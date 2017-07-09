17:21 09 июля

Сирийский Т-55 вспыхнул как спичка после попадания ракетой TOW

На видеохостинге YouTube появилось видео, снятое «умеренными» боевиками в пригороде Дамаска. На кадрах ролика можно увидеть попадание американской ракеты по Т-55, принадлежавшему сирийской армии. Удар TOW пришелся точно в борт боевой машины, после чего в танке сдетонировал боекомплект, о чем говорит огромный огненный «фонтан», вырвавшийся из башни «пятьдесят пятки». По всей видимости, экипажу сирийского Т-55 выжить не удалось.




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Комментарии 10

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  1. svp67 Сегодня, 14:50
    Соболезную народу Сирии, потерявшего четырех своих защитников и близким и родным людям этих ребят
    svp67
  2. svp67 Сегодня, 14:53
    А вообще, плохо стало у "бармалеев" с подготовкой. Не смог оператор удержать ракету на Т-72 и вынужден был перевести её на Т-55. Надеюсь, что воздастся этому "барамалею" по делам его, не только на небе, но и на Земле. Со всей строгостью.
    svp67
    1. igor67 Сегодня, 15:10
      Цитата: svp67
      оператор удержать ракету на Т-72

      55ка стояла более открыта
      igor67
      1. svp67 Сегодня, 15:18
        Цитата: igor67
        55ка стояла более открыта

        А чем была закрыт Т-72? По нему удар могли нанести вообще сзади и сверху, то есть поражение однозначно - смертельное. И как не крути, но Т-72 более весомый трофей.
        svp67
        1. igor67 Сегодня, 15:41
          . Сергей смотри 55 ка стоит открытым правым бортом, а 72 ка передком только башня повернута, 55 ка оказалась более лёгкой добычей,
          igor67
          1. svp67 Сегодня, 15:45
            Цитата: igor67
            . Сергей смотри 55 ка стоит открытым правым бортом, а 72 ка передком только башня повернута, 55 ка оказалась более лёгкой добычей,

            Да, соглашусь. Выхлоп пошел справа, значить действительно Т-72 стоял "лбом"
             - В этом высказывания я НЕ ПРАВ!!!! Каюсь
            svp67
            1. АВП 518 Сегодня, 15:57
              Цитата: svp67
              Выхлоп пошел справа, значить действительно Т-72 стоял "лбом"

              Выхлоп как раз слева.Так что стоял кормой.
              АВП 518
              1. svp67 Сегодня, 16:03
                Цитата: АВП 518
                Выхлоп как раз слева.Так что стоял кормой.

                Спасибо. Что то я реально в "трех соснах заблукал"
                svp67
                1. Deadушка Сегодня, 17:18
                  Цитата: svp67
                  Спасибо. Что то я реально в "трех соснах заблукал"

                  На "провокации" не нужно поддаваться winked
                  Deadушка
              2. АВП 518 Сегодня, 16:05
                Сереж то что ты принял за выхлоп,был выстрел Т-72
                АВП 518
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