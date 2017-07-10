Гладко было на саммите…

Центральным событием G-20 в Гамбурге стала всё-таки встреча Путина и Трампа, американский президент назвал её «потрясающей». Путин был сдержаннее, но тоже высоко оценил Трампа: «Он совсем не такой, каким мы видим его в телевизоре». Это подтверждается простым фактом: вместо запланированных 30 минут президенты разговаривали 136.По итогам встречи Трамп отказал прессе в пресс-конференции, а вот российский президент встретился с журналистами. Что же нашёл возможным сказать миру Путин?..По Сирии в целом позиции американцев «вроде не поменялись, но они стали более прагматичными. В Сирии прекращены активные боевые действия. В южной зоне деэскалации договорились о режиме прекращения огня с 9 июля — это прорыв». Но… пока прорыв только риторический, он должен быть ещё подтверждён в Сирии.По Украине стороны договорились о создании дипломатического канала, чтобы «использовать его возможности для продвижения Минских договорённостей». Но…спецпредставителем США по Украине уже назначен Курт Волкнер, лоббист украинских интересов в США.Путин сказал также, что есть разногласия с киевским руководством, «у которого остался один товар: русофобия и политика разделения Украины и России. Но это пройдёт». Это значит, что по Украине президенты не договорились ни о чём. Путин, пожалуй, впервые выступил со столь жёсткой оценкой бандеровского режима, что может иметь серьёзные последствия: ждать от Трампа больше нечего.Стоит отметить, что Путин высказал только своё мнение о встрече, нигде не ссылаясь на Трампа.Вообще, главное выступление Трампа было не в Гамбурге, а в Варшаве, где он говорил очень антироссийски, обвинил Москву в «дестабилизации» Украины и в поддержке враждебных режимов на Ближнем Востоке. Правда, Трамп не назвал Россию агрессором, но ведь предстояла встреча с Путиным на G-20.Да, в Гамбурге всё прошло гладко, президенты встретились, и это хорошо, и это всё, что можно сказать. Ничего существенного достигнуто не было, что и предсказывали практически все обозреватели до саммита.Что могло, но не произошло во время саммита. Не было провокации в Сирии, которую ожидали. И на Украине тоже не было. Не была возвращена дипсобственность России в США, на что мы надеялись, и теперь России придётся отвечать зеркально. Последнее совсем не обнадёживает, несмотря на то что Тиллерсон выступил с обнадёживающим заявлением: «Мы начали восстанавливать доверие».Противостояние Трампа и глобалистских элит в Америке продолжается. Кто там занимается внешней политикой? — не понятно. Трамп? Тиллерсон? Или Конгресс и глубинное государство-закулиса, которые во время саммита — чтобы унизить Трампа? — выступили с инициативой введения новых санкций против России, теперь якобы за нарушение договора по РСМД.Трамп отвечает своим противникам, но как: «Я — президент, а они — нет!» «Это безумие», — комментируют ситуацию американские политологи, и конца ему в Америке не видно.В Гамбурге во время саммита шли настоящие уличные бои, а ночью погромы, их устроили вроде бы антиглобалисты, однако, они же выступают против антиглобалиста Трампа. Это парадоксально, и это, возможно, будущее Европы: безумие из Америки начинает распространяться в Европе.Быть может, главное событие в эти дни произошло до саммита в Гамбурге, в Москве, где Путин имел отдельный предварительный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Он увенчался награждением китайского лидера высшей государственной наградой России — Орденом Святого апостола Андрея Первозванного «За веру и верность», и западные обозреватели заговорили о союзе Китая и России. Некоторые официальные лица в Европе считают этот союз уже состоявшимся, и угрозой Западу.Действительно, в Москве Россия и Китай договорились ускорить строительство газопровода «Сила Сибири», с тем, чтобы ввести его в эксплуатацию в конце 2019 года. Это более серьёзный «прорыв», чем достигнутый в Гамбурге по Сирии. Планы Трампа помешать сближению России и Китая явно терпят провал, причём благодаря усилиям Конгресса США.