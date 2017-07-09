13:23 09 июля

Госдума ответит на решение Варшавы о сносе советских памятников

В Госдуме готовится постановление, которое станет ответом на решение польского сейма внести в закон запрете пропаганды коммунизма поправки, которые позволят демонтировать в стране советские памятники, передает РИА Новости сообщение замглавы думского комитета по международным делам Алексея Чепы.



Напомним, нижняя палата парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного режима в названиях зданий и объектов. Изменения предусматривают снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную деятельность, документ коснется около 230 памятников Красной армии. Закон может вступить в силу, если его подпишет президент республики.


Проект уже в основном подготовлен… (постановление) на следующей неделе будет рассмотрено,
сказал Чепа.

Он добавил также, что законодатели «обращались к европейским парламентариям».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что депутаты готовят постановление в связи с голосованием сейма Польши за закон о сносе советских памятников и ведут переговоры с представителями парламентов других стран по этой теме.

Использованы фотографии: www.tvc.ru/Андрей Гуцков
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Комментарии 62

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  1. oleg-gr Сегодня, 09:59
    И что даст это постановление? Памятники вывезут в РФ или что? Градус русофобии в Гейропе зашкаливает. На америкосов равняются.
    oleg-gr
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:02
      Цитата: oleg-gr
      И что даст это постановление? Памятники вывезут в РФ или что?

      Ничего...! Просто жаль Польшу в будущем...
      ОТДЕЛ
      1. Чёрный Сегодня, 10:05
        К сожалению , если захотят снести - снесут. И ничего мы с этим не поделаем.
        Чёрный
        1. Zibelew Сегодня, 10:08
          Сначала снесут памятники, а потом кладбища.
          Депутаты Госдумы могут сколько угодно плеваться желчью. Их показушное раздражение – сугубо «для внутреннего пользования». Коллективный Жириновский, колко подначивающий Якуба Корейбу или Томаша Мацейчука в прямом эфире у Владимира Соловьёва, эффективно убаюкивает негодующих соотечественников, но не предлагает адекватных и эффективных решений. Нам плюнули в лицо, а мы в ответ показали обидчикам кукиш – вот и вся наша реакция. Депутат Яровая мечет громы и молнии в адрес Варшавы, а министр Лавров, как обычно, выражает озабоченность. Поляки от страха дрожат! Тут бы впору правительству обнародовать некий план – как принудить Варшаву прилично себя вести, – да только правительство наше мягче субстанции, из которой небрезгливые пацифисты лепят свои липкие пули. Ждать от Медведева жёстких реакций – наивно. В общем, Россия, как герой «Москвы – Петушков», налакавшийся «сучьего потроха»: «можно подойти и с полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет».


          Источник: https://versia.ru/kak-rossiya-otvetit-na-snos-pam
          yatnikov-sovetskim-soldatam-v-polshe
          Zibelew
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:13
            В Европе идёт элементарное принижение роли России в победе над фашизмом. Решение демонтажа памятников российским воинам в Польше - из этой среды. Идёт простое переписывание истории, и роли России, как победителя в этой войне, здесь не место. К сожалению, это так и мы с этим пока ничего поделать не можем. Похоже придётся ждать новой мировой войны, чтобы освежить их память и доказать противоположное. Правильно сказал маршал Жуков: "Европа никогда не простит нам их освобождение!"
            СРЦ П-15
            1. хрыч Сегодня, 10:27
              Цитата: СРЦ П-15
              К сожалению, это так и мы с этим пока ничего поделать не можем.

              Делов то, подогнать бульдозеры к Катыньскому мемориалу. Живо их пыл поубавится. Расстрелять пшековских военных преступников воли же хватило...
              хрыч
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:46
                Цитата: хрыч
                Делов то, подогнать бульдозеры к Катыньскому мемориалу. Живо их пыл поубавится.

                От этого русофобия в Европе не уменьшится, да и не поступим мы таким образом. Не в российских привычках изгаляться на костях погибших.
                СРЦ П-15
                1. alexmach Сегодня, 11:10
                  Такое ощущение, что и не увеличится.
                  alexmach
                2. Shurik70 Сегодня, 11:12
                  Цитата: хрыч

                  Делов то, подогнать бульдозеры к Катыньскому мемориалу. Живо их пыл поубавится.

