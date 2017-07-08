21:31 08 июля

Эрдоган пообещал не допустить создания курдского государства

На брифинге, посвященному окончанию саммита "G20" выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что его страна не допустит создания курдского государства.

Если на севере Сирии планируется создать курдское государство, то мы этого не допустим
- сказал Эрдоган -
Угроз в адрес Турции мы также не простим


Эрдоган пообещал не допустить создания курдского государства



Эрдоган также выразил надежду, что референдум об отделении Иракского Курдистана не состоится.

Надеюсь, что от этой идеи откажутся
— сказал он. По мнению турецкого лидера, сохранение территориальной целостности очень важно для Ирака.

Также Эрдоган пообещал принимать меры против сторон, которые оказывают поддержку террористам, находящимся рядом с турецкой территорией.

Мы никогда не будем молчать и бездействовать, сталкиваясь с теми, кто поддерживает террористические группировки
— подчеркнул президент Турции

В тоже время президент РФ Владимир Путин сообщил, что подробно обсуждал на G20 проблемы Сирии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, и отметил важность поиска компромиссов.

Если мы так же будем двигаться по другим направлениям, по другим зонам деэскалации… Мы сегодня очень подробно говорили об этом с президентом Турции. Это в значительной степени не от нас зависит. Многое связано с противоречиями между странами региона. У всех свои озабоченности, у всех свои предпочтения, свои интересы, причем законные интересы. И нужно к этому именно так и относиться — как к законным интересам. Нужно искать компромиссы. Вы знаете, иногда нам это удается сделать
— сказал Путин

Напоминаем, что Иракский Курдистан анонсировал референдум о независимости, а сирийские курды провозгласили на севере республики "Федеративный регион Северной Сирии".

Ранее по этому вопросу высказался премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, который заявил, что Анкара не допустит образования курдского государства на севере Сирии, территориальная целостность Сирии должна быть сохранена

Позиция Турции в этом вопросе ясна и открыта. Мы не допустим создания никакой курдской государственности на севере Сирии. Это также противоречит интересам самой Сирии, которой необходимо сохранить территориальную целостность
- сказал Йылдырым

Использованы фотографии: http://pukapu.ru/tr/
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Комментарии 30

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  1. Zibelew Сегодня, 20:07
    Для защиты от атаки турецкой армии курды подняли российский флаг над своими позициями вблизи турко-сирийской границы. А я бы, на месте Эрдогана, в ответ с другой стороны границы портреты Путина вывесил...Вот бы все ох... (удивились).
    Zibelew
    1. хрыч Сегодня, 20:09
      Решение о Курдистане принято в Вашингтоне, поэтому Рэджеп может говорить, что угодно. Да и раньше надо было думать, когда поддерживал террористов в Сирии. Хотел чужим поживиться, а потеряет свое. am
      хрыч
      1. cniza Сегодня, 20:21
        А какое решение принято? Курды самый разделенный народ в мире их более 40 - ка миллионов и нет своего государства. США преследуют только свои интересы и им на курдов начхать.
        cniza
        1. хрыч Сегодня, 20:31
          Фактически есть, как в Сирии, так и в Ираке. Америку конечно интересуют скважины на курдских землях, а это главное. Америка послала курдам оружие и инструкторов, курдские бойцы на земле сражаются под прикрытием американской авиации. Кроме Турции, обширное курдское население в Иране, который США будет рушить всеми возможными способами.
          хрыч
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:37
            Хрыч , моё почтение ! soldier drinks
            Цитата: хрыч
            обширное курдское население в Иране, который США будет рушить всеми возможными способами.

            Горькая правда , эти ушлёпки на Иран давно точат зубы ...
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 20:41
              Мужики вы понимаете , что США , как всегда не разобравшись в ситуации пытаются рулить , но курды есть и в Иране и даже у нас на Кавказе.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:55
                Витя , а когда матрасы себя чем-либо озадачивали ?
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 20:57
                  Их кроме денег вообще ничего не интересует и они так же судят о других.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 21:00
                    Не могу я выразить словами всю полноту своих мыслей ...
                    bouncyhunter
                    1. Masya Masya Сегодня, 21:19
                      Паша, приветик! love
                      Цитата: bouncyhunter
                      Не могу я выразить словами всю полноту своих мыслей ...

                      lol
                      Masya Masya
                      1. bouncyhunter Сегодня, 21:22
                        Мариша , лапушка - убила и съела ! love love love
                        bouncyhunter
            2. хрыч Сегодня, 21:14
              Цитата: bouncyhunter
              Хрыч , моё почтение !

