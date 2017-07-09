Американские СМИ: Трамп и Путин более получаса обсуждали проблему «вмешательства России»
Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе встречи в Гамбурге 40 минут обсуждали «вмешательство Москвы» в американские выборы, передает РИА Новости сообщение газеты New York Times.
Неназванный чиновник Белого дома, ссылаясь на госсекретаря Тиллерсона, рассказал газете, что «временами обстановка накалялась, а господин Путин громко требовал доказательств от президента, который сам неоднократно подвергал сомнению заявления разведки США о том, что Россия пыталась раскачать выборы в пользу Трампа».
Согласно информации, после дискуссии Трамп предложил перейти к другим вопросам, в частности, к обсуждению Сирии.
Напомним, лидеры США и РФ первую личную встречу в пятницу на «полях» саммита G20 в Гамбурге. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, «Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает».
Сам Владимир Путин заявил вчера, что президент США «принял к сведению и согласился» с его заявлениями о том, что Москва не вмешивалась в выборы.
Трамп беседу с российским коллегой пока не комментировал. Он ограничился лишь фразой о том, что она была «потрясающей».
Неназванный чиновник Белого дома, ссылаясь на госсекретаря Тиллерсона, рассказал газете, что «временами обстановка накалялась, а господин Путин громко требовал доказательств от президента, который сам неоднократно подвергал сомнению заявления разведки США о том, что Россия пыталась раскачать выборы в пользу Трампа».
Согласно информации, после дискуссии Трамп предложил перейти к другим вопросам, в частности, к обсуждению Сирии.
Напомним, лидеры США и РФ первую личную встречу в пятницу на «полях» саммита G20 в Гамбурге. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, «Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает».
Сам Владимир Путин заявил вчера, что президент США «принял к сведению и согласился» с его заявлениями о том, что Москва не вмешивалась в выборы.
Трамп беседу с российским коллегой пока не комментировал. Он ограничился лишь фразой о том, что она была «потрясающей».
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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