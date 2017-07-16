Бомбардировщик-летающая лодка ЛЛ-600. Инфографика

Проект тяжелой летающей лодки ЛЛ-600 разработан в ОКБ ТМЗ под руководством Г.М.Бериева в первой половине 1960-х годов применительно к вариантам самолета-бомбардировщика и пассажирского самолета на 2000 мест. Для увеличения дальности действия гидросамолетов-бомбардировщиков, как и для увеличения эффективности использования противолодочной авиации (гидросамолетов и самолетов-амфибий) в океанской зоне, предлагалось организовать заправку самолетов в море от подводных лодок-танкеров или специальных контейнеров.