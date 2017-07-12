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Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 2)
Предисловие. В сообщении использованы сокращения: ВАТ – военный атташе, ВС – вооруженные силы, КА – Красная Армия, ГШ – генеральный штаб, РУ – разведывательное управление, ак - армейский корпус, мк - моторизованный корпус, гсд – горнострелковая дивизия, кд (кп) – кавалерийская дивизия (полк), мд (мп) – моторизованная дивизия (полк), од – охранная дивизия, пд – пехотная дивизия, сд – стрелковая дивизия, , тд (тп, тбр) – танковая дивизия (полк, бригада).
С целью упрощения текста термин «бронетанковая дивизия (полк) будет заменен на тд (тп). Для оценок ВС принимается, что одна дивизия соответствует 2 бригадам или 4 полкам. Воздушно-десантный корпус КА трехбригадного состава принимается равным 0,8 сд. В сообщении приводятся много донесений, которые можно просто игнорировать, если они раздражают.
В разных источниках информации численность ВС несколько отличаться между собой. Поэтому возможно отличие некоторых чисел. По этому вопросу просьба быть благосклонными к автору, поскольку численность дивизий - не главная тема сообщения.
Продолжение «Перечня…»
«Альта» (Ильзе Штёбе. Ее работой руководил капитан Н.Зайцев - «Бине»)
04.01.41 «Ариец» подтвердил, что эти сведения он получил от знакомого ему военного лица, причем это основано не на слухах, а на специальном приказе Гитлера, который является сугубо секретным и о котором известно очень немногим лицам.
В подтверждение этого он приводит еще некоторые основные доводы:
1. Его беседы с руководителем Восточного отдела МИД, который сказал, что посещение Молотовым Берлина можно сравнивать с посещением Бека. Единомыслия не было достигнуто ни по одному важнейшему вопросу — ни в вопросе о Финляндии, ни в вопросе о Болгарии.
2. Подготовка наступления против СССР началась много раньше, но одно время была приостановлена,т.к. немцы просчитались с сопротивлением Англии. Немцы рассчитывают весной Англию поставить на колени и освободить себе руки на востоке.
3. Несмотря на то, что Германия продает СССР военные материалы, предала забвению занятие Буковины, «не замечает» пропаганды СССР в Болгарии, Гитлером враждебные отношения к СССР не были изменены.
4. Гитлер считает: а) состояние КА именно сейчас настолько низким, что весной он будет иметь несомненный успех;
б) рост и усиление германской армии продолжается.
17.01.41 - Ариец сказал, что война с СССР не простые слухи, а приказ Гитлера, который известен ограниченному кругу лиц, занятых подготовкой к войне против СССР.
25.03.41 - Для обеспечения своей продовольственной базы и поддержания своего авторитета Гитлер выступит против СССР. Факты, подтверждающие это: В Польше сконцентрировано 120 дивизий. Западные аэродромы в Польше занимаются бомбардировочными эскадрильями. Идет интенсивное строительство объектов ПВО на Востоке Германии.
Формируются три армейские группы:
а) под командованием фельдмаршалов Бока, Рундштедта и Риттера фон Лееба;
б) 1-я армейская группа «Кенигсберг» движется в направлении Ленинграда;
2-я армейская группа движется в направлении Москвы;
3-я армейская группа «Позен» движется в направлении на Киев.
Нападение состоится между 15 мая и 15 июня 1941 г.
Разведчики обладали изумительными аналитическими способностями или интуицией, но 25 марта никто в Германии не знал когда начнется война с СССР – даже Гитлер.
«Х» [«ХВЦ»] (сотрудник немецкого посольства в Москве Г.Кегель. С ним работал полковник К.Леонтьев).
05.02.41 - На границе с СССР стоит такое количество немецких войск, которое больше, чем необходимо для защиты границы… После войны с Францией Гитлер отдал приказ строить восточные укрепления. В восточных городах Германии идет усиленная установка средств ПВО. Нападение начнется после окончания войны с Англией...
27.03.41 - Гитлер заявил, что в отношении договора о дружбе с СССР не все в порядке и надо подготовить общественное мнение в отношении изменения политики Германии к СССР. В кругах НСДАП господствует мнение, если Германия в ближайшее время не достигнет решительной победы над Англией, то она выступит против СССР для захвата Украины. Другие считают, что Германия должна уже в июне выступить против СССР.
05.04.41 - Советник из немецкого министерства хозяйства заявил, что в Берлине ответственные круги убеждены в предстоящей войне против СССР. Называются сроки 15 мая 1941 г., но в связи с событиями на Балканах срок выступления перенесен на 15 июня 1941 г. В берлинских кругах считают, что КА легко разбить, т.к. она сконцентрировала основные силы на центральном участке фронта. Этим частям немцы собираются вбить несколько клиньев на юге и на севере, согнав их в котловину… Первоначальные атаки будут нанесены на юге и на севере.
17.04.41 - Судя по ведущейся подготовке (концентрация войск на востоке, особенно в Восточной Пруссии), война с СССР не исключена в самое ближайшее время. На границах с СССР сосредоточено до 100 дивизий.
29.04.41 - Шуленбург не был принят Риббентропом. Только 23.04.41 г. его внезапно вызвал Гитлер. Корреспондент немецких газет Тимм получил задание срочно доложить о состоянии автострады Москва - Минск. Полковник Криппе заявил, что немцы рассчитывают всю операцию против СССР провести вплоть до занятия Москвы, Ленинграда, Киева и Одессы максимум за 4 недели. Гитлеровцы совершенно открыто готовят общественное мнение Германии к войне против СССР.
07.05.41 - Адъютант Геринга сообщил: авантюра с сосредоточением немецких войск на востоке «перехлестнула через край» и грозит серьезными последствиями для Германии. ОКВ отдало приказ закончить подготовку ТВД и сосредоточение войск на Востоке к 2 июня. Количество войск после сосредоточения: Восточная Пруссия - 2 млн, бывшая Польша - 3 млн, Румыния, Венгрия и Балканы - 2 млн. Таким образом, против СССР должно быть сосредоточено до 7 млн войск.
7.05.41 - Война с СССР уже решена. Факты: В Варшаве и в других городах занимаются школы под лазареты. Немецкое население из Генерал-губернаторства должно быть эвакуировано. Балтийцы, русские и украинцы должны быть собраны для военной подготовки. Отдан приказ - закончить все приготовления к 2 июня 1941 г.
На берегу Балтийского моря немцы сосредоточили большое количество судов, предназначенных для высадки десанта. Не исключено, что Гитлер одновременно с выступлением на сухопутных границах будет пытаться высадить десант в Прибалтике, чтобы оставить в тылу армию, защищающую границы, и развернуть фронт от севера.
23.05.41 - Солдаты в Генерал-губернаторстве открыто говорят о скорой войне с СССР. В Польше сосредоточено до 2 млн солдат.
05.06.41 - Считают, что в ближайшие 3 недели должны окончательно решить создавшееся положение, т.е. если до 20 июня война между Германией и СССР не начнется, то ее вообще не будет.
10.06.41 - Если Сталин не приедет в Берлин, то война неизбежна. Германия предъявила требования к СССР: а) дополнительные поставки 2,5 млн тонн зерна, б) свободный транзит в Персию и военная оккупация советских зерновых складов на 4-5 млн тонн. Последний срок принятия предложений - 23 июня 1941 г. Я убежден, что через несколько недель после начала войны немцами будут заняты важнейшие части СССР.
10.06.41 - Хильгер заявил, что ему известно, что немецкие военные круги боятся, что КА может сконцентрировать свои главные силы внутри страны. Тогда немцы смогли бы занять большую часть территории страны, но не смогли бы разбить КА в первой фазе войны.
14.06.41 - Информация из Берлина говорит о том, что военные приготовления продолжаются и в министерствах убеждены, что война будет начата в первой половине июня с. г.
19.06.41 - В посольстве твердо убеждены, что Германия стоит перед нападением на СССР в течение ближайших дней. Называют сроки 15 июня, 20 июня и 24 июня. Советник Шибер заявил, что нападение произойдет в ближайшие дни, а именно 23 июня или 24 июня… Типпельскирх считает, что поводом к войне будет какой-нибудь пограничный конфликт на советско-румынской границе. В Румынии и Финляндии объявлена мобилизация.
19.06.41 - В посольстве убеждены, что с 20 июня следует ежедневно считаться с возможностью начала военных действий между Германией и СССР. Посольство получило указание немедленно отправить всех детей и женщин. Получил указание о выезде из Москвы немецкий морской атташе вместе с персоналом. Хильгер заявил, что теперь совершенно ясно, что война неизбежна.
20.06.41 - Очередные дипкурьеры получили указание не выезжать из Берлина. Представители промышленных фирм в Москве получили указание немедленно выехать в Берлин. Нападение возможно 23.06.41 г.
21.06.41 утром - Посольство получило телеграмму из МИД. С 4 часов утра идет совещание у Типпельскирха. Источник убежден, что война начнется в ближайшие 48 часов.
21.06.41 в 19-00 - Посольство утром получило указание уничтожить все секретные бумаги. Приказано всем сотрудникам посольства до утра 22 июня запаковать свои вещи и сдать их в посольство. Живущим вне посольства - переехать в посольство. Считают, что наступающей ночью будет решение. Это решение - война.»
После встречи полковника Леонтьева с Г.Кегелем до 20-00 начальник РУ приказал офицеру специальной связи срочно доставить донесение Сталину, Молотову и Тимошенко. На конвертах было указано: «Только адресату. Сотрудникам аппарата не вскрывать».
Кроме представленных в «Календаре…» и «Перечне…» документов, в СМИ имеется информация по другим разведывательным сообщениям.
Спецсообщение 05.03.41 – В министерствах Берлина…убеждены в предстоящей войне против СССР. Сроком нападения считается 1 мая 1941 г. В последнее время в связи с событиями в Югославии срок начала войны отнесен на 15 июня…
Спецсообщение 15.03.41 - Группенфюрер СС в беседе заявил, что о марше на Англию нет речи. Более 100 дивизий сосредоточено на восточной границе… Мы идем на Украину и на Балтийский край. Поход на Россию будет военной прогулкой. Губернаторы по колонизации уже назначены в Одессу, Киев и другие города. Теперь главный военный противник Германии — Советский Союз… Отмечалось, что нападение на СССР следует ожидать через три месяца, т.е. в июне.
Спецсообщение 09.05.41 - ГШ сухопутных войск Германии отказался от планов вторжения в Англию. В качестве ближайшей задачи является захват Украины и Белоруссии. Осуществление планов намечено на апрель — май 1941 г. К нападению на СССР готовятся также Венгрия, Румыния, Болгария…
Спецсообщение 11.05.41 - Германия опасается войны на два фронта и поэтому ей надо покончить с Советским Союзом до выступления Америки против немцев. Военные операции начнутся против СССР в середине июня. Немецкие войска уже через три недели военных действий окажутся перед Москвой. Удар будет неожиданным. Германия должна быть обеспечена с Востока и с таким прикрытием тыла могла бы также победоносно закончить войну против англичан и американцев.
