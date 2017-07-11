08:26 11 июля

Главный козырь снова в рукаве США. Последствия «деэскалационного меморандума», или Тест на «мягкотелость»



Несмотря на весьма продуктивный результат первой расширенной встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, а также между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, позиция действующей администрации США по ключевым геостратегическим вопросам остаётся практически неизменной. Естественно, было бы наивным предполагать, что двухчасовая встреча в выставочном центре Гамбурга, в рамках саммита G20, способна привнести прогресс во взаимоотношения двух сверхдержав, имеющих диаметрально противоположные видения геополитической структуры мира в XXI веке. В частности, во время визита в Варшаву, 6 июня 2017-го года, глава Белого дома решил не воздерживаться от классической для Штатов агрессивно-деструктивной риторики в сторону России, и обвинил Москву в «дестабилизации обстановки» в «незалежной». Правительственные войска Сирии и Корпуса народной милиции ЛДНР были классифицированы как «враждебные режимы», представляющие угрозу «демократической ячейке» мира. Следовательно, ожидать каких-либо «просветов» вряд ли стоит. Не повлияет на дальнейший расклад ни количество рукопожатий между лидерами двух ведущих держав, ни степень «театральности» и лицемерия, в привычном стиле исполненная американской стороной на полях саммита «Большой двадцатки».

Что ещё более интересно, за два дня до «многообещающей» встречи в Гамбурге, 5 июля 2017 года, госсекретарь США Р. Тиллерсон неожиданно для всех заявил о рассмотрении американской администрацией возможности совместного с ВКС России формирования беспилотных зон в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики. С большой долей вероятности, завявление Тиллерсона является заготовленным выступлением, целью которого может быть попытка скорейшего «переключения» внимания Москвы на вопросы распределения и закрепления участков воздушного пространства над Сирийским ТВД между сторонами конфликта (логично, что детальный «разбор полётов» присутствовал в повестке дня G20). Очевидно, что конечным результатом заявления госсекретаря США должно было стать обеспечение полной безопасности подразделений КМП и ССО США, а также сил «умеренной оппозиции» от возможных ракетно-авиационных ударов со стороны тактической авиации ВКС России, ведь предупреждение о «взятии на сопровождение» всех летательных аппаратов ОВВС коалиции по линии реки Евфрат российскими средствами ПВО заставило Пентагон значительно сократить число боевых вылетов, а также трижды думать, прежде чем запускать AIM-9X по сирийским истребителям.


В то же время, понимают в Вашингтоне и то, что «делёжка» воздушного пространства Сирии с объединёнными ВВС коалиции Москве абсолютно невыгодна, поскольку рано или поздно тактические «котлы» вокруг анклавов ИГИЛ сузятся, и халифат на территории САР будет подавлен, после чего основным противником САА и ВКС России станет исключительно поддерживаемая американцами сирийская оппозиция в лице СДС и других формирований боевиков. А это значит, что России, для сохранения своего присутствия в Сирии и регионального влияния на Ближнем Востоке, ещё предстоит поучаствовать в прямом столкновении с боевиками поддерживаемыми американцами, а возможно и ВВС США. От необходимости прикрытия сирийской армии от западной коалиции нашим средствам ПВО никак не «увильнуть», в противном же случае главный союзник России будет методично и качественно уничтожен «Томагавками» и палубной авиацией ВМС США, после чего нас могут вежливо (а может и не совсем), попросить покинуть территорию Сирии, опираясь на «легитимизованное демократическое правительство», состоящее из боевиков оппозиции.

Теперь вполне понятно, что «делёжка» воздушного пространства на американских условиях является окончательным и бесповоротным втаптыванием в грязь военно-стратегических интересов Москвы на Ближнем Востоке, и на такой безумный шаг вряд ли кто-либо согласится. Есть у «басней» Тиллерсона о совместном установлении бесполётных зон над Сирией и дополнительная подцель, заключающаяся в проверке российских ведомств на так называемую «внешнеполитическую» мягкотелость. Взгляните, после озвученных Р. Тиллерсоном 5 июля планов, официальный Вашингтон взял своеобразную паузу и «замолчал». Наше же внешнеполитическое ведомство незамедлительно отправило в США запрос на предоставление более детальных данных о предложенной Тиллерсоном схеме, а затем ещё и российскую «формулу» урегулирования отправило. А что Вашингтон? А Вашингтон продолжал молчать, вытягивая из нашего МИДа и других ведомств информационные «кирпичики» нашей стратегии урегулирования в Сирии! Очень даже показательная ситуация, в которой Москва, к сожалению, снова позиционирует себя в качестве заинтересованной и ведомой стороны, частично «раскрывая карты» основному нашему противнику. Ни к чему хорошему, как правило, это привести не может.


