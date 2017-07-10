Многоцелевой ударный вертолет Ми-24. Инфографика

Ми-24 — один из самых быстрых ударных вертолетов в мире. В горизонтальном полете машина с полным боекомплектом легко развивает скорость до 335 км/ч. Впрочем, данный показатель для Ми-24 — не потолок. В 1978 году модифицированный борт установил абсолютный рекорд скорости для вертолетов: 368,4 км/ч.Вертолет предназначен для переброски живой силы и ее огневой поддержки на поле боя. Он способен следовать на предельно малых высотах, что в условиях гористой местности позволяет осуществлять скрытый подлет к расположению противника. Боевой вертолет «выныривает» из-за скалы или же холма, после чего наносит удар по неприятелю с применением ракетного, артиллерийского и бомбового вооружения.