ПА ОБСЕ приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Мы не хотели идти по этому пути, поэтому предлагали отказаться от рассмотрения данной резолюции. Но если ассамблея хочет, Россия может представить 136 пунктов по фактам нарушения фундаментальных прав, всех международных норм со стороны нынешних властей Украины, пришедших к власти в результате госпереворота,

Участники Парламентской ассамблеи приняли сегодня резолюцию о «Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС Российская делегация выступила против резолюции.Ежегодная сессия ПА ОБСЕ в этот раз проходила в Минске. Воскресенье – последний день работы ассамблеи.В проекте документа, который представила украинская сторона, говорится, что ПА ОБСЕ «вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ».Также в документе содержится призыв к России «безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, правозащитным неправительственным организациям», а также СМИ.Как отметил руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой, «практически в каждом из 36 пунктов авторы резолюции выдвигают обвинения в адрес России».сказал он.