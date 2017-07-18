Палубная авиация во Второй мировой войне: новые самолёты. Часть IX
Японские палубные бомбардировщики-торпедоносцы
После разработки усовершенствованной модификации палубного бомбардировщика-торпедоносца B5N2 «Кейт» в 1939 году, ставшего одним из главных героев атаки японской палубной авиации Пёрл-Харбора 7 декабря 1941 года, на фирме «Накадзима» приступили к созданию нового торпедоносца, который должен был его заменить в будущем.
Торпедоносцы B5N2 «Кейт» атакуют американские корабли в бухте Пёрл-Харбора 7 декабря 1941 года (рис. с сайта www.askwallpapers.com)
Основным требованием Управления авиации к перспективной машине было улучшение лётно-технических характеристик (по максимальной скорости полёта не менее 463 км в час, крейсерской — 370 км в час и дальности полёта с боевой нагрузкой не менее 1850 км). Параметры вооружения планировали оставить без изменений (800 кг боевой нагрузки и один оборонительный 7.7-мм пулемёт).
В полёте пара торпедоносцев «Накадзима» B6N1 «Тензан» (рис. с сайта www.ulysses77.ru)
При создании нового торпедоносца конструкторы «Накадзимы» взяли за основу планер его предшественника — B5N2 без каких-либо существенных улучшений его аэродинамики. За счёт более мощной силовой установки (на 80 %) планировали достичь и более высоких лётных характеристик. На торпедоносец разработчики решили установить свой фирменный 1870-сильный 14-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения «Накадзима» NK7A «Мамору-11», проигнорировав рекомендации Управления авиации Императорского флота (двигатель фирмы «Мицубиси» «Касей-25»).
Торпедоносец «Накадзима» B6N1 «Тензан» с двигателем «Мамору-11» (Фото сайта www.warbirdphotographs.com)
Двигатель «Накадзима» NK7A «Мамору-11» оказался довольно «сырым», его доводка затянулась. Первый полёт прототипа, представляющего собой трёхместный цельнометаллический моноплан с убирающимся шасси, состоялся только осенью 1941 года. Для удобства размещения на самолётоподъёмнике авианосца киль самолёта слегка наклонили вперёд. Консоли крыла складывались поворотом наверх поочерёдно: сначала правая, а потом левая.
Торпедоносец «Накадзима» B6N1 «Тензан» со сложенными крыльями (Фото сайта wiki.gcdn.co)
Боевая нагрузка размещалась под фюзеляжем на бомбодержателях: одна 800-кг торпеда (или бомба) или 1 х500-кг или 2 х250-кг или 6 х60-кг бомбы. Оборонительное вооружение представляло собой один 7.7-мм пулемёт на подвижной турели у стрелка-радиста в задней части кабины и один 7.7-мм пулемёт в нижнем люке. Запас авиатоплива в непротектированных баках составлял 1540 литров.
В ходе первых полётов выявилась недостаточная курсовая устойчивость самолёта. Проблему устранили, изменив вертикальное оперение — киль слегка (на два градуса) наклонили влево. Дальнейшие испытания показали невысокую надёжность двигателей «Мамору-11» и слабую прочность тормозных гаков (крюков). Взлёт с небольших авианосцев мог осуществляться только с помощью катапульты.
Бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B6N1 «Тензан» (рис. с сайта wardrawings.be)
Только весной 1943 года, после затянувшихся испытаний и доводки, новый палубный бомбардировщик-торпедоносец под обозначением «Накадзима» B6N1 «Тензан» («Небесная гора») был принят на вооружение Императорского флота Японии и запущен в серийное производство. Союзники присвоили новому ударному самолёту кодовое имя «Джилл».
B6N1 с двигателем «Мамору-11» и четырёхлопастным винтом развивал в горизонтальном полёте максимальную скорость 465 км в час ( на высоте 4800 м) и крейсерскую скорость в 333 км в час. Дальность полёта с боевой нагрузкой составляла 1463 км, а практический потолок — 8650 м.
