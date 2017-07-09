13:24 09 июля

КНДР: Корейский полуостров – самая большая пороховая бочка

Сегодня газета «Нодон синмун» (печатный орган ЦК Трудовой Кореи) опубликовала статью «Не следует играть с огнем, сидя на пороховой бочке», сообщает Интерфакс .

КНДР: Корейский полуостров – самая большая пороховая бочка


Соединенные Штаты своими военными провокациями довели риск ядерной войны на Корейском полуострове до критической отметки,
пишет газета, комментируя прошедшее в субботу американо-южнокорейское учение.


Издание назвало полуостров «самой большой в мире пороховой бочкой».

В ходе учения с практическими стрельбами Вооруженные силы США и Республики Корея отрабатывали действия в ответ на потенциальный ракетный удар КНДР. «Американские бомбардировщики B-1B Lancer многократно приближались к разграничительной линии между двумя корейскими государствами, осуществляли бомбометание», – говорится в сообщении.

Газета назвала учение «гамбитом поджигателей войны» и предупредила, что «даже маленький просчет или ошибка могут незамедлительно привести к началу ядерной войны (в регионе), которая неизбежно выльется в новую мировую войну».

Использованы фотографии: Reuters
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 25

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  1. хрыч Сегодня, 11:43
    Такова карма этого места, верней посчастливилось, что победители в Великой войне встретились посередине этого государства, как и в Германии.
    хрыч
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:55
      Приветствую ! hi Вот только в отличие от Германии объединением двух Корей и не пахнет ...
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 12:00
        Доброго времени Паша! hi
        Там , пожалуй , самый крепкий узелок проблем и нет повода для оптимизма.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:04
          Здравствуй , Витя ! hi Даже я безо всякого оптимизма смотрю на корейский п-ов . Пока матрасов не заставят по-умерить свои хотелки (кто это сделает ?) - спокойствия там не будет .
          bouncyhunter
          1. п-к Опарышев Сегодня, 12:08
            Не стоит сильно переживать по поводу борьбы нанайских мальчиков.Там показуха,пыль в глаза.Война будет России с КНР и с КНДР,США на подхвате.Так,что успокойтесь и наблюдайте процесс.
            п-к Опарышев
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:18
              Не знаю как расшифровать в Вашем нике "п-к" : то ли "прапорщик" , то ли "полковник" (это без всякой иронии) . Но разве Вы усмотрели в моём коменте хоть малейший намёк на истерию , что советуете успокоиться ? С уважением . hi
              bouncyhunter
              1. Svarog51 Сегодня, 12:50
                Паша, приветствую! hi Прапорщик сокращённо "пр-к", так что однозначно - полковник.
                Svarog51
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:55
                  Привет , пропажа ! hi Не люблю я эти сокращения , если честно . Мой комбат покойный всегда прикалывался : "Что это такое - "п/полковник" ? То ли полуполковник , то ли приблатнёный полковник ." wink
                  bouncyhunter
                  1. Svarog51 Сегодня, 13:07
                    Чёй то я пропажа? hi Правильно твой комбат прикалывался, а ты пока на мне тренируйся. Погоны как раз подходят. wassat drinks
                    Svarog51
          2. Чёрный Сегодня, 12:15
            Корейский полуостров – самая большая пороховая бочка
            ...и при этом спички в руках у невменяемого бегемота, страдающего манией величия
            Чёрный
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:01
        Цитата: bouncyhunter
        Приветствую ! hi Вот только в отличие от Германии объединением двух Корей и не пахнет ...

        Не пахнет Паша! Потому что там США сидят . с лозунгом "Разделяй и властвуй..!" Им нужна это войнушка и скоро они ее разожгут...
        ОТДЕЛ
    2. сибиралт Сегодня, 12:39
      Начнись там война, будет как во Вьетнаме.
      сибиралт
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:45
    Северокорейцы хоть и бедные, но независимые, и понимают что выжить смогут только имея атомное оружие как последний довод против сша. А южнокорейцы умные -против своих братьев воевать сами они не пойдут, будут только нагнетать обстоновку, и на этом остановятся.
    Изгоняющий либероидов
    1. kepmor Сегодня, 11:59
      дай то Бог!...хотя "ружьё,висящее на стене, рано или поздно должно выстрелить"...
      kepmor
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:22
      Изгоняющий либероидов А южнокорейцы умные -против своих братьев воевать сами они не пойдут, будут только нагнетать обстоновку, и на этом остановятся.

      С какой целью они будут
      нагнетать обстоновку
      в чем смысл?
      Зачем им превращаться в лунный ландшафт и радиоактивную пыль...?
      DOCTOR ZLO
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:40
        Доктор зло -южнокорейцы просто так не смогут взять и помириться с северокорейцами -сша не допустят, воевать не станут -сами не хотят, а вот покричать на публику, побряцать оружием на учениях -это они запросто.
        Изгоняющий либероидов
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:48
    КНДР - государство, которое готовится к войне ( и готовит свой народ к ней) всю жизнь... Этакие спартанцы ( по духу, а не по другим параметрам). А полосатоухие пытаются их ЗАПУГАТЬ, теми же приемами, что запугивали бы и собственных граждан...По моему, это их только ещё больше мобилизует. Бойцовых Котов не испугаешь задержкой поставки "Вискаса". Мышей и белок наловят...
    Горный стрелок
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:49
    «даже маленький просчет или ошибка могут незамедлительно привести к началу ядерной войны (в регионе), которая неизбежно выльется в новую мировую войну»

    Все верно. Но американцы понимая это все равно гнут и будут гнуть свою линию. Поэтому регион останется "пороховой бочкой" если только со временем Россия и Китай совместными усилиями не "образумят" Сша.
    rotmistr60
    1. kepmor Сегодня, 11:56
      "образумить" можно тех у кого мозги есть в башке, а не калькулятор...
      kepmor
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:59
        Поэтому слово "образумить" я взял в кавычки предполагая не словесный спор с конкретными доводами и упором на совесть.
        rotmistr60
  5. gabonskijfront Сегодня, 11:54
    Пороховая бочка, это всегда чей то потенциал.В данном случае это китайский и от части наш,можно придавить нежное место мирового гегемона в нужный момент.
    gabonskijfront
  6. новичок Сегодня, 11:55
    что то мне подсказывает
    , что ю. корея всеми силами тормозит потуги янки поджечь корейский полуостров. есть вариант хоть как то их римирить что ли. тот же газопровод через с.корею в южную.
    новичок
  7. Masya Masya Сегодня, 11:55
    КНДР: Корейский полуостров – самая большая пороховая бочка

    и спичкой уже чиркнули, осталось только к фитилю поднести... напрягает, что мы то рядом!
    Masya Masya
  8. п-к Опарышев Сегодня, 12:10
    Мне было бы стыдно изучать политику по зомбоящику.
    п-к Опарышев
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:15
      Чтобы не было стыдно не смотрите телевизор. А за других переживать не стоит. Как-нибудь сами разберутся что смотреть и кого слушать.
      rotmistr60
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