«Дора» - 02.06.1941 «…Все немецкие моторизованные части на советской границе находятся в постоянной готовности, несмотря на то что напряжение сейчас меньше, чем было в конце апреля - начале мая. В отличие от апрельско-майского периода подготовка на русской границе проводится менее демонстративно, но более интенсивно.»
Сообщение (агента 2-го управления НКГБ СССР) – 03.06.1941 «Вчера Маэсиба был у японского посла. …Немцы перебросили из Мемеля в Финляндию на 15 больших транспортных судах крупные военные силы. На западных границах Советского Союза немцы сосредоточили около 150 дивизий численностью по 10000 человек, т.е. 1500000 человек… Начало военных действий ожидается 15 или 20 июня.
Немцы подготовили себе также возможность наступления с юга… По этому поводу достигнута договоренность с Турцией… Подготовлено окружение большого масштаба.
Захватом о.Крит заканчивается очередной этап англо-германской войны. Если действительно Германия начнет войну против СССР, то это будет результатом англо-германского сговора и приведет к немедленному прекращению войны между Германией и Англией…
Давая оценку выше рассказанному, Маэсиба сказал, что группирование Германией на западных границах СССР крупных военных сил и продолжающееся продвижение к советским границам германских военных частей — это факты, о которых рассказывали очевидцы. Все же остальное — порожденные этими фактами слухи, предположения и сведения из шведской, турецкой и американской печати, которая старательно пропагандирует идею германо-советской войны.
Маэсиба говорит, что по предположениям некоторых дипломатов, Германия выдвинула по отношению к СССР какие-то условия. Возможно это предложение присоединиться к союзу держав «оси» и оказывать Германии более эффективную экономическую поддержку, возможно, что это просто определенные условия получения продовольствия с Украины. Угроза войны используется как средство давления на СССР. Такое предположение обосновывают, тем, что сведения о германской подготовке к войне против СССР поступают в печать нейтральных стран из германских источников...
«Шиллер» (Шанхай) – 09.06.1941 «…«Друг» сообщил, что человек, прибывший из Берлина, рассказал…, что выступление против СССР немцами подготовлено, как в военном, так и в экономическом отношении и предполагалось на конец мая с.г. Причина выступления — хозяйственные и экономические трения между обеими странами. Если война с Англией не будет закончена до осени, то немцы намерены оккупировать Украину и Донбасс для обеспечения себя углем и железом, что произойдет вне зависимости от предложений и уступок, которые будут сделаны нами под угрозой конфликта. Если же война закончится до осени, то возможна сделка с СССР без вооруженного конфликта. Все общественные, военно-морские и гражданские высшие круги считают, что война с СССР будет триумфальным маршем и продолжится всего три месяца.
На вопрос — чем объясняется такая абсолютная уверенность, что СССР будет побежден именно в три месяца, «Друг» ответил, что сам он не вполне разделяет эту точку зрения, но все другие в этом совершенно убеждены. Эти другие являются видными деятелями Германии. «Другу» неизвестно, на чем точно обоснованы их убеждения в победе и какими сведениями располагают немцы о войне с СССР, но внутреннее положение в СССР и состояние КА является важным фактором в уверенности немцев. Ими будут использованы белогвардейцы и украинцы.»
Спецсообщение РУ «Захару» -10.06.1941 «Мы получили срочное задание соответствующих инстанций, касающееся выявления и уточнения дислокации, организации и вооружения германской армии.
Вопросы, подлежащие разработке, следующие:
…2. Организационно-штатная структура германских войсковых соединений: пехотных дивизий, танковых дивизий, тяжелых танковых дивизий...
5. …Особенно важно выявить: по танкам — максимальную толщину и силу сопротивления брони; типы танков с максимальным весом и вооружением и количество в Германии танков весом от 45 тонн и выше…
8. Данные по строительству УР против СССР и аэродромных узлов, особенно подземных ангаров к востоку от реки Одер до нашей границы, на территории Словакии, Венгрии и Румынии. При этом особенно важны данные по состоянию УР в пограничной полосе по реке Висле (Варшавский УР, Демблинский УР); по Восточной Пруссии и по рекам Прут, Серет (Молдавия)…
10. Постараться добыть сведения о планах военных операций против СССР (в любой форме: документальные, высказывания и т.д.).»
Мы снова видим опасение высшего командного состава КА появлением тяжелых танков в германских ВС. Также дано задание о проверке строительства УР – действительно ли проводятся работы.
«Арнольд» (Берлин) – 12.06.1941 «…»Ариец» в переданном нам сейчас материале называет сроки вероятного выступления против нас 15—20 июня.»
16.06.41 г. английское руководство передало советскому послу карту со схемой германской группировки у советских границ. Согласно этим данным в Польше находилось 76 дивизий (из них 2 тд и 2 мд), в Румынии, Венгрии и Словакии – 29 дивизий (из них 4 тд и 2 мд), предполагалась переброска 2 дивизий по Балтийскому морю и 2 дивизии из Скандинавии в Северную Финляндию. Всего на схеме было показано 109 германских дивизий. В действительности было развернуто 108 (в т.ч. 10 тд и 11 мд).
Количество дивизий по данным английской разведки достаточно точное, но количество тд и мд сильно занижено. Это знаем мы сейчас, но в то время посчитали дезинформацией от «заклятого друга». Если припомнить текст из дневника Гебельсса о дезинформации по вторжению в Англию, то понятно, что руководству СССР трудно было поверить в эти сведения.
«Бранд» - 17.06.1941 «…Проведение всеобщей мобилизации в Финляндии подтверждается. Отмечается большое количество резервистов, следующих по назначению. Мобилизация началась 10-11 июня… 12 июня в Таммисаари объявлено осадное положение, приводится в боевую готовность… В частях отпуска прекращены, находящимся в отпуске приказано немедленно явиться в часть».
«Тит» (резидент в Риме) – 19.06.1941 «…Вчера в МИД Италии пришла телеграмма итальянского посла в Берлине, в которой тот сообщает, что высшее военное немецкое командование информировало его о начале военных действий Германии против СССР между 20 и 25 июня с.г.»
«Коста» - 20.06.1941 «германский эмиссар, сказал сегодня, что военное столкновение ожидается 21 или 22 июня… В польше находится 100 германских дивизий, в Румынии – 40, в Финляндии – 6, в Венгрии -10, в Словакии – 7. Всего 60 моторизованных дивизий… В Румынии мобилизация окончена и в каждый момент ожидаются военные действия. В Болгарии находятся 10 тыс. немецких войск.»
«Рамзай» (Р.Зорге)
11.03.41 – по мнению германского ВАТ в Токио, «по окончании теперешней [англо-германской] войны должна начаться ожесточенная борьба Германии против Советского Союза».
2.05.41 - Отт заявил, что Гитлер исполнен решимости разгромить СССР и получить европейскую часть СССР в свои руки в качестве зерновой и сырьевой базы для контроля со стороны Германии всей Европой. Посол и атташе, согласились с тем, что после поражения Югославии во взаимоотношениях Германии с СССР приближаются две критические даты. Первая дата — время окончания сева в СССР. После окончания сева война против СССР может начаться в любой момент, так что Германии останется только собрать урожай.
Вторым критическим моментом являются переговоры между Германией и Турцией. Если СССР будет создавать какие-либо трудности в вопросе принятия Турцией германских требований, то война будет неизбежна…»
6.05.41 – германское руководство уверено, что «война против СССР нисколько не помешает ведению войны против Англии», а решение о начале войны против СССР будет принято Гитлером «либо в мае, либо после войны с Англией». Немецкие генералы оценивают боеспособность КА настолько низко, что полагают, что КА будет разгромлена в течение нескольких недель. Они полагают, что система обороны на германо-советской границе чрезвычайно слаба.
Военные специалисты ГШ в начале июня 1941 года с такой оценкой боеспособности КА никогда бы не согласились. Поэтому при подготовке донесения для руководства Наркомата обороны Голиков приказал убрать пункт о слабости КА и пункт о том, что по оценке германских генералов, система обороны на германо-советской границе чрезвычайно слаба.
21.05.41 – «война между Германией и СССР может начаться уже в конце мая… В этом году опасность может и миновать».
30.05.41 - Берлин информировал посла Отта, что немецкое наступление против СССР начнется во второй половине июня. Отт на 95% уверен, что война начнется. Косвенные доказательства к этому в настоящее время таковы: технический департамент воздушных сил в моем городе получил указание вскоре возвратиться. Отт потребовал от ВАТ, чтобы он не посылал никаких важных сообщений через СССР. Транспорт каучука через СССР сокращен до минимума.
Причины для германского выступления — существование мощной КА не дает возможности Германии расширить войну в Африке, потому что Германия должна держать крупную армию в Восточной Европе. Для того чтобы ликвидировать полностью всякую опасность со стороны СССР, КА должна быть отогнана возможно скорее.
Необходимо отогнать КА на сколько километров от границы?
1.06.41 - Ожидание начала германо-советской войны около 15 июня базируется исключительно на информации, которую подполковник Шолл привез с собой из Берлина, откуда он выехал 6 мая в Бангкок. В Бангкоке он займет пост ВАТ.
Отт заявил, что он не мог получить информацию по этому поводу непосредственно из Берлина, а имеет только информацию Шолла. В беседе с Шоллом я установил, что немцев в вопросе о выступлении против КА привлекает факт большой тактической ошибки, которую, по заявлению Шолла, сделал СССР. Согласно немецкой точке зрения тот факт, что оборонительная линия СССР расположена в основном против немецких линий без больших ответвлений, составляет величайшую ошибку. Она [Германия] поможет разбить КА в первом большом сражении. Шолл заявил, что наиболее сильный удар будет нанесен левым флангом германской армии.»
Имеется резолюция:«НО-3. Напишите «Рамзаю» следующий запрос:«Прошу сообщить: 1) Более понятно сущность большой тактической ошибки, о которой Вы сообщаете и 2) Ваше собственное мнение о правдивости Шолла насчет левого фланга». Голиков.. 3.06.41 г» «Но-3. В перечень сомнительных и дезинф.сообщений «Рамзая» Голиков». Возможно, такое решение было принято после консультации с военными специалистами высокого ранга.
17.06.41 - Германский курьер сказал ВАТ, что он убежден, что война против СССР задерживается, вероятно, до конца июня. ВАТ не знает — будет война или нет.…»
После начала войны «Рамзай» уточнил: «Подполковник Шолл сказал тогда, что первый и главный удар будет нанесен немцами по КА их левым флангом. Немцы полностью уверены, что главные силы КА будут сконцентрированы в противоположном направлении от линии, дающей полную возможность для сильного удара. Немцы очень опасались, что КА в порядке осведомления главного удара отступит на некоторое расстояние, чтобы изучить силы противника и предпринять кое-что в стороне от направления главного удара. Главная цель немцев — это уничтожение КА охватом ее, как это было с польской армией...»