На серийных самолётах усилили тормозной гак и стойки шасси, изменили конструкцию выхлопных патрубков, чтобы устранить ослепляющий эффект выхлопа во время ночного полёта. Для сокращения взлётной дистанции с полной боевой нагрузкой на торпедоносцы, при необходимости, устанавливались пороховые ускорители.
Торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан» взлетает с палубы авианосца (рис. с сайта media.digitalpostercollection.com)
Для повышения эффективности оборонительного вооружения 7.7-мм пулемёт в нижнем люке смонтировали на подвижной установке. Для повышения живучести самолёта попробовали заменить обычные топливные баки протектироваными. Однако при этом запас топлива снизился на треть и от этого нововведения отказались.
Бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан», 1944 г. (рис. с сайта wardrawings.be)
После выпуска небольшой серии B6N1 «Тензан» в 133 единицы было решено заменить недостаточно надёжные двигатели «Мамору-11», а также в целях унификации, на проверенные 1850-сильные МК4Т «Касей-25» фирмы «Мицубиси».
Новая модификация «Тензана» с двигателем «Касей-25» получила обозначение B6N2 и была запущена в производство в октябре 1943 года. А в ноябре 1944 года в серию пошла модификация B6N2а, на которой верхний 7.7-мм заменили более мощным пулемётом калибра 13.2-мм.
Бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан», 1945 г. (рис. с сайта wp.scn.ru)
Более надёжные и более лёгкие (на 105 кг) двигатели «Касей-25» обеспечили «Тензану» небольшую прибавку в максимальной скорости (482 км в час). Дальность полёта с нагрузкой также увеличилась и составила 1746 км (прирост 19%).
Торпедоносец B6N2 «Тензан» с радаром Тип 3 и 450-мм торпедой (Фото из книги Wieliczko L. A. [32])
Треть торпедоносцев B6N2а оснащалась противокорабельным радаром Тип 3, антенны которого размещались по бокам в задней части фюзеляжа и на передней кромке консолей крыла.
Торпедоносец B6N2 «Тензан» с антеннами «Яги» радара Тип 3 (Фото сайта waralbum.ru)
Первой крупной морской операцией, в которой участвовали «Тензаны», была битва в Филиппинском море в июне 1944 года. Японцы не смогли добиться каких-либо существенных успехов. Палубная авиация японского императорского флота понесла огромные потери — более 300 самолётов (в том числе 60 B6N1/2 из 68). Были потоплены три авианосца из пяти. В последующем японцы так и не смогли восполнить такие потери, что сказалось в последующем на итогах сражения в заливе Лейте в октябре 1944 года, где было потоплено ещё четыре авианосца.
Торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан» в атаке под плотным огнём корабельной ПВО, 1944 г. (рис. с сайта uk.pinterest.com)
Торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан» в момент сброса торпеды (рис. с сайта goodfon.ru)
Фактическая утрата японской стороной авианосного флота привела к развертыванию «Тензанов» наряду с другими палубными самолётами на береговых аэродромах. Низкая подготовка пилотов, господство в воздухе авиации союзников и мощная система ПВО американских корабельных соединений не позволили B6N2 добиться высоких боевых результатов и ярких побед как его предшественник B5N2 «Кейт». С конца 1944 года «Тензаны» наряду с истребителями «Зеро» и пикировщиками «Сусей» («Джуди») использовались в качестве ударных самолётов камикадзе.
Бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан» на музейной стоянке, Пенсильвания, США, август 1970 г. (Фото сайта www.airliners.net)
«Накадзима» B6N2 «Тензан» в обновлённой музейной экспозиции, Пенсильвания, США, наши дни (Фото сайта www.j-aircraft.com)
В октябре 1941 года на фирме «Айчи» приступили к созданию перспективного палубного ударного самолёта, который должен был дополнить пикирующий бомбардировщик «Йокосука» D4Y «Сусей» и бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B6N «Тензан», а в последующем заменить эти два типа самолётов.
В соответствие с требованиями управления авиации японского Имперского флота разрабатываемый универсальный ударный самолёт должен был иметь высокую максимальную скорость (550 — 570 км в час) и большую дальность полёта (1800 — 1850 км с боевой нагрузкой и максимальную в 3334 км). Перспективный самолёт должен был обладать и высокой маневренностью — на уровне основного палубного истребителя «Мицубиси» А6М «Зеро».
