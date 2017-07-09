13:24 09 июля

Американские бомбардировщики отработали удар по КНДР

Во время совместных с Южной Кореей маневров США направили к границам Северной Кореи бомбардировщики. Учения стали ответом на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Тихоокеанское командование ВВС США уточнило в пресс-релизе, что по пути с Гуама к берегам Кореи B-1 отрабатывали взаимодействие с самолетами ВВС Японии — второго союзника Штатов в этом регионе. Также в заявлении уточняется, что бомбы были «инертными», то есть не несли боевого заряда.


















Первоисточник: https://www.afp.com/


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Комментарии 2

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  1. НЕКСУС Сегодня, 11:04
    Совсем не удивлюсь,если в скором времени у КНДР появятся комплексы С-400...
    НЕКСУС
  2. Приговор Сегодня, 13:00
    Как достали уже эти "миротворцы"... Где не появится их ненасытное жало, везде люди гибнут. Впрочем, США и Израиль - одна шайка-лейка.
    Приговор
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