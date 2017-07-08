15:59 08 июля

Перспективный российский морской вертолет "Минога" хотят сделать трансформером

Как сообщили в субботу в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех), перспективный российский морской вертолет "Минога", разрабатываемый на замену Ка-52 Катран, планируется сделать универсальным и быстро трансформируемым для выполнения различных задач.

По словам эксперта, Ка-52К – это уже не совсем то. Изначально машина создавалась не как палубная, ее потом уже приспосабливали под эти цели, поэтому она имеет ряд ограничений, которые не присущи тому же Ка-27. Эти моменты, несомненно, будут учтены при проектировке и строительстве нового перспективного вертолета морской авиации «Минога».

Рано или поздно замена Ка-27 необходима, и этой заменой как раз станет вертолет "Минога". Его задача - объединить в себе все функции, которые были реализованы на Ка-27. В свое время Ка-27 задавался в трех вариантах применения (противолодочный, поисково-спасательный и транспортно-боевой), но сейчас появилось достаточное количество других вариантов. Замысел такой, чтобы "Минога" стала универсальной машиной, быстро трансформируемой в различные варианты применения
- сказали в пресс-службе, передает ТАСС .


Перспективный российский морской вертолет "Минога" хотят сделать трансформером

Новая машина «Камова» получила шифр «Минога»


В холдинге отметили, что его массогабаритные параметры останутся примерно такими же, как у Ка-27. "Предварительные проработки сделаны, мы начали проектирование", - добавили в компании.

Напоминаем, что в прошлом году в интервью заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин рассказал, что технический облик "Миноги" уже определен. Тогда же генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев предположил, что серийное производство нового палубного вертолета начнется примерно через десять лет.

Перспективная машина, создаваемая под шифром "Минога", будет иметь традиционную для КБ Камова соосную схему, другого варианта нет, я полагаю, что будущее за соосной схемой, из-за особенностей ее аэродинамики.
- добавил Михеев

Использованы фотографии: http://defence-blog.com/
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Aleksandr_2 Сегодня, 13:24
    боже..... какое уродство на макетике.......
    Aleksandr_2
    1. Владимир16 Сегодня, 14:42
      Цитата: Aleksandr_2
      какое уродство на макетике.......

      "У каждого свой вкус", - сказал бобик и лизнул свой член. wink
      Владимир16
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:25
    Да все тоже! Только тюнинг и т.д.
    ОТДЕЛ
  3. bouncyhunter Сегодня, 13:30
    По словам эксперта, Ка-52К – это уже не совсем то.

    То есть "Катран" хоронят не родив ? Кто в теме - подскажите .
    bouncyhunter
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 13:37
      Ка-52 - ударный вертолет, а "Минога" - многоцелевой. Это совершенно разные машины.
      Капитан Пушкин
    2. donavi49 Сегодня, 13:46
      У Катрана нет носителей.

      Практически все находящиеся и строящиеся корабли рассчитаны на 1 вертолет. Ка-52 не спасет человека. Ка-52 не доставит неудобств подводной лодке. Ка-52 не может высаживать досмотровые партии. Ка-52 не сможет нелетально принудить нарушителя к дрейфу (а вести огонь на поражение из пушки - это уже принципиально иной уровень инцидента).

      Поэтому на кораблях с 1 вертолетом - практически всегда используют многоцелевой или ПЛО вертолет.

      Вот на вертолетонесущих кораблях, с 3-4 и более машинами. Уже для ударника находят место. Но в ВМФ сейчас ровно 2 корабля отвечающих данным требованиям (и у второму брать ударник - смысла нет. Ибо придется отказываться или от целеуказателя для ГК или от ПЛО или от ПСки).
      donavi49
      1. просто экспл Сегодня, 14:16
        у катрана носители будут только десантные вертолетоносцы , ибо его на флот и отправили что бы он поддерживал высадку десанта .
        просто экспл
        1. donavi49 Сегодня, 15:09
          Только десантных вертолетоносцев нет. И даже еще не выбрали, что делать. Не говоря уже про делать - которое легко в 7-10 лет долгостроя превратиться может.
          donavi49
          1. Владимир16 Сегодня, 15:33
            Цитата: donavi49
            У Катрана нет носителей.

            У бабы Зины из соседнего подъезда нет сожителя.
            Спрашивается: - При чем тут баба Зина?
            А причем тут Катран и его носители?
            Владимир16
    3. venik Сегодня, 14:07
      Цитата: bouncyhunter
      То есть "Катран" хоронят не родив ? Кто в теме - подскажите .