Палубный бомбардировщик-торпедоносец «Айчи» В7А2 «Рюсей» (рис. с сайта j-aircraftmodel.ru)
Боевая нагрузка должна была размещаться во внутреннем бомбоотсеке (две 250-кг авиабомбы) или на внешней подвеске под фюзеляжем (одна 800-кг торпеда). Стрелковое вооружение должно было включать пару 20-мм пушек (в передней части фюзеляжа или в крыле) и 13-мм пулемёт на турели в задней части кабины.
Размещать новый ударный самолёт предполагалось на больших авианосцах нового проекта (тип «Тайхо») и это снимало жёсткие ограничения по длине в 11 м для размещения авианосных самолётоподъёмниках.
Бомбардировщик-торпедоносец «Айчи» В7А1 «Рюсей» (рис. с сайта wardrawings.be)
Прототип палубного бомбардировщика-торпедоносца под обозначением «Айчи» В7А1 «Рюсей» («Падающая звезда») совершил свой первый полёт в мае 1942 года. Это был двухместный цельнометаллический среднеплан, оснащённый экспериментальным 18-цилиндровым двигателем воздушного охлаждения «Хомаре» фирмы «Накадзима» мощностью 1800 лошадиных сил.
«Айчи» В7А2 «Рюсей» с характерным изломом крыла («обратная чайка»), 1944 г. (Фото сайта www.warbirdphotographs.com)
Самолёт получил крыло с изломом по типу «обратной чайки», что объяснялось наличием в фюзеляже бомбоотсека и небольшими размерами стоек шасси. Это позволяло обеспечить необходимый просвет между палубой и кругом вращения винта. Для удобства размещения на авианосце консоли крыла складывались поворотом вверх.
Один из последних прототипов «Айчи» В7А1 «Рюсей», 1944 г. (Фото сайта www.warbirdphotographs.com)
Стрелковое вооружение В7А1 состояло их двух 20-мм пушек, установленных в крыльях, и одного 7.92-мм пулемёта на подвижной турели в задней части кабины.
Захваченный американцами «Айчи» В7А2 «Рюсей» перед испытаниями на территории США, 1945 г. (Фото сайта www.warbirdphotographs.com)
В ходе испытаний В7А1 «Рюсей» достиг максимальной скорости в 590 км в час. При этом выявились недостаточная маневренность и сложности в пилотировании нового самолёта. Устранение выявленных недостатков и доработка «сырой» силовой установки сильно затянулись. Всего было построено девять прототипов, в конструкцию которых вносились небольшие изменения по усилению фюзеляжа и улучшению управляемости самолётом.
Устойчивая работа силовой установки «Рюсея» была достигнута только с установкой нового 1825-сильного двигателя «Хомаре-12».
Бомбардировщик-торпедоносец «Айчи» В7А2 «Рюсей» (рис. с сайта wardrawings.be)
Серийное производство нового палубного бомбардировщика-торпедоносца В7А2 «Рюсей» (кодовое имя у союзников «Грейс») началось только в мае 1944 года и продолжалось до мая 1945 года, когда основные производственные мощности были разрушены сильным землетрясением. Всего было построено 105 серийных В7А2.
С двигателем «Хомаре-12» «Грейс» развивал максимальную скорость в горизонтальном полёте в 565 км в час (на высоте 6550 м). Дальность полёта с нагрузкой составляла 1800 км, а практический потолок — 11250 м.
Первые серийные В7А2 сохранили на задней оборонительной турели 7.92-мм пулемёты, но в последующем там устанавливались заявленные в требованиях 13-мм пулемёты.