              Приветствую!!! drinks
              хрыч
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:25
                Я вот не знаю как правильно сказать по поводу Ирана - боюся люлей отгресть ...
                bouncyhunter
          2. protoss Сегодня, 20:40
            а нефть из скважин самолетами вывозить будут?
            Цитата: хрыч
            Кроме Турции, обширное курдское население в Иране, который США будет рушить всеми возможными способами

            это возможно только через срач между персами и азербайджанцами, если этого не произойдет, то курдам нечего и рыпаться
            protoss
            1. хрыч Сегодня, 21:13
              Цитата: protoss
              а нефть из скважин самолетами вывозить будут?

              Газпром может трубу бросить и через Сирию. Возможно это одна из переговорных тем по разделу этого государства.
              хрыч
  2. Yak28 Сегодня, 20:18
    Не ну курдское государство никому не нужно,хочет Сирия,Ирак или даже Турция поделится своей территорией для создания Курдистана? Курды тоже беспринципные персонажи будет помогать СССР будут слетится под СССР,будет Россия будут под Россией ходить.Сегодня курдами управляют США.Не будет у них государства.так и будут бегать по пескам с автоматами не пришей кобыле хвост
    Yak28
  3. Tusv Сегодня, 20:19
    Эрдоган, который заявил, что его страна не допустит создания курдского государства.

    Не ну каждый нормальный экономист скажет, что султан не в себе. Турецкая экономики в разы превышает всех 3 частей Курдистана помноженное на 100. На фига бомбить? Сами придут.Но разумеется среди них нужно проводить беседу. В светском госудастве это так:" Надо Федя Надо"
    Tusv
    1. protoss Сегодня, 20:45
      так он бомбит только нищебродов из рпк, с дпк и "другом-барзани" у эрдогана все нормально.
      protoss
      1. Tusv Сегодня, 20:56
        Цитата: protoss
        так он бомбит только нищебродов из рпк, с дпк и "другом-барзани" у эрдогана все нормально.

        До волны мигрантов в Европе для нищебродов 1000 евро в месяц в подарок на год, а там????, хотя собаки какают на тратуар и не задумываются о пешеходах
        Tusv
  4. kpotr Сегодня, 20:31
    Еще один Израиль будет на ближнем Востоке.
    kpotr
    1. protoss Сегодня, 20:43
      только курды не евреи.
      если им соседи кислород перекроют, там будет голод и межкурдская война. хотя межкурдская война будет и так, по любому.
      protoss
      1. kpotr Сегодня, 21:28
        Не евреи, курдов больше. А вот насчет междоусобной войны не согласен. Когда есть внешний враг, а он есть, внутренняя вражда уходит на второй план. Из тех кто может как-то ввести блокаду-это Турция и Ирак. Ирак не настолько могуч для этого.
        kpotr
  5. Ретвизан 8 Сегодня, 20:42
    Курды для Эрдогана больная мозоль и периодически некоторые будут намерено на эту мозоль наступать.
    Ретвизан 8
    1. Masya Masya Сегодня, 21:04
      Цитата: Ретвизан 8
      Курды для Эрдогана больная мозоль

      вот только срезать её не получается... wink значит, надо орать, что наступили на неё родную...
      Masya Masya
  6. gabonskijfront Сегодня, 20:48
    курдов очередной раз все предадут,
    gabonskijfront
  7. anjey Сегодня, 20:58
    путин -"мистер компромисс" или мастер?
    anjey
    1. Tusv Сегодня, 21:10
      Цитата: anjey
      путин -"мистер компромисс" или мастер?

      Тут все просто.:" Ээ, кому то Вовочка, а кому то Владимир Владимирович" - дай Бог еще один президетский срок, да избавит нас от Навального. Аминь
      Tusv
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:00
    Курдистан это игил2 от сша на земляхСирии,Ирака,и Турции!
    Изгоняющий либероидов
  9. Masya Masya Сегодня, 21:02
    Эрдогаша против курдского государства в Сирии, против референдума об отделении Иракского Курдистана... бабайга всегда против... надорваться не боится?
    Masya Masya
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 21:17
      Курдистан будет аналогом ИГ, против всех. Уже бой между САА и курдами SDF идут.
      Viktor.12.71
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