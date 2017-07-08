18:53 08 июля

Владимир Путин подвел итоги саммита "Большой двадцатки"

Российский президент В.В. Путин по окончании саммита "G20", выступил на итоговой конференции в Гамбурге, где осветил некоторые моменты работы "Группы двадцати". В частности президент РФ сообщил, что основными темами на саммите G20 были вопросы отмывания денег, ухода от налогообложения и борьба с терроризмом.

"Двадцатка" – это, прежде всего, экономический форум, хотя много вопросов и политического характера возникает, и смежных. Но, тем не менее, все-таки основная тема — это развитие мировой экономики, именно этому и уделялось основное внимание

— сказал Путин.

Он отметил, что на саммите договорились об определении принципов устойчивости мировой экономики.


Это чрезвычайно важно для того, чтобы вместе работать по единым стандартам

— подчеркнул президент.

Владимир Путин подвел итоги саммита "Большой двадцатки"


Конечно же основным вопросом было освещение личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, на что президент России сказал, что установил личные отношения с Трампом, отметив, что президент США адекватно воспринимает собеседника и быстро анализирует. Путин надеется, что удастся вывести российско-американские отношения из кризиса . Также во время личной встречи он заверил американского коллегу Дональда Трампа в том, что нет никаких оснований думать, что Москва вмешивалась в выборы в США.
Он задал много вопросов на эту тему. Я, насколько был в состоянии ответить, ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился

— сказал Путин.

Еще один вопрос, не менее важный, - это отношения с Украиной. При ответе на этот вопрос, Путин сказал, что в настоящее время у Украины остался лишь один товар, которым они торгуют – это русофобия и тема разделения с Россией, выразив надежду, что это когда-нибудь закончится.

У них остался только один товар, которым они успешно торгуют – это русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскиванием народов двух государств

— сказал он.

По его словам, "кому-то это нравится на Западе", кто-то считает, что нельзя допустить сближения "на какой-либо почве России и Украины".

Поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром. Но, я думаю, что это когда-нибудь закончится, мы, во всяком случае, заинтересованы в том, чтобы такая ситуация закончилась как можно быстрее

— добавил российский лидер.

На вопрос о вмешательстве в выборы в Германии и был ли у него разговор с канцлером Ангелой Меркель на эту тему, президент РФ Владимир Путин заявил, что России незачем вмешиваться во внутриполитические дела Германии, в том числе в предстоящие выборы.

Это какие-то провокационные вопросы вы задаете. Я же вам сказал, мы и в США не вмешивались. Зачем нам еще здесь создавать какие-то проблемы. У нас добрые отношения с Федеративной Республикой. Это самый крупный наш торгово-экономический партнер в Европе, один из ведущих наших торговых партнеров в мире

— сказал Путин.
Зачем нам? Еще не хватало, вмешиваться во внутриполитические процессы


По словам российского лидера, Россия и Германия осуществляют ряд крупных совместных проектов, например "Северный поток-2".
Вокруг него много всяких небылиц, споров и даже противодействия. Но вы знаете, это совершенно очевидно, это в интересах экономики Европы и в интересах экономики Германии, которая отказывается от атомной энергетики

— пояснил российский лидер.


В отношении Сирии российский лидер заявил, что будущее президента Сирии Башара Асада должен определять сирийский народ вне зависимости от пожеланий администрации США.

Господин (госсекретарь США Рекс - прим. ВО)) Тиллерсон — уважаемый человек, орденоносец российский, у него Орден Дружбы, мы его уважаем, но он все-таки не сирийский гражданин. А будущее Сирии и будущее президента Асада, как политического деятеля, должен определять сирийский народ

— сказал Путин, комментируя высказывание Тиллерсона о том, что Асад не имеет будущего в сирийской политической жизни.

Ранее Путин принял участие в мероприятиях саммита, а на его полях провел переговоры с лидерами других стран "Большой двадцатки", в том числе впервые встретился с Трампом. Переговоры с главой Белого дома проходили более двух часов, президенты успели обсудить ситуацию в Сирии, на Украине, на Корейском полуострове, затронули вопрос о кибербезопасности.

Кроме того, Путин провел встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главами других государств.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Михаил Климентьев
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26

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  1. Олег Лавров Сегодня, 18:22
    Наш Президент снова встряхнул мир! Красава Владимир Владимирович! Достойно, хладнокровно и лаконично донес реальность до "западных партнеров"!
    Олег Лавров
    1. vch Сегодня, 18:30
      Сколько бы "демократические" СМИ типа CNN и еже с ними не лили грязь на нашего лидера, а он каждый раз спокойный, уверенный в себе, умеющий доходчиво, когда надо с юмором, а когда надо жестко донести нашу позицию.
      vch
      1. Монос Сегодня, 18:34
        Цитата: vch
        Сколько бы "демократические" СМИ типа CNN и еже с ними не лили грязь на нашего лидера, а он каждый раз спокойный, уверенный в себе, умеющий доходчиво, когда надо с юмором, а когда надо жестко донести нашу позицию.

        smile
        - Я такая лечу, лечу, лечу...
        - А я такой шмяк по кнопке и ты просыпаешься в холодном поту. smile
        Монос
        1. хрыч Сегодня, 18:36
          Цитата: Монос
          Я такая лечу, лечу, лечу..

          Зигует старая
          хрыч
          1. Zibelew Сегодня, 18:40
            Путин посоветовал Меркель как отразить атаку на Северный поток 2 от янкесов.
            Zibelew
            1. хрыч Сегодня, 18:43
              У него мысль: "Почему Володька сбрил усы?"
              хрыч
            2. Чёрный Сегодня, 18:50
              Да какие итоги могут быть без вишенки на торте - Педро ПорАшенко....лагард, сволота, могла бы его и провести втихаря.Как никак клиент её конторы wassat
              Чёрный
        2. Чёрный Сегодня, 18:48
          Я такая лечу, лечу, лечу...
          - А я такой шмяк по кнопке и ты просыпаешься в холодном поту. smile

          Не, это Путин ей объяснил траекторию БУЛАВЫ wassat
          Чёрный
      2. Злой543 Сегодня, 18:45
        Главным итогом по признанию западных сми было: Трамп держался молодцом, почти не накосячил, но королем G20 был ВВП. Стоит добавить полный разрыв дуп в украинских соцсетях.
        Краткое резюме... Самит состоялся wink
        Злой543
    2. Владимир 38 Сегодня, 18:37
      Цитата: Олег Лавров
      Наш Президент снова встряхнул мир! Красава Владимир Владимирович! Достойно, хладнокровно и лаконично донес реальность до "западных партнеров"!

      С чего взяли, что он мир встряхнул)) ? Пока только нас трясет. В мире всё норм.
      Владимир 38
      1. sabakina Сегодня, 18:49
        Нас не трясёт. У нас самая устойчивая тектоническая плита. Это мир трясёт.
        sabakina
  2. vm68dm Сегодня, 18:25
    Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита G20
    vm68dm
  3. 210окв Сегодня, 18:25
    Лично я считаю что такие встречи нужны.Хоть и внешне кажется что переговоры прошли безрезультатно..Лишь бы не было провокаций во время таких встреч и нельзя в конце концов забиваться по своим углам-в одном мире живем. hi
    210окв
  4. Tusv Сегодня, 18:26
    Как жаль, что Трамп отнял массу драгоценного времени на чушь, что в фейк ньюс публикуют.
    Хотя мысль часто превращается в материальную субстанцию. Есть над чем репу почесать
    Tusv
    1. dzvero Сегодня, 18:37
      Поговаривают, что когда началась закрытая часть встречи Трампа с Путиным, в комнату доставили ящик шампанского и глобус... :)
      dzvero
      1. Suhow Сегодня, 18:49
        И КОЛОДУ ИГРАЛЬНЫХ карт...
        Suhow
  5. Комментарий был удален.
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:37
      Да, красивая сказка sad
      Изгоняющий либероидов
  6. Silver Fox_2 Сегодня, 18:28
    Это была чрезвычайно важная встреча.
    Silver Fox_2
  7. Incvizitor Сегодня, 18:32
    Надеюсь не втюхали на окриину опять...
    Incvizitor
    1. хрыч Сегодня, 18:41
      Есть еще такой вариант laughing или продолжение
      хрыч
    2. Ныробский Сегодня, 18:41
      Цитата: Incvizitor
      Не дай бог опять втюхают это...

      Всё то конечно нам не надо, но частично можно было бы и вернуть некоторые территории под крыло России. Они же там декоммунизируются, а стало быть всё то, что им В.И.Ленин щедро прилепил, принадлежать уркаине не может. Избавились от памятников Ленину, пусть и от его даров избавляются.
      Ныробский
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:36
    Вообще то рано впадать в эйфорию,Трамп непредсказуем, Европа также едина в своей русофобии, так что позитива не видно. России нужно научиться жить поставив во главу угла интересы страны и народа, а всякие "партнеры "только мешают нам жить так как мы того хотим и заслуживаем.
    Изгоняющий либероидов
  9. staviator Сегодня, 18:39
    -" основными темами на саммите G20 были вопросы отмывания денег, ухода от налогообложения и борьба с терроризмом."
    Озвучил все российские проблемы с которыми бороться ну никак не хочет.,ну кроме терроризма.
    staviator
  10. samarin1969 Сегодня, 18:45
    Жаль про борьбу с уходом от налогов - вполслова...
    Имперец Трамп и Путин действительно могли найти точки соприкосновения по борьбе с глобалистами...
    На переговорах были: Трамп, Путин, Тиллерсон, Лавров. Кто-то из них, как в сериале про Штирлица, вполне мог надзирать за региональными лидерами.
    samarin1969
  11. Yak28 Сегодня, 18:46
    Итоги саммита "Большой двадцатки" надо строить коммунизм
    Yak28
  12. vasilev Сегодня, 18:46
    Немного не в тему,но события в самом Гамбурге при этой встрече были не менее интересны чем сама встреча-плакаты вышедших на митинги против g20 были с символикой,похожей на советскую и надписями: "Долой империализм.За социализм несмотря ни на что." в переводе с немецкого.Когда то эти митингующие были против СССР и соц.стран,разрушили Берлинскую стену,а теперь сами захотели социализм у себя.
    vasilev
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