Торпедоносец «Айчи» В7А2 «Рюсей» готовят к боевому вылету на береговом аэродроме, 1945 г. (Фото сайта scalemodels.ru)
Летом 1944 года, когда В7А2 «Рюсей» был принят на вооружение, в составе японского Императорского флота уже не было кораблей, на которых они могли быть размещены. «Тайхо» (наиболее мощный и совершенный по конструкции авианосец японского флота) погиб в первом же бою, торпедированный американской подводной лодкой в июне 1944 года у Марианских островов. В ноябре того же года во время перехода по морю к месту достройки был торпедирован и потоплен авианосец «Синано» (самый большой авианосец второй мировой войны, изначально заложенный как третий линкор типа «Ямато»).
Бомбардировщики-торпедоносцы В7А2 «Рюсей» перед боевым вылетом, 752 кокутай, 1945 г. (Фото сайта www.warbirdphotographs.com)
Все поступившие на вооружение В7А2 действовали с береговых аэродромов в районе города Йокосука в составе 752 кокутая и авиагруппы «Йокосука». Достоверной информации об эффективности и результатах их боевого использования в открытой печати отсутствуют.
В полёте торпедоносец «Айчи» В7А2 «Рюсей» (рис. с сайта goodfon.ru)
Обладающий превосходными скоростными характеристиками и высокой маневренностью В7А2 «Рюсей» был незаурядным самолётом в своем классе. Однако построенной малой серией и поступивший в боевые подразделения в последние месяцы войны «Рюсей» не смог раскрыть свой боевой потенциал и оказать существенного влияния на исход боевых действий.
Бомбардировщик-торпедоносец «Айчи» В7А2 «Рюсей» (рис. с сайта www.findmodelkit.com)
Из приведённой ниже сравнительной таблицы характеристик палубных торпедоносцев основных противоборствующих сторон на Тихоокеанском ТВД видно, что японским авиастроителям к концу второй мировой войны удалось создать самолёты не уступающие, а по некоторым показателям и превосходящие американские аналоги. Аналогичную картину мы могли видеть и в ряду палубных пикирующих бомбардировщиков.
Однако постоянно преследующие японских авиастроителей задержки с разработкой, доводкой и внедрением в серийное производство новых образцов палубных самолётов привели к тому, что они, имеющие превосходные характеристики, пришли в боевые подразделения морской авиации слишком поздно и не смогли повлиять на исход войны.
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После разработки усовершенствованной модификации палубного бомбардировщика-торпедоносца B5N2 «Кейт» в 1939 году, ставшего одним из главных героев атаки японской палубной авиации Пёрл-Харбора 7 декабря 1941 года, на фирме «Накадзима» приступили к созданию нового торпедоносца, который должен был его заменить в будущем.
Торпедоносцы B5N2 «Кейт» атакуют американские корабли в бухте Пёрл-Харбора 7 декабря 1941 года (рис. с сайта www.askwallpapers.com)
Основным требованием Управления авиации к перспективной машине было улучшение лётно-технических характеристик (по максимальной скорости полёта не менее 463 км в час, крейсерской — 370 км в час и дальности полёта с боевой нагрузкой не менее 1850 км). Параметры вооружения планировали оставить без изменений (800 кг боевой нагрузки и один оборонительный 7.7-мм пулемёт).
В полёте пара торпедоносцев «Накадзима» B6N1 «Тензан» (рис. с сайта www.ulysses77.ru)
При создании нового торпедоносца конструкторы «Накадзимы» взяли за основу планер его предшественника — B5N2 без каких-либо существенных улучшений его аэродинамики. За счёт более мощной силовой установки (на 80 %) планировали достичь и более высоких лётных характеристик. На торпедоносец разработчики решили установить свой фирменный 1870-сильный 14-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения «Накадзима» NK7A «Мамору-11», проигнорировав рекомендации Управления авиации Императорского флота (двигатель фирмы «Мицубиси» «Касей-25»).
Торпедоносец «Накадзима» B6N1 «Тензан» с двигателем «Мамору-11» (Фото сайта www.warbirdphotographs.com)
Двигатель «Накадзима» NK7A «Мамору-11» оказался довольно «сырым», его доводка затянулась. Первый полёт прототипа, представляющего собой трёхместный цельнометаллический моноплан с убирающимся шасси, состоялся только осенью 1941 года. Для удобства размещения на самолётоподъёмнике авианосца киль самолёта слегка наклонили вперёд. Консоли крыла складывались поворотом наверх поочерёдно: сначала правая, а потом левая.