      ========
      Поскольку информации по "Миноге" - де-факто "0" (ну или почти "0"), можно сделать несколько предположений:
      1) "Катран", как продолжение "Аллигатора" (машины сугубо сухопутной), несет изрядное кол-во брони, что вполне оправдано для сухопутного театра и задач "штурмовых" ударов (когда в любой момент с земли могут шарахнуть, "стингером", ДШК или просто из "калаша"). Для морской ударной машины - в этом нет острой необходимости (ну разве что придется работать по сухопутным целям). Зато излишек брони (встроенной кстати) = "минус" по дальности и времени висения.....
      2) "Минога" - планируется как вертолет "трансформер" (по принципу Ка-26, 126 и 226, только гораздо мощнее. Т.е. не нужно иметь на борту 4"вертушки" (противолодочную, поисково-спасательную, транспортно-ударную, и ДРЛО. Достаточно иметь 1 шт. и до сменных модулей!! А это огромный "+"!!!!!!
      venik
    4. avt Сегодня, 14:10
      Цитата: bouncyhunter
      То есть "Катран" хоронят не родив ?

      То есть смотрим и видим конкретно в статье
      Рано или поздно замена Ка-27 необходима, и этой заменой как раз станет вертолет "Минога".
      Далее отпускаем мышь в в поисковик клавой последовательно забиваем Ка-27 , Ка-29 и только пото-о-о-ом потом Ка -52К для общего развития в познании ху из ху . Тогда про
      Цитата: bouncyhunter
      "Катран" хоронят не родив ?

      Спрашивать
      Цитата: bouncyhunter
      Кто в теме - подскажите .

      Точно не придётся.
      avt
      1. Басарев Сегодня, 15:04
        Насколько я понял, планируют сделать летающую БМП. С возможностью присоединения противолодочного или иного модуля... Я считаю, что за летающими БМП будущее. Возможно, даже обычные сухопутные машины больше не понадобятся - думаю, было бы здорово все задачи переброски войск возложить на вертолёты. В смысле, простые БМП и БТР полностью заменить на летающие.
        Басарев
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:30
    Ну, Ка-26 и был трансформером. И эта "Минога" совсем не замена ударнику...
    Горный стрелок
    1. avt Сегодня, 14:13
      Цитата: Горный стрелок
      Ну, Ка-26 и был трансформером. И эта "Минога" совсем не замена ударнику...

      Походу хотят из Ка-29 модульный вариант сделать , но чтобы он ещё функции ПЛО Ка-27 исполнял. В принципе можно , но вот что на практике получится - поглядим , когда железо выкатят на испытание.А судить по макету ...... bully мамкину норку смешить.
      avt
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 13:39
    Камовы никогда не отличались красотой.За исключением 52-го.Но машины сверхнадёжные.Что 27-й,что 32-й.Удачи в новой стезе конструкторам.Соосник априори не может быть красивым.какое уродство на макетике С этим согласен. hi
    ВЕРЕСК
  6. gabonskijfront Сегодня, 13:53
    А чего не красивый то? Эстеты вы хреновы.Допустим на Кавказе "Приора" считается красивой,всё дело в особенности восприятия прекрасного.
    gabonskijfront
  7. akvanavt98 Сегодня, 14:01
    Вертолётик интересный, а название не особо. Как его назовешь так он и полетит. В начале того столетия, в Либаве, запускали подводную лодку с таким же именем. Утонула, не хорошо как-то.
    Назовите «нерпой».
    akvanavt98
    1. Roma-1977 Сегодня, 14:09
      Какашкой назвать надо. Чтоб не утонула.
      Roma-1977
  8. VOENOBOZ Сегодня, 14:29
    Универсальность это не всегда хорошо , да и один это не три или пять. Всё таки численность играет роль , если оружие равноценное.
    VOENOBOZ
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:30
    Не, это атас! wassat Я так понял что на этой "миноге "кто то желает жениться, но отпугивает отсутствие красоты? wassat Качество и надежность для него важнее! !!
    Изгоняющий либероидов
  10. 16112014nk Сегодня, 15:16
    Какое уродство?
    Вполне себе "камовский" дизайн. Ну а на вкус и цвет товарищей нет. yes
    16112014nk
    1. Zaurbek Сегодня, 15:41
      Но и дизайна техники у нас тоже нет...
      Zaurbek
Картина дня