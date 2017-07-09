Госдума ответит на решение Варшавы о сносе советских памятников
В Госдуме готовится постановление, которое станет ответом на решение польского сейма внести в закон запрете пропаганды коммунизма поправки, которые позволят демонтировать в стране советские памятники, передает РИА Новости сообщение замглавы думского комитета по международным делам Алексея Чепы.
Напомним, нижняя палата парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного режима в названиях зданий и объектов. Изменения предусматривают снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную деятельность, документ коснется около 230 памятников Красной армии. Закон может вступить в силу, если его подпишет президент республики.
Он добавил также, что законодатели «обращались к европейским парламентариям».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что депутаты готовят постановление в связи с голосованием сейма Польши за закон о сносе советских памятников и ведут переговоры с представителями парламентов других стран по этой теме.
Напомним, нижняя палата парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного режима в названиях зданий и объектов. Изменения предусматривают снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную деятельность, документ коснется около 230 памятников Красной армии. Закон может вступить в силу, если его подпишет президент республики.
Проект уже в основном подготовлен… (постановление) на следующей неделе будет рассмотрено,сказал Чепа.
Он добавил также, что законодатели «обращались к европейским парламентариям».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что депутаты готовят постановление в связи с голосованием сейма Польши за закон о сносе советских памятников и ведут переговоры с представителями парламентов других стран по этой теме.
Использованы фотографии: www.tvc.ru/Андрей Гуцков
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