Десантируемая боевая машина «Тайфун-ВДВ». Инфографика

«Тайфун-ВДВ» - машина нового поколения, которая проходит испытания и ждет поставок в армию. До этого автомобиль не показывали публике нигде и никогда. Бронемашина разрабатывается по контракту с Министерством обороны России в интересах Воздушно-десантных войск. Перед конструкторами стояла задача обеспечить возможность десантирования автомобиля, а также перевозить десант с комфортом, обеспечивая ему высокий уровень защищенности. До конца года должны состояться испытания на подрыв и бронестойкость.