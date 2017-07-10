Прибалтийский эпос: «Россия нам не страшна»

На прибалтийских просторах появилось еще одно воинское формирование, искренне верующее в свою готовность отразить атаку российской армии.Испытать на себе силу русского оружия (чего, конечно, никогда не будет, но все очень ждут) пожелала венгерская мотопехотная рота, приехавшая в эстонский городок Выру для усиления 2-й пехотной бригады местных вооруженных сил. Так утверждают национальные СМИ и официальные лица республики. Традиции прибалтийского эпоса соблюдены идеально: возможности и размеры главных героев далеки от реальности.2-й пехотной бригады в Эстонии нет. За нее местные журналисты выдали Куприяновский пехотный батальон, который является бригадой лишь в официальных документах.Тяжелой техники на его вооружении не стоит, поддержка авиацией не предусмотрена (в эстонской армии она отсутствует). Расположение батальона крайне важное – на границе с Псковской областью. Надо бы усилить!Здесь начинается новая глава прибалтийского эпоса: «Венгерская мотопехотная рота и ее противостояние с Россией».Весной 2016 года страны Вышеградской группы решили поучаствовать в защите Прибалтики от русских, направив с 2017 года по роте своих солдат в республики. Так венгры оказались в Эстонии и подружились с недееспособными куприяновцами.Хотя сами венгры недалеко шагнули. На вооружении прибывшей роты стоят еще советские БТР-80, имеющие только стрелковое вооружение и запросто пробиваемые крупнокалиберным пулеметом.Приехав для усиления эстонских сил обороны, венграм стоило бы задуматься о модернизации и укреплении собственных вооруженных сил и только потом присоединяться к общей антироссийской истерии.Кроме мотопехотной роты в Эстонии дислоцируется многонациональный батальон НАТО, состоящий из военнослужащих Великобритании и Франции. По данным портала swissinfo.ch, они помогут венгерским солдатам в случае российской агрессии. Для понимания общих оборонных проблем трех прибалтийских республик, прокомментируем это высказывание на примере батальона НАТО в Литве.Натовский контингент возглавляет Германия, которая отправила в Руклу 450 солдат, 6 танков Leopard 2A6 и 20 боевых машин пехоты Murder A2. В дополнение свои подразделения выслали Норвегия, Голландия и Бельгия.Всего натовский батальон насчитывает около 1000 военнослужащих, 11 танков (+5 норвежских Leopard 2A4) и порядка 40 боевых машин различных моделей (БМП CV90, БТР Boxer, M113A1 и т.д.). Подразделение могло бы претендовать на роль защитника от мнимой российской угрозы, если бы не две проблемы.Первая - устаревшая норвежская техника. Скандинавский Leopard 2A4 был разработан Германией в далеком 1985 году. Для предполагаемого противодействия российским Т-90С или «Армате», возраст довольно преклонный. В итоге, у батальона остается только 6 современных танков Бундесвера.Вторая - одноразовость натовского подразделения в целом. По замыслу иностранных стратегов, батальон должен действовать в составе Первой (и единственной) пехотной бригады литовской армии. Эффективность этого взаимодействия упирается в материально-техническое обеспечение. В Литве нет достаточных сил и средств для длительной поддержки иностранных военных. В войсках прибалтов никогда не было тяжелой военной техники. У натовцев есть только то, что они привезли с собой. В случае реального военного конфликта, все внешние пути в Литву будут отрезаны. В итоге, батальон НАТО превращается в штрафбат: больше одного раза в бой сходит вряд ли.С контингентом альянса в Эстонии ситуация такая же. Он обязательно попробует помочь венграм, но, к сожалению, станет батальоном, который не смог.