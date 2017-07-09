В Польше обнаружена 500-килограммовая бомба

Мы надеемся начать операцию по плану. Поднять бомбу мы рассчитываем в максимально короткие сроки – от одного часа до двух. Затем она будет вывезена на полигон в Ожише, где будет детонирована в безопасном месте,

Около 10 тысяч жителей польского города Белосток и его окрестностей сегодня эвакуируют в связи с обнаружением и извлечением неразорвавшейся 500-килограммовой авиабомбой времен Второй мировой войны, передает ТАСС сообщение городского сайта.«Свои дома должны будут покинуть жители 60 белостокских улиц, расположенных на территории радиусом 1,3 км от места обнаружения бомбы - всего 7,3 тысячи человек. Среди жителей близлежащих поселков операция затронет еще 2,8 тысячи человек», – говорится в сообщении. С утра начали действовать специальные автобусные маршруты и к полудню опасная территория должна опустеть полностью.Согласно информации, немецкая авиационная бомба была обнаружена во время строительных работ.По словам мэра Белостока Тадеуша Трусколаского, «сейчас угрозы для жителей нет, опасная находка охраняется». Однако «во время ее перевозки могут возникнуть сложности, поэтому ответственные службы приняли решение об эвакуации», добавил он.Саперы начнут поднимать боеприпас в 12 часов (13:00 мск).сказал руководитель операции, хорунжий саперной службы Мариуш Куява.Он сообщил также, что необходимое оборудование уже доставили. Бомбу поднимут с помощью крана, поместят на специальный автомобиль, а затем вывезут на полигон.