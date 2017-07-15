«Морская лисица» уходит на дно Атлантики

Кто не знает о трагедии АПЛ «Курск»? Многие вспомнят о трагедии «Комсомольска», К-219. А американские субмарины тонули? Тонули. И именно американская субмарина «Трешер» 10.04.1963 года открыла печальный список.Это была субмарина нового поколения, гордость ВМС США, первая из новой серии в 30 лодок, чудо техники, охотник за подводными ракетоносцами. По тем временам субмарина была гигантом 85 м. длиной, водоизмещением 4300 тонн, способным погружаться на глубину до 300 м. и без перезарядки 10 раз обогнуть земной шар по экватору.Субмарина получила название «Трешер» (морская лисица).В августе 1961 года ее торжественно передали ВМС США. В течение 1961 и 1962 года «Трешер» несколько раз выходила в море на учения для проверки работы всех своих систем. Оставалось еще проверить одну из главных характеристик – максимальную глубину погружения.9 апреля 1963 года «Трешер» вышла из Портсмутской гавани. Кроме экипажа на ее борту находились 17 технических специалистов и 4 офицера - представители портсмутской верфи. Субмарину сопровождало специальное судно «Скайларк», задачей которого было держать связь с лодкой и не допускать в район испытаний посторонние суда.На борту «Скайларка» также находились группа водолазов, способных выполнять работы на глубине до 30 м. Но о возможности каких-либо ЧП никто и не думал: с суперсовременной субмариной просто ничего не могло случиться.10 апреля около 8:00 «Трешер» вышла в заданный район и начала погружение. В ходовой рубке «Скайларка» капитан Хекер, штурман Уотсон и акустик склонились над пультом гидроакустической связи. Присутствовавший матрос заносил все переговоры в вахтенный журнал.8:02 - «Трешер» достигла глубины 120м.8:09 - лодка опустилась на 180м.8:35 – 270 м.8:53 – достигнута предельная глубина погружения.9:02 - пришло последнее внятное сообщение с борта «Трешер»: командир докладывал, что курс субмарины остается прежним.9:10 - субмарина не ответила на вызов. Штурман (бывший подводник) закричал: «У вас все в порядке? Отвечайте, ради Бога!»9:11 - из глубины пришло неясное обрывочное сообщение, что на «Трешер» имеются проблемы, дифферент на корму и экипаж пытается продуть цистерны главного балласта.9:17 - в течение 20-30 секунд на «Скайларке» слышат неясные шумы, а затем неясный грохот. Штурману Уотсону он знаком – с таким грохотом ломается оболочка корпуса подводной лодки.Капитан Хекер приказал вызывать «Трешер» каждую минуту и через каждые 10 минут сбрасывать в воду несколько гранат – сигнал к экстренному всплытию. В 11:04 капитан «Скайларка» доложил, что связь с лодкой потеряна.В 13:32 о ЧП доложили в штаб подводных сил Атлантического флота США. По флоту была объявлена команда «SubSunk», означающий, что затонула подводная лодка. В 15:45 о трагедии докладывают президенту США Джону Кеннеди. В район трагедии направлены несколько десятков судов, авиация, субмарина «Sea Wolf» и спасательное судно «Recovery».Около 17:30 в районе аварии обнаружены масляное пятно на воде и куски пробки – ею была выложена внутренняя часть корпуса «Трешер», пластмассовые стаканы, бутылки и резиновые перчатки, которыми подводники пользуются при работе в ядерном отсеке. Сомнений в гибели субмарины не остается.На следующий день 11 апреля в 10:30 адмирал Андерсон на пресс-конференции официально заявил о гибели «Трешер» и всех 129 человек, находившихся на борту. На всех военно-морских базах США в знак траура приспустили государственные флаги.Инженерам и военным крайне важно было знать причины гибели современнейшего подводного корабля. Поэтому «Трешер» продолжали искать еще 6 месяцев.Район в сто квадратных миль был разбит на участки, каждый из которых был закреплен за судном, оснащенным самой современной научно-исследовательской аппаратурой. С Тихого океана доставили батискаф «Триест», способный погружаться на глубину до 10.000 м. Нашли кучу обломков «Трешер» (рули, переборочные двери, фрагменты магистральных труб и пр.), но саму субмарину – нет.