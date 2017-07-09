17:21 09 июля

Потрясающее видео "работы" российского спецназа появилось в сети

СОБР (Специальный Отряд Быстрого Реагирования) — федеральные и региональные специальные подразделения Росгвардии, штатно входившие (до 2003 года) в состав управлений по борьбе с организованной преступностью МВД России (подразделения свыше 200 человек с конца 1990-х назывались отрядами). В 2002 году отряды СОБР были преобразованы в ОМСН (Отряд Милиции Специального Назначения).

5 апреля 2016 года указом № 157 Президента Российской Федерации специальные отряды быстрого реагирования Министерства внутренних дел Российской Федерации переподчинены и вошли в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Основная задача СОБРов — борьба с организованной преступностью. Однако в связи с изменением внутриполитической обстановки СОБРы успешно применялись в том числе в войсковых антитеррористических операциях, проводимых в Северо-Кавказском регионе. Начиная с 2004 года 9 ноября отмечается День СОБРа.




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Комментарии 3

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  1. 3officer Сегодня, 13:56
    И где здесь "работа"? Это показательный рекламный ролик какой то.Любая сьемка из зоны КТО на Кавказе гораздо нагляднее чем эта "клюква".
    3officer
    1. Владимирец Сегодня, 15:25
      Цитата: 3officer
      И где здесь "работа"? Это показательный рекламный ролик какой то.Любая сьемка из зоны КТО на Кавказе гораздо нагляднее чем эта "клюква".

      Вот нарезка поинтереснее, хотя тоже, нарезано для рекламы.
      Владимирец
  2. п-к Опарышев Сегодня, 14:50
    Игра "Зарница"Была веселее.
    п-к Опарышев
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