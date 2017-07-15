Десантируемая боевая машина «Тайфун-ВДВ». Инфографика
«Тайфун-ВДВ» - машина нового поколения, которая проходит испытания и ждет поставок в армию. До этого автомобиль не показывали публике нигде и никогда. Бронемашина разрабатывается по контракту с Министерством обороны России в интересах Воздушно-десантных войск. Перед конструкторами стояла задача обеспечить возможность десантирования автомобиля, а также перевозить десант с комфортом, обеспечивая ему высокий уровень защищенности. До конца года должны состояться испытания на подрыв и бронестойкость.
Первоисточник: https://politexpert.net/
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