"Артиллеристы - дал Пуанкаре приказ!" Эволюция тактики французской артиллерии

Статья о развитии тактики французской артиллерии в Первую мировую войну. Именно в тактике французской артиллерии воплотились основные тенденции, присущие артиллерийскому противоборству на Западном фронте в 1914 – 1918 гг.Довоенные уставы французской армии рекомендовали следующую схему боевого применения артиллерии: во время боя батареи сохраняют выжидательное положение, и лишь минимальное их количество открывает огонь, сила которого определяется размером участка обстрела и важностью целей. Считали, что победит тот, кто к концу боя будет располагать свежими батареями.Работа артиллерии основывалась исключительно на применении 75-мм пушки, которая должна была поддерживать атаку пехоты и творить чудеса меткости, значение же тяжелой артиллерии недооценивалось.Но в период первых же столкновений с немцами выяснилась вся неверность такой оценки задач артиллерии: легкая артиллерия французов только поддерживала атаку пехоты, но не готовила ее. Поэтому французы несли большие потери, в то время как немецким атакам предшествовали целые «авангарды» снарядов крупных калибров, что, конечно, зачастую являлось решающим фактором для исхода боя. Кроме того, немецкие батареи нередко били со значительных дистанций, и французские 75-мм пушки были не в состоянии их достать.Результатом этого стало осознание важности как силы артиллерийского огня, так и значения тяжелой артиллерии. Это привело к решению придать корпусам дивизион тяжелой артиллерии (155 или 105-мм калибра).С конца 1914 г. Западный фронт «застыл» - началась позиционная война.С начала весны 1915 г. французы начали практиковать перед пехотной атакой артиллерийскую подготовку, правда, еще слабую. Их наступление в сентябре 1915 г. в Шампани совпало с окончанием реорганизации артиллерии и усвоением новых методов огневой борьбы. Возникли схемы разрушения артиллерией проволочных заграждений и нейтрализации целей во время атаки - идея артиллерийской подготовки пустила глубокие корни, и пехота постепенно отвыкла обходиться без нее. В этот же период были выработаны и методы применения тяжелой артиллерии - артиллерия армейского корпуса получила групповую организацию.Артиллерийская подготовка периода 1915 г. строилась на следующих принципах:1. Ведение операции на широком фронте обусловливалось применением ряда последовательных атак, глубина каждой из них была ограничена размерами артиллерийской подготовки.2. Сокращение времени выполнения атаки достигалось применением крупных и активно маневрирующих масс артиллерии.3. Тесная связь артиллерии с пехотой достигалась организацией наблюдательных пунктов рядом с участком атаки.Намечалось увеличение численности артиллерии: к весне 1916 г. рассчитывали иметь 4500 75-мм пушек, 2360 орудий тяжелой артиллерии (калибра от 105-мм и выше), 190 орудий более крупных калибров (артиллерия большой мощности), 2400 позиционных и 1200 траншейных орудий (из них 508 единиц – 150-мм).Но увеличить численность артиллерии до таких размеров не удалось - все ресурсы были израсходованы в верденских боях, еще раз продемонстрировавших значение мощного артиллерийского огня и стрельбы с больших дистанций.В начале Верденской операции достигло своего апогея применение заградительного огня, но затем появилась идея артиллерийской контрподготовки, наносящей противнику гораздо больше потерь, чем это мог сделать заградительный огонь.В дальнейшем последовало признание необходимости добиться значительного увеличения плотностей артиллерийских масс.Опыт верденских боев настоятельно потребовал и увеличения орудий тяжелой артиллерии, число которых старались довести до 4000 стволов.В программе развития артиллерии 1916 года был предусмотрен выпуск 960 105-мм пушек, 2160 155-мм гаубиц (из них 720 для дивизионной артиллерии), 1440 155-мм пушек (из них 480 для корпусной артиллерии), 80 220-320-мм гаубиц.Программа намечала организацию артиллерии на основании следующих принципов.1. Создание сильного артиллерийского резерва в руках главнокомандующего и в руках командующих группами армий.2. Соответствующее организационное распределение орудий между армейскими корпусами и пехотными дивизии.