Торпедоносец «Накадзима» B6N1 «Тензан» со сложенными крыльями (Фото сайта wiki.gcdn.co)
Боевая нагрузка размещалась под фюзеляжем на бомбодержателях: одна 800-кг торпеда (или бомба) или 1 х500-кг или 2 х250-кг или 6 х60-кг бомбы. Оборонительное вооружение представляло собой один 7.7-мм пулемёт на подвижной турели у стрелка-радиста в задней части кабины и один 7.7-мм пулемёт в нижнем люке. Запас авиатоплива в непротектированных баках составлял 1540 литров.
В ходе первых полётов выявилась недостаточная курсовая устойчивость самолёта. Проблему устранили, изменив вертикальное оперение — киль слегка (на два градуса) наклонили влево. Дальнейшие испытания показали невысокую надёжность двигателей «Мамору-11» и слабую прочность тормозных гаков (крюков). Взлёт с небольших авианосцев мог осуществляться только с помощью катапульты.
Бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B6N1 «Тензан» (рис. с сайта wardrawings.be)
Только весной 1943 года, после затянувшихся испытаний и доводки, новый палубный бомбардировщик-торпедоносец под обозначением «Накадзима» B6N1 «Тензан» («Небесная гора») был принят на вооружение Императорского флота Японии и запущен в серийное производство. Союзники присвоили новому ударному самолёту кодовое имя «Джилл».
B6N1 с двигателем «Мамору-11» и четырёхлопастным винтом развивал в горизонтальном полёте максимальную скорость 465 км в час ( на высоте 4800 м) и крейсерскую скорость в 333 км в час. Дальность полёта с боевой нагрузкой составляла 1463 км, а практический потолок — 8650 м.
На серийных самолётах усилили тормозной гак и стойки шасси, изменили конструкцию выхлопных патрубков, чтобы устранить ослепляющий эффект выхлопа во время ночного полёта. Для сокращения взлётной дистанции с полной боевой нагрузкой на торпедоносцы, при необходимости, устанавливались пороховые ускорители.
Торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан» взлетает с палубы авианосца (рис. с сайта media.digitalpostercollection.com)
Для повышения эффективности оборонительного вооружения 7.7-мм пулемёт в нижнем люке смонтировали на подвижной установке. Для повышения живучести самолёта попробовали заменить обычные топливные баки протектироваными. Однако при этом запас топлива снизился на треть и от этого нововведения отказались.
Бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан», 1944 г. (рис. с сайта wardrawings.be)
После выпуска небольшой серии B6N1 «Тензан» в 133 единицы было решено заменить недостаточно надёжные двигатели «Мамору-11», а также в целях унификации, на проверенные 1850-сильные МК4Т «Касей-25» фирмы «Мицубиси».
Новая модификация «Тензана» с двигателем «Касей-25» получила обозначение B6N2 и была запущена в производство в октябре 1943 года. А в ноябре 1944 года в серию пошла модификация B6N2а, на которой верхний 7.7-мм заменили более мощным пулемётом калибра 13.2-мм.
Бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан», 1945 г. (рис. с сайта wp.scn.ru)
Более надёжные и более лёгкие (на 105 кг) двигатели «Касей-25» обеспечили «Тензану» небольшую прибавку в максимальной скорости (482 км в час). Дальность полёта с нагрузкой также увеличилась и составила 1746 км (прирост 19%).
Торпедоносец B6N2 «Тензан» с радаром Тип 3 и 450-мм торпедой (Фото из книги Wieliczko L. A. [32])
Треть торпедоносцев B6N2а оснащалась противокорабельным радаром Тип 3, антенны которого размещались по бокам в задней части фюзеляжа и на передней кромке консолей крыла.
