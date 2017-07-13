Бронетранспортёр БТР-3Е. Инфографика

БТР-3 — современный украинский бронетранспортёр, разработанный Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А. А. Морозова. Является глубокой модернизацией бронетранспортёра БТР-80.Предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою. БТР используется для оснащения подразделений способных вести боевые действия в различных условиях, в том числе в условиях применения противником оружия массового поражения.