                  В том и отличие русских от гейропейцев, что мы остаемся людьми, и не глумимся над могилами даже врагов. Катынь будет стоять, пока сами поляки не захотят его перенести. Пусть поляки туда ездят, и нормальные, и русофобы. Мы не будем их оскорблять.
                  В Севастополе даже английское кладбище сохраняют. А англичане вообщё всегда были фашистами, лагеря смерти - это их изобретение. И идея "бремени белого человека" тоже их авторства. Гитлер был лишь их учеником.
                  Но мы - люди. И надеюсь, останемся ими.
                  Shurik70
                3. хрыч Сегодня, 11:15
                  Цитата: СРЦ П-15
                  От этого русофобия в Европе не уменьшится

                  Но и не увеличится
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Не в российских привычках изгаляться на костях погибших.

                  Мы эти кости туда положили, мы можем их и выбросить. Это наша слабость корчить благородство. Один чёрт в конце концов это придется сделать, но позже. Да еще и поляков туда добавить. Кстати бульдозер может только постоять, чтоб они свои отогнали. С ядерными ракетами прокатывало wassat
                  хрыч
                  1. Леков Л Сегодня, 11:33
                    Мы эти кости туда положили, мы можем их и выбросить.

                    Зачем европейским скотам уподобляться. Покойникам - покой..
                    Да еще и поляков туда добавить.

                    А вот с этим спорить невозможно.
                    Поддерживаю. yes
                    С уважением,
                    Леков Л
                4. Татьяна Сегодня, 11:27
                  СРЦ П-15
                  Цитата: хрыч Делов то, подогнать бульдозеры к Катыньскому мемориалу. Живо их пыл поубавится.
                  От этого русофобия в Европе не уменьшится, да и не поступим мы таким образом

                  Мифическое фальцифицированное немцами и поляками Катынское дело России давно пора закрыть!
                  Катынский мемориал в Медном раскопать и эксгумировать останки советских солдат и офицеров, которые там действительно без вести захоронены, и достойно их похоронить!
                  Польский мемориал в Медном ликвидировать и установить там мемориал погибшим и захороненным там Советским воинам-победителям!.

                  Мифы Медного . Опубликовано: 25 июл. 2015 г.
                  Татьяна
                  1. Татьяна Сегодня, 11:40
                    Катынское дело - это ложь Геббельса и Запада, ставшая историей. У этой провокации - со стороны тех же поляков и прочих захватчиков глобалистского толка - предполагается, что для России - т.е. для Русского народа и др. народов России - должно быть колониальное будущее и геополитическое исчезновение.

                    Кто расстрелял поляков под Смоленском? (Выступление Виктора Илюхина по Катыни). Опубликовано: 31 мая 2014 г.
                    Татьяна
            2. stalkerwalker Сегодня, 10:29
              Цитата: СРЦ П-15
              В Европе идёт элементарное принижение роли России в победе над фашизмом. Решение демонтажа памятников российским воинам в Польше - из этой среды. Идёт простое переписывание истории, и роли России, как победителя в этой войне, здесь не место

              Памятник - от слова "память", что б помнили.....
              В Польше и в бывших землях восточной Германии пока помнят, при встрече культурно интересуются, благодарят и прощаются по-русски. (Приходится напрягать свой "дворовый немецкий", что бы ответить laughing ).
              Но это поколение уходит.... В Поляндии открыто выражать симпатию России уже небезопасно - можно нарваться на неадекватную реакцию необандеровцев, коих там как грязи (но поляки терпят - правительство пригласило, что делать fellow ).
              stalkerwalker
              1. Orionvit Сегодня, 11:17
                Цитата: stalkerwalker
                Памятник - от слова "память", что б помнили..

