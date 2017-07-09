КНДР: Корейский полуостров – самая большая пороховая бочка
Сегодня газета «Нодон синмун» (печатный орган ЦК Трудовой Кореи) опубликовала статью «Не следует играть с огнем, сидя на пороховой бочке», сообщает Интерфакс .
Издание назвало полуостров «самой большой в мире пороховой бочкой».
В ходе учения с практическими стрельбами Вооруженные силы США и Республики Корея отрабатывали действия в ответ на потенциальный ракетный удар КНДР. «Американские бомбардировщики B-1B Lancer многократно приближались к разграничительной линии между двумя корейскими государствами, осуществляли бомбометание», – говорится в сообщении.
Газета назвала учение «гамбитом поджигателей войны» и предупредила, что «даже маленький просчет или ошибка могут незамедлительно привести к началу ядерной войны (в регионе), которая неизбежно выльется в новую мировую войну».
Соединенные Штаты своими военными провокациями довели риск ядерной войны на Корейском полуострове до критической отметки,пишет газета, комментируя прошедшее в субботу американо-южнокорейское учение.
Издание назвало полуостров «самой большой в мире пороховой бочкой».
В ходе учения с практическими стрельбами Вооруженные силы США и Республики Корея отрабатывали действия в ответ на потенциальный ракетный удар КНДР. «Американские бомбардировщики B-1B Lancer многократно приближались к разграничительной линии между двумя корейскими государствами, осуществляли бомбометание», – говорится в сообщении.
Газета назвала учение «гамбитом поджигателей войны» и предупредила, что «даже маленький просчет или ошибка могут незамедлительно привести к началу ядерной войны (в регионе), которая неизбежно выльется в новую мировую войну».
Использованы фотографии: Reuters
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