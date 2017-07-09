13:24 09 июля

ПА ОБСЕ приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Участники Парламентской ассамблеи приняли сегодня резолюцию о «Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС .



Российская делегация выступила против резолюции.


Ежегодная сессия ПА ОБСЕ в этот раз проходила в Минске. Воскресенье – последний день работы ассамблеи.

В проекте документа, который представила украинская сторона, говорится, что ПА ОБСЕ «вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ».

Также в документе содержится призыв к России «безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, правозащитным неправительственным организациям», а также СМИ.

Как отметил руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой, «практически в каждом из 36 пунктов авторы резолюции выдвигают обвинения в адрес России».

Мы не хотели идти по этому пути, поэтому предлагали отказаться от рассмотрения данной резолюции. Но если ассамблея хочет, Россия может представить 136 пунктов по фактам нарушения фундаментальных прав, всех международных норм со стороны нынешних властей Украины, пришедших к власти в результате госпереворота,
сказал он.

Использованы фотографии: SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО
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Комментарии 21

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:43
    Ну и Слава Богу! Пусть так..
    Разозлились, что Трамп слишком долго жал руку Путину...
    ОТДЕЛ
    1. Zibelew Сегодня, 12:47
      Двойные стандарты. Турки пол Кипра безо всяких референдумов отжали и ни чего
      Zibelew
      1. виктор н Сегодня, 12:55
        Спасибо Белоруссии за предоставленную ПА ОБСЕ возможность нагадить России!
        виктор н
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:06
          А что - если бы дело происходило не в Беларуси результат был бы иной ? Не порите чушь , уважаемый ! hi
          bouncyhunter
        2. Shurik70 Сегодня, 13:07
          Цитата: виктор н
          Спасибо Белоруссии за предоставленную ПА ОБСЕ возможность нагадить России!

          При чём тут Белоруссия? От того, где собираются эти ребята, формат встречи не меняется.
          А собираются они по очереди у разных членов ОБСЕ.
          Так что Батьку не вините. Он сам по себе, а не часть этой своры. Что у него с Россией бывают разногласия - так это нормальная ситуация соседей, каждый из которых в первую очередь заботится о своих.
          Shurik70
    2. сибиралт Сегодня, 13:18
      "Россия может тоже предоставить..." Ну а что же не предоставили? Спикирить в Думе оно, конечно, тяжко, платят за это не хило, но и работать когда то надо.
      сибиралт
  2. vch Сегодня, 12:43
    Так а кто им мешает в Крым приезжать? Кто хотел - уже давно приехал, смотрел.......
    vch
    1. poquello Сегодня, 12:58
      Цитата: vch
      Так а кто им мешает в Крым приезжать? Кто хотел - уже давно приехал, смотрел.......

      да как всегда, укропы запрещают в Крым приезжать, а виновата Россия
      poquello
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:46
    Буря в стакане воды. Вот сейчас как испугаемся ВСЕ!
    Горный стрелок
    1. Tusv Сегодня, 12:59
      Цитата: Горный стрелок
      Вот сейчас как испугаемся ВСЕ!

      И восстановим территориальную целкостнось Украины по Днепру от страху wassat
      Tusv
  4. volodya Сегодня, 12:46
    Надоели хуже карасина! Вам-же сказали:Крым наш!
    volodya
    1. poquello Сегодня, 13:01
      Цитата: volodya
      Надоели хуже карасина! Вам-же сказали:Крым наш!

      никто крымчанам уйти не запрещает, если захотят конечно
      poquello
  5. kefan Сегодня, 12:50
    Пусть подтерутся своей резолюцией теперь.
    kefan
  6. poquello Сегодня, 12:55
    Россия может представить 136 пунктов по фактам нарушения фундаментальных прав, всех международных норм со стороны нынешних властей Украины, пришедших к власти в результате госпереворота,

    так а чего сидели то? Так сложно четкую позицию занять - укропия недогосударство, и таковым будет пока не проведёт все демократические процедуры, и признавать правильность этих процедур будет Россия а не ОБСЕ ИТД ИТП.
    poquello
  7. fzr1000 Сегодня, 12:55
    Нам то что с того? Контора пишет.
    fzr1000
  8. Masya Masya Сегодня, 12:56
    пусть эту резолюцию сразу в сортир несут... там нужнее... wink
    Masya Masya
    1. sabakina Сегодня, 13:12
      Марина, Вы человек умный и начитанный Скажите мне,
      ПА ОБСЕ «вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ».

      Если я не ошибаюсь (поправьте меня), то мировое сообщество признало границы Европы после 1945 года незыблемными. (простите, не знаю как правильно пишется). Оставив в стороне разборки на Балканах, спрашиваем, в составе чего был Крым в 1945 году? Я понимаю, что у них двойные стандарты, но не до степени же дэбилизма?
      sabakina
      1. Masya Masya Сегодня, 13:23
        Цитата: sabakina
        но не до степени же дэбилизма?

        не... не просто дэбилизм, а полная степень его!
        Masya Masya
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:16
    Да и плевали мы с высокой колокольни на это паsaсе и их резолюции -тьфу! sad
    Изгоняющий либероидов
  10. Макаров Сегодня, 13:17
    Оффтоп....
    Вот такие в РФ живут "деятели"...мой Вам совет - гоните их ссаными тряпками пока не поздно...
    Макаров
  11. bubalik Сегодня, 13:18
    «Граница России нигде не заканчивается» laughing «Но это шутка», wink
    bubalik
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