13:23 09 июля

Американские СМИ: Трамп и Путин более получаса обсуждали проблему «вмешательства России»

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе встречи в Гамбурге 40 минут обсуждали «вмешательство Москвы» в американские выборы, передает РИА Новости сообщение газеты New York Times.



Неназванный чиновник Белого дома, ссылаясь на госсекретаря Тиллерсона, рассказал газете, что «временами обстановка накалялась, а господин Путин громко требовал доказательств от президента, который сам неоднократно подвергал сомнению заявления разведки США о том, что Россия пыталась раскачать выборы в пользу Трампа».


Согласно информации, после дискуссии Трамп предложил перейти к другим вопросам, в частности, к обсуждению Сирии.

Напомним, лидеры США и РФ первую личную встречу в пятницу на «полях» саммита G20 в Гамбурге. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, «Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает».

Сам Владимир Путин заявил вчера, что президент США «принял к сведению и согласился» с его заявлениями о том, что Москва не вмешивалась в выборы.

Трамп беседу с российским коллегой пока не комментировал. Он ограничился лишь фразой о том, что она была «потрясающей».

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 47

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Dave36 Сегодня, 09:32
    А давай я тебе Героя России присвою? Хочешь? Или внеочередное звание полковника?!))
    Р.s Ещё никогда так не тянуло на Родину, как на саммите G20..
    Dave36
    1. Чёрный Сегодня, 09:35
      Очевидно, что западные СМИ преподносят всё так , как им выгодно, а не так как всё было на самом деле....Сейчас начнётся очередная истерия по поводу связей Трампа с Москвой, для того что бы невелировать какие-либо позитивные моменты от встречи, если они имели место быть....
      Чёрный
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:42
        Конечно Трамп наш! laughing
        Тебя
        Россия
        Америке
        Малость
        Подсунула!
        СРЦ П-15
        1. Zibelew Сегодня, 10:31
          Цитата: СРЦ П-15
          Конечно Трамп наш!

          На этом американские СМИ и делают рейтинги. Слишком эмоционально, но, по существу, беспокойство женщины из Сан-Франциско с промытыми СМИ мозгами понятно laughing

          Zibelew
          1. Tusv Сегодня, 12:56
            Цитата: Zibelew
            Слишком эмоционально, но, по существу,

            А по существу. Рукопожатие довольно интересное с точки зрения псевдонаучной психологии Трамп подчиняется Владимир Владимирычу, но другой рукой показывает размер своей мошонки bully
            Tusv
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:11
          Вова!!! Ты зачем меня выбрал!!? И так, пол часа было минимум bully wassat laughing
          Наблюдатель2014
        3. Tusv Сегодня, 12:39
          Цитата: СРЦ П-15
          Конечно Трамп наш!

          На самом деле мысль материальна. Сами изобретатели Паблик релейшин (В простонародии Пиар) нам подсовывают идею.Кто не нравится срау объявлять "Агентами Кремля", кто нам нужен - Ярыми Русофобами и спокойно управлять миром bully
          Tusv
      2. stalkerwalker Сегодня, 09:43
        ....Неназванный чиновник Белого дома, ссылаясь на госсекретаря Тиллерсона, рассказал газете, что «временами обстановка накалялась, а господин Путин громко требовал доказательств от президента, который сам неоднократно подвергал сомнению заявления разведки США о том, что Россия пыталась раскачать выборы в пользу Трампа»...

        А чего этот чиновник не сообщил причину домогательств Меланьи в кабинет переговоров? Может она покаяться хотела, или что-нибудь ВВП на ухо шепнуть?
        stalkerwalker
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:51
          Путин опять звезда всех этих сборищ ! Трамп полчаса пытал Путина , кто его выбрал президентом США, такой подляны он не ожидал.. ..! ВВП ,как Штирлиц молчал и улыбался сочувственно bully
          ОТДЕЛ
      3. oleg-gr Сегодня, 09:56
        Корреспондент газеты New York Times. присутствовал при разговоре? Так это, видимо, связной между ВВП и Трампом. Сотрудник СВР и нелегал. Иначе никак не объяснить такие подробности разговора.
        oleg-gr
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:43
          Цитата: oleg-gr
          Корреспондент газеты New York Times. присутствовал при разговоре? Так это, видимо, связной между ВВП и Трампом. Сотрудник СВР и нелегал. Иначе никак не объяснить такие подробности разговора.

