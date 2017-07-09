Американские бомбардировщики отработали удар по КНДР

Во время совместных с Южной Кореей маневров США направили к границам Северной Кореи бомбардировщики. Учения стали ответом на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.Тихоокеанское командование ВВС США уточнило в пресс-релизе, что по пути с Гуама к берегам Кореи B-1 отрабатывали взаимодействие с самолетами ВВС Японии — второго союзника Штатов в этом регионе. Также в заявлении уточняется, что бомбы были «инертными», то есть не несли боевого заряда.