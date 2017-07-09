Сирийский Т-55 вспыхнул как спичка после попадания ракетой TOW

На видеохостинге YouTube появилось видео, снятое «умеренными» боевиками в пригороде Дамаска. На кадрах ролика можно увидеть попадание американской ракеты по Т-55, принадлежавшему сирийской армии. Удар TOW пришелся точно в борт боевой машины, после чего в танке сдетонировал боекомплект, о чем говорит огромный огненный «фонтан», вырвавшийся из башни «пятьдесят пятки». По всей видимости, экипажу сирийского Т-55 выжить не удалось.