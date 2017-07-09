Потрясающее видео "работы" российского спецназа появилось в сети

СОБР (Специальный Отряд Быстрого Реагирования) — федеральные и региональные специальные подразделения Росгвардии, штатно входившие (до 2003 года) в состав управлений по борьбе с организованной преступностью МВД России (подразделения свыше 200 человек с конца 1990-х назывались отрядами). В 2002 году отряды СОБР были преобразованы в ОМСН (Отряд Милиции Специального Назначения).5 апреля 2016 года указом № 157 Президента Российской Федерации специальные отряды быстрого реагирования Министерства внутренних дел Российской Федерации переподчинены и вошли в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.Основная задача СОБРов — борьба с организованной преступностью. Однако в связи с изменением внутриполитической обстановки СОБРы успешно применялись в том числе в войсковых антитеррористических операциях, проводимых в Северо-Кавказском регионе. Начиная с 2004 года 9 ноября отмечается День СОБРа.