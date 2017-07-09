13:24 09 июля

В Польше обнаружена 500-килограммовая бомба

Около 10 тысяч жителей польского города Белосток и его окрестностей сегодня эвакуируют в связи с обнаружением и извлечением неразорвавшейся 500-килограммовой авиабомбой времен Второй мировой войны, передает ТАСС сообщение городского сайта.

В Польше обнаружена 500-килограммовая бомба


«Свои дома должны будут покинуть жители 60 белостокских улиц, расположенных на территории радиусом 1,3 км от места обнаружения бомбы - всего 7,3 тысячи человек. Среди жителей близлежащих поселков операция затронет еще 2,8 тысячи человек», – говорится в сообщении. С утра начали действовать специальные автобусные маршруты и к полудню опасная территория должна опустеть полностью.


Согласно информации, немецкая авиационная бомба была обнаружена во время строительных работ.

По словам мэра Белостока Тадеуша Трусколаского, «сейчас угрозы для жителей нет, опасная находка охраняется». Однако «во время ее перевозки могут возникнуть сложности, поэтому ответственные службы приняли решение об эвакуации», добавил он.

Саперы начнут поднимать боеприпас в 12 часов (13:00 мск).

Мы надеемся начать операцию по плану. Поднять бомбу мы рассчитываем в максимально короткие сроки – от одного часа до двух. Затем она будет вывезена на полигон в Ожише, где будет детонирована в безопасном месте,
сказал руководитель операции, хорунжий саперной службы Мариуш Куява.



Он сообщил также, что необходимое оборудование уже доставили. Бомбу поднимут с помощью крана, поместят на специальный автомобиль, а затем вывезут на полигон.

Использованы фотографии: https://www.sb.by
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Комментарии 25

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  1. Владимирец Сегодня, 11:15
    "поместят на специальный автомобиль, а затем вывезут на полигон."

    Водиле неплохо бы завещание написать.
    Владимирец
    1. Zibelew Сегодня, 11:18
      Лучше на месте взрывать. Но можно и отвезти.
      Zibelew
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:22
        Тагерьян hi она там такие разрушения устроит -век помнить будут am
        Изгоняющий либероидов
        1. Zibelew Сегодня, 11:33
          Сергей hi толька вот память у поляков избирательная.
          Zibelew
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:47
            Тагерьян hi -ну вот бомба и вернет им мозги -или вышебет вчистую no
            Изгоняющий либероидов
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:26
        [quote=Zibelew]Лучше на месте взрывать. Но можно и отвезти.
        Это им наши павшие солдаты предупреждение посылают! Пусть одумаются пшеки..иначе плохо все закончится..
        ОТДЕЛ
      3. Bolhevik Сегодня, 12:19
        хорошо что брезент на носилках не лопнул.
        Bolhevik
    2. андрей юрьевич Сегодня, 11:18
      В Польше обнаружена 500-килограммовая бомба, местных жителей эвакуируют
      лишь бы не советская,а то вою будет...-"мирные города бомбили.." !
      андрей юрьевич
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:18
      Или чистосердечное признание wassat
      Изгоняющий либероидов
      1. сибиралт Сегодня, 11:27
        Статью в три строчки дочитать проблема? Наисано же, что бомба со Второй Мировой немецкая.
        сибиралт
        1. volodya Сегодня, 12:17
          Цитата: сибиралт
          Статью в три строчки дочитать проблема? Наисано же, что бомба со Второй Мировой немецкая.

          Странно! Должны были сказать, что бомба от СССР осталась!
          volodya
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:18
    Шойгу подбросил wassat wassat тут без вариантов wassat Его любимая игрушка wassat
    Изгоняющий либероидов
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:34
    Почему-то вспомнился старый советский фильм (точного названия не помню, начало 60-х) как так же была обнаружена бомба в новостройках. Показали работу наших саперов, эвакуацию населения, а потом и бомбы на автомобиле. Переживаний на весь фильм.
    rotmistr60
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:49
      Геннадий hi -самое интересное что я этот фильм четыре дня назад видал, и увы не с начала -пиратка на сайте выложена была -поэтому тоже не помню названия what А фильм реально хорош! ! good
      Изгоняющий либероидов
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:53
        Сергей, hi Я этот фильм смотрел в начале 60-х несколько раз будучи пацаном поэтому не мудрено, что название забыл (что-то созвучное с тревожным утром). Удивлен, что и сегодня его можно посмотреть.
        rotmistr60
        1. Svarog51 Сегодня, 12:42
          Геннадий hi Если фильм чёрно-белый, то скорей всего это "В твоих руках жизнь" hi
          Svarog51
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:51
      Привет , Гена ! hi Эхо войны , никуда от него не денешься . Не мешало бы небратьям вспомнить на что стала похожа Варшава после немецких бомбардировок :
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:57
        Паша, hi Поляки помнят только то, что им сегодня выгодно. Что поделаешь.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:59
          Рано или поздно неизбежно придёт время пожинать плоды такой избирательности . Я очень надеюсь дожить до этого момента .
          bouncyhunter
          1. sabakina Сегодня, 12:40
            Паш, прЮвет hi Если я не ошибаюсь, наши изобрели способ обезвреживания на месте, путём выжигания тротила, вроде или лазером или струёй чего то. Тротил тупо становится не взрывным. Где то на ютубе есть видео.
            sabakina
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:42
              Здрав буде , Слава ! hi Так то наши , а не поляки .
              bouncyhunter
        2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:34
          Геннадий hi посмотрите фильм "сегодня увольнения не будет "!По моему это он!
          Изгоняющий либероидов
    3. faiver Сегодня, 12:05
      есть фильм 83года "дело для настоящих мужчин" с Брондуковым
      faiver
    4. sabakina Сегодня, 12:36
      Гена, если вспомните имя хотя бы одного артиста, есть шанс вспомнить фильм.
      sabakina
  4. faiver Сегодня, 12:06
    а ведь когда то Белосток был нашим городом...., нахрена полякам подарили...
    faiver
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