Созданной для расследования причин катастрофы специальной комиссии предстояло работать, не имея возможности исследовать обломки пострадавшего судна.Комиссии были предоставлены чрезвычайно широкие полномочия: допрашивать любого члена экипажа «Скайларка», работника верфи, знакомиться с записями в судовых вахтенных журналах, члены комиссии получили доступ ко всем документам любой степени секретности.Версию столкновения с Неопознанным Подводным Объектом вычеркнули первой. Как ни старались отдельные СМИ, но члены комиссии не приняли и версию атаки советской подводной лодкой. Долго изучали версию ошибочных действий экипажа – отвергли. На лодку отбирали офицеров и старшин по принципу «лучших из лучших».35-летний капитан Джон Харвей, принявший под свое командование «Трешер» в январе 1963 года, закончил военно-морскую академию в числе лучших из 696 выпускников (он шел 8-м). На судне присутствовали 17 технических специалистов, которые поправили бы капитана, прими он неверное решение.Оставалась версия технической неисправности. Члены комиссии сосредоточили все свои усилия в этом направлении.Чем больший объем информации поступал к членам комиссии, тем яснее им становилось, что лодка была просто обречена на гибель.Каждое изделие имеет гарантийный срок эксплуатации, подводная лодка – не исключение. Для «Трешер» он составлял 12 месяцев. За первый год эксплуатации на лодке были выявлены 875 дефектов! При строительстве субмарины постоянно нарушалась технология, использовались некондиционные материалы.Члены комиссии с ужасом узнали, что многие стыки трубопроводов «Трешера» не сваривались, а паялись по причине их труднодоступности. (Естественно, спаянное соединение не может выдержать тех нагрузок, которые предусмотрены для сварного.)Весной 1962 года ультразвуком были выборочно протестированы 115 спаек – 8 из них оказались ненадежными. Но только два из 8 перепаяли, состояние остальных было признано некритичным. Где же тут хваленое капиталистическое качество?На «Трешер» не было даже обязательной «информационной книги судна», в которой описаны правила пользования всех систем. Руководство верфи скопировало ИКС субмарины предыдущей серии, имеющей совершенно иные особенности конструкции, и передало ее в качестве технической документации на «Трешер»!Капитан субмарины Джон Харвей считал лодку не готовой к походу, но командование ВМС США смотрело на это иначе. Единственное, что мог сделать Харвей - это написать письмо вице-адмиралу Смедбергу, в котором просил близкого друга своего отца употребить все свое влияние, чтобы отменить выход «Трешер» в море. Смедберг получил письмо 10 апреля, в день трагедии.Результаты работы комиссии были заложены в ЭВМ, и бесстрастная машина выдала картину гибели субмарины. В 9:09 в трубопроводной системе появилась пробоина диаметром не более 5мм. Струя воды буквально косила людей, оказавшихся на ее пути. Отсек стал быстро заполняться водой. Командир дал команду «продуть» цистерны и подниматься на поверхность.В 9:12 оказавшаяся внутри лодки забортная вода вызвала короткое замыкание. Это был конец - реактор автоматически заглушился, без питания остались все системы жизнеобеспечения корабля. Электрическому двигателю чтобы запуститься требовалось не больше минуты, но этой минуты как раз и не было. Потерявшая ход лодка уходила на дно и проскочила ту предельную глубину, с которой еще могла подняться. В 9:17 корпус лодки не выдержал и раскололся.Первая катастрофа с АПЛ не стала последней. Сегодня на дне Мирового океана покоятся 2 атомные субмарины США, 4 советские и 2 российские, что дает повод говорить о якобы превосходстве американской военной техники. Но если взять соотношение погибших субмарин к количеству построенных, то окажется, что в США на 100 субмарин приходятся 30 аварий, а в СССР/РФ – 20. Да и по количеству погибших (129) «Трешер» остается непревзойденной до сих пор.