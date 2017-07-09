Проживающие в Израиле ветераны ВОВ получат пожизненные пособия
Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих в Государстве Израиль», передает ТАСС .
Согласно указу, «с 1 января 2018 года устанавливается пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1 тыс. рублей гражданам Израиля, ранее состоявшим в гражданстве СССР и являющимся инвалидами и участниками ВОВ, бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей».
Пособие в размере 500 рублей в месяц полагается, в частности, лицам награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов и вдовцов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей.
Как ранее сообщало израильское министерство абсорбции, в стране «проживают около 10 тысяч участников Второй мировой войны». Всего же, по данным ведомства, «в армиях союзников воевали полтора миллиона евреев, из них треть – в Красной армии и партизанских отрядах на оккупированной территории СССР». Погибли в боях 206 тысяч человек, около 150-ти стали Героями Советского Союза.
Согласно указу, «с 1 января 2018 года устанавливается пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1 тыс. рублей гражданам Израиля, ранее состоявшим в гражданстве СССР и являющимся инвалидами и участниками ВОВ, бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей».
Пособие в размере 500 рублей в месяц полагается, в частности, лицам награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов и вдовцов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей.
Как ранее сообщало израильское министерство абсорбции, в стране «проживают около 10 тысяч участников Второй мировой войны». Всего же, по данным ведомства, «в армиях союзников воевали полтора миллиона евреев, из них треть – в Красной армии и партизанских отрядах на оккупированной территории СССР». Погибли в боях 206 тысяч человек, около 150-ти стали Героями Советского Союза.
Использованы фотографии: Юлия Горелик
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