Перспективный российский морской вертолет "Минога" хотят сделать трансформером

Рано или поздно замена Ка-27 необходима, и этой заменой как раз станет вертолет "Минога". Его задача - объединить в себе все функции, которые были реализованы на Ка-27. В свое время Ка-27 задавался в трех вариантах применения (противолодочный, поисково-спасательный и транспортно-боевой), но сейчас появилось достаточное количество других вариантов. Замысел такой, чтобы "Минога" стала универсальной машиной, быстро трансформируемой в различные варианты применения

Новая машина «Камова» получила шифр «Минога»

Перспективная машина, создаваемая под шифром "Минога", будет иметь традиционную для КБ Камова соосную схему, другого варианта нет, я полагаю, что будущее за соосной схемой, из-за особенностей ее аэродинамики.