          Наверно наши , что то скинули из прослушки...Трамп ушел озадаченный, это однозначно! Быть ему еще президентом США ! Из рыжего скоро в седого превратится ..(как обама..)))
          ОТДЕЛ
      4. Orionvit Сегодня, 11:01
        Цитата: Чёрный
        Очевидно, что западные СМИ преподносят всё так , как им выгодно, а не так как всё было на самом деле

        Естественно. Было бы странно, если бы было по другому. Порадовал в статье "источник информации".
        Неназванный чиновник Белого дома, ссылаясь на госсекретаря Тиллерсона, рассказал газете, что «временами обстановка накалялась, а господин Путин громко требовал доказательств от президента
        Orionvit
    2. Spartanez300 Сегодня, 10:49
      а господин Путин громко требовал доказательств от президента,

      Вот это уже гнусная ложь.
      Spartanez300
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:56
        Цитата: Spartanez300
        а господин Путин громко требовал доказательств от президента,

        Вот это уже гнусная ложь.

        Ну пусть так будет , главное цель достигнута..! wassat Трамп Президент США!
        ОТДЕЛ
  2. Горный стрелок Сегодня, 09:35
    Вмешательство и невмешательство России в выборы - это для Трампа вопрос жизни и смерти. Этот вопрос ставит под сомнение его легитимность, и все остальные вопросы могут подождать...
    Горный стрелок
    1. Владимирец Сегодня, 09:38
      Цитата: Горный стрелок
      Вмешательство и невмешательство России в выборы - это для Трампа вопрос жизни и смерти. Этот вопрос ставит под сомнение его легитимность, и все остальные вопросы могут подождать...

      Комичность данной ситуации в том, что Трамп (тот кто получил выгоду по мнению некоторых кругов в США) спрашивает об этом Путина (того, кто по мнению этих же кругов вмешивался в выборы), кто здесь и что хотел услышать? laughing ВВП ещё бы добавил: на пацана отвечаю.
      Владимирец
      1. ЛукичЪ Сегодня, 09:53
        Цитата: Владимирец
        спрашивает об этом Путина (того, кто по мнению этих же кругов вмешивался в выборы),

        да ещё и сам подвергает сомнению выводы разведки
        ЛукичЪ
      2. Morrrow Сегодня, 10:34
        Есть такое понятие : медвежья услуга. Трамп -американский патриот и для него кибератаки неприемлемы
        Morrrow
    2. weksha50 Сегодня, 10:30
      Цитата: Горный стрелок
      Вмешательство и невмешательство России в выборы - это для Трампа вопрос жизни и смерти. Этот вопрос ставит под сомнение его легитимность, и все остальные вопросы могут подождать...

      Вот знаете, вся эта лабуда по поводу вмешательства России в выборную гонку как-то похожа на обвинения в гибели малайзийского Боинга...
      Как беспочвенные обвинения в том, что Россия нарушила договор об РСМД и даже вооружила УЖЕ свои РСМД (читай - Искандеры) ядерными ГЧ...
      Режиссер всех этих дешевых постановок идет по одной накатанной колее: главное - обвинить Россию, замазать, и заставить отмываться...
      Интересно, а если бы Путин на вопрос Трампа ответил: Да, это благодаря мне ТЫ - президент США ???....
      На дурной вопрос - получил бы не менее дурной ответ.... И чтобы тогда Трамп делал ?
      weksha50
      1. Morrrow Сегодня, 10:38
        В АНБ хранятся все критические уязвимости в Windows и Cisco. Провели бы аналогичную кибератаку
        Morrrow
        1. stalkerwalker Сегодня, 10:50
          Да ничего за океаном не меняется....
          У них своя трактовка встречи лидеров
          Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американский глава Дональд Трамп не принял объяснений своего российского коллеги Владимира Путина относительно якобы имевшего место «вмешательства РФ» в выборы в США в 2016 году, передает РИА Новости. «Трамп хотел, чтобы он посмотрел ему в глаза, хотел дать ему понять, что мы знаем, что вы вмешивались в наши выборы. Да, мы знаем, что вы это сделали, и прекратите это», — сказала Хейли.
          Постпред также напомнила, что вопрос о вмешательстве был первым, с которого начал Трамп.
          Она отметила, что отрицание таких обвинений со стороны Путина было «попыткой спасти лицо».