Боевые машины высокоточных реактивных систем залпового огня M142 «HIMARS» поднимаются по грузовой рампе в грузовой отсек американского стратегического военно-транспортного самолёта С-17 «Globemaster III». Отсек с размерами 26,82 х 5,49 х 3,76 м позволяет разместить 6 мобильных ПУ M142 с сухой массой (без боекомплекта) 82176 кг, что почти на 5 тонн превышает расчётную массу полезной нагрузки в 77,5 тонн. Для переброски подобной техники на расстояние более 4200 км осуществляется дозаправка в воздухе танкерами KC-135, KC-10A и A330MRTT. Сегодня данные комплексы ведут огонь НУРСами типа M26A2, УРСами XM30 и оперативно-тактическими баллистическими ракетами ATACMS, но уже в 2018-м году их боекомплект пополнит передовая ОТБР с малой радиолокационной сигнатурой M57A1 дальностью до 450 км


Американцы же чётко продолжают следовать своему ранее выработанному алгоритму постепенного установления контроля над территорией Сирийской Арабской Республики, с небольшими поправками на быстро изменяющуюся оперативно-тактическую ситуацию. При этом, на возведённый в сирийском Ат-Танфе смешанный «плацдарм», представленный Корпусом морской пехоты, Силами специальных операций США и оппозиционной ячейкой СДС, делаются достаточно большие ставки. В одной из наших работ мы уже рассматривали цели развёртывания в этом районе высокоточных реактивных систем залпового огня M142 «HIMARS», способных вести огонь 227-мм неуправляемыми реактивными снарядами M26A1/A2, корректируемыми реактивными снарядами M/XM30 G/GUMLRS, а также оперативно-тактическими баллистическими ракетами типа MGM-140/164B «ATACMS Block IA/IIA» с дальностью 300 км. И дело здесь совсем не в ИГ. Предназначены «HIMARSы» исключительно для точечных массированных ударов по подразделениям сирийской армии сразу после того, когда ИГИЛ «выйдет из игры» и СДС лицом к лицу столкнутся с ВС Сирии.

В данный момент боевой потенциал «коалиционного штурмового кулака» под Ат-Танфом ещё не настолько силён, чтобы налегке противостоять всей Сирийской Арабской Армии, поддерживаемой нашими ВКС, но через несколько месяцев ситуация может кардинально измениться. В частности, по окончании саммита G20 стало известно о согласовании российскими, американскими и иорданскими специалистами в Аммане так называемого «деэскалационного меморандума», который распространяется на юго-западные участки САР — Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра. Вступление в силу «перемирия» ожидается в 00:00 9 июля. Возникает вполне адекватный вопрос: о каком перемирии может идти речь, когда в районе Тафаса, Тасила, да и что уж мелочиться, — на большей части Голанских высот, спокойно оперируют боевики ИГИЛ? Армия обороны Израиля «разруливанию» угрозы халифата никак не способствует, а лишь наносит удары по сирийским подразделениям в ответ на случайно влетевшие артиллерийские снаряды, что только усугубляет положение дел. Какова же тогда цель этого меморандума? Смотрим на карту юго-западных районов Сирии.


Жёлтым треугольником отмечена расчётная зона деэскалации (согласованная тремя сторонами в иорданской столице Амман) на юго-западе Сирийской Арабской Республики. Также можете видеть «перешеек «Ум Хартейн», успешно «разбивающий» южную и юго-западную группировки вооружённой сирийской оппозиции. Возможная ликвидация «перешейка» может полностью нивелировать все преимущества Сирийской Арабской Армии за последние годы, и привести к потере нескольких тысяч сирийских военнослужащих в «Сувейдском котле»


Здесь хорошо видно, что помимо анклава ИГ в южной части Голанских высот, обширный 115-километровый участок от приграничных с Иорданией городов Самдж и Босра до города Эрне (северо-восточней Голанских высот) контролируется сирийскими оппозиционными силами, которые удерживают сирийско-иорданский участок границы. Данная группировка оппозиционных сил отделена о центральной южной группировки СДС тактическим «рогом» правительственных войск, проходящим от от северной границы мухафазы Эс-Сувейда до южных рубежей мухафазы Дамаск. Этот момент серьёзно сковывает оперативно-тактические возможности оппозиционных сил перед будущим столкновением с правительственными войсками Сирии, учитывая даже тот факт, что группировки в районе Ат-Танфа и Дераа могут действовать сообща (обмениваясь необходимыми войсковыми формированиями и материально-технической поддержкой) благодаря наличию дружественной иорданской границы.

В Вашингтоне понимают, что для ликвидации вышеуказанного тактического «рога» САА потребуется проведение наступательной операции в районе «перешейка «Ум Хартейн», контролируемого сирийской армией. Ширина «перешейка» от города Ум Хартейн до н.п. Аль-Хукуф достигает 20 км, для прорыва которых потребуются значительные силы СДС, поддерживаемые подразделениями американской армии; ведь этот участок, обладающий ещё и военной авиабазой, усеян мощнейшими урепрайонами и опорными пунктами САА. Вот им и потребовался вышеописанный меморандум по деэскалации «треугольника» «Сувейда -Дераа — Кунейтра». О том, долго ли на этом участке продлится оперативная тишина, станет известно уже к вечеру 9 июля, но ясно одно: за время этого псевдоперемирия Штаты успеют по максимуму накачать современным вооружением две разделённые южные группировки сирийской оппозиции, а также подготовить собственные силы под Ат-Танфом к большой войне.

