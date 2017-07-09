13:23 09 июля

Проживающие в Израиле ветераны ВОВ получат пожизненные пособия

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих в Государстве Израиль», передает ТАСС .



Согласно указу, «с 1 января 2018 года устанавливается пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1 тыс. рублей гражданам Израиля, ранее состоявшим в гражданстве СССР и являющимся инвалидами и участниками ВОВ, бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей».


Пособие в размере 500 рублей в месяц полагается, в частности, лицам награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов и вдовцов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей.

Как ранее сообщало израильское министерство абсорбции, в стране «проживают около 10 тысяч участников Второй мировой войны». Всего же, по данным ведомства, «в армиях союзников воевали полтора миллиона евреев, из них треть – в Красной армии и партизанских отрядах на оккупированной территории СССР». Погибли в боях 206 тысяч человек, около 150-ти стали Героями Советского Союза.

Использованы фотографии: Юлия Горелик
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Комментарии 36

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:08
    Ну все ...Израиль наш!
    Сейчас начнется...!
    ОТДЕЛ
    1. Zibelew Сегодня, 12:15
      Значить скоро россиянам увеличат пенсионный возраст…
      Zibelew
    2. kepmor Сегодня, 12:18
      не дождёшься,Виталий батькович...тема не та,чтобы юродствовать и словоблудить...ветераны ВОВ - это святое...
      kepmor
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:25
        Цитата: kepmor
        не дождёшься,Виталий батькович...тема не та,чтобы юродствовать и словоблудить...ветераны ВОВ - это святое...

        Да я так просто...Если на шекели перевести , ТО ЭТО МАЛО ДУМАЮ..! Наши ветераны , думаю этому ташкентскому фронту приветы передают (мало их осталось уже и все же))
        ОТДЕЛ
        1. vovanpain Сегодня, 12:38
          Цитата: ОТДЕЛ
          Наши ветераны , думаю этому ташкентскому фронту приветы передают

          Хороший такой ташкентский фронт да Виталик?
          из них треть – в Красной армии и партизанских отрядах на оккупированной территории СССР». Погибли в боях 206 тысяч человек, около 150-ти стали Героями Советского Союза.
          Ох и хороший фронт negative
          Цитата: kepmor
          не дождёшься,Виталий батькович...тема не та,чтобы юродствовать и словоблудить...ветераны ВОВ - это святое...

          Присоединяюсь Коллега! hi
          vovanpain
    3. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:22
      ОТДЕЛ
      Сейчас начнется...!
      hi Что там начнётся?Начнут рецептами маринования оливок делится? laughing .
      Израиль наш!
      Он и так был всегда наш.Как кто не старался. laughing
      Наблюдатель2014
    4. сибиралт Сегодня, 12:42
      Тысячи рублей в месяц ветеранам даже на махорку не хватит! lol Не позорились бы с такой помощью. Сколько их осталось то, ветеранов?
      сибиралт
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:44
        сибиралт А простым пенсионерам России? Задостало этот вечно не пойми за что, кому-то элизиум.
        Наблюдатель2014
        1. сибиралт Сегодня, 12:47
          Израиль пока ничего не говорит о наших ветеранах. А вот о "помощи" тем, которые в Израиль уехали похохочут над Россией. Сама по себе надбавка в тысячу деревянных там ничего не решает, но воспринимается либо с благодарностью, либо как издевательство.
          А что касается пенсии наших простых пенсионеров, то она хотя бы до прожиточного минимума дотягивает в отличии от тех же 22 миллионов работающих за МРОТ и ниже.
          сибиралт
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:48
            сибиралт : hi
            : Израиль пока ничего не говорит о наших ветеранах. А вот о "помощи" тем, которые в Израиль уехали похохочат над Россией
            .100%
            Наблюдатель2014
      2. Deadушка Сегодня, 13:15
        Цитата: сибиралт
        Тысячи рублей в месяц ветеранам даже на махорку не хватит!

        Вот-вот, это В России это деньги, а там... некоторые из ветеранов могут воспринять как подачку.
        Очень похоже на показуху. Как иногда бывает с помощью(медпомощью) кому либо, особенно детям.
        Deadушка
  2. Чёрный Сегодня, 12:09
    Что касается ветеранов ВОВ израильтяне тоже всегда большие молодцы....пожалуй единственная страна за пределами постсоветского пространства, которая с таким почтением относится к ветеранам , воевашим с фашизмом....
    Чёрный
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:11
    С одной стороны вроде небольшая сумма, но главное для человека, чтобы он знал - в России их помнят и чтут. Нужно отдать должное и Израилю, который так же чтит ветеранов ВОВ приехавших из СССР на ПМЖ.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:29
      Всё правильно , Гена : важна не сумма , важны память и внимание !
      bouncyhunter
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:37
      Геннадий hi еще раз напишу по ветке ранее-по фильму, посмотрите фильм "Сегодня увольнения не будет "-по моему это он!
      Изгоняющий либероидов
    3. Deadушка Сегодня, 13:21
      Цитата: rotmistr60
      С одной стороны вроде небольшая сумма, но главное для человека, чтобы он знал - в России их помнят и чтут

      Здравия и долгая лета hi
      Отношения, дружба, любовь не измеряются в материальных единицах, тем более долг станы перед ними. Они и так должны жить в нормальных условиях, а память к ним можно было выразить и в другой форме.
      ИМХО request
      Deadушка
  4. vch Сегодня, 12:11
    Вот честно говоря даже не знаю, как реагировать на эту новость. С одной стороны обеими руками "за" поддержку ветеранов. С другой стороны уровень жизни в Израиле значительно выше нашего и я думаю, что там тоже не оставляют ветеранов ВОВ без поддержки государства..... Мне кажется для граждан Израиля 1000 руб. - совсем не существенная сумма..... Может все таки было бы лучше наших ветеранов дополнительно поддержать?
    vch
    1. Pancir026 Сегодня, 12:17
      Цитата: vch
      Вот честно говоря даже не знаю, как реагировать на эту новость.

