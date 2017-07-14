08:49 14 июля

Эскадренный миноносец проекта 23560 "Лидер". Инфографика

Эскадренные миноносцы проекта 23560 «Лидер» — проект атомных эскадренных миноносцев для ВМФ России. Эсминец будет вооружён противокорабельными ракетами, крылатыми ракетами для ударов по наземным целям, перспективными комплексами ПВО и ПРО. Главным оружием нового корабля должны стать универсальные корабельные стрельбовые комплексы, которые можно загружать разнообразными ракетами, противолодочными ракетами и системы ПВО нового поколения.

Эскадренный миноносец проекта 23560 "Лидер". Инфографика

Первоисточник: https://life.ru/


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Комментарии 1

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  1. Venceremos Сегодня, 08:43
    Ещё в начале 90х в "Красной звезде" публиковалась информация об проектах "атомных эсминцев".

    Времена упущенных возможностей...
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