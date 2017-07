Палубная авиация во Второй мировой войне: новые самолёты. Часть IX

Литература:

После разработки усовершенствованной модификации палубного бомбардировщика-торпедоносца B5N2 «Кейт» в 1939 году, ставшего одним из главных героев атаки японской палубной авиации Пёрл-Харбора 7 декабря 1941 года, на фирме «Накадзима» приступили к созданию нового торпедоносца, который должен был его заменить в будущем.Торпедоносцы B5N2 «Кейт» атакуют американские корабли в бухте Пёрл-Харбора 7 декабря 1941 года (рис. с сайта www.askwallpapers.com)Основным требованием Управления авиации к перспективной машине было улучшение лётно-технических характеристик (по максимальной скорости полёта не менее 463 км в час, крейсерской — 370 км в час и дальности полёта с боевой нагрузкой не менее 1850 км). Параметры вооружения планировали оставить без изменений (800 кг боевой нагрузки и один оборонительный 7.7-мм пулемёт).В полёте пара торпедоносцев «Накадзима» B6N1 «Тензан» (рис. с сайта www.ulysses77.ru)При создании нового торпедоносца конструкторы «Накадзимы» взяли за основу планер его предшественника — B5N2 без каких-либо существенных улучшений его аэродинамики. За счёт более мощной силовой установки (на 80 %) планировали достичь и более высоких лётных характеристик. На торпедоносец разработчики решили установить свой фирменный 1870-сильный 14-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения «Накадзима» NK7A «Мамору-11», проигнорировав рекомендации Управления авиации Императорского флота (двигатель фирмы «Мицубиси» «Касей-25»).Торпедоносец «Накадзима» B6N1 «Тензан» с двигателем «Мамору-11» (Фото сайта www.warbirdphotographs.com)Двигатель «Накадзима» NK7A «Мамору-11» оказался довольно «сырым», его доводка затянулась. Первый полёт прототипа, представляющего собой трёхместный цельнометаллический моноплан с убирающимся шасси, состоялся только осенью 1941 года. Для удобства размещения на самолётоподъёмнике авианосца киль самолёта слегка наклонили вперёд. Консоли крыла складывались поворотом наверх поочерёдно: сначала правая, а потом левая.Торпедоносец «Накадзима» B6N1 «Тензан» со сложенными крыльями (Фото сайта wiki.gcdn.co)Боевая нагрузка размещалась под фюзеляжем на бомбодержателях: одна 800-кг торпеда (или бомба) или 1 х500-кг или 2 х250-кг или 6 х60-кг бомбы. Оборонительное вооружение представляло собой один 7.7-мм пулемёт на подвижной турели у стрелка-радиста в задней части кабины и один 7.7-мм пулемёт в нижнем люке. Запас авиатоплива в непротектированных баках составлял 1540 литров.В ходе первых полётов выявилась недостаточная курсовая устойчивость самолёта. Проблему устранили, изменив вертикальное оперение — киль слегка (на два градуса) наклонили влево. Дальнейшие испытания показали невысокую надёжность двигателей «Мамору-11» и слабую прочность тормозных гаков (крюков). Взлёт с небольших авианосцев мог осуществляться только с помощью катапульты.Бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B6N1 «Тензан» (рис. с сайта wardrawings.be)Только весной 1943 года, после затянувшихся испытаний и доводки, новый палубный бомбардировщик-торпедоносец под обозначением «Накадзима» B6N1 «Тензан» («Небесная гора») был принят на вооружение Императорского флота Японии и запущен в серийное производство. Союзники присвоили новому ударному самолёту кодовое имя «Джилл».B6N1 с двигателем «Мамору-11» и четырёхлопастным винтом развивал в горизонтальном полёте максимальную скорость 465 км в час ( на высоте 4800 м) и крейсерскую скорость в 333 км в час. Дальность полёта с боевой нагрузкой составляла 1463 км, а практический потолок — 8650 м.На серийных самолётах усилили тормозной гак и стойки шасси, изменили конструкцию выхлопных патрубков, чтобы устранить ослепляющий эффект выхлопа во время ночного полёта. Для сокращения взлётной дистанции с полной боевой нагрузкой на торпедоносцы, при необходимости, устанавливались пороховые ускорители.Торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан» взлетает с палубы авианосца (рис. с сайта media.digitalpostercollection.com)Для повышения эффективности оборонительного вооружения 7.7-мм пулемёт в нижнем люке смонтировали на подвижной установке. Для повышения живучести самолёта попробовали заменить обычные топливные баки протектироваными. Однако при этом запас топлива снизился на треть и от этого нововведения отказались.Бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан», 1944 г. (рис. с сайта wardrawings.be)После выпуска небольшой серии B6N1 «Тензан» в 133 единицы было решено заменить недостаточно надёжные двигатели «Мамору-11», а также в целях унификации, на проверенные 1850-сильные МК4Т «Касей-25» фирмы «Мицубиси».Новая модификация «Тензана» с двигателем «Касей-25» получила обозначение B6N2 и была запущена в производство в октябре 1943 года. А в ноябре 1944 года в серию пошла модификация B6N2а, на которой верхний 7.7-мм заменили более мощным пулемётом калибра 13.2-мм.Бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан», 1945 г. (рис. с сайта wp.scn.ru)Более надёжные и более лёгкие (на 105 кг) двигатели «Касей-25» обеспечили «Тензану» небольшую прибавку в максимальной скорости (482 км в час). Дальность полёта с нагрузкой также увеличилась и составила 1746 км (прирост 19%).Торпедоносец B6N2 «Тензан» с радаром Тип 3 и 450-мм торпедой (Фото из книги Wieliczko L. A. [32])Треть торпедоносцев B6N2а оснащалась противокорабельным радаром Тип 3, антенны которого размещались по бокам в задней части фюзеляжа и на передней кромке консолей крыла.Торпедоносец B6N2 «Тензан» с антеннами «Яги» радара Тип 3 (Фото сайта waralbum.ru)Первой крупной морской операцией, в которой участвовали «Тензаны», была битва в Филиппинском море в июне 1944 года. Японцы не смогли добиться каких-либо существенных успехов. Палубная авиация японского императорского флота понесла огромные потери — более 300 самолётов (в том числе 60 B6N1/2 из 68). Были потоплены три авианосца из пяти. В последующем японцы так и не смогли восполнить такие потери, что сказалось в последующем на итогах сражения в заливе Лейте в октябре 1944 года, где было потоплено ещё четыре авианосца.Торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан» в атаке под плотным огнём корабельной ПВО, 1944 г. (рис. с сайта uk.pinterest.com)Торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан» в момент сброса торпеды (рис. с сайта goodfon.ru)Фактическая утрата японской стороной авианосного флота привела к развертыванию «Тензанов» наряду с другими палубными самолётами на береговых аэродромах. Низкая подготовка пилотов, господство в воздухе авиации союзников и мощная система ПВО американских корабельных соединений не позволили B6N2 добиться высоких боевых результатов и ярких побед как его предшественник B5N2 «Кейт». С конца 1944 года «Тензаны» наряду с истребителями «Зеро» и пикировщиками «Сусей» («Джуди») использовались в качестве ударных самолётов камикадзе.Бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан» на музейной стоянке, Пенсильвания, США, август 1970 г. (Фото сайта www.airliners.net)«Накадзима» B6N2 «Тензан» в обновлённой музейной экспозиции, Пенсильвания, США, наши дни (Фото сайта www.j-aircraft.com)В октябре 1941 года на фирме «Айчи» приступили к созданию перспективного палубного ударного самолёта, который должен был дополнить пикирующий бомбардировщик «Йокосука» D4Y «Сусей» и бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B6N «Тензан», а в последующем заменить эти два типа самолётов.В соответствие с требованиями управления авиации японского Имперского флота разрабатываемый универсальный ударный самолёт должен был иметь высокую максимальную скорость (550 — 570 км в час) и большую дальность полёта (1800 — 1850 км с боевой нагрузкой и максимальную в 3334 км). Перспективный самолёт должен был обладать и высокой маневренностью — на уровне основного палубного истребителя «Мицубиси» А6М «Зеро».Палубный бомбардировщик-торпедоносец «Айчи» В7А2 «Рюсей» (рис. с сайта j-aircraftmodel.ru)Боевая нагрузка должна была размещаться во внутреннем бомбоотсеке (две 250-кг авиабомбы) или на внешней подвеске под фюзеляжем (одна 800-кг торпеда). Стрелковое вооружение должно было включать пару 20-мм пушек (в передней части фюзеляжа или в крыле) и 13-мм пулемёт на турели в задней части кабины.Размещать новый ударный самолёт предполагалось на больших авианосцах нового проекта (тип «Тайхо») и это снимало жёсткие ограничения по длине в 11 м для размещения авианосных самолётоподъёмниках.Бомбардировщик-торпедоносец «Айчи» В7А1 «Рюсей» (рис. с сайта wardrawings.be)Прототип палубного бомбардировщика-торпедоносца под обозначением «Айчи» В7А1 «Рюсей» («Падающая звезда») совершил свой первый полёт в мае 1942 года. Это был двухместный цельнометаллический среднеплан, оснащённый экспериментальным 18-цилиндровым двигателем воздушного охлаждения «Хомаре» фирмы «Накадзима» мощностью 1800 лошадиных сил.