На Дальнем Востоке кроме Р.Зорге были, как минимум, два советских разведчика: германский консул в Шанхае и начальник службы жандармерии Квантунской армии. Текст их сообщений рассматриваемого периода неизвестен. Считали ли и они, что война начнется в июне и какие назывались причины - нам не ведомо, а руководители разведки и Сталин эти донесения внимательно прорабатывали...
Рассмотрение разведывательных сообщений от разведчиков завершим донесениями германского агента «Петера» из советского полпредства в Берлине.
«12 июня 1941 г. Филиппов:«...Наша… задача состоит в том, чтобы выяснить, не ведет ли Германия переговоры о мире с Англией и не ожидается ли в дальнейшем попытка достижения компромисса с США…»
«13 июня 1941 г. Я спросил, почему Филиппов и русские должностные лица не [испытывают] беспокойства по поводу слухов, касающихся германо-русских отношений... Филиппов:«До германо-русского конфликта, о котором пишет “Таймс”… далеко. Германия проводит политику устрашения». Я …спросил, как он себе объясняет то, что на восточной границе [Германии] сосредоточено… более 100 дивизий, и думает ли Россия как-то противодействовать… угрозе… Единственно возможным ответом русской стороны на германское устрашение мог бы быть тесный союз с США и Англией. На это Филиппов ответил, что союз между Россией, Америкой и Англией - это чушь… Если Германия действительно нападет, то немецкие военные успехи, будь то захват Балтийских стран, Украины и т.д., еще ничего не будут значить... Давление — до тех пор давление и одновременно сила, пока оно используется на узком пространстве. Любое расширение [фронта войны] будет означать для Германии ослабление, а на это Гитлер не пойдет».
«14 июня 1941 г. Я дал ответ на задававшийся мне дважды вопрос: предпринимаются ли усилия по достижению мира с Англией:«О такого рода мероприятиях никому из хорошо информированных людей здесь ничего не известно, и глупо говорить в данный момент про переговоры о мире между Германией и врагом №1 ее политики установления нового порядка». В заключение… рассказал об оживленной полемике и слухах вокруг конфискации «Фёлькишер беобахтер…»
«21 июня 1941 г. Я сказал, что… мы находимся… в состоянии войны нервов и… немецкая сторона предпримет попытку предельно взвинтить нервное напряжение… Войну нервов выиграет тот, у кого нервы крепче... Филиппов:«Положение очень серьезное… Мы твердо убеждены, что Гитлер затеял гигантский блеф. Мы не верим, что война может начаться уже завтра. Процесс, по-видимому, будет еще продолжаться. Ясно, что немцы намереваются оказать на нас давление в надежде добиться выгод, которые нужны Гитлеру для продолжения войны».
Часто пишут, что Сталин не верил разведке. Из представленных материалов видно, что разобраться в реальной ситуации было весьма затруднительно. То, что он не разобрался – его вина как единоличного руководителя.
Давайте попробуем обобщить то, что Мы прочитали в сообщениях, в которых, конечно же, существуют «зерна истины».
1) Непонятная позиция первых лиц Германии. Как относится Гитлер к войне с СССР? Нет никакой информации о его позиции. Геринг выступает за союз с Англией против СССР. Геринг толкает Германию к войне, вербует союзников (например, Антонеску). Риббентроп против позиции Геринга. В самой Германии существуют два течения – за войну и против нее (боятся, что Советский союз победит). Промышленники Швеции и Финляндии против войны. Появилось опасное течение и в верхах вермахта - позиция Браухича схожа с высказываниями Геринга о создании антисоветского союза.
2) Разведка приносит планы нападения Германии один фантастичнее другого: гиганские клещи от Финляндии до Балкан (или со стороны Турции на Кавказ), три удара и все направлены на Украину, удар Германии по СССР через Румынию. Конечно, в донесениях упоминался один вариант нападения на СССР похожий на правду: один удар на Петербург, второй на Москву, третий на Киев. Откуда производятся удары, какими силами? Это война или провокация германских военных высшего ранга? Неясно...
3) Вопрос с маневренностью германских войск: за 25 дней дойти до Урала или за три-четыре недели до Москвы. Прорваться не на одном направлении, а выйти войсками на МЕРИДИАН, на котором расположена Москва. [По мнению высших чинов советской армии – это было дас ист фантастишш… В то время ГШ КА не знал, что ТАК можно воевать!]
4) Дезинформационные действия Германии – весьма успешны. Достаточно часто они прослеживаются в сообщениях наших разведчиков. Группировка германских войск длительное время почти не менялась, что успокаивало военно-политическое руководство нашей страны. К началу нападения на СССР германская группировка на западной границе СССР увеличилась, но увеличилась не так как ожидалось ее увеличение! Строительство оборонительных рубежей германскими частями, усиление их ПВО на разных объектах, эвакуационные мероприятия. Через разные источники поступает информация о том, что сильная группировка вермахта – это необходимость дать отпор СССР в случае его агрессии (прямо как сейчас говорится о группировке НАТО против РФ в Европе – будто бы мы самая агрессивная страна. Сколько лет прошло, а эта политика неизменна…) Позже стали говорить, что для защиты от флангового удара со стороны СССР при движении ВС Германии на Ближний Восток. Еще позже – жесткие условия Германии СССР и кульминация – участие СССР в мирной конференции.
5) Сроки нападения на СССР. Мы сейчас знаем, что срок был первоначальный 15 мая, потом был перенесен на 22 июня. В сообщениях же называется март 1941 года, апрель, начало мая, конец мая, 15 июня, 22-24 июня, конец июня, август месяц. Кроме разведывательной информации, поступившей в июне, все остальное только слухи или частное мнение германских военных.
Сначала сроки привязываются к тому моменту, когда «поставят Англию на колени» и уже после этого нападут на СССР. Далее поступают сообщения – нападут на СССР, а Англию оставят после возьмут измором. Новые сообщения – ударят по СССР в первую очередь. Победы в Ливии и снова информация о вторжении в Англию, а Советский Союз оставят на последок. Решение принято и нападут на СССР в ближайшие дни. Но в эти дни идет массированная дезинформация Гебельсса. Между сообщениями о нападении появляется версия о могучем противнике Германии – США. США почти не имеет сухопутной армии. Как относиться к этой версии?
6) Причины войны или масштабной провокации. Предъявят СССР ультиматум по присоединению к оси. Ультиматум – это время для приведения войск в боевую готовность. Или Германия отодвинет советские войска от государственной границы или оккупирует только Украину (может быть, и Прибалтику). То сообщают, что КА мощна. То боеспособность КА низка и система ее обороны слаба, то германцы опасаются, что КА будет отведена от границы. Вопрос: как следует расположить войска прикрытия КА, если не понятно как германцы станут воевать? И будут ли воевать? Теперь мы знаем, что большое количество указанных предположений – чистый бред. Не планировал так поступать с СССР Гитлер.
Все указанные варианты требовалось рассматривать, анализировать и пытаться найти возможные мероприятия, чтобы избежать войны. Еще разведчики сообщают, что Германия будет демонстрировать свою мощь, «играть на нервах». После сообщают, что Германия будет пытаться спровоцировать советских военных для создания предлога для начала войны. При этом полное бездействие фюрера – он вообще-то в курсе провокации или нет?
Все очень сложно. Автор считает, что стратегическая разведка смогла определить срок нападения только где-то к середине июня. Но появление дополнительных условий (перечисление 6) в начале войны еще более запутали ситуацию и понимание реальных событий и сценария поведения Гитлера. Неверная оценка численности ВС Германии на западной границе СССР и отсутствие другой правдивой информации привела к ошибочной оценке ситуации и, как следствие, являлось одной из причин катастрофического поражения в пограничном сражении.
Какова была реальная численность группировки Германии и ее союзников для вторжения на территорию СССР?
В настоящее время мы знаем, что для войны с СССР была выделена значительная группировка ВС Германии и ее союзников. Не все союзники вступили в войну 22 июня 1941 года, но это не так важно для рассматриваемой темы. Группировка включала в себя: 190 дивизий (из них до 153 германских, 17,5 финских, 17,5 румынских, 2 венгерских), 4714 танков (из них немецких 4408) и 4739 самолетов (из них немецких - 3909, включая самолеты связи и транспортники). Следует отметить, что 24 германские дивизий находились в резерве ОКВ.
В настоящих материалах мы не будем рассматривать финскую армию и германскую армию «Норвегия» (4 дивизии).
К 22.06.41 г. германская группировка на Западной границе составляла около 125 дивизии, из них 30 тд и мд.
К 22 июня Румыния сосредоточила на границе с СССР 3-ю и 4-ю армии общим количеством 17,5 дивизий.
Германия и Румыния напали на СССР 22 июня 1941 года, а 1 июля Карпатская группа венгерских войск атаковала советскую 12-ю армию.
Что докладывала Гитлеру германская разведка о КА?
На 15 января 1941 года разведка оценивала количество войск КА, размещенных в западной части территории СССР, в 125 дивизий (фактически их было 161) и 30 тбр (было 32).
На 11 июня по оценкам разведки в западной части СССР присутствовали 182,5 дивизии (186) и 38 тбр (0).
Численность советских войск по направлениям по информации разведки составляла: ПрибОВО – 31 дивизия (25) и 7 тбр (0); ЗапОВО – 42 дивизии (44) и 10 тбр (0); КОВО и ОдВО – 72 дивизии (80) и 15 тбр (0).
Многое не учли немецкие теоретики и Гитлер. Например, о событиях начала августа 1941 года Гудериан писал: «Я указал Гитлеру на то обстоятельство, что русские имеют большое превосходство в танках… У Гитлера тогда вырвалась фраза:“Если бы я знал, что у русских действительно имеется такое количество танков, которое приводилось в вашей книге, я бы, пожалуй, не начинал эту войну». В моей книге «Внимание, танки!», выпущенной в 1937 году, я указывал, что в тот период в России насчитывалось 10000 танков… Имеющиеся в моем распоряжении сведения говорили о том, что у русских имелось 17000 танков».
Что противостояло германским силам вторжения со стороны СССР?
Порядка 145 дивизий (из них 54 тд и мд), 13830 танков и 8639 самолетов. Мы все знаем, что дивизии были не отмобилизованы, многие из них раскиданы по территории военных округов. Большое количество дивизий находилось в стадии формирования и не имели вооружения. Мы знаем, что огромное количество самолетов и танков было старых типов, имели ограниченный моторесурс. Часть техники была небоеспособна из-за отсутствия запчастей. К танкам причислялось много танкеток типа Т-27, Т-37, Т-38 и Т-40…
Одной из целей советской разведки накануне войны было выявление военных приготовлений Германии, сосредоточение войск на границах СССР и определение их количества. Что сообщали о германских ВС РУ ГШ КА?
По оценке РУ в 1938 году в Германии было 7300 танков и 5160 самолетов. В действительности через 8 месяцев в ВС Германии находилось всего 3474 танка и 4288 самолетов. По оценке РУ численность германский войск на границе с СССР составляла: 1.10.40 г. – 89 дивизий (фактически было 30 дивизий), 1.11.40 г. – 88 дивизий (32). Завышенная оценка ВС Германии разведкой характерна до начала войны.
