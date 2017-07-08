Эрдоган пообещал не допустить создания курдского государства
На брифинге, посвященному окончанию саммита "G20" выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что его страна не допустит создания курдского государства.
Эрдоган также выразил надежду, что референдум об отделении Иракского Курдистана не состоится.
Также Эрдоган пообещал принимать меры против сторон, которые оказывают поддержку террористам, находящимся рядом с турецкой территорией.
В тоже время президент РФ Владимир Путин сообщил, что подробно обсуждал на G20 проблемы Сирии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, и отметил важность поиска компромиссов.
Напоминаем, что Иракский Курдистан анонсировал референдум о независимости, а сирийские курды провозгласили на севере республики "Федеративный регион Северной Сирии".
Ранее по этому вопросу высказался премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, который заявил, что Анкара не допустит образования курдского государства на севере Сирии, территориальная целостность Сирии должна быть сохранена
Если на севере Сирии планируется создать курдское государство, то мы этого не допустим- сказал Эрдоган -
Угроз в адрес Турции мы также не простим
Эрдоган также выразил надежду, что референдум об отделении Иракского Курдистана не состоится.
Надеюсь, что от этой идеи откажутся— сказал он. По мнению турецкого лидера, сохранение территориальной целостности очень важно для Ирака.
Также Эрдоган пообещал принимать меры против сторон, которые оказывают поддержку террористам, находящимся рядом с турецкой территорией.
Мы никогда не будем молчать и бездействовать, сталкиваясь с теми, кто поддерживает террористические группировки— подчеркнул президент Турции
В тоже время президент РФ Владимир Путин сообщил, что подробно обсуждал на G20 проблемы Сирии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, и отметил важность поиска компромиссов.
Если мы так же будем двигаться по другим направлениям, по другим зонам деэскалации… Мы сегодня очень подробно говорили об этом с президентом Турции. Это в значительной степени не от нас зависит. Многое связано с противоречиями между странами региона. У всех свои озабоченности, у всех свои предпочтения, свои интересы, причем законные интересы. И нужно к этому именно так и относиться — как к законным интересам. Нужно искать компромиссы. Вы знаете, иногда нам это удается сделать— сказал Путин
Напоминаем, что Иракский Курдистан анонсировал референдум о независимости, а сирийские курды провозгласили на севере республики "Федеративный регион Северной Сирии".
Ранее по этому вопросу высказался премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, который заявил, что Анкара не допустит образования курдского государства на севере Сирии, территориальная целостность Сирии должна быть сохранена
Позиция Турции в этом вопросе ясна и открыта. Мы не допустим создания никакой курдской государственности на севере Сирии. Это также противоречит интересам самой Сирии, которой необходимо сохранить территориальную целостность- сказал Йылдырым
Использованы фотографии: http://pukapu.ru/tr/
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