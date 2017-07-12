10:11 12 июля

Пассажирский лайнер МС-21. Инфографика

Новейший российский лайнер позиционируется как конкурент самым популярным в мире Airbus A320 и Boeing 737. Он будет летать на расстояние 6000 км, а это один из самых емких сегментов мирового рынка авиаперевозок. Конкурировать российский самолет станет главным образом с американским Boeing 737 MAX 9 и европейским Airbus A321neo.


Первоисточник: https://riafan.ru/


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