«Айчи» В7А2 «Рюсей» с характерным изломом крыла («обратная чайка»), 1944 г. (Фото сайта www.warbirdphotographs.com)Самолёт получил крыло с изломом по типу «обратной чайки», что объяснялось наличием в фюзеляже бомбоотсека и небольшими размерами стоек шасси. Это позволяло обеспечить необходимый просвет между палубой и кругом вращения винта. Для удобства размещения на авианосце консоли крыла складывались поворотом вверх.Один из последних прототипов «Айчи» В7А1 «Рюсей», 1944 г. (Фото сайта www.warbirdphotographs.com)Стрелковое вооружение В7А1 состояло их двух 20-мм пушек, установленных в крыльях, и одного 7.92-мм пулемёта на подвижной турели в задней части кабины.Захваченный американцами «Айчи» В7А2 «Рюсей» перед испытаниями на территории США, 1945 г. (Фото сайта www.warbirdphotographs.com)В ходе испытаний В7А1 «Рюсей» достиг максимальной скорости в 590 км в час. При этом выявились недостаточная маневренность и сложности в пилотировании нового самолёта. Устранение выявленных недостатков и доработка «сырой» силовой установки сильно затянулись. Всего было построено девять прототипов, в конструкцию которых вносились небольшие изменения по усилению фюзеляжа и улучшению управляемости самолётом.Устойчивая работа силовой установки «Рюсея» была достигнута только с установкой нового 1825-сильного двигателя «Хомаре-12».Бомбардировщик-торпедоносец «Айчи» В7А2 «Рюсей» (рис. с сайта wardrawings.be)Серийное производство нового палубного бомбардировщика-торпедоносца В7А2 «Рюсей» (кодовое имя у союзников «Грейс») началось только в мае 1944 года и продолжалось до мая 1945 года, когда основные производственные мощности были разрушены сильным землетрясением. Всего было построено 105 серийных В7А2.С двигателем «Хомаре-12» «Грейс» развивал максимальную скорость в горизонтальном полёте в 565 км в час (на высоте 6550 м). Дальность полёта с нагрузкой составляла 1800 км, а практический потолок — 11250 м.Первые серийные В7А2 сохранили на задней оборонительной турели 7.92-мм пулемёты, но в последующем там устанавливались заявленные в требованиях 13-мм пулемёты.Торпедоносец «Айчи» В7А2 «Рюсей» готовят к боевому вылету на береговом аэродроме, 1945 г. (Фото сайта scalemodels.ru)Летом 1944 года, когда В7А2 «Рюсей» был принят на вооружение, в составе японского Императорского флота уже не было кораблей, на которых они могли быть размещены. «Тайхо» (наиболее мощный и совершенный по конструкции авианосец японского флота) погиб в первом же бою, торпедированный американской подводной лодкой в июне 1944 года у Марианских островов. В ноябре того же года во время перехода по морю к месту достройки был торпедирован и потоплен авианосец «Синано» (самый большой авианосец второй мировой войны, изначально заложенный как третий линкор типа «Ямато»).Бомбардировщики-торпедоносцы В7А2 «Рюсей» перед боевым вылетом, 752 кокутай, 1945 г. (Фото сайта www.warbirdphotographs.com)Все поступившие на вооружение В7А2 действовали с береговых аэродромов в районе города Йокосука в составе 752 кокутая и авиагруппы «Йокосука». Достоверной информации об эффективности и результатах их боевого использования в открытой печати отсутствуют.В полёте торпедоносец «Айчи» В7А2 «Рюсей» (рис. с сайта goodfon.ru)Обладающий превосходными скоростными характеристиками и высокой маневренностью В7А2 «Рюсей» был незаурядным самолётом в своем классе. Однако построенной малой серией и поступивший в боевые подразделения в последние месяцы войны «Рюсей» не смог раскрыть свой боевой потенциал и оказать существенного влияния на исход боевых действий.Бомбардировщик-торпедоносец «Айчи» В7А2 «Рюсей» (рис. с сайта www.findmodelkit.com)Из приведённой ниже сравнительной таблицы характеристик палубных торпедоносцев основных противоборствующих сторон на Тихоокеанском ТВД видно, что японским авиастроителям к концу второй мировой войны удалось создать самолёты не уступающие, а по некоторым показателям и превосходящие американские аналоги. Аналогичную картину мы могли видеть и в ряду палубных пикирующих бомбардировщиков.Однако постоянно преследующие японских авиастроителей задержки с разработкой, доводкой и внедрением в серийное производство новых образцов палубных самолётов привели к тому, что они, имеющие превосходные характеристики, пришли в боевые подразделения морской авиации слишком поздно и не смогли повлиять на исход войны.