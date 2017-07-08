15:59 08 июля

Именем погибшего в Сирии летчика Хабибуллина назвали вертолет Ми-8 авиации ЮВО

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, сегодня на торжественной церемонии, прошедшей в Кореновске, вертолет авиационного полка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) Ми-8АМТШ получил имя погибшего в Сирии летчика Ряфагатя Хабибуллина.

Состоялась торжественная церемония присвоения имени Героя Российской Федерации полковника Ряфагатя Хабибуллина вертолету армейской авиации Ми-8АМТШ Южного военного округа. Это первый именной вертолет в Воздушно-космических силах, который поступил на вооружение полка армейской авиации Южного военного округа, которым командовал полковник Ряфагать Хабибуллин
— говорится в сообщении Минобороны.

Именем погибшего в Сирии летчика Хабибуллина назвали вертолет Ми-8 авиации ЮВО



Российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин погибли 8 июля 2016 года в Сирии во время облета в районе Пальмиры. В этот день крупный отряд боевиков террористической организации "Исламское государство"* атаковал позиции сирийских войск восточнее Пальмиры. Прорвав оборону, террористы смогли захватить господствующие высоты. В это время Хабибуллин и Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25. Командир экипажа Хабибуллин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, указом президента РФ Хабибуллину посмертно присвоено звание Героя России.

В церемонии участвовали представители главного командования Воздушно-космических сил, объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, предприятий военно-промышленного комплекса, органов местного самоуправления, а также сослуживцы Ряфагатя Хабибуллина. В конце торжества представители духовенства освятили получивший имя вертолет, а личный состав авиаполка прошел по площади перед вертолетом торжественным маршем.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комментарии 20

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  1. Горный стрелок Сегодня, 14:26
    Полк надо было назвать его именем, а не вертолёт. Уже ясно, что героизм наших в Сирии - следствие трусости и паникерства сирийских "союзников". am
    Горный стрелок
    1. А Нас Рать Сегодня, 14:57
      Цитата: Горный стрелок
      Уже ясно, что героизм наших в Сирии - следствие трусости и паникерства сирийских "союзников".

      Все храбрые еще в начале конфликта полегли, остались самые "осторожные". request
      Вы можете их завалить новейшим оружием и до полусмерти загонять на тренировках - это не поможет. Если морального стержня нет - инстинкт индивидуального самосохранения всегда победит. request
      А Нас Рать
      1. Чёрный Сегодня, 15:18
        А именем его убийцы нужно назвать сортир на колхозном рынке
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 15:44
          Цитата: Горный стрелок
          Полк надо было назвать его именем, а не вертолёт. Уже ясно, что героизм наших в Сирии - следствие трусости и паникерства сирийских "союзников". am


          Как говорится и на том спасибо , может потом и полку присвоят его имя , главное что не забывают.
          cniza
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:26
    Через то говоря явно неоднозначное решение!Лучше бы в их честь назвали улицу, парк, площадь, но вертолет он может не дай Бог потерпеть аварию или крушение -другой назовем? По моему мнению в честь человека нужно называть то, что не может потерпеть аварию или сгореть -парк , площадь, улицу. ...
    Изгоняющий либероидов
    1. Vladimir74 Сегодня, 14:35
      Да и правда очень странное решение.
      Конечно именами называют большие корабли, авианосцы, но обычный вертолёт...

      По мне так тоже лучше назвать, как вы и написали, парк , площадь, улицу.
      Vladimir74
  3. мармеладный Сегодня, 14:42
    только за что он там погиб вот вопрос.....только не надо ура путриотизм про борьбу с терроризмом тошнит уже!
    мармеладный
    1. fzr1000 Сегодня, 14:46
      По тебе вопросов зато нет.
      fzr1000
      1. мармеладный Сегодня, 14:47
        вижу-ничего не можешь сказать только мямлишь-а потому что возразить нечего
        мармеладный
        1. fzr1000 Сегодня, 15:05
          Слишком много чести.
          fzr1000
        2. DenZ Сегодня, 15:09
          А стоит ли возражать когда на тебя лают?
          DenZ
    2. А Нас Рать Сегодня, 15:06
      Цитата: мармеладный
      только за что он там погиб вот вопрос.....только не надо ура путриотизм про борьбу с терроризмом тошнит уже!

      Объективно - за экономическое будущее и финансовую безопасность России. Если Сирию возьмет под контроль запад, и проложит трубу из Катара - позиции РФ на газовых рынках Европы сильно пошатнуться. Потеря части европейского газового рынка, это - дефицит бюджета. А это в свою очередь - серьезное недофинансирование государственных структур (армия, полиция, медицина, образование и тд.). Кризис гос-структур короче.
      А Нас Рать
      1. Muvka Сегодня, 15:14
        Вот постоянно слышу про трубу из Катара. А что мешает ее проложить по территории Ирака? Если бы надо было, давно бы проложили. А ваш довод звучит глупо. Почему именно Сирия? Это маленькая страна и есть как минимум несколько путей ее без потерь обогнуть. Хватит рассказывать эту сказку.
        Muvka
        1. А Нас Рать Сегодня, 15:21
          Цитата: Muvka
          А что мешает ее проложить по территории Ирака?

          А в Ираке видимо мир и тишина? lol
          Цитата: Muvka
          А ваш довод звучит глупо.

          Скорее, ваша самонадеянность в вопросах географии и геополитики.
          А Нас Рать
          1. Muvka Сегодня, 15:23
            И вы этой картинкой доказываете мои сомнения. Что не так то? Куча, просто куча путей, как можно проложить маршрут в обход Сирии.
            Muvka
            1. А Нас Рать Сегодня, 15:29
              Цитата: Muvka
              И вы этой картинкой доказываете мои сомнения. Что не так то? Куча, просто куча путей, как можно проложить маршрут в обход Сирии.

              Дурное дело - не хитрое. Вы ради интереса топографическую карту региона откройте. request
              А Нас Рать
              1. Muvka Сегодня, 15:34
                Глянул. Что я там должен был увидеть?
                Muvka
                1. А Нас Рать Сегодня, 15:38
                  Цитата: Muvka
                  Глянул. Что я там должен был увидеть?

                  То что каждый лишний километр или перепад высоты трубопровода - это лишние киловатт часы электроэнергии на перекачку. И как следствие - падение конечной прибыли от продажи на десятки процентов. А это миллиарды денег, выброшенных "в трубу", в буквальном смысле этого слова. request
                  А Нас Рать
        2. fzr1000 Сегодня, 15:24
          А дальше то, после Ирака куда?
          fzr1000
          1. Muvka Сегодня, 15:32
            Ну гляньте на карту. Турция.
            Muvka
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