      Реагируйте правильно-дали,радуйтесь,ибо заслужили.
      Можно было бы и больше,но они теперь граждане иной страны,иной раз ведущей откровенно антироссийскую политику,пусть со своих и спрашивают добавки.
      Pancir026
  5. kepmor Сегодня, 12:12
    всего то 1000 рублей????..."щедро,очень щедро" оценила страна ратный труд пусть даже бывших соотечественников...больше смахивает на очередной пиар...
    kepmor
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:33
      Цитата: kepmor
      всего то 1000 рублей????..."щедро,очень щедро" оценила страна ратный труд пусть даже бывших соотечественников...больше смахивает на очередной пиар...

      Видать немцы им отказались платить..И тут Путин широко махнул рукой! wassat
      ОТДЕЛ
      1. kepmor Сегодня, 13:21
        по сравнению со стадионами под лярд евро, сей "щедрый жест" сущий пустяк...
        kepmor
  6. poquello Сегодня, 12:19
    треть – в Красной армии и партизанских отрядах

    а где остальные воевали?
    poquello
    1. shans2 Сегодня, 12:24
      в тексте сказано - в европе, со стороны "союзников", правда против России в составе фашистской Германии воевало больше французов, чем против нацистов и тд...
      shans2
      1. poquello Сегодня, 12:29
        Цитата: shans2
        в тексте сказано - в европе,

        спасибо, я текст читал, хотелось бы подробно заполнить пробел личных исторических знаний в этом вопросе
        poquello
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:35
      Цитата: poquello
      треть – в Красной армии и партизанских отрядах

      а где остальные воевали?

      В полит отделах и в Ташкенте!
      ОТДЕЛ
      1. poquello Сегодня, 12:44
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: poquello
        треть – в Красной армии и партизанских отрядах

        а где остальные воевали?

        В полит отделах и в Ташкенте!

        прикольная версия, но
        в армиях союзников воевали полтора миллиона евреев

        прям так миллион в политотделах?
        poquello
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:54
          Цитата: poquello
          прям так миллион в политотделах?

          Таки да , и на скрипках играли...жалостливый песни..!
          ОТДЕЛ
  7. maratenok Сегодня, 12:23
    реально двоякое отношение - конечно молодцы поддержка ветеранов, но а местным (россиянам) 1000 рублей лишняя не была бы
    maratenok
    1. poquello Сегодня, 12:26
      Цитата: maratenok
      реально двоякое отношение - конечно молодцы поддержка ветеранов, но а местным (россиянам) 1000 рублей лишняя не была бы

      да хватит уже спекулировать - у ветеранов в России хорошие выплаты и льготы
      poquello
    2. Pancir026 Сегодня, 12:27
      Примерный размер пенсии участников войны 1941-1945 гг. в 2017 году составляет 22–32 тыс.руб., которая составляется из 2 сумм: пенсии по инвалидности, определённой федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и страховой пенсии по старости.

      Бывшие блокадники, награждённые соответствующим знаком, получают более 25 тыс., вдовам погибших военнослужащих и не заключивших новый брак, назначаются две пенсии, составляющие в сумме около 25 000 руб.http://opensii.info/razmer/skolko-pensiya-u-v
      eteranov-vov/
      Pancir026
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:31
    Можно было и больше дать -люди эти копейки своей кровью заслужили
    Изгоняющий либероидов
    1. Alexaner Arier Сегодня, 13:13
      в израиле живут евреи и о них заботится израильское государство. и живут они так как российским пенсионерам и не снилось.
      а российским властя надо позаботится о своих гражданах, что бы российские пенсионеры стали жить как израильские пенсионеры.
      а так только весь мир смешить. на тысячу рублей в израиле 3 бутылки пива купить можно. если бы российские пенсионеры кататлись как сыр в масле и изральским ветеранам дали бы 100 000 в месяц это было бы чувствительно для еврейских пенсионеров.
      Alexaner Arier
  9. fzr1000 Сегодня, 12:54
    А ветеранам в СНГ тоже подписал?
    fzr1000
  10. gla172 Сегодня, 13:05
    .....у меня не двоякое...а даже тороякое мнение по этому вопросу.....во первых"давать деньги израилю???!!! wassat "бред(тем более "рубль").......во вторых уважение к Ветеранам(а евреев среди них много) мой дед тоже воевал......а в третьих--- почему только израиль???!!!
    gla172
  11. Alexaner Arier Сегодня, 13:08
    это аж 16 долларов. по израильским ценам можно три бутылки пива купить.
    а в принципе в израиле все продукты дорогие, пиво это так, для наглядности.
    Alexaner Arier
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:20
      Цитата: Alexaner Arier
      это аж 16 долларов. по израильским ценам можно три бутылки пива купить.
      а в принципе в израиле все продукты дорогие, пиво это так, для наглядности.

      Бедные ..Это как их опозорили? laughing
      ОТДЕЛ
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