                Помнить желают только хорошее, поэтому памятники ставят в честь великих побед и подвигов. Правда иногда, ставят мемориалы (не памятники), по поводу различных злодеяний и преступлений, что бы потомки помнили. Но в том то и дело, что когда Советские Воины освобождали польшу, это был подвиг, сейчас же в польше, это трактуется как "советская оккупация". Возникает вопрос, а Гитлер тогда для поляков кем был? Наверное освободителем. fool В общем поляки, на волне русофобии и своих "амбиций", со здравым смыслом уже совсем не дружат. Теперь ясно только одно, что и поляки и прибалты, и свидомые украинцы, и прочая "свободолюбивая мелюзга", от Русских уже сострадания не увидят.
                Р.С. А с вопросом по Хатыни, уже давно пора разобраться и поставить жирную точку.
                Orionvit
                1. stalkerwalker Сегодня, 11:24
                  Цитата: Orionvit
                  Р.С. А с вопросом по Хатыни, уже давно пора разобраться и поставить жирную точку.

                  Есть повод повыкручивать руки, поставив условие, чтобы на месте захоронения погибших поляков было указано, что пали от рук немецких оккупантов. В случае отказа превратить мемориал в обыкновенное захоронение. Но сносить нельзя, как это предлагают некоторые беспредельщики.
                  stalkerwalker
        2. bouncyhunter Сегодня, 10:11
          Страна , которая отказывается от своего прошлого - не имеет будущего . Это не только панов касается . soldier
          bouncyhunter
          1. Orionvit Сегодня, 11:33
            Так польша отказывается от своего прошлого выборочно, только в некоторых, так сказать "неприятных" для них моментах. Некоторые новоявленные "демократии" (вы их знаете), мало того, что прошлого у них почти не было, так умудрились отказаться и от совместной истории. Вместо этого, понаписали фентези, под видом "исторических трудов".
            Orionvit
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
              Ваша правда , таких примеров уйма даже среди бывших республик СССР .
              bouncyhunter
      2. mikh-korsakov Сегодня, 10:08
        А что такое ожидает Польшу в будущем? Пока они вполне себе цветущая страна, нам бы так развиваться, как поляки.
        mikh-korsakov
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:25
          Цитата: mikh-korsakov
          А что такое ожидает Польшу в будущем? Пока они вполне себе цветущая страна, нам бы так развиваться, как поляки.

          Хе хе ...Они забыли как их в печах сжигали и в качестве удобрений использовали..Польша практически орошена была кровью наших солдат, мы не бомбили их города пытаясь спасти за счет смертей наших воинов..! Следующий раз этого уже не будет однозначно...Во времена царской империи с поляками не церемонились и даже язык их запрещен был..Вот она вся благодарность! Потом пусть не обижаются..
          ОТДЕЛ
          1. mikh-korsakov Сегодня, 10:59
            Являясь членом НАТО, Польша может позволить себе любую наглость по отношению к России. Но сейчас на Польшу никто не собирается нападать. Напротив, президент Трамп Польшу как бы назначил смотрящим в бывшем социалистическом лагере. Так что на текущем отрезке истории эти нелюди почувствовали свою безопасность, а Дума тут щечки надувает, заявления принимает, да хоть сто заявлений. а памятники снесут.
            mikh-korsakov
        2. Orionvit Сегодня, 11:23
          Цитата: mikh-korsakov
          Пока они вполне себе цветущая страна, нам бы так развиваться, как поляки.

          Мне вас искренне жаль, если польша для вас, это "образец экономического развития". Где это польша развивается, и в каком направлении? Сидит себе на шее у Евросоюза, и подкармливают её только как главный аванпост русофобии на востоке против России.
          Orionvit
          1. mikh-korsakov Сегодня, 13:04
            В Польше, в отличие от нас, рост ВВП не прекращался уже 20 лет. Да, их подкармливают, но подкормка идет им в прок. Да, подкармливают, именно, потому что это аванпост русофобии, если б не аванпост. так и не подкармливали бы. Вот Белоруссии жалко, что ее не подкармливают, поэтому она и юлит и антироссийскую резолюцию по Крыму поддержала. Маленьких надо подкармливать, чтобы они к другому хозяину не убежали, такова циничная правда. Пока Польшу СССР подкармливал, так они были союзниками, а как перестали так...
            mikh-korsakov
      3. shura7782 Сегодня, 10:19
        А почему жаль? Что она теряет? Чем мы можем ответить? Своим неудовольствием.
        shura7782
      4. vovanpain Сегодня, 11:18
        По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную деятельность, документ коснется около 230 памятников Красной армии

        Неблагодарные,лживые лизоблюды с гонором. negative
        vovanpain
    2. Владимир 38 Сегодня, 10:08
      Цитата: oleg-gr
      И что даст это постановление? Памятники вывезут в РФ или что? Градус русофобии в Гейропе зашкаливает. На америкосов равняются.