Торпедоносец B6N2 «Тензан» с антеннами «Яги» радара Тип 3 (Фото сайта waralbum.ru)
Первой крупной морской операцией, в которой участвовали «Тензаны», была битва в Филиппинском море в июне 1944 года. Японцы не смогли добиться каких-либо существенных успехов. Палубная авиация японского императорского флота понесла огромные потери — более 300 самолётов (в том числе 60 B6N1/2 из 68). Были потоплены три авианосца из пяти. В последующем японцы так и не смогли восполнить такие потери, что сказалось в последующем на итогах сражения в заливе Лейте в октябре 1944 года, где было потоплено ещё четыре авианосца.
Торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан» в атаке под плотным огнём корабельной ПВО, 1944 г. (рис. с сайта uk.pinterest.com)
Торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан» в момент сброса торпеды (рис. с сайта goodfon.ru)
Фактическая утрата японской стороной авианосного флота привела к развертыванию «Тензанов» наряду с другими палубными самолётами на береговых аэродромах. Низкая подготовка пилотов, господство в воздухе авиации союзников и мощная система ПВО американских корабельных соединений не позволили B6N2 добиться высоких боевых результатов и ярких побед как его предшественник B5N2 «Кейт». С конца 1944 года «Тензаны» наряду с истребителями «Зеро» и пикировщиками «Сусей» («Джуди») использовались в качестве ударных самолётов камикадзе.
Бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B6N2 «Тензан» на музейной стоянке, Пенсильвания, США, август 1970 г. (Фото сайта www.airliners.net)
«Накадзима» B6N2 «Тензан» в обновлённой музейной экспозиции, Пенсильвания, США, наши дни (Фото сайта www.j-aircraft.com)
В октябре 1941 года на фирме «Айчи» приступили к созданию перспективного палубного ударного самолёта, который должен был дополнить пикирующий бомбардировщик «Йокосука» D4Y «Сусей» и бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B6N «Тензан», а в последующем заменить эти два типа самолётов.
В соответствие с требованиями управления авиации японского Имперского флота разрабатываемый универсальный ударный самолёт должен был иметь высокую максимальную скорость (550 — 570 км в час) и большую дальность полёта (1800 — 1850 км с боевой нагрузкой и максимальную в 3334 км). Перспективный самолёт должен был обладать и высокой маневренностью — на уровне основного палубного истребителя «Мицубиси» А6М «Зеро».
Палубный бомбардировщик-торпедоносец «Айчи» В7А2 «Рюсей» (рис. с сайта j-aircraftmodel.ru)
Боевая нагрузка должна была размещаться во внутреннем бомбоотсеке (две 250-кг авиабомбы) или на внешней подвеске под фюзеляжем (одна 800-кг торпеда). Стрелковое вооружение должно было включать пару 20-мм пушек (в передней части фюзеляжа или в крыле) и 13-мм пулемёт на турели в задней части кабины.
Размещать новый ударный самолёт предполагалось на больших авианосцах нового проекта (тип «Тайхо») и это снимало жёсткие ограничения по длине в 11 м для размещения авианосных самолётоподъёмниках.
Бомбардировщик-торпедоносец «Айчи» В7А1 «Рюсей» (рис. с сайта wardrawings.be)
Прототип палубного бомбардировщика-торпедоносца под обозначением «Айчи» В7А1 «Рюсей» («Падающая звезда») совершил свой первый полёт в мае 1942 года. Это был двухместный цельнометаллический среднеплан, оснащённый экспериментальным 18-цилиндровым двигателем воздушного охлаждения «Хомаре» фирмы «Накадзима» мощностью 1800 лошадиных сил.
«Айчи» В7А2 «Рюсей» с характерным изломом крыла («обратная чайка»), 1944 г. (Фото сайта www.warbirdphotographs.com)
Самолёт получил крыло с изломом по типу «обратной чайки», что объяснялось наличием в фюзеляже бомбоотсека и небольшими размерами стоек шасси. Это позволяло обеспечить необходимый просвет между палубой и кругом вращения винта. Для удобства размещения на авианосце консоли крыла складывались поворотом вверх.
Один из последних прототипов «Айчи» В7А1 «Рюсей», 1944 г. (Фото сайта www.warbirdphotographs.com)
Стрелковое вооружение В7А1 состояло их двух 20-мм пушек, установленных в крыльях, и одного 7.92-мм пулемёта на подвижной турели в задней части кабины.