Спецсообщение РУ №660279cc 11.03.1941 г. «…Общая численность германской армии к сентябрю месяцу 1940 г. составляла около 228 дивизий, в том числе 15-17 тд и 8-10 мд.
По имеющимся данным, за истекший зимний период германское командование дополнительно сформировало 25 пд, 5 тд, 5 мд. Кроме того, за счет пд сформировано, по-видимому, до 5 мд… Общее количество дивизий германской армии на 1 марта 1941 г. составляет около 263 дивизий…, из них 22 тд и 20 мд...
…На 1 марта 1941 г. Германия имела 20700 самолетов, из них: боевых — 10980… Боевые самолеты распределились: бомбардировщики — 4090, пикирующие бомбардировщики — 1850, разведчики — 1220, истребители — 3820…
При наступлении на Францию в мае 1940 г. в составе германской армии было 2-3 тд, которые в своем составе имели по одному полку тяжелых танков. За последнее же время поступили сведения о формировании тяжелых танковых дивизий.
В настоящее время имеется три парашютных и три авиадесантных дивизии…
На заводах ЧКД… строится легкий танк марки «38-Т», имеющий… лобовую броню — 50 мм… Толщина брони, могущая противостоять попаданию 45-мм снаряда…
По сведениям, требующим дополнительной проверки, немцы начинают строить три новых образца тяжелых танков:
- тип V – вес 36 т, вооружение 75-мм пушка и 2 пулемета, броня до 60 мм;
- тип VI – вес 45 т, вооружение 75-мм и 20-мм пушки, 3 пулемета, броня до 70 мм;
- тип VII – вес 90 т, вооружение 105-мм и 20-мм пушки, 4 пулемета…
На заводах Рено производится ремонт 72-тонных французских танков… По сведениям, поступившим в марте месяце с.г. и требующим проверки, на заводах Шкода и Круппа ставится производство 60 и 80-тонных танков...
Выводы:
1. Германия постепенно заменяет легкие танки типа II… на танки с броней от 25 до 50 мм…
3. Намечаются мероприятия к созданию новых мощных тяжелых танков.
…Средняя производственная мощность основных танковых заводов Германии колеблется в пределах 70—80 танков в месяц. Суммарная производственная мощность 18 известных нам заводов Германии (включая Протекторат и Генерал-Губернаторство) определяется в 950—1000 танков в месяц.
При развертывании танкового производства на базе существующих автотракторных заводов (до 15-20 заводов), а также при увеличении выпуска танков на заводах с налаженным производством, можно считать, что Германия в состоянии будет выпускать до 18—20 тыс. танков в год.
При использования танковых заводов Франции, расположенных в оккупированной зоне, Германия сможет дополнительно получить до 10000 танков в год…
…Отмечается количественный рост противотанковой артиллерии, увеличение ее
калибра и привлечение 20, 37 и 88-мм зенитных орудий для борьбы с танками.
…По сведениям, нуждающимся в проверке, противотанковые дивизионы некоторых тд развернуты в противотанковые полки двухдивизионного состава; первый дивизион имеет 3 роты по 12 орудий калибра 37 или 47 мм, а второй дивизион — от 12 до 21 орудий калибра 75 или 88 мм (…которые в последующем будут заменены 75-мм противотанковыми пушками)…»
Фактическое количество дивизий Германии на тот период составляло 191.
На основании данного и подобных сообщений был сделан вывод об увеличении бронирования немецких танков, о возможных проблемах с их поражением противотанковой артиллерией и формированием крупных соединений тяжелых танков.
23 апреля 1941 года советское правительство разрешило Наркомату обороны сформировать к 1 июля 10 противотанковых бригад, По штату в каждой бригаде должно было быть сорок восемь 76-мм дивизионных пушек, сорок восемь 85-мм зенитных пушек, двадцать четыре 107-мм пушки, шестнадцать 37-мм зенитных пушек. КА стала готовиться к использованию крупнокалиберных зенитных орудий против немецких тяжелых танков.
Спецсообщение РУ №660370сс 4.04.41 г.
«…Общее количество германских войск на границе с СССР… с войсками в Молдавии и Северной Добрудже достигает 83–84 дивизий, не считая войск, сосредоточенных в Чехии, Моравии и в центре Румынии…»
У немцев на начало апреля на восточной границе (включая Румынию) было размещено всего 47 дивизий.
Спецсообщение РУ №660448сс 26.04.41 г.
«…На 25.04 общее количество германских войск на западной границе с Германией и Румынией (включая Молдавию) — 95—100 дивизий…, из них:
а) …против ПрибОВО 21–22 дивизии, из них:…3 мд, 1 тд…
б) …против ЗапОВО — 28 дивизий, из них:…1 мд и 4 тд…
…Против КОВО — 29–32 дивизии, из них:…3 мд, 4 тд… В районе Прикарпатской Украины 3 дивизии… Против ОдВО — 8–9 дивизий…
…В германской армии имеется в составе ВВС подготовленных 8—10 парашютно-десантных дивизий (точная дислокация их не выяснена).
Таким образом, общая численность германской армии на 25.04.41 г. составляет 286–296 дивизий, из них:…20 мд;22 тд; дивизий «СС» - 18 (из них до 10 мд).
По имеющимся данным, с 1 апреля немецкое командование приступило к формированию до 40 дивизий, что требует дополнительной проверки».
В качестве примера оценки РУ распределения германских войск по территории рейха приводится одно сообщение приводится в несколько более полном виде.
Спецсообщение РУ №660506сс 15.05.41 г.
«…Учет и сопоставление поступивших данных дают следующее распределение вооруженных сил Германии по границам и фронтам на 15 мая 1941 г.:
Общее количество немецких войск против СССР достигает 114–119 дивизий, включая 6 дивизий, находящихся в районе Данциг-Познань-Торн. Из них 82–87 пд, 6 горных, 13 тд, 12 мд, 1 кд...
Германские ВС на нашей границе распределяются:
а) в В.Пруссии — 24 дивизии, в том числе… 3 мд, 2 тд и 7 кп;
б) на Варшавском направлении против ЗапОВО — 30 дивизий, в том числе… 4 тд, 1 мд, 1 кд и 8 кп;
в) в Люблинско-Краковском районе против КОВО — 36 дивизий, в том числе… 5 мд, 6 тд и 5 кп;
г) в районе Данциг, Познань, Торн — 6 пд и 1 кп;
д) в Словакии (район Зборов, Прешов, Вранов) — 5 горных дивизий;
е) в Прикарпатской Украине — 4 дивизии;
ж) в Молдавии и Северной Добрудже — 13–14 дивизий, в том числе 3 мд, 1 горная и 1 тд.
Общее количество германских войск на Балканском полуострове достигает 47–49 дивизий, из которых: в Румынии — 6 дивизий (без Молдавии); в Югославии — 9 дивизий;
в Греции — 18 дивизий (из них на турецкой границе 6 дивизий); в Болгарии — 16 дивизий (из них на турецкой границе 6 дивизий).
Созданная армия в Болгарии за счет резервов и частей из Югославии против Турции возглавляется якобы генералом Рейхенау. Отмечается перевооружение болгарской армии за счет материальной части, переданной ей Германией…
На африканском фронте находится 7 германских дивизий. Имеются сведения, что часть дивизий, находящихся в Греции, должна быть использована против Англии в Африке.
В оккупированных странах Западной Европы.
а) На северо-западном побережье Франции, Бельгии, Голландии и Дании — 46 дивизий.
б) Внутри оккупированной части Франции — 9 дивизий.
в) На границе с Испанией — 9 дивизий.
По поступившим последним данным, 5 дивизий подготавливаются для переброски через Испанию для действий против Гибралтара.
г) В Норвегии, как на севере страны, так и на юге за счет перебросок через Швецию и Финляндию, произошло увеличение на 1 дивизию, в результате численность дивизий в Норвегии доведена до 14, из которых 5 в северонорвежской группировке...
5. В Финляндию продолжают прибывать немецкие воинские части
6. В Италии — 9 дивизий.
7. Резерв Главного Командования.
а) В центре страны — около 12 дивизий,
б) На территории Австрии и Протектората — 11 дивизий, а всего 23 дивизии.
В составе ВВС имеется 8—10 парашютно-десантных дивизий, из которых 1–2 дивизии в Греции, 5–6 дивизий на северном побережье Франции и Бельгии, 2 дивизии внутри страны.
Вывод:
Увеличение германских войск на границе с СССР продолжается. Основными районами сосредоточения являются южная часть Генерал-губернаторства, Словакия и северная часть Молдавии».
Просчитав, указанное выше число немецких дивизий, мы получим, что Германия (без учета союзников) на 15 мая 1941 года имеет от 298 до 307 дивизий! Фактически на восточной границе было сосредоточено 71 дивизия, а общее количество дивизий ВС Германии составило около 212.
Записка РУ ГШ КА в НКГБ СССР № 660533 21 мая 1941 г.
«Германское командование усиливает группировку войск в пограничной с СССР полосе, производя массовые переброски войск из глубинных районов Германии, оккупированных стран Западной Европы и с Балкан… Наряду с действительным увеличением войск в пограничной полосе германское командование одновременно занимается и маневрированием, перебрасывая отдельные части в приграничном районе из одного населенного пункта в другой, с тем чтобы в случае их оценки у нас создалось нужное впечатление. …Германским командованием в пограничной с СССР полосе проводится ряд учений…, которые также связаны с передвижением войск…»
Мы видим, что германское командование пыталось исказить численность своих войск. В оценке численности германских ВС принимает участие и разведка НКГБ.
Спецсообщение № 660586 5.06.41 г.
«Румынская армия приводится в боевую готовность. Начавшийся 21 апреля призыв резервистов и офицеров запаса на сборы сейчас принял характер скрытой всеобщей мобилизации… Против СССР сосредоточено 11 пд, 2 кд, мбр, 2 горнострелковые бригады и 1 отдельная кбр. При использовании всех людских ресурсов и при немецком вооружении румынская армия может быть доведена до 40 пехотных дивизий, общей численностью до 1800 тыс.человек.»
Разведывательная сводка №5 (по Западу) РУ ГШ КА 15.06.1941
Общая численность германской армии на 1.06.41 г. определяется в 286—296 дивизий, в т.ч… 20-25 мд, 22 тд, 15 гсд, парашютных – 4-5, авиадесантных – 4-5, дивизий «СС» - 18... Общее количество германских войск на нашей западной границе (включая Молдавию и Добруджу) на 1 июня достигает 120-122, в том числе: 14 тд и 13 мд.
