Эрдоган пообещал не допустить создания курдского государства

Если на севере Сирии планируется создать курдское государство, то мы этого не допустим

Угроз в адрес Турции мы также не простим

Надеюсь, что от этой идеи откажутся

Мы никогда не будем молчать и бездействовать, сталкиваясь с теми, кто поддерживает террористические группировки

Если мы так же будем двигаться по другим направлениям, по другим зонам деэскалации… Мы сегодня очень подробно говорили об этом с президентом Турции. Это в значительной степени не от нас зависит. Многое связано с противоречиями между странами региона. У всех свои озабоченности, у всех свои предпочтения, свои интересы, причем законные интересы. И нужно к этому именно так и относиться — как к законным интересам. Нужно искать компромиссы. Вы знаете, иногда нам это удается сделать

Позиция Турции в этом вопросе ясна и открыта. Мы не допустим создания никакой курдской государственности на севере Сирии. Это также противоречит интересам самой Сирии, которой необходимо сохранить территориальную целостность

На брифинге, посвященному окончанию саммита "G20" выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что его страна не допустит создания курдского государства.- сказал Эрдоган -Эрдоган также выразил надежду, что референдум об отделении Иракского Курдистана не состоится.— сказал он. По мнению турецкого лидера, сохранение территориальной целостности очень важно для Ирака.Также Эрдоган пообещал принимать меры против сторон, которые оказывают поддержку террористам, находящимся рядом с турецкой территорией.— подчеркнул президент ТурцииВ тоже время президент РФ Владимир Путин сообщил, что подробно обсуждал на G20 проблемы Сирии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, и отметил важность поиска компромиссов.— сказал ПутинНапоминаем, что Иракский Курдистан анонсировал референдум о независимости, а сирийские курды провозгласили на севере республики "Федеративный регион Северной Сирии".Ранее по этому вопросу высказался премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, который заявил, что Анкара не допустит образования курдского государства на севере Сирии, территориальная целостность Сирии должна быть сохранена- сказал Йылдырым