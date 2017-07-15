09:53 15 июля

Десантируемая боевая машина «Тайфун-ВДВ». Инфографика

«Тайфун-ВДВ» - машина нового поколения, которая проходит испытания и ждет поставок в армию. До этого автомобиль не показывали публике нигде и никогда. Бронемашина разрабатывается по контракту с Министерством обороны России в интересах Воздушно-десантных войск. Перед конструкторами стояла задача обеспечить возможность десантирования автомобиля, а также перевозить десант с комфортом, обеспечивая ему высокий уровень защищенности. До конца года должны состояться испытания на подрыв и бронестойкость.


Первоисточник: https://politexpert.net/


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Комментарии 2

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  1. Владимирец Сегодня, 08:28
    11(!) тонн, мать моя женщина. belay Почти как БТР, но у того хоть 8 колес. Короче о внедорожных качествах можно забыть. И очень умиляет надпись о 80% отечественных комплектующих, то есть американский движок Камминс не очень важная деталь. smile
    Владимирец
    1. п-к Опарышев Сегодня, 08:42
      Плюс тонна бойцы и снаряжение.Меня поразило то,что может выдержать подрыв 6 кг тротила под днищем.Похоже на фантастику.Забыли указать ещё преимущество,после подрыва и кульбита в воздухе,машина приземляется строго на колёса,как кошка.
      п-к Опарышев
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