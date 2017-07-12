Пассажирский лайнер МС-21. Инфографика

Новейший российский лайнер позиционируется как конкурент самым популярным в мире Airbus A320 и Boeing 737. Он будет летать на расстояние 6000 км, а это один из самых емких сегментов мирового рынка авиаперевозок. Конкурировать российский самолет станет главным образом с американским Boeing 737 MAX 9 и европейским Airbus A321neo.