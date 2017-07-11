Стратегический ракетный комплекс Р-36М "Воевода". Инфографика

Р-36М — советский стратегический ракетный комплекс четвёртого поколения, с тяжёлой двухступенчатой жидкостной ампулизированной межконтинентальной баллистической ракетой 15А14 для размещения в шахтной пусковой установке 15П714 повышенной защищённости типа ОС.Ракеты этого типа являются самыми мощными из всех межконтинентальных баллистических ракет. По технологическому уровню комплекс не имеет аналогов среди зарубежных ракетных комплексов.