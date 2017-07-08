Наглядно: как Россия будет защищать свои земли от агрессии НАТО

Объединённое стратегическое командование «Север» предназначено для комплексного обеспечения безопасности арктического региона России и единого управления военными силами и средствами в зоне от Мурманска до Анадыря. В состав объединённого командования входят подводные и надводные силы, морская авиация, береговые войска и ПВО.