По направлениям германские войска распределяются:
а) в Восточной Пруссии 24 дивизии, в т.ч. …3 мд, 5 тп (всего 2 тд) и 7 кп;
б) на Варшавском направлении (против ЗапОВО) 30 дивизий, в т.ч. …1 мд, 1 тд и 6 тп (всего 4 тд), 1 кд и 8 кп;
в) в Люблинско-Краковском районе (против КОВО) 36 дивизий, в том числе… 5 мд, до 6 тд и 5 кп;
г) в районе Данциг, Познань, Торн — 6 пд, 1 кп;
д) в Словакии… — 5 дивизий…;
е) в Прикарпатской Украине — 4 дивизии;
ж) в Молдавии и Северной Добрудже — 17 дивизий, в том числе: 4 мд, 1 горная и 2 тд…
Из общего количества германских войск на Балканах в Румынии находится двадцать восемь дивизий, из них: 16 пд, 6 мд, 1гсд, 4 тд 1 авиационная [вероятно, имеется в виду парашютная].
Таким образом, основная группировка германских войск находится в Румынии и направлена против СССР...»
Переброска германских войск к западной границе СССР осуществлялась по планам, чтобы советское военное руководство не знало истинного положения дел.
1 эшелон сосредоточения германских войск происходил в период с 20.02 по 15.03.41 г. Было переброшего к советской границе 7 пд.
2 эшелон - 16.03-10.04.41 г. – 18 пд и 1 тд.
3 эшелон - 11.04-21.05.41 г. – 16 пд и 1 легкопехотная дивизия.
4 (А) эшелон - 22.05-5.06.41 г. – 11 пд и 9 од.
4 (Б) - 6.06-18.06.41 г. – 2 пд, 3 легкопехотных дивизии, 14 тд, 12 мд и 2 мбр.
Тд и мд стали выдвигаться к границе за 4 дня до нападения. Германские соединения из мест рассредоточения непосредственно в исходные районы, откуда началось их вторжение, стали выдвигаться за сутки до войны. Поскольку была запрещена воздушная разведка на территории противника, то вскрыть перемещение дивизий в исходные районы было трудновыполнимым заданием.
В феврале-мае 1941 года на Восток были переброшены тыловые части и службы ВВС, а 22.05-18.06.41 г. – летные части. В течении 21 июня летные части первого удара заняли аэродромы западнее реки Висла, а к вечеру перелетели на полевые аэродромы у границы. Засечь передислокацию германской авиации на приграничные аэродромы не удалось.
Рассмотрим информацию РУ о количестве германских дивизий на западной границе СССР по состоянию на 25 апреля, 15 мая, 1 июня и 17-20 июня 1941 года. В скобках приводится информация по фактическому количеству дивизий.
Всего дивизий (с учетом 6 дивизий (в резерве) в районе Данциг-Познань-Торн и без учета кп): на 26.04.41 г. - до 95-100 дивизий (на 04.04.41 – было 47 дивизий); на 15.05.41 г. – 114-119 (71); на 15.06.41 г. – 120-122 (84); на 17-20.06.41 - 129 (128).
Количество дивизий группы армий «Север» (против ПрибОВО): 22, 24 (17), 24 (21), 29 (29), в т.ч. тд и мд 4, 5 (2), 5 (2), 5 (6).
Разведка «вскрыла» более-менее точно количество германских дивизий. Обнаружена тенденция к небольшому увеличению их числа.
Фактически на 22 июня против войск ПрибОВО было 20 пд (с учетом 23 ак, находящегося в резерве), 3 од, 6 тд и мд. Помимо этих сил действовали соединения 5 и 6 ак и 39 мк группы армий «Центр». Всего против ПрибОВО числилось 24 пд, 12 тд и мд, 4 охранных дивизии. Кроме того, на стыке ПрибОВО и ЗапОВО прорывался 57 мк (2 тд и 1 мд). Таким образом, разведка ПрибОВО не вскрыла резкое наращивание сил германской ударной группировки.
Дивизий КА в ПрибОВО – было около 24 (с учетом 5-го воздушно-десантного корпуса и некоторых частей 27 армии). В районе Таллина размещался 65 ск (11 и 16 сд), в районе Риги 24 ск (181 и 183 сд – части бывшей латвийской армии – неподготовленные войска, несколько отрицательно относящиеся к советской власти).
Количество дивизий группа армий «Центр» (против ЗапОВО): 29, 30 (20) , 30 (35), 30–49* (до 51,5), в т.ч. тд и мд 5, 5 (2), 6 (2), 6 (16,5).
Количество дивизий в течении около двух месяцев считалось неизменным и руководство ЗапОВО, вероятно, расслабилось на второстепенном участке фронта. Разведка ЗапОВО также не смогла «вскрыть» подготовку к внезапному наращиванию ударных группировок.
* - разведотдел ЗапОВО «вскрыл» выход германских частей в исходные районы 21-го июня 1941 года, но разведсводка попала к командованию только в 15-20 22.06.1941 г.
Дивизий КА в ЗапОВО было до 45,8 с частями РГК и 4-м воздушно-десантным корпусом (из них 18 тд и мд);
Количество дивизий группа армий «Юг» (против КОВО и ОдВО): 44, 59 (22) , 63 (28), 64 (до 43,5), в т.ч. тд и мд 7, 15 (0), 17 (0), 20 (8,5).
КА имела в КОВО и ОдВО 75,3 дивизии вместе с соединениями РГК (из них 30 тд и мд). Соединения, перебрасываемые на территорию КОВО и переданные в состав военного округа не учитывались.
Разведотдел КОВО и РУ ГШ существенно завысили численность вражеской группировки, включая главную ударную силу наземных войск – танковые и моторизованные войска. Следует отметить, что и дезинформация противника велась так, чтобы военно-политическое руководство СССР ожидало главного удара на южном направлении.
Оценка советской разведки численности ВС союзников Германии, которые они могут выставить для войны против СССР: Финляндия - 18 дивизий (фактически было выставлено 17,5), Румыния – 33 дивизии (17,5), Венгрия – 20 дивизий (2).
Разведывательная сводка №02 ПрибОВО 20-00 21.06.41 «… Среди военнослужащих и гражданского населения… идут разговоры, что войска, расположенные в Восточной Пруссии, получили приказ занять исходное положение для наступления...
Выводы:
1. Продолжается сосредоточение немецких войск к государственной границе. 2. Общая группировка войск продолжает оставаться в прежних районах…»
В сводке упоминаются около 16 дивизий, в т.ч. до 4 тд и мд.
Разведывательная сводка ЗапОВО на 21 июня 1941
В сводке упоминается о 52 дивизиях (с учетом 3 кп и 9 тп неустановленной нумерации), в т.ч. до 14 тд и мд (с учетом тп).
«…Основная часть войск находится в 30 км полосе от границы… Продолжается подтягивание войск и тылов к границе. Артиллерия находится на огневых позициях. В районе Ольшанка установлена тяжелая и зенитная артиллерия. Там же сосредоточены тяжелые и средние танки. …Бяла-Подляска прибыло 40 эшелонов переправочных средств…
Вывод:
1) По имеющимся данным… основная часть немецкой армии в полосе против ЗапОВО заняла исходное положение.
2) На всех направлениях отмечается подтягивание частей и средств усиления к границе...»
На документе пометка – отправлен в 22 июня 1941 года в 15 часов 20 минут.
Разведывательная сводка №3 КОВО от 20 июня 1941 года,
В сводке германская группировка оценивается в 45-49 дивизий.
«…Вывод:
1. Движение немецких войск к нашим границам подтверждается различными источниками… 5. Крупное движение всех родов войск и транспорта южнее Томашев преследуют какую-то демонстративную цель или связано с проводимыми учениями».
Но вскрыла же разведка хоть что-то! Почему не реагировали Сталин и военные?
И.Сталин был тактик – не очень. Не его это было… В технических вопросах он достаточно часто (возможно всегда) интересовался мнением специалистов. Автор думает, что и в вопросах военной стратегии и тактику он должен был советываться с военными. Правда, военные в мемуарах всю вину возложили на вождя (фрагменты мемуаров мы обсудим в 3 части).
По оценкам оперативного управления ГШ (теоретиков того времени и военноначальников высшего командного состава КА) для нападения на СССР Германия и ее союзники должны были выставить от 236 до 270 дивизий (из них до 200 в мае-июне 1941 года должны были составлять германские), более 10 тыс. танков и 12-15 тыс. самолетов.
А сколько было германских дивизий на западной границе 22.06.41 г.?
Обнаружено 129 дивизий (малая часть, которых расположены были достаточно далеко от государственной границы) – это мы знаем сейчас. О каком внезапном нападении могла идти речь, например 15 июня? Не хватает более семидесяти германских дивизий (35% необходимых сил) и тысяч танков.
Кроме того, немцы парашютные дивизии должны были использовать для захвата важный тактических и стратегических объектов, но дивизии на западную границу СССР не передислоцировались - они были далеко. и было это дезинформацией. Про полк "Бранденбург", который успешно решал задачи в советском тылу, вероятно, РУ не знало.
«На лицо» не верная оценка сил и средств Германии для войны с СССР руководством Наркомата обороны и ГШ КА, которая привела к пограничному поражения КА. Политическое руководство, в этом случае, оказалось «заложником» количественных данных военных теоретиков…
Информацию о начале нападения приносили еще перебежчики.
18.06.41 г. Из мемуаров полковника И.Федюнинского (на тот момент командира 15-го ск 5-й армии). Вечером мне позвонил командир пограничного отряда:«Товарищ полковник, на нашу сторону перешел немецкий солдат. Он сообщил важные сведения». Я немедленно выехал в погранотряд… Немецкий фельдфебель в пьяном виде ударил офицера и решил бежать за границу… Фельдфебель сказал мне:«…в 4 утра 22 июня немецкие войска перейдут в наступление на всей протяженности границы... Вернувшись в штаб корпуса, я позвонил командующему 5-й армией генералу М.Потапову и сообщил о полученных сведениях. "Не нужно верить провокациям!" - загудел в трубке спокойный, уверенный басок генерала...»
В тот же день на территорию СССР переходят два венгерских офийцера с информацией о начале войны с 20 по 27 июня 1941 года.
20.06.41 г. – Обер-фельдфебель вермахта, перешел границу у Бреста. ФИО неизвестно, вероятно погиб в боях первых дней войны. 20 июня, к командиру 3-й заставы В.Михайлову прибыл капитан Солдатов и с ним — человек в штатском. Солдатов сообщил: есть приказ срочно переправить штатского за реку, в Польшу, чтобы перепроверить «только что поступившую информацию от перебежчика со стороны немцев». Это и было сделано. Через два часа штатский вернулся и заявил: подходы к Бугу забиты немецкими войсками и средствами переправы.
Капитан 45-й пехотной дивизии М.Хесс, попав в плен, указал на допросе: немцы обсуждали план о переброске в Брестскую крепость десанта, дабы захватить советских солдат спящими. Но командование сочло, что обер-фельдфебель предупредил русских и десант может оказаться в ловушке. Житель Тересполя, В.Березич, вспомнил:«20 июня 1941 года немцы переполошились — заходили в дома, устраивали обыски: искали своего солдата, который внезапно исчез…»
20.06.41 г. Перешел солдат на границе с 11-й армией.
