрен выпуск 960 105-мм пушек, 2160 155-мм гаубиц (из них 720 для дивизионной артиллерии), 1440 155-мм пушек (из них 480 для корпусной артиллерии), 80 220-320-мм гаубиц.
Программа намечала организацию артиллерии на основании следующих принципов.
1. Создание сильного артиллерийского резерва в руках главнокомандующего и в руках командующих группами армий.
2. Соответствующее организационное распределение орудий между армейскими корпусами и пехотными дивизии.
Наступление французов в ходе кампании 1916 г. уже базировалась на подготовке пехотной атаки путем методического разрушения заграждений противника в течение нескольких дней.
Французские артиллеристы старались достигнуть полного разрушения батарей и окопов противника; значительно увеличилась интенсивность сопровождающего пехоту огня - появился огневой вал; в промежутках между атаками практиковались заградительный огонь и контрподготовка; для контрбатарейной борьбы стали использоваться химические боеприпасы.
В этот период, при ведении наступательных операций, французское командование располагало 700 – 800 тяжелыми орудиями. Одна легкая батарея приходилась на 132 - 135, одно тяжелое орудие на 28 - 29, короткое орудие – на 65 - 81, длинное тяжелое орудие - на 50 - 68, а одно орудие тяжелой дальнобойной артиллерии - на 129 - 185 метров фронта.
В кампании 1917 г. артиллерийские плотности еще больше возросли - до 16-18 легких и 10-13 тяжелых орудий на метр фронта.
Эволюции тактики артиллерии в кампании 1918 года способствовали следующие обстоятельства:
1. Появление танков, упразднивших значение колючей проволоки и сокративших длительность артиллерийской подготовки.
2. Наличие большого количества подвижной тяжелой артиллерии (782 орудия к 1 января и 1320 к 11-му ноября 1918 г.), способной к быстрым переброскам.
3. Крупные технические усовершенствования в артиллерийском деле - в частности, достижение быстроты пристрелки. Вследствие этого батареи смогли втягиваться в бой очень быстро и вести достаточно меткую стрельбу, преждевременно не обнаруживая себя.
4. Количество скорострельных орудий возросло до такой степени, что за несколько часов можно было выпустить столько снарядов, сколько раньше не выпускалось и за несколько дней - это также способствовало сокращению необходимого для артиллерийской подготовки времени и, следовательно, большей внезапности.
5. Изобилие боеприпасов привело к возможности неограниченной стрельбы, а применение химических снарядов позволило быстро нейтрализовать неприятельские батареи.
При наступлении перестали стремиться к методическому разрушение обороны противника - иногда обходились короткой и сильной артподготовкой и вовсе без подготовки. Во время выполнения атаки добивались полной нейтрализации неприятельской пехоты и артиллерии, наблюдателей, пресечения контратак противника и изоляции района сбора и подхода его резервов.
Для эксплуатации успеха осуществлялось передвижение артиллерии - с целью оказания пехоте надежной и, по возможности, сильной поддержки. При этом допускалось размещение артиллерийских мощностей группами, но, с таким расчетом, чтобы, как только потребуется, их можно было вновь собрать в кулак.
При обороне применялось эшелонирование артиллерии в глубину, маскировка батарей, гибкость в маневрировании и ведении огня, оперирование резервами.
В ходе войны особое значение приобрели такие вопросы, как тесная связь артиллерии с пехотой, плотность артиллерийского огня, взаимодействие полевой и тяжелой артиллерии - как дивизионной, так и корпусной.
Результаты стремления французов увеличить мощность артиллерии выглядят следующим образом: в полевой легкой артиллерии в 1914 г. у них было 4098 пушек, в 1918 – 6618; в тяжелой артиллерии в 1914 г. - 380 пушек, а в 1918 - 7100.
Если легкая артиллерия дивизии довольствовалась 75-мм пушками образца 1897 и 1914 гг., а также 65-мм горными пушками, то прогресс в сфере тяжелой артиллерии был более впечатляющим. Это: 155-мм шнейдеровские и сен-шамоновские пушки, 190, 194, 240, 285, 288, 305, 320, 340-мм пушки, 220, 280, 370, 400-мм гаубицы.
Появилась серия орудий траншейной артиллерии - трехдюймовая мортира Стокса, 37-мм пушка образца 1916 г., а также 58-мм пушка, 150 и 240-мм мортиры.
Главное, на чем основывала свое действие французская артиллерия - это принцип внезапности артиллерийского огня при условии массирования имеющейся артиллерии на участке, решающем участь боя.
Плотность артиллерийских мощностей. Эрр Ф. - Ж. Артиллерия в прошлом, настоящем и будущем. М., 1941.
Французский грузовик с буксируемой пушкой
Автор: Олейников Алексей
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