          АиФ, сегодня.
          stalkerwalker
  3. Dave36 Сегодня, 09:37
    Мы однозначно помогли Трампа, все закулисная возня и все говорящие головы говорили, что ТрампНаш..
    Dave36
    1. Чёрный Сегодня, 09:44
      Цитата: Dave36
      Мы однозначно помогли Трампа, все закулисная возня и все говорящие головы говорили, что ТрампНаш..

      Никто такого не говорил....Да , считалось что это более предпочтительная фигура нежели клинтонша, но не более того.....а , что касается ВВП и Лаврова, т.е людей занимающихся внешне политикой, то они вообще заявляли , что выборы в США их внутреннее дело и работать будут с любым....ТРАМПНАШ - это исключительно к ЛДПР.
      Чёрный
  4. Б.Т.В. Сегодня, 09:44
    " Не названный источник, ссылаясь на..."
    Или в ближайшем окружении " течёт", или это- провокация.
    Б.Т.В.
    1. ЛукичЪ Сегодня, 09:55
      Цитата: Б.Т.В.
      Или в ближайшем окружении " течёт", или это- провокация.

      скорее первое. там чиновники на подкорме сми. да как и везде
      ЛукичЪ
      1. stalkerwalker Сегодня, 10:04
        Цитата: ЛукичЪ
        скорее первое. там чиновники на подкорме сми. да как и везде

        "Эхо мацы" открыло филиал "Эхо фашингтона"? belay
        stalkerwalker
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:08
          Цитата: stalkerwalker

          "Эхо мацы" открыло филиал "Эхо фашингтона"? belay

          А почему нет ? Вполне допустимо . yes
          bouncyhunter
  5. mikh-korsakov Сегодня, 09:52
    Старый дед после польского подхалимства, когда дед чувствовал себя как Остап Бендер в Васюках, ощутил хватку старого борца дзюдо. Если серьезно, они в чем-то похожи, я думаю в том, что в обоих нету этой прокисшей толерантности. когда араб - бездельник, живущий на пособия приравнивается к честному труженику, а баловень педераст - к отцу семейства все здоровье отдавшему чтобы поднять детей. Плохо то, что когда дед приедет в Америку, мало ему не покажется, и опять начнет он гундосить о российской угрозе. Новые санкции нам определенно светят, почему бы в ответ на них не попытаться заключить союзы с Китаем и Ираном, понимаю - союзнички еще те, но других у нас нет, не от Лукашенко же принимать плевки за то, что он иногда говорит о том, что он наш союзник(иногда же говорит, что нет)(.
    mikh-korsakov
  6. Владимир 38 Сегодня, 09:54
    Да, Трампу больше обсуждать нечего, могли бы с тем же успехом, еще пол дня поговорить о том, как сша вмешиваются в выборы всех стран, которые есть на планете. Или Трампу это не интересно? Он тоже за исключительность? Хотя осуждал своего предшественника в этом вопросе. В общем Путину пришлось опять, доказывать всякую ерунду, вместо обсуждения серьезных вопросов.
    Владимир 38
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:56
    Неназванный чиновник Белого дома, ссылаясь на г...

    По русски - одна баба сказала, вторая не так поняла. Даже скучно от американских СМИ - все пластинки про Россию заезжены.
    rotmistr60
  8. ОТДЕЛ Сегодня, 09:58
    Что то вспомнил Горбача и ЕБН....Как стыдно было за страну мужики(кто помнит..) Как они унижались и нас с вами унижали ..Слава Богу это все в прошлом (но помнить нужно..)!
    ОТДЕЛ
    1. weksha50 Сегодня, 10:36
      Цитата: ОТДЕЛ
      Что то вспомнил Горбача и ЕБН....Как стыдно было за страну мужики(кто помнит..) Как они унижались и нас с вами унижали ..Слава Богу это все в прошлом (но помнить нужно..)!