22.06.41 г. – ефрейтор А.Лисков (задержан в 21-00, в виду отсутствия переводчика был отправлен в погранотряд. Доклад в Москву около 01-00), и рядовой Э.Кучера чуть позже перешли на территорию СССР с информацией о начале нападения.
Кроме указанных перебежчиков на советскую сторону переходили в 22-00 21 июня мельник Иосиф Бодзинский, германский солдат (поляк, ФИО не известно) и женщина из комендатуры Тересполя (ФИО не известно).
Из мемуаров Г.Жукова:"Вечером 21 июня мне позвонил начальник штаба КОВО генерал М.Пуркаев и доложил, что к пограничникам явился перебежчик — немецкий фельдфебель, утверждающий, что немецкие войска выходят в исходные районы для наступления, которое начнется утром 22 июня.
Я тотчас же доложил наркому и И. Сталину то, что передал Пуркаев..." Много есть "неточностей" у Г.К.Жукова - это одна из многих.
Как мы видим, фельдфебель из КОВО был только один и перешел он 18 июня. Вероятно, Потапов, позвонил в штаб КОВО, а оттуда перезвонили в ГШ... Информация была не нужна в ГШ - война не ожидалась. За 3,5 суток было не сделано ничего... Ниже в Приложении приведены приказы Наркома обороны от 19 и 20 июня о маскировке авиации - в них нет ни одного слова, которые можно отнести к подготовке ВВС КА к нападению 22-35 июня 1941 года...
Приложение
№ 0042 19 июня 1941г.
По маскировке аэродромов и важнейших военных объектов до сих пор ничего существенного не сделано.
Аэродромные поля не все засеяны, полосы взлета под цвет местности не окрашены, а аэродромные постройки, резко выделяясь яркими цветами, при¬влекают внимание наблюдателя на десятки километров.
Скученное и линейное расположение самолетов на аэродромах при полном отсутствии их маскировки и плохая организация аэродромного обслуживания с применением демаскирующих знаков и сигналов окончательно демаскируют аэродром.
Современный аэродром должен полностью слиться с окружающей обста¬новкой, и ничто на аэродроме не должно привлекать внимания с воздуха.
Аналогичную беспечность к маскировке проявляют артиллерийские и мо¬томеханизированные части: скученное и линейное расположение их парков представляет не только отличные объекты наблюдения, но и выгодные для поражения с воздуха цели.
Танки, бронемашины, командирские и другие спецмашины мотомеханизи¬рованных и других войск окрашены красками, дающими яркий отблеск, и хорошо наблюдаемы не только с воздуха, но и с земли.
Ничего не сделано по маскировке складов и других важных военных объектов.
Приказываю:
1. К 1.7.41 г. засеять все аэродромы травами под цвет окружающей мес¬тности, взлетные полосы покрасить и имитировать всю аэродромную обстановку соответственно окружающему фону.
2. Аэродромные постройки до крыш включительно закрасить под один стиль с окружающими аэродром постройками. Бензохранилища зарыть в землю и особо тщательно замаскировать.
3. Категорически воспретить линейное и скученное расположение самоле¬тов; рассредоточенным и замаскированным расположением самолетов обеспе¬чить их полную ненаблюдаемость с воздуха.
4. Организовать к 5.7.41 г. в каждом районе авиационного базирования 500-км пограничной полосы 8—10 ложных аэродромов, оборудовать каждый из них 40—50 макетами самолетов.
5. К 1.7.41 г. провести окраску танков, бронемашин, командирских, специальных и транспортных машин. Для камуфлированного окрашивания применить матовые краски применительно к местности районов располо¬жения и действий. Категорически запретить применять краски, дающие отблеск.
6. Округам, входящим в угрожаемую зону, провести такие же мероприятия по маскировке складов, мастерских, парков и к 15.7.41 г. обеспечить их полную ненаблюдаемость с воздуха.
7. Проведенную маскировку аэродромов, складов, боевых и транспор¬тных машин проверить с воздуха наблюдением ответственных командиров штабов округов и фотосъемками. Все вскрытые ими недочеты немедленно устранить.
8. Исполнение донести 1.7 и 15.7.41 г. через начальника Генерального штаба.
Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза С. Тимошенко Начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Г. Жуков
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О маскирующей окраске самолетов, взлетно-посадочных полос, палаток и аэродромных сооружений»
19.06.1941 №1711-724сс
В связи с тем, что выпущенные и выпускаемые промышленностью самолеты по своей окраске не удовлетворяют современным требованиям маскировки, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:
1. Принять предложения начальника Главного управления ВВС т. Жигарева и начальника НИИ ВВС т. Петрова о маскирующей летней окраске самолетов.
2. Обязать Наркомат авиационной промышленности (т. Шахурина) перейти с 1 июля 1941 года на маскировочное покрытие матовой краской всех типов боевых, учебных и пассажирских самолетов, согласно пункту 1 настоящего постановления.
3. Утвердить приказ НКАП по маскирующей окраске самолетов.
4. Обязать начальника ГУ ВВС т. Жигарева:
а) к 20 июля 1941 года все имеющиеся в строю самолеты покрасить маскирующей краской, согласно пункту 1 настоящего постановления, за исключением нижней поверхности, которую оставить с прежней окраской;
б) к 20 июля 1941 года произвести маскировку взлетных полос;
в) к 1 июля 1941 года произвести маскировку палаток;
г) к 30 июля 1941 года произвести маскировку аэродромных сооружений.
5. Утвердить приказ НКО — О маскирующей окраске самолетов и о маскировке взлетных полос, палаток и аэродромных сооружений в частях ВВС.
6. Обязать Наркомхимпром (т. Денисова) обеспечить с 25 июня 1941 года сдачу красок для Наркомавиапрома в сроки, количествах и номенклатуре.
7. Утвердить мероприятия по обеспечению изготовления маскирующих красок.
8. Поручить ВВС (т.т. Жигареву и Петрову) к 15 июля 1941 года внести предложения о зимней маскирующей окраске самолетов.
9. Обязать НКВД (т. Берия) по окончании строительства взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и якорных стоянок самолетов произвести маскировку их путем окраски применительно к фону окружающей местности.
Обязать нач. ВВС т. Жигарева к 10 июля 1941 г. передать НКВД технические условия по маскировке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и якорных стоянок самолетов.
Обязать Госплан (т. Сабурова), НКВД (т. Берия) и Наркомхимпром (т. Денисова) выделить материалы и средства, необходимые для проведения работ, указанных в настоящем пункте, и представить свои предложения на утверждения СНК СССР.
Председатель СНК Союза ССР
и Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин
ПРИКАЗ О МАСКИРОВКЕ САМОЛЕТОВ, ВЗЛЕТНЫХ ПОЛОС, АЭРОДРОМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
№ 0043 20 июня 1941г.
Самолеты, находящиеся в частях ВВС, взлетно-посадочные полосы, палатки и аэродромные сооружения по всей окраске не удовлетворяют требованиям современной маскировки*.
Такое отношение к маскировке, как к одному из главных видов боевой готовности ВВС, дальше терпимо быть не может.
Приказываю:
1. К 20 июля 1941 г. силами авиачастей с привлечением работников ави¬амастерских произвести маскирующую окраску всех имеющихся самолетов согласно прилагаемой схеме окраски, за исключением нижней поверхности, которую оставить с прежней окраской.
2. К 10 июля 1941 г. произвести маскировку всех существующих взлетно-посадочных полос, бетонных рулежных дорожек и якорных стоянок самолетов применительно к фону окружающей местности.
3. К 1 июля 1941 г. произвести маскировку всех аэродромных сооружений применительно к фону местности.
4. К 1 июля 1941 г. замаскировать палатки в лагерях авиачастей.
5. На лагерных аэродромах самолеты располагать рассредоточение под ес¬тественными и искусственными укрытиями, по окраинам летного поля, не допуская расстановки их по прямым линиям.
6. Ответственность за выполнение всех маскировочных мероприятий как по качеству, так и по срокам возлагаю на военные советы и персонально на командующих ВВС округов.
7. План мероприятий доложить 23 июня 1941 г.
О ходе окраски самолетов командующим ВВС округов докладывать еже¬дневно по ВЧ начальнику ГУ ВВС Красной Армии с 21 часа до 23 часов.
Народный комиссар обороны СССР Член Главного военного совета
Маршал Советского Союза Секретарь ЦК ВКП(б)
С. Тимошенко Г. Маленков
Начальник Генерального штаба
Красной Армии генерал армии Г. Жуков
В статье использовались данные из книги М.Мельтюхова «Упущенный шанс Сталина»
Конец 2 части
Автор: aKtoR
Предисловие. В сообщении использованы сокращения: ВАТ – военный атташе, ВС – вооруженные силы, КА – Красная Армия, ГШ – генеральный штаб, РУ – разведывательное управление, ак - армейский корпус, мк - моторизованный корпус, гсд – горнострелковая дивизия, кд (кп) – кавалерийская дивизия (полк), мд (мп) – моторизованная дивизия (полк), од – охранная дивизия, пд – пехотная дивизия, сд – стрелковая дивизия, , тд (тп, тбр) – танковая дивизия (полк, бригада).
С целью упрощения текста термин «бронетанковая дивизия (полк) будет заменен на тд (тп). Для оценок ВС принимается, что одна дивизия соответствует 2 бригадам или 4 полкам. Воздушно-десантный корпус КА трехбригадного состава принимается равным 0,8 сд. В сообщении приводятся много донесений, которые можно просто игнорировать, если они раздражают.
В разных источниках информации численность ВС несколько отличаться между собой. Поэтому возможно отличие некоторых чисел. По этому вопросу просьба быть благосклонными к автору, поскольку численность дивизий - не главная тема сообщения.
Продолжение «Перечня…»
«Альта» (Ильзе Штёбе. Ее работой руководил капитан Н.Зайцев - «Бине»)
04.01.41 «Ариец» подтвердил, что эти сведения он получил от знакомого ему военного лица, причем это основано не на слухах, а на специальном приказе Гитлера, который является сугубо секретным и о котором известно очень немногим лицам.
В подтверждение этого он приводит еще некоторые основные доводы:
1. Его беседы с руководителем Восточного отдела МИД, который сказал, что посещение Молотовым Берлина можно сравнивать с посещением Бека. Единомыслия не было достигнуто ни по одному важнейшему вопросу — ни в вопросе о Финляндии, ни в вопросе о Болгарии.
2. Подготовка наступления против СССР началась много раньше, но одно время была приостановлена,т.к. немцы просчитались с сопротивлением Англии. Немцы рассчитывают весной Англию поставить на колени и освободить себе руки на востоке.
3. Несмотря на то, что Германия продает СССР военные материалы, предала забвению занятие Буковины, «не замечает» пропаганды СССР в Болгарии, Гитлером враждебные отношения к СССР не были изменены.
4. Гитлер считает: а) состояние КА именно сейчас настолько низким, что весной он будет иметь несомненный успех;
б) рост и усиление германской армии продолжается.
17.01.41 - Ариец сказал, что война с СССР не простые слухи, а приказ Гитлера, который известен ограниченному кругу лиц, занятых подготовкой к войне против СССР.
