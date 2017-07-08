18:54 08 июля

Наглядно: как Россия будет защищать свои земли от агрессии НАТО

Объединённое стратегическое командование «Север» предназначено для комплексного обеспечения безопасности арктического региона России и единого управления военными силами и средствами в зоне от Мурманска до Анадыря. В состав объединённого командования входят подводные и надводные силы, морская авиация, береговые войска и ПВО.




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Комментарии 5

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:33
    Как Россия будет себя защищать?Странный вопрос.В итоге-полное уничтожение потенциалов,либо их капитуляция.Зря они на нас рыпаются.Они не понимают что такое-улица на улицу.Наши парни крови не боятся.
    ВЕРЕСК
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 18:05
      ну да ну да, бравые американские рейнджеры будут биться с русскими на кулаках во дворах дома lol
      ProkletyiPirat
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:09
        Стоит попробовать.Пока на нейтральной территории.
        ВЕРЕСК
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 18:36
          ага уже было нераз в истории
          ProkletyiPirat
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:41
            Да.Димка Индианов тогда поработал!Кстати.Посмотрю серию.Давно нравится!Всем-привет!
            ВЕРЕСК
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