08:24 10 июля

Многоцелевой ударный вертолет Ми-24. Инфографика

Ми-24 — один из самых быстрых ударных вертолетов в мире. В горизонтальном полете машина с полным боекомплектом легко развивает скорость до 335 км/ч. Впрочем, данный показатель для Ми-24 — не потолок. В 1978 году модифицированный борт установил абсолютный рекорд скорости для вертолетов: 368,4 км/ч.

Вертолет предназначен для переброски живой силы и ее огневой поддержки на поле боя. Он способен следовать на предельно малых высотах, что в условиях гористой местности позволяет осуществлять скрытый подлет к расположению противника. Боевой вертолет «выныривает» из-за скалы или же холма, после чего наносит удар по неприятелю с применением ракетного, артиллерийского и бомбового вооружения.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 1

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:14
    По боевой нагрузке "Апач" и близко не стоит , по другим показателям примерно одинаково за исключением потолка , но американец моложе на 13 лет и ценник у него заоблачный по сравнению с МИ-24 .
    Spartanez300
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