25.03.41 - Для обеспечения своей продовольственной базы и поддержания своего авторитета Гитлер выступит против СССР. Факты, подтверждающие это: В Польше сконцентрировано 120 дивизий. Западные аэродромы в Польше занимаются бомбардировочными эскадрильями. Идет интенсивное строительство объектов ПВО на Востоке Германии.
Формируются три армейские группы:
а) под командованием фельдмаршалов Бока, Рундштедта и Риттера фон Лееба;
б) 1-я армейская группа «Кенигсберг» движется в направлении Ленинграда;
2-я армейская группа движется в направлении Москвы;
3-я армейская группа «Позен» движется в направлении на Киев.
Нападение состоится между 15 мая и 15 июня 1941 г.
Разведчики обладали изумительными аналитическими способностями или интуицией, но 25 марта никто в Германии не знал когда начнется война с СССР – даже Гитлер.
«Х» [«ХВЦ»] (сотрудник немецкого посольства в Москве Г.Кегель. С ним работал полковник К.Леонтьев).
05.02.41 - На границе с СССР стоит такое количество немецких войск, которое больше, чем необходимо для защиты границы… После войны с Францией Гитлер отдал приказ строить восточные укрепления. В восточных городах Германии идет усиленная установка средств ПВО. Нападение начнется после окончания войны с Англией...
27.03.41 - Гитлер заявил, что в отношении договора о дружбе с СССР не все в порядке и надо подготовить общественное мнение в отношении изменения политики Германии к СССР. В кругах НСДАП господствует мнение, если Германия в ближайшее время не достигнет решительной победы над Англией, то она выступит против СССР для захвата Украины. Другие считают, что Германия должна уже в июне выступить против СССР.
05.04.41 - Советник из немецкого министерства хозяйства заявил, что в Берлине ответственные круги убеждены в предстоящей войне против СССР. Называются сроки 15 мая 1941 г., но в связи с событиями на Балканах срок выступления перенесен на 15 июня 1941 г. В берлинских кругах считают, что КА легко разбить, т.к. она сконцентрировала основные силы на центральном участке фронта. Этим частям немцы собираются вбить несколько клиньев на юге и на севере, согнав их в котловину… Первоначальные атаки будут нанесены на юге и на севере.
17.04.41 - Судя по ведущейся подготовке (концентрация войск на востоке, особенно в Восточной Пруссии), война с СССР не исключена в самое ближайшее время. На границах с СССР сосредоточено до 100 дивизий.
29.04.41 - Шуленбург не был принят Риббентропом. Только 23.04.41 г. его внезапно вызвал Гитлер. Корреспондент немецких газет Тимм получил задание срочно доложить о состоянии автострады Москва - Минск. Полковник Криппе заявил, что немцы рассчитывают всю операцию против СССР провести вплоть до занятия Москвы, Ленинграда, Киева и Одессы максимум за 4 недели. Гитлеровцы совершенно открыто готовят общественное мнение Германии к войне против СССР.
07.05.41 - Адъютант Геринга сообщил: авантюра с сосредоточением немецких войск на востоке «перехлестнула через край» и грозит серьезными последствиями для Германии. ОКВ отдало приказ закончить подготовку ТВД и сосредоточение войск на Востоке к 2 июня. Количество войск после сосредоточения: Восточная Пруссия - 2 млн, бывшая Польша - 3 млн, Румыния, Венгрия и Балканы - 2 млн. Таким образом, против СССР должно быть сосредоточено до 7 млн войск.
7.05.41 - Война с СССР уже решена. Факты: В Варшаве и в других городах занимаются школы под лазареты. Немецкое население из Генерал-губернаторства должно быть эвакуировано. Балтийцы, русские и украинцы должны быть собраны для военной подготовки. Отдан приказ - закончить все приготовления к 2 июня 1941 г.
На берегу Балтийского моря немцы сосредоточили большое количество судов, предназначенных для высадки десанта. Не исключено, что Гитлер одновременно с выступлением на сухопутных границах будет пытаться высадить десант в Прибалтике, чтобы оставить в тылу армию, защищающую границы, и развернуть фронт от севера.
23.05.41 - Солдаты в Генерал-губернаторстве открыто говорят о скорой войне с СССР. В Польше сосредоточено до 2 млн солдат.
05.06.41 - Считают, что в ближайшие 3 недели должны окончательно решить создавшееся положение, т.е. если до 20 июня война между Германией и СССР не начнется, то ее вообще не будет.
10.06.41 - Если Сталин не приедет в Берлин, то война неизбежна. Германия предъявила требования к СССР: а) дополнительные поставки 2,5 млн тонн зерна, б) свободный транзит в Персию и военная оккупация советских зерновых складов на 4-5 млн тонн. Последний срок принятия предложений - 23 июня 1941 г. Я убежден, что через несколько недель после начала войны немцами будут заняты важнейшие части СССР.
10.06.41 - Хильгер заявил, что ему известно, что немецкие военные круги боятся, что КА может сконцентрировать свои главные силы внутри страны. Тогда немцы смогли бы занять большую часть территории страны, но не смогли бы разбить КА в первой фазе войны.
14.06.41 - Информация из Берлина говорит о том, что военные приготовления продолжаются и в министерствах убеждены, что война будет начата в первой половине июня с. г.
19.06.41 - В посольстве твердо убеждены, что Германия стоит перед нападением на СССР в течение ближайших дней. Называют сроки 15 июня, 20 июня и 24 июня. Советник Шибер заявил, что нападение произойдет в ближайшие дни, а именно 23 июня или 24 июня… Типпельскирх считает, что поводом к войне будет какой-нибудь пограничный конфликт на советско-румынской границе. В Румынии и Финляндии объявлена мобилизация.
19.06.41 - В посольстве убеждены, что с 20 июня следует ежедневно считаться с возможностью начала военных действий между Германией и СССР. Посольство получило указание немедленно отправить всех детей и женщин. Получил указание о выезде из Москвы немецкий морской атташе вместе с персоналом. Хильгер заявил, что теперь совершенно ясно, что война неизбежна.
20.06.41 - Очередные дипкурьеры получили указание не выезжать из Берлина. Представители промышленных фирм в Москве получили указание немедленно выехать в Берлин. Нападение возможно 23.06.41 г.
21.06.41 утром - Посольство получило телеграмму из МИД. С 4 часов утра идет совещание у Типпельскирха. Источник убежден, что война начнется в ближайшие 48 часов.
21.06.41 в 19-00 - Посольство утром получило указание уничтожить все секретные бумаги. Приказано всем сотрудникам посольства до утра 22 июня запаковать свои вещи и сдать их в посольство. Живущим вне посольства - переехать в посольство. Считают, что наступающей ночью будет решение. Это решение - война.»
После встречи полковника Леонтьева с Г.Кегелем до 20-00 начальник РУ приказал офицеру специальной связи срочно доставить донесение Сталину, Молотову и Тимошенко. На конвертах было указано: «Только адресату. Сотрудникам аппарата не вскрывать».
Кроме представленных в «Календаре…» и «Перечне…» документов, в СМИ имеется информация по другим разведывательным сообщениям.
Спецсообщение 05.03.41 – В министерствах Берлина…убеждены в предстоящей войне против СССР. Сроком нападения считается 1 мая 1941 г. В последнее время в связи с событиями в Югославии срок начала войны отнесен на 15 июня…
Спецсообщение 15.03.41 - Группенфюрер СС в беседе заявил, что о марше на Англию нет речи. Более 100 дивизий сосредоточено на восточной границе… Мы идем на Украину и на Балтийский край. Поход на Россию будет военной прогулкой. Губернаторы по колонизации уже назначены в Одессу, Киев и другие города. Теперь главный военный противник Германии — Советский Союз… Отмечалось, что нападение на СССР следует ожидать через три месяца, т.е. в июне.
Спецсообщение 09.05.41 - ГШ сухопутных войск Германии отказался от планов вторжения в Англию. В качестве ближайшей задачи является захват Украины и Белоруссии. Осуществление планов намечено на апрель — май 1941 г. К нападению на СССР готовятся также Венгрия, Румыния, Болгария…
Спецсообщение 11.05.41 - Германия опасается войны на два фронта и поэтому ей надо покончить с Советским Союзом до выступления Америки против немцев. Военные операции начнутся против СССР в середине июня. Немецкие войска уже через три недели военных действий окажутся перед Москвой. Удар будет неожиданным. Германия должна быть обеспечена с Востока и с таким прикрытием тыла могла бы также победоносно закончить войну против англичан и американцев.
«Дора» - 02.06.1941 «…Все немецкие моторизованные части на советской границе находятся в постоянной готовности, несмотря на то что напряжение сейчас меньше, чем было в конце апреля - начале мая. В отличие от апрельско-майского периода подготовка на русской границе проводится менее демонстративно, но более интенсивно.»
Сообщение (агента 2-го управления НКГБ СССР) – 03.06.1941 «Вчера Маэсиба был у японского посла. …Немцы перебросили из Мемеля в Финляндию на 15 больших транспортных судах крупные военные силы. На западных границах Советского Союза немцы сосредоточили около 150 дивизий численностью по 10000 человек, т.е. 1500000 человек… Начало военных действий ожидается 15 или 20 июня.
Немцы подготовили себе также возможность наступления с юга… По этому поводу достигнута договоренность с Турцией… Подготовлено окружение большого масштаба.
Захватом о.Крит заканчивается очередной этап англо-германской войны. Если действительно Германия начнет войну против СССР, то это будет результатом англо-германского сговора и приведет к немедленному прекращению войны между Германией и Англией…
Давая оценку выше рассказанному, Маэсиба сказал, что группирование Германией на западных границах СССР крупных военных сил и продолжающееся продвижение к советским границам германских военных частей — это факты, о которых рассказывали очевидцы. Все же остальное — порожденные этими фактами слухи, предположения и сведения из шведской, турецкой и американской печати, которая старательно пропагандирует идею германо-советской войны.
Маэсиба говорит, что по предположениям некоторых дипломатов, Германия выдвинула по отношению к СССР какие-то условия. Возможно это предложение присоединиться к союзу держав «оси» и оказывать Германии более эффективную экономическую поддержку, возможно, что это просто определенные условия получения продовольствия с Украины. Угроза войны используется как средство давления на СССР. Такое предположение обосновывают, тем, что сведения о германской подготовке к войне против СССР поступают в печать нейтральных стран из германских источников...
«Шиллер» (Шанхай) – 09.06.1941 «…«Друг» сообщил, что человек, прибывший из Берлина, рассказал…, что выступление против СССР немцами подготовлено, как в военном, так и в экономическом отношении и предполагалось на конец мая с.г. Причина выступления — хозяйственные и экономические трения между обеими странами. Если война с Англией не будет закончена до осени, то немцы намерены оккупировать Украину и Донбасс для обеспечения себя углем и железом, что произойдет вне зависимости от предложений и уступок, которые будут сделаны нами под угрозой конфликта. Если же война закончится до осени, то возможна сделка с СССР без вооруженного конфликта. Все общественные, военно-морские и гражданские высшие круги считают, что война с СССР будет триумфальным маршем и продолжится всего три месяца.