Захваченный американцами «Айчи» В7А2 «Рюсей» перед испытаниями на территории США, 1945 г. (Фото сайта www.warbirdphotographs.com)
В ходе испытаний В7А1 «Рюсей» достиг максимальной скорости в 590 км в час. При этом выявились недостаточная маневренность и сложности в пилотировании нового самолёта. Устранение выявленных недостатков и доработка «сырой» силовой установки сильно затянулись. Всего было построено девять прототипов, в конструкцию которых вносились небольшие изменения по усилению фюзеляжа и улучшению управляемости самолётом.
Устойчивая работа силовой установки «Рюсея» была достигнута только с установкой нового 1825-сильного двигателя «Хомаре-12».
Бомбардировщик-торпедоносец «Айчи» В7А2 «Рюсей» (рис. с сайта wardrawings.be)
Серийное производство нового палубного бомбардировщика-торпедоносца В7А2 «Рюсей» (кодовое имя у союзников «Грейс») началось только в мае 1944 года и продолжалось до мая 1945 года, когда основные производственные мощности были разрушены сильным землетрясением. Всего было построено 105 серийных В7А2.
С двигателем «Хомаре-12» «Грейс» развивал максимальную скорость в горизонтальном полёте в 565 км в час (на высоте 6550 м). Дальность полёта с нагрузкой составляла 1800 км, а практический потолок — 11250 м.
Первые серийные В7А2 сохранили на задней оборонительной турели 7.92-мм пулемёты, но в последующем там устанавливались заявленные в требованиях 13-мм пулемёты.
Торпедоносец «Айчи» В7А2 «Рюсей» готовят к боевому вылету на береговом аэродроме, 1945 г. (Фото сайта scalemodels.ru)
Летом 1944 года, когда В7А2 «Рюсей» был принят на вооружение, в составе японского Императорского флота уже не было кораблей, на которых они могли быть размещены. «Тайхо» (наиболее мощный и совершенный по конструкции авианосец японского флота) погиб в первом же бою, торпедированный американской подводной лодкой в июне 1944 года у Марианских островов. В ноябре того же года во время перехода по морю к месту достройки был торпедирован и потоплен авианосец «Синано» (самый большой авианосец второй мировой войны, изначально заложенный как третий линкор типа «Ямато»).
Бомбардировщики-торпедоносцы В7А2 «Рюсей» перед боевым вылетом, 752 кокутай, 1945 г. (Фото сайта www.warbirdphotographs.com)
Все поступившие на вооружение В7А2 действовали с береговых аэродромов в районе города Йокосука в составе 752 кокутая и авиагруппы «Йокосука». Достоверной информации об эффективности и результатах их боевого использования в открытой печати отсутствуют.
В полёте торпедоносец «Айчи» В7А2 «Рюсей» (рис. с сайта goodfon.ru)
Обладающий превосходными скоростными характеристиками и высокой маневренностью В7А2 «Рюсей» был незаурядным самолётом в своем классе. Однако построенной малой серией и поступивший в боевые подразделения в последние месяцы войны «Рюсей» не смог раскрыть свой боевой потенциал и оказать существенного влияния на исход боевых действий.
Бомбардировщик-торпедоносец «Айчи» В7А2 «Рюсей» (рис. с сайта www.findmodelkit.com)
Из приведённой ниже сравнительной таблицы характеристик палубных торпедоносцев основных противоборствующих сторон на Тихоокеанском ТВД видно, что японским авиастроителям к концу второй мировой войны удалось создать самолёты не уступающие, а по некоторым показателям и превосходящие американские аналоги. Аналогичную картину мы могли видеть и в ряду палубных пикирующих бомбардировщиков.
Однако постоянно преследующие японских авиастроителей задержки с разработкой, доводкой и внедрением в серийное производство новых образцов палубных самолётов привели к тому, что они, имеющие превосходные характеристики, пришли в боевые подразделения морской авиации слишком поздно и не смогли повлиять на исход войны.
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Автор: Александр Брюханов
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