      Ничего не даст, наша госдума занимается только тем, что ничего не дает ни каких положительных результатов. В основном галлюцинирует ..
      Владимир 38
      1. виктор н Сегодня, 10:19
        А Какие ответные меры возможны? Уподобляться нельзя ни в коем случае! Кроме как выразить презрение к извращенцам и моральным уродам....
        виктор н
        1. mikh-korsakov Сегодня, 11:03
          Но им наплевать на наше презрение! Только материальные вопросы их интересуют. Вот когда польские яблоки запретили, тогда поскулили, но потом нашли другие рынки и канал из ствовало. Так что уж лучше бы Дума промолчала, чем заявления делать, чтобы они на них плевали.белорусских садов. так что и это в итоге не подей
          mikh-korsakov
    3. Spartanez300 Сегодня, 10:11
      Сволочи неблагодарные , сколько наших солдат погибло что бы освободить их от фашистов которые их уничтожали .
      В сражениях с немцами на территории Польши погибли свыше 600 000 советских солдат.
      Spartanez300
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:36
        Цитата: Spartanez300
        Сволочи неблагодарные , сколько наших солдат погибло что бы освободить их от фашистов которые их уничтожали .
        В сражениях с немцами на территории Польши погибли свыше 600 000 советских солдат.

        Именно так ...А могли бы все уничтожать артиллерией и продвигаться к Берлину(имели полное право моральное..)))! Эх русские , все же мы другие какие то в мире..Сейчас опять тоже самое! soldier За это нас и не навидят! Просто понять не могут зачем нам это все..?
        ОТДЕЛ
    4. сибиралт Сегодня, 11:32
      Как - то Госудуме не ответки кидать, а с польским сеймом раньше нужно было мосты наводить.
      сибиралт
    5. To be or not to be Сегодня, 12:49
      Давно пора всех вывести в Россию и сделать ПАНТИОН СЛАВЫ за победу в Великой Отечественной войне с мемориальным кладбищем воинов,погибших за освобождение Европы и уничтожение фашизма и национал -социализма.(Как Пискарёвское кладбище) .А в каждой европейской стране оставить памятник воину-освободителю.
      To be or not to be
  2. mikh-korsakov Сегодня, 10:06
    Все в будущем времени, типа, не оставит без внимания, ответит... А на деле одни разговоры. К тому же наша Госдума -это бесправный и малоуважаемый орган, пусть они в Думе хоть о.босрутся, а памятники все -таки снесут.
    mikh-korsakov
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:02
      Цитата: mikh-korsakov
      Все в будущем времени, типа, не оставит без внимания, ответит... А на деле одни разговоры. К тому же наша Госдума -это бесправный и малоуважаемый орган, пусть они в Думе хоть о.босрутся, а памятники все -таки снесут.

      Памятники , ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ! Главное память в душах наших...

      Потом разберемся...Обязательно!
      ОТДЕЛ
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:09
    Госдума ответит на решение Варшавы о сносе советских памятников
    Памятник ,погибшей от пьяни польской берёзке нужно поставить!!
    Наблюдатель2014
    1. Владимирец Сегодня, 10:19
      Цитата: Наблюдатель2014
      ,погибшей от пьяни польской берёзке нужно поставить!!

      Польская пьянь или польская березка?
      Владимирец
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:20
        Запятую забыл поставить! hi
        Казнить нельзя помиловать
        feel А, за нашу берёзку ляхи ещё ответят! am angry
        Наблюдатель2014
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:28
      Цитата: Наблюдатель2014
      Госдума ответит на решение Варшавы о сносе советских памятников
      Памятник ,погибшей от пьяни польской берёзке нужно поставить!!

      И надпись "Так будет со всеми, кто Россию хаят!" Нас Бог охраняет и наказывает тех кто с ним не согласен... hi
      ОТДЕЛ
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:30
        ОТДЕЛ hi
        И надпись "Так будет со всеми, кто Россию хаят!"
        И надпись под памятником погибшей берёзке. "Убейся вражина" feel По моему креативней?
        Наблюдатель2014
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:11
    постановление, которое станет ответом...