На вопрос — чем объясняется такая абсолютная уверенность, что СССР будет побежден именно в три месяца, «Друг» ответил, что сам он не вполне разделяет эту точку зрения, но все другие в этом совершенно убеждены. Эти другие являются видными деятелями Германии. «Другу» неизвестно, на чем точно обоснованы их убеждения в победе и какими сведениями располагают немцы о войне с СССР, но внутреннее положение в СССР и состояние КА является важным фактором в уверенности немцев. Ими будут использованы белогвардейцы и украинцы.»
Спецсообщение РУ «Захару» -10.06.1941 «Мы получили срочное задание соответствующих инстанций, касающееся выявления и уточнения дислокации, организации и вооружения германской армии.
Вопросы, подлежащие разработке, следующие:
…2. Организационно-штатная структура германских войсковых соединений: пехотных дивизий, танковых дивизий, тяжелых танковых дивизий...
5. …Особенно важно выявить: по танкам — максимальную толщину и силу сопротивления брони; типы танков с максимальным весом и вооружением и количество в Германии танков весом от 45 тонн и выше…
8. Данные по строительству УР против СССР и аэродромных узлов, особенно подземных ангаров к востоку от реки Одер до нашей границы, на территории Словакии, Венгрии и Румынии. При этом особенно важны данные по состоянию УР в пограничной полосе по реке Висле (Варшавский УР, Демблинский УР); по Восточной Пруссии и по рекам Прут, Серет (Молдавия)…
10. Постараться добыть сведения о планах военных операций против СССР (в любой форме: документальные, высказывания и т.д.).»
Мы снова видим опасение высшего командного состава КА появлением тяжелых танков в германских ВС. Также дано задание о проверке строительства УР – действительно ли проводятся работы.
«Арнольд» (Берлин) – 12.06.1941 «…»Ариец» в переданном нам сейчас материале называет сроки вероятного выступления против нас 15—20 июня.»
16.06.41 г. английское руководство передало советскому послу карту со схемой германской группировки у советских границ. Согласно этим данным в Польше находилось 76 дивизий (из них 2 тд и 2 мд), в Румынии, Венгрии и Словакии – 29 дивизий (из них 4 тд и 2 мд), предполагалась переброска 2 дивизий по Балтийскому морю и 2 дивизии из Скандинавии в Северную Финляндию. Всего на схеме было показано 109 германских дивизий. В действительности было развернуто 108 (в т.ч. 10 тд и 11 мд).
Количество дивизий по данным английской разведки достаточно точное, но количество тд и мд сильно занижено. Это знаем мы сейчас, но в то время посчитали дезинформацией от «заклятого друга». Если припомнить текст из дневника Гебельсса о дезинформации по вторжению в Англию, то понятно, что руководству СССР трудно было поверить в эти сведения.
«Бранд» - 17.06.1941 «…Проведение всеобщей мобилизации в Финляндии подтверждается. Отмечается большое количество резервистов, следующих по назначению. Мобилизация началась 10-11 июня… 12 июня в Таммисаари объявлено осадное положение, приводится в боевую готовность… В частях отпуска прекращены, находящимся в отпуске приказано немедленно явиться в часть».
«Тит» (резидент в Риме) – 19.06.1941 «…Вчера в МИД Италии пришла телеграмма итальянского посла в Берлине, в которой тот сообщает, что высшее военное немецкое командование информировало его о начале военных действий Германии против СССР между 20 и 25 июня с.г.»
«Коста» - 20.06.1941 «германский эмиссар, сказал сегодня, что военное столкновение ожидается 21 или 22 июня… В польше находится 100 германских дивизий, в Румынии – 40, в Финляндии – 6, в Венгрии -10, в Словакии – 7. Всего 60 моторизованных дивизий… В Румынии мобилизация окончена и в каждый момент ожидаются военные действия. В Болгарии находятся 10 тыс. немецких войск.»
«Рамзай» (Р.Зорге)
11.03.41 – по мнению германского ВАТ в Токио, «по окончании теперешней [англо-германской] войны должна начаться ожесточенная борьба Германии против Советского Союза».
2.05.41 - Отт заявил, что Гитлер исполнен решимости разгромить СССР и получить европейскую часть СССР в свои руки в качестве зерновой и сырьевой базы для контроля со стороны Германии всей Европой. Посол и атташе, согласились с тем, что после поражения Югославии во взаимоотношениях Германии с СССР приближаются две критические даты. Первая дата — время окончания сева в СССР. После окончания сева война против СССР может начаться в любой момент, так что Германии останется только собрать урожай.
Вторым критическим моментом являются переговоры между Германией и Турцией. Если СССР будет создавать какие-либо трудности в вопросе принятия Турцией германских требований, то война будет неизбежна…»
6.05.41 – германское руководство уверено, что «война против СССР нисколько не помешает ведению войны против Англии», а решение о начале войны против СССР будет принято Гитлером «либо в мае, либо после войны с Англией». Немецкие генералы оценивают боеспособность КА настолько низко, что полагают, что КА будет разгромлена в течение нескольких недель. Они полагают, что система обороны на германо-советской границе чрезвычайно слаба.
Военные специалисты ГШ в начале июня 1941 года с такой оценкой боеспособности КА никогда бы не согласились. Поэтому при подготовке донесения для руководства Наркомата обороны Голиков приказал убрать пункт о слабости КА и пункт о том, что по оценке германских генералов, система обороны на германо-советской границе чрезвычайно слаба.
21.05.41 – «война между Германией и СССР может начаться уже в конце мая… В этом году опасность может и миновать».
30.05.41 - Берлин информировал посла Отта, что немецкое наступление против СССР начнется во второй половине июня. Отт на 95% уверен, что война начнется. Косвенные доказательства к этому в настоящее время таковы: технический департамент воздушных сил в моем городе получил указание вскоре возвратиться. Отт потребовал от ВАТ, чтобы он не посылал никаких важных сообщений через СССР. Транспорт каучука через СССР сокращен до минимума.
Причины для германского выступления — существование мощной КА не дает возможности Германии расширить войну в Африке, потому что Германия должна держать крупную армию в Восточной Европе. Для того чтобы ликвидировать полностью всякую опасность со стороны СССР, КА должна быть отогнана возможно скорее.
Необходимо отогнать КА на сколько километров от границы?
1.06.41 - Ожидание начала германо-советской войны около 15 июня базируется исключительно на информации, которую подполковник Шолл привез с собой из Берлина, откуда он выехал 6 мая в Бангкок. В Бангкоке он займет пост ВАТ.
Отт заявил, что он не мог получить информацию по этому поводу непосредственно из Берлина, а имеет только информацию Шолла. В беседе с Шоллом я установил, что немцев в вопросе о выступлении против КА привлекает факт большой тактической ошибки, которую, по заявлению Шолла, сделал СССР. Согласно немецкой точке зрения тот факт, что оборонительная линия СССР расположена в основном против немецких линий без больших ответвлений, составляет величайшую ошибку. Она [Германия] поможет разбить КА в первом большом сражении. Шолл заявил, что наиболее сильный удар будет нанесен левым флангом германской армии.»
Имеется резолюция:«НО-3. Напишите «Рамзаю» следующий запрос:«Прошу сообщить: 1) Более понятно сущность большой тактической ошибки, о которой Вы сообщаете и 2) Ваше собственное мнение о правдивости Шолла насчет левого фланга». Голиков.. 3.06.41 г» «Но-3. В перечень сомнительных и дезинф.сообщений «Рамзая» Голиков». Возможно, такое решение было принято после консультации с военными специалистами высокого ранга.
17.06.41 - Германский курьер сказал ВАТ, что он убежден, что война против СССР задерживается, вероятно, до конца июня. ВАТ не знает — будет война или нет.…»
После начала войны «Рамзай» уточнил: «Подполковник Шолл сказал тогда, что первый и главный удар будет нанесен немцами по КА их левым флангом. Немцы полностью уверены, что главные силы КА будут сконцентрированы в противоположном направлении от линии, дающей полную возможность для сильного удара. Немцы очень опасались, что КА в порядке осведомления главного удара отступит на некоторое расстояние, чтобы изучить силы противника и предпринять кое-что в стороне от направления главного удара. Главная цель немцев — это уничтожение КА охватом ее, как это было с польской армией...»
На Дальнем Востоке кроме Р.Зорге были, как минимум, два советских разведчика: германский консул в Шанхае и начальник службы жандармерии Квантунской армии. Текст их сообщений рассматриваемого периода неизвестен. Считали ли и они, что война начнется в июне и какие назывались причины - нам не ведомо, а руководители разведки и Сталин эти донесения внимательно прорабатывали...
Рассмотрение разведывательных сообщений от разведчиков завершим донесениями германского агента «Петера» из советского полпредства в Берлине.
«12 июня 1941 г. Филиппов:«...Наша… задача состоит в том, чтобы выяснить, не ведет ли Германия переговоры о мире с Англией и не ожидается ли в дальнейшем попытка достижения компромисса с США…»
«13 июня 1941 г. Я спросил, почему Филиппов и русские должностные лица не [испытывают] беспокойства по поводу слухов, касающихся германо-русских отношений... Филиппов:«До германо-русского конфликта, о котором пишет “Таймс”… далеко. Германия проводит политику устрашения». Я …спросил, как он себе объясняет то, что на восточной границе [Германии] сосредоточено… более 100 дивизий, и думает ли Россия как-то противодействовать… угрозе… Единственно возможным ответом русской стороны на германское устрашение мог бы быть тесный союз с США и Англией. На это Филиппов ответил, что союз между Россией, Америкой и Англией - это чушь… Если Германия действительно нападет, то немецкие военные успехи, будь то захват Балтийских стран, Украины и т.д., еще ничего не будут значить... Давление — до тех пор давление и одновременно сила, пока оно используется на узком пространстве. Любое расширение [фронта войны] будет означать для Германии ослабление, а на это Гитлер не пойдет».
«14 июня 1941 г. Я дал ответ на задававшийся мне дважды вопрос: предпринимаются ли усилия по достижению мира с Англией:«О такого рода мероприятиях никому из хорошо информированных людей здесь ничего не известно, и глупо говорить в данный момент про переговоры о мире между Германией и врагом №1 ее политики установления нового порядка». В заключение… рассказал об оживленной полемике и слухах вокруг конфискации «Фёлькишер беобахтер…»
«21 июня 1941 г. Я сказал, что… мы находимся… в состоянии войны нервов и… немецкая сторона предпримет попытку предельно взвинтить нервное напряжение… Войну нервов выиграет тот, у кого нервы крепче... Филиппов:«Положение очень серьезное… Мы твердо убеждены, что Гитлер затеял гигантский блеф. Мы не верим, что война может начаться уже завтра. Процесс, по-видимому, будет еще продолжаться. Ясно, что немцы намереваются оказать