Наступление французов в ходе кампании 1916 г. уже базировалась на подготовке пехотной атаки путем методического разрушения заграждений противника в течение нескольких дней.Французские артиллеристы старались достигнуть полного разрушения батарей и окопов противника; значительно увеличилась интенсивность сопровождающего пехоту огня - появился огневой вал; в промежутках между атаками практиковались заградительный огонь и контрподготовка; для контрбатарейной борьбы стали использоваться химические боеприпасы.В этот период, при ведении наступательных операций, французское командование располагало 700 – 800 тяжелыми орудиями. Одна легкая батарея приходилась на 132 - 135, одно тяжелое орудие на 28 - 29, короткое орудие – на 65 - 81, длинное тяжелое орудие - на 50 - 68, а одно орудие тяжелой дальнобойной артиллерии - на 129 - 185 метров фронта.В кампании 1917 г. артиллерийские плотности еще больше возросли - до 16-18 легких и 10-13 тяжелых орудий на метр фронта.Эволюции тактики артиллерии в кампании 1918 года способствовали следующие обстоятельства:1. Появление танков, упразднивших значение колючей проволоки и сокративших длительность артиллерийской подготовки.2. Наличие большого количества подвижной тяжелой артиллерии (782 орудия к 1 января и 1320 к 11-му ноября 1918 г.), способной к быстрым переброскам.3. Крупные технические усовершенствования в артиллерийском деле - в частности, достижение быстроты пристрелки. Вследствие этого батареи смогли втягиваться в бой очень быстро и вести достаточно меткую стрельбу, преждевременно не обнаруживая себя.4. Количество скорострельных орудий возросло до такой степени, что за несколько часов можно было выпустить столько снарядов, сколько раньше не выпускалось и за несколько дней - это также способствовало сокращению необходимого для артиллерийской подготовки времени и, следовательно, большей внезапности.5. Изобилие боеприпасов привело к возможности неограниченной стрельбы, а применение химических снарядов позволило быстро нейтрализовать неприятельские батареи.При наступлении перестали стремиться к методическому разрушение обороны противника - иногда обходились короткой и сильной артподготовкой и вовсе без подготовки. Во время выполнения атаки добивались полной нейтрализации неприятельской пехоты и артиллерии, наблюдателей, пресечения контратак противника и изоляции района сбора и подхода его резервов.Для эксплуатации успеха осуществлялось передвижение артиллерии - с целью оказания пехоте надежной и, по возможности, сильной поддержки. При этом допускалось размещение артиллерийских мощностей группами, но, с таким расчетом, чтобы, как только потребуется, их можно было вновь собрать в кулак.При обороне применялось эшелонирование артиллерии в глубину, маскировка батарей, гибкость в маневрировании и ведении огня, оперирование резервами.В ходе войны особое значение приобрели такие вопросы, как тесная связь артиллерии с пехотой, плотность артиллерийского огня, взаимодействие полевой и тяжелой артиллерии - как дивизионной, так и корпусной.Результаты стремления французов увеличить мощность артиллерии выглядят следующим образом: в полевой легкой артиллерии в 1914 г. у них было 4098 пушек, в 1918 – 6618; в тяжелой артиллерии в 1914 г. - 380 пушек, а в 1918 - 7100.Если легкая артиллерия дивизии довольствовалась 75-мм пушками образца 1897 и 1914 гг., а также 65-мм горными пушками, то прогресс в сфере тяжелой артиллерии был более впечатляющим. Это: 155-мм шнейдеровские и сен-шамоновские пушки, 190, 194, 240, 285, 288, 305, 320, 340-мм пушки, 220, 280, 370, 400-мм гаубицы.Появилась серия орудий траншейной артиллерии - трехдюймовая мортира Стокса, 37-мм пушка образца 1916 г., а также 58-мм пушка, 150 и 240-мм мортиры.Главное, на чем основывала свое действие французская артиллерия - это принцип внезапности артиллерийского огня при условии массирования имеющейся артиллерии на участке, решающем участь боя.Плотность артиллерийских мощностей. Эрр Ф. - Ж. Артиллерия в прошлом, настоящем и будущем. М., 1941.Французский грузовик с буксируемой пушкой