    И...? Каким ответом, как конкретно Россия отреагирует? Постановлением или чем-то другим? Задрала уже бюрократия, даже ответить конкретно, по человечески не могут. Одни дежурные фразы.
    rotmistr60
  5. максим1987 Сегодня, 10:12
    надо Кучинский полигон переместить на место падения польского Ту-154
    максим1987
  6. Керенский Сегодня, 10:13
    С памятниками воюют.... Не от большого ума. А вот как реально на это отвечать (без того, чтоб самим дураками не прослыть), даже и не представляю.....
    Керенский
  7. APASUS Сегодня, 10:24
    Не хочется уподобляться "евро варварам" ,но вполне можно предупредить Польшу ,что в случае сноса наших памятников они просто могут забыть про памятники полякам под Смоленском .А учитывая что для них это место почти мистическое,то может подействует.На другом языке похоже говорить с ними не получиться
    APASUS
  8. Egorovich Сегодня, 10:24
    Все польские памятники,находящиеся в России нужно перенести в то место,где Иван Сусанин шляхтичей "похоронил".Вот это и будет самым действенным при переговорах с пшеками.
    Egorovich
  9. Ирек Сегодня, 10:27
    Это подляки наши памятники сносят. Поляки вот они... Ф
    Ирек
    1. Orionvit Сегодня, 12:13
      Вы ошиблись, это не поляки. это польские артисты. Если вы смотрели данный фильм (в детстве мы его все смотрели), а так же остальные польские фильмы про войну, то давно должны были понять, что войну с Германией, выиграла польша. А Советский Союз, ей только помогал. Вот видение истории второй мировой войны, с точки зрения поляков.
      Orionvit
  10. 1536 Сегодня, 10:37
    В Польше сбросили маски. Выяснилось, на чьей стороне во второй мировой войне были поляки, но ловко прятали свои убеждения и стремления. Сегодня они не хотят повторять ошибок прошлых своих правительств. Ведь, если бы в конце 30-х - начале 40-х годов XX века на законодательном уровне поляки разрешили немецким воинским частям разместиться на своей территории, ни о какой бы провокации 1939-го года, послужившей началом войны, и немецкой оккупации, даже бы и речи не было бы, просто бы еще одна страна примкнула бы к фашистской Германии. Тогда не успели стать частью "арийского мира". Сегодня ситуация другая. Поляки официально разместили у себя войска НАТО, сами приготовили плацдарм для нападения на Россию. Нам бы тоже пора понять поляков. А не плодить пустые постановления.
    1536
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:39
    Решение должно быть реалестичным и эффективным, а не популисткой выходкой. Отзыв посла-это само собой разумеющееся. Как и настоящее эмбарго всего что поляки производят -выращивают.
    Изгоняющий либероидов
    1. mikh-korsakov Сегодня, 11:08
      Отзыв посла будет означать крах российской разведки в Польше, ведь, известно, что не посол. а какой-то неприметный советник атташе, это агент ГРУ под прикрытием. Все-таки они там работают, хотя и без успехов, потому что там рулит ЦРУ, но сдавать им все, зачем это?
      mikh-korsakov
  12. Толик_74 Сегодня, 10:39
    Еще одна страна встала на четвереньки перед матрасниками, разумеется задом к амерам и передом к России
    Толик_74
  13. Spartanez300 Сегодня, 10:44
    Благодарные жители Европы , так было .

    Неблагодарные сволочи , так сейчас .
    Spartanez300
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 10:50
    ...долго запрягаем, долго...
    a.s.zzz888
  15. Ilja2016 Сегодня, 11:18
    Это постановление - туалетная бумага. Разорвать все отношения с Польшей. Польского посла пинком под зад.
    Ilja2016
  16. Ilja2016 Сегодня, 11:19
    Цитата: mikh-korsakov
    Отзыв посла будет означать крах российской разведки в Польше, ведь, известно, что не посол. а какой-то неприметный советник атташе, это агент ГРУ под прикрытием. Все-таки они там работают, хотя и без успехов, потому что там рулит ЦРУ, но сдавать им все, зачем это?

