11:01 13 июля

Бронетранспортёр БТР-3Е. Инфографика

БТР-3 — современный украинский бронетранспортёр, разработанный Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А. А. Морозова. Является глубокой модернизацией бронетранспортёра БТР-80.

Предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою. БТР используется для оснащения подразделений способных вести боевые действия в различных условиях, в том числе в условиях применения противником оружия массового поражения.




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Комментарии 4

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  1. tchoni Сегодня, 08:35
    Вопрос к админам: а вы чьи друзья то? Или и вашим и нашим: кто платит - тому и пляшем?-)
    tchoni
  2. Radomir Сегодня, 08:50
    Сайт даже судя из названия, расматривает военную технику в том числе. Так что ваш посыл к модераторам излишний. Как по мне, так пусть информации будет больше о разной техники, разных стран.
    Radomir
    1. IGAR Сегодня, 09:39
      Да это не посыл, а маразм.
      IGAR
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 10:20
    А я его даже "живьем" видел! Когда у отца гостил (не то в 15-м, не то в 16-м). Показ техники в центре Киева был. Так вот он там стоял. Рядом с "булатом".
    Двойственные чувства вызвал. Вроде и нафаршированный не плохо, но больше (выше) привычной "80-ки". Значит заметнее. Но опять же огневая мощь и двигло на порядок выше. А в нете потом шарился - кто хвалит, кто хаит.
    Вождь краснокожих
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