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Прибалтийский эпос: «Россия нам не страшна»

Прибалтийский эпос: «Россия нам не страшна»


На прибалтийских просторах появилось еще одно воинское формирование, искренне верующее в свою готовность отразить атаку российской армии.

Испытать на себе силу русского оружия (чего, конечно, никогда не будет, но все очень ждут) пожелала венгерская мотопехотная рота, приехавшая в эстонский городок Выру для усиления 2-й пехотной бригады местных вооруженных сил. Так утверждают национальные СМИ и официальные лица республики. Традиции прибалтийского эпоса соблюдены идеально: возможности и размеры главных героев далеки от реальности.
2-й пехотной бригады в Эстонии нет. За нее местные журналисты выдали Куприяновский пехотный батальон, который является бригадой лишь в официальных документах.


Тяжелой техники на его вооружении не стоит, поддержка авиацией не предусмотрена (в эстонской армии она отсутствует). Расположение батальона крайне важное – на границе с Псковской областью. Надо бы усилить!
Здесь начинается новая глава прибалтийского эпоса: «Венгерская мотопехотная рота и ее противостояние с Россией».

Весной 2016 года страны Вышеградской группы решили поучаствовать в защите Прибалтики от русских, направив с 2017 года по роте своих солдат в республики. Так венгры оказались в Эстонии и подружились с недееспособными куприяновцами.

Хотя сами венгры недалеко шагнули. На вооружении прибывшей роты стоят еще советские БТР-80, имеющие только стрелковое вооружение и запросто пробиваемые крупнокалиберным пулеметом.
Приехав для усиления эстонских сил обороны, венграм стоило бы задуматься о модернизации и укреплении собственных вооруженных сил и только потом присоединяться к общей антироссийской истерии.

Кроме мотопехотной роты в Эстонии дислоцируется многонациональный батальон НАТО, состоящий из военнослужащих Великобритании и Франции. По данным портала swissinfo.ch, они помогут венгерским солдатам в случае российской агрессии. Для понимания общих оборонных проблем трех прибалтийских республик, прокомментируем это высказывание на примере батальона НАТО в Литве.

Натовский контингент возглавляет Германия, которая отправила в Руклу 450 солдат, 6 танков Leopard 2A6 и 20 боевых машин пехоты Murder A2. В дополнение свои подразделения выслали Норвегия, Голландия и Бельгия.
Всего натовский батальон насчитывает около 1000 военнослужащих, 11 танков (+5 норвежских Leopard 2A4) и порядка 40 боевых машин различных моделей (БМП CV90, БТР Boxer, M113A1 и т.д.). Подразделение могло бы претендовать на роль защитника от мнимой российской угрозы, если бы не две проблемы.

Первая - устаревшая норвежская техника. Скандинавский Leopard 2A4 был разработан Германией в далеком 1985 году. Для предполагаемого противодействия российским Т-90С или «Армате», возраст довольно преклонный. В итоге, у батальона остается только 6 современных танков Бундесвера.

Вторая - одноразовость натовского подразделения в целом. По замыслу иностранных стратегов, батальон должен действовать в составе Первой (и единственной) пехотной бригады литовской армии. Эффективность этого взаимодействия упирается в материально-техническое обеспечение. В Литве нет достаточных сил и средств для длительной поддержки иностранных военных. В войсках прибалтов никогда не было тяжелой военной техники. У натовцев есть только то, что они привезли с собой. В случае реального военного конфликта, все внешние пути в Литву будут отрезаны. В итоге, батальон НАТО превращается в штрафбат: больше одного раза в бой сходит вряд ли.

С контингентом альянса в Эстонии ситуация такая же. Он обязательно попробует помочь венграм, но, к сожалению, станет батальоном, который не смог.
Автор: Виктор Зарецкий


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Комментарии 11

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  1. ИмПерц Сегодня, 06:01
    Тут важен сам факт присутствия. Территория помечена, флажок выставлен, галочка поставлена.
    А так, не нужны нам эти лимитрофы. Через 30 лет сами попросятся)))
    ИмПерц
    1. Teberii Сегодня, 07:29
      Заград отряд на заград отряде,друг друга защищать будут.
      Teberii
      1. ИмПерц Сегодня, 07:53
        Цитата: Teberii
        друг друга защищать будут.

        От друг друга)))
        ИмПерц
  2. 210окв Сегодня, 06:12
    Кстати про устаревшую технику...А у нас в войсках что?"Т14 и Т 90С?...Те же модернизированные Т72 т БТР80-82 в лучшем случае...
    210окв
  3. гагрид Сегодня, 06:20
    венгры это не есть хорошо. судя по истории вмв
    гагрид
  4. мармеладный Сегодня, 07:40
    конечно не страшна-до первого пинка под зад...а вообще удел тряпок-встав за спину сильного и там говорить
    мармеладный
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:42
    Хотя сами венгры недалеко шагнули. На вооружении прибывшей роты стоят еще советские БТР-80, имеющие только стрелковое вооружение и запросто пробиваемые крупнокалиберным пулеметом.

    ... это видимо первый эшелон наступления laughing bully остальные в это время будут отступать - если успеют конечно... laughing
    a.s.zzz888
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:51
    Куприяновский пехотный батальон, который является бригадой лишь в официальных документах

    Вот так и воевать собираются. На картах всех уже победили, а в реальности до первого выстрела.
    rotmistr60
  7. Евдоким Сегодня, 08:00
    В случае реального военного конфликта, все внешние пути в Литву будут отрезаны. В итоге, батальон НАТО превращается в штрафбат: больше одного раза в бой сходит вряд ли.

    Нато-зарница какая-то. Этакий пионер-лагерь с туристами экстрималами, и служба у них ох опасна и ах как трудна.
    Евдоким
  8. Aitvaras Сегодня, 08:17
    Пессемистично у Автора получилось.Сейчас в Литве находятся и танки Аbrams США , германский батальён предпологается обеспечить танками только нового поколения . Из США в Европу скоро перебазируется ещё одна танковая дивизия . В Клайпеде находятся корабли НАТО ,имея на борту ракетное вооружение.В Польше, рядом с Сувалкским коридором находится танковая бригада и гр . войск США . В Литву, в этом г . прибудт новые закупленные в Германии БМП Вoxer . Союз стрелков Литвы получил современные штурмовые винтовки и снайперское оружие НАТО.Обучен применять противотанковые ракеты НАТО. Это в осн. охотники ,хорошё знающие местность и их предки воевали, в сталинские времена с войсками НКВД СССР.
    Aitvaras
  9. win9090 Сегодня, 08:21
    Мне кажется у них комплекс из-за размера страны.
    win9090
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