    А нелегальная разведка для чего? А?
    Ilja2016
  17. Ilja2016 Сегодня, 11:21
    Цитата: Egorovich
    Все польские памятники,находящиеся в России нужно перенести в то место,где Иван Сусанин шляхтичей "похоронил".Вот это и будет самым действенным при переговорах с пшеками.

    Не надо уподобляться этим сволочам
    Ilja2016
    1. Egorovich Сегодня, 12:05
      Я не сказал,что нужно сносить.Нужно просто перенести на новое место.
      Egorovich
  18. Delink Сегодня, 11:24
    Подобляться пшекам не стоит. Можно лишь озвучить о строительстве на месте кладбища парка развлечений. Как один из вариантов.
    Delink
    1. сибиралт Сегодня, 11:35
      Да у нас и так на месте бывших фабрик и заводов сплошь торговые центры да парки развлечений. А кто работать то будет? belay
      сибиралт
      1. Delink Сегодня, 11:36
        Так главное озвучить, они об этом не знают)))). Для них память как и для нас важна, а тут такое озвучат. Визга будет выше крыши.
        Delink
  19. maratenok Сегодня, 12:31
    Цитата: Леков Л
    Мы эти кости туда положили, мы можем их и выбросить.

    Зачем европейским скотам уподобляться. Покойникам - покой..
    Да еще и поляков туда добавить.

    А вот с этим спорить невозможно.
    Поддерживаю. yes
    С уважением,

    с волками жить по волчье выть, они поймут только той же монетой
    maratenok
  20. valerei Сегодня, 13:06
    Цитата: 1536
    В Польше сбросили маски. Выяснилось, на чьей стороне во второй мировой войне были поляки, но ловко прятали свои убеждения и стремления. Сегодня они не хотят повторять ошибок прошлых своих правительств. Ведь, если бы в конце 30-х - начале 40-х годов XX века на законодательном уровне поляки разрешили немецким воинским частям разместиться на своей территории, ни о какой бы провокации 1939-го года, послужившей началом войны, и немецкой оккупации, даже бы и речи не было бы, просто бы еще одна страна примкнула бы к фашистской Германии. Тогда не успели стать частью "арийского мира". Сегодня ситуация другая. Поляки официально разместили у себя войска НАТО, сами приготовили плацдарм для нападения на Россию. Нам бы тоже пора понять поляков. А не плодить пустые постановления.

    Ненависть поляков к России идёт ещё со времён Российской империи. Польша сама всегда стремилась стать империей, урывая куски территорий от соседей, например, по результатам Первой мировой урвали от Германии, в 40 году урвали от Чехословакии и надеялись урвать от СССР в союзе с Гитлером. Но Гитлер не захотел делиться с поляками и сам стал их делить с СССР и разделил. Польша всегда была хищником в Европе, старается быть им и сейчас. Однако зубов у неё нет, вот Польша и начала просто гадить России и гадит чем может. России надо давно прекратить разговоры об освобождении Польши, т.к. путь на Берлин всё равно лежал через неё, так же как и через Чехословакию и Венгрию. Все европейские государства легли под Гитлера или стали его союзниками. Польше просто не повезло с союзничеством с Гитлером и она была вынуждена лечь под него, как потом легла под СССР. Но Германии Польша всё простила, а СССР ничего не простила, хотя Гитлер обращался с Польшей хуже, чем с собакой. Почему? Любое предательство подразумевает этот вопрос. Казалось бы: только из-за благодарности за один спасённый Краков Польша должна была бы, хотя бы, быть нейтральной к России, но... Польша начала воевать с мёртвыми советскими солдатами, т.к. ничем иным она уже не может "подмахнуть" новым её хозяевам, под которых она легла так же, как в своё время под Гитлера. Прикрывшись НАТОвским "зонтиком"Польша обнаглела, но международные отношения - это не драка в подворотне и слон не старается раздавить моську, поэтому нам воевать с мёртвыми - это потерять лицо. Но ударить по польскому карману - это надо хорошо продумать. Мне кажется, что у России есть чем наказать Польшу. А что насчёт отзыва посла, так это не поможет нашим солдатам. Ну, отозвали, ну и что? Памятники всё равно снесут, а посла, когда-никогда, а всё равно придётся возвращать в Варшаву, а это и будет называться: "утёрлись".
    valerei
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