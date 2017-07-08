Владимир Путин подвел итоги саммита "Большой двадцатки"

"Двадцатка" – это, прежде всего, экономический форум, хотя много вопросов и политического характера возникает, и смежных. Но, тем не менее, все-таки основная тема — это развитие мировой экономики, именно этому и уделялось основное внимание

Это чрезвычайно важно для того, чтобы вместе работать по единым стандартам

Он задал много вопросов на эту тему. Я, насколько был в состоянии ответить, ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился

У них остался только один товар, которым они успешно торгуют – это русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскиванием народов двух государств

Поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром. Но, я думаю, что это когда-нибудь закончится, мы, во всяком случае, заинтересованы в том, чтобы такая ситуация закончилась как можно быстрее

Это какие-то провокационные вопросы вы задаете. Я же вам сказал, мы и в США не вмешивались. Зачем нам еще здесь создавать какие-то проблемы. У нас добрые отношения с Федеративной Республикой. Это самый крупный наш торгово-экономический партнер в Европе, один из ведущих наших торговых партнеров в мире

Зачем нам? Еще не хватало, вмешиваться во внутриполитические процессы

Вокруг него много всяких небылиц, споров и даже противодействия. Но вы знаете, это совершенно очевидно, это в интересах экономики Европы и в интересах экономики Германии, которая отказывается от атомной энергетики

Господин (госсекретарь США Рекс - прим. ВО)) Тиллерсон — уважаемый человек, орденоносец российский, у него Орден Дружбы, мы его уважаем, но он все-таки не сирийский гражданин. А будущее Сирии и будущее президента Асада, как политического деятеля, должен определять сирийский народ

Российский президент В.В. Путин по окончании саммита "G20", выступил на итоговой конференции в Гамбурге, где осветил некоторые моменты работы "Группы двадцати". В частности президент РФ сообщил, что основными темами на саммите G20 были вопросы отмывания денег, ухода от налогообложения и борьба с терроризмом.— сказал Путин.Он отметил, что на саммите договорились об определении принципов устойчивости мировой экономики.— подчеркнул президент.Конечно же основным вопросом было освещение личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, на что президент России сказал, что установил личные отношения с Трампом, отметив, что президент США адекватно воспринимает собеседника и быстро анализирует. Путин надеется, что удастся вывести российско-американские отношения из кризиса . Также во время личной встречи он заверил американского коллегу Дональда Трампа в том, что нет никаких оснований думать, что Москва вмешивалась в выборы в США.— сказал Путин.Еще один вопрос, не менее важный, - это отношения с Украиной. При ответе на этот вопрос, Путин сказал, что в настоящее время у Украины остался лишь один товар, которым они торгуют – это русофобия и тема разделения с Россией, выразив надежду, что это когда-нибудь закончится.— сказал он.По его словам, "кому-то это нравится на Западе", кто-то считает, что нельзя допустить сближения "на какой-либо почве России и Украины".— добавил российский лидер.На вопрос о вмешательстве в выборы в Германии и был ли у него разговор с канцлером Ангелой Меркель на эту тему, президент РФ Владимир Путин заявил, что России незачем вмешиваться во внутриполитические дела Германии, в том числе в предстоящие выборы.— сказал Путин.По словам российского лидера, Россия и Германия осуществляют ряд крупных совместных проектов, например "Северный поток-2".— пояснил российский лидер.В отношении Сирии российский лидер заявил, что будущее президента Сирии Башара Асада должен определять сирийский народ вне зависимости от пожеланий администрации США.— сказал Путин, комментируя высказывание Тиллерсона о том, что Асад не имеет будущего в сирийской политической жизни.Ранее Путин принял участие в мероприятиях саммита, а на его полях провел переговоры с лидерами других стран "Большой двадцатки", в том числе впервые встретился с Трампом. Переговоры с главой Белого дома проходили более двух часов, президенты успели обсудить ситуацию в Сирии, на Украине, на Корейском полуострове, затронули вопрос о кибербезопасности.Кроме того, Путин провел встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главами других государств.