Перспективный российский морской вертолет "Минога" хотят сделать трансформером
Как сообщили в субботу в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех), перспективный российский морской вертолет "Минога", разрабатываемый на замену Ка-52 Катран, планируется сделать универсальным и быстро трансформируемым для выполнения различных задач.
По словам эксперта, Ка-52К – это уже не совсем то. Изначально машина создавалась не как палубная, ее потом уже приспосабливали под эти цели, поэтому она имеет ряд ограничений, которые не присущи тому же Ка-27. Эти моменты, несомненно, будут учтены при проектировке и строительстве нового перспективного вертолета морской авиации «Минога».
В холдинге отметили, что его массогабаритные параметры останутся примерно такими же, как у Ка-27. "Предварительные проработки сделаны, мы начали проектирование", - добавили в компании.
Напоминаем, что в прошлом году в интервью заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин рассказал, что технический облик "Миноги" уже определен. Тогда же генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев предположил, что серийное производство нового палубного вертолета начнется примерно через десять лет.
По словам эксперта, Ка-52К – это уже не совсем то. Изначально машина создавалась не как палубная, ее потом уже приспосабливали под эти цели, поэтому она имеет ряд ограничений, которые не присущи тому же Ка-27. Эти моменты, несомненно, будут учтены при проектировке и строительстве нового перспективного вертолета морской авиации «Минога».
Рано или поздно замена Ка-27 необходима, и этой заменой как раз станет вертолет "Минога". Его задача - объединить в себе все функции, которые были реализованы на Ка-27. В свое время Ка-27 задавался в трех вариантах применения (противолодочный, поисково-спасательный и транспортно-боевой), но сейчас появилось достаточное количество других вариантов. Замысел такой, чтобы "Минога" стала универсальной машиной, быстро трансформируемой в различные варианты применения- сказали в пресс-службе, передает ТАСС .
Новая машина «Камова» получила шифр «Минога»
В холдинге отметили, что его массогабаритные параметры останутся примерно такими же, как у Ка-27. "Предварительные проработки сделаны, мы начали проектирование", - добавили в компании.
Напоминаем, что в прошлом году в интервью заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин рассказал, что технический облик "Миноги" уже определен. Тогда же генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев предположил, что серийное производство нового палубного вертолета начнется примерно через десять лет.
Перспективная машина, создаваемая под шифром "Минога", будет иметь традиционную для КБ Камова соосную схему, другого варианта нет, я полагаю, что будущее за соосной схемой, из-за особенностей ее аэродинамики.- добавил Михеев
Использованы фотографии: http://defence-blog.com/
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