      Виталь, не выбивай слезу воспоминаниями...
      А помнить нужно, чтобы в следующем году такая же жаба (как ЕБН и Горбатый) на трон не запрыгнула...
      weksha50
    2. Deadушка Сегодня, 10:38
      На последних выборах ЕБН много народа поживилось, денег вбухали немеряно.
      Было похоже на "пир во время чумы".
      Главное, многие не брезговали... что "правдорубы", что борцы "за справедливость". Но потом об этом молчали.
      Deadушка
    3. Morrrow Сегодня, 10:45
      Путин унижается перед таджиками, киргизами, белорусами, украинцами, казахами
      Morrrow
      1. vovanpain Сегодня, 11:01
        Цитата: Morrrow
        Путин унижается перед таджиками, киргизами, белорусами, украинцами, казахами

        Ну ка милейший расскажите как Путин унижается перед ними? belay То что в дыню сразу не бьет,это унижение?Или пальцы в веер не растопыривает,это унижение?То что переговоры со всеми ведет,умея слышать и уважать мнение другой стороны это унижение?То что он отстаивает российские интересы.а не американские это унижение?Да уж,дальше цензура., belay
        vovanpain
        1. Deadушка Сегодня, 12:53
          Цитата: vovanpain
          Ну ка милейший расскажите

          Для него сформулировать такой сложный ответ(со множеством понятий) будет проблематично.
          У либерально настроенных зрение(видение обстановки) обычно узконаправленное.
          Deadушка
  9. APASUS Сегодня, 10:30
    Все это слухи и домыслы.Все прекрасно осведомлены как действуют американцы имея весомые доказательства,нас бы уже отключили от все что можно,заблокировали счета по всему миру,наложили бы такие санкции что не продохнуть было бы,а пока только волна в СМИ,да попытка конгрессменов типа Маккейна требовать денег для Пентагона.
    APASUS
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:34
    Путин сказал просто -"или докажи, или ломаю ногу "! lol Трамп подумал, и решил что на двух целых ногах веселее! lol
    Изгоняющий либероидов
  11. Deadушка Сегодня, 10:40
    Может Трамп как Штирлиц, "боец невидимого фронта"? laughing
    Deadушка
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:49
      Deadушка Сегодня, 10:40 Новый
      Может Трамп как Штирлиц, "боец невидимого фронта"? laughing

      ... только званием пониже bully
      a.s.zzz888
    2. Paranoid50 Сегодня, 10:58
      Цитата: Deadушка
      "боец невидимого фронта"?

      Эх,не новость.... Не удивлюсь,если появятся сообщения о том,что в Гамбурге проходил чуть ли не съезд резидентуры ФСБ. laughing Ну,да, кто-то даже спалился: Меркель,прощаясь с Путиным(видимо,от волнения), заговорила по-русски... laughing
      Paranoid50
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:06
        Paranoid50
        Меркель,прощаясь с Путиным(видимо,от волнения), заговорила по-русски... laughing

        ...хорошо что наш Гимн не начала петь под стойкой "смирно!" и отданием чести... bully
        a.s.zzz888
        1. Paranoid50 Сегодня, 11:21
          Цитата: a.s.zzz888
          и отданием чести...

          Да,за последнее время Кэт сильно сдала,возможен провал... А столько ещё необходимо сделать! yes
          Paranoid50
          1. Deadушка Сегодня, 12:49
            Ну его персональная "Кэт" еще "в соку" и при правильном уходе(и за радиостанцией тоже) прослужит долго winked
            Deadушка
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 10:48
    «временами обстановка накалялась, а господин Путин громко требовал доказательств от президента,

    ... ага, потом на татами в партер, потом хоккейной клюшкой угрожал laughing
    a.s.zzz888
  13. нивасандер Сегодня, 11:05
    Путин так и сказал Трампу "...будешь своевольничать -не видать тебе дачки в Сызране , и доску почета с твоей школы в Тобольске сыму"
    нивасандер
  14. rotmistr60 Сегодня, 11:44
    В тему
    Газета Washington Post обвинила «российских правительственных хакеров» в последних кибератаках, которым подверглись системы американской АЭС и других энергетических компаний США. ("Взгляд")
    Нужно же как-то смазать встречу, вот вам пожалуйста новый фейк.
    rotmistr60
Картина дня