Что касается широкомасштабного конфликта между САА и так называемыми «демократическими силами», который может «вспыхнуть» сразу после выхода ИГ из «Большой игры», то с учётом вышеописанного меморандума складывается очень неприятная ситуация. В первые же дни столкновений, СДС, при поддержке тех самых американских «HIMARSов», смогут в считанные дни смять оборону «перешейка» Ум Хартейн», и если на данном этапе Москва снова даст слабину, воздерживаясь от полноценного прикрытия сирийской армии от тактической авиации западной коалиции, то нам придётся лицезреть на страницах всех новостных ведомств «Сувейдский котёл», в котором рискует оказаться многотысячная группировка Южного фронта ВС Сирии, бессовестно добивать которую будут с воздуха Хель Хаавир.

В данный момент появилось множество косвенных признаков, указывающих на неизбежность прямого столкновения между российским контингентом и ВС США в САР. Отчётливо видны и приоритетные оперативные направления, на которых западная коалиция с СДС планирует начать процесс «смещения» сирийской армии. Осталось лишь перестать беспечно заигрывать с Вашингтоном, идя на поводу всяческих хитро спланированных меморандумов и предложений о создании бесполётных зон, которые совсем неожиданно для всех могут превратиться для ВВС США во вполне «летабельные» рубежи для ракетных пусков по нашей и сирийской военной инфраструктуре.

Источники информации:
https://ria.ru/syria/20170707/1498091656.html
https://ria.ru/syria/20170707/1498096377.html
https://ria.ru/syria/20170706/1497991297.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/himars/himars.shtml
http://zzaharr.livejournal.com/128053.html
Автор: Евгений Даманцев


6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:06
    В данный момент появилось множество косвенных признаков, указывающих на неизбежность прямого столкновения между российским контингентом и ВС США в САР.


    Сирийский кризис плавно переходит в следущую стадию.
    Готовы ли к этому в КРЕМЛЕ ...поживем увидим...ясно одно схватка неизбежна...но где и когда это произойдет what вопросы одни вопросы what
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 06:14
      Не будет там никакой схватки..Это показывают действия нашей стороны после уничтожения турецкими ВВС нашего самолета и по реакции на удар "Томагавками"..
      210окв
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:19
        Это показывают действия нашей стороны после уничтожения турецкими ВВС нашего самолета и по реакции на удар "Томагавками"..


        А я думаю будет...
        наша артиллерия пропахала участок где был расстрелян ПЕШКОВ турецкими боевиками...уже участие в схватке с турками...
        что касается ТОМАГАВКОВ то наших спецов предупредили за 2 часа до удара по сирийскому аэродрому...здесь другой случай.
        Полагаю схватка с американцами уже идет на уровне нашего спецназа и американских наемников на поле боя...и тут вопрос у кого крепче нервы окажутся чтобы удержаться от сооблазна нанесения авиа и ракетного удара удара по регулярным частям сопредельных сторон.
        Тот же ЛЕХА
        1. 210окв Сегодня, 06:26
          Пусть будет по Вашему.Время рассудит.
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Это показывают действия нашей стороны после уничтожения турецкими ВВС нашего самолета и по реакции на удар "Томагавками"..

          А я думаю будет...
          наша артиллерия пропахала участок где был расстрелян ПЕШКОВ турецкими боевиками...уже участие в схватке с турками...
          что касается ТОМАГАВКОВ то наших спецов предупредили за 2 часа до удара по сирийскому аэродрому...здесь другой случай.
          Полагаю схватка с американцами уже идет на уровне нашего спецназа и американских наемников на поле боя...и тут вопрос у кого крепче нервы окажутся чтобы удержаться от сооблазна нанесения авиа и ракетного удара удара по регулярным частям сопредельных сторон.
          210окв
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:44
    появилось множество косвенных признаков, указывающих на неизбежность прямого столкновения между российским контингентом и ВС США в САР

    Признаки может и появились. Но возможное вооруженное столкновение не закончится краткосрочным локальным конфликтом, а перейдет в полномасштабный со всеми вытекающими последствиями. Американцы это прекрасно понимают, но наверное считают, что Россия их простит, как делала это не раз. Одним словом проверка нашей решительности.
    rotmistr60
  3. Titsen Сегодня, 06:59
    Цитата: rotmistr60
    Американцы это прекрасно понимают, но наверное считают, что Россия их простит, как делала это не раз. Одним словом проверка нашей решительности.

    И простим - мы же только озабоченные!
    Titsen
    1. Alone Сегодня, 07:49
      Да,чуть что,сразу озабоченными становимся winked
      Alone
  4. Мещерский Сегодня, 08:03
    Не впервой нам с амерами стукаться. Только вот не припомню что-то когда это они нас били? Может это я такой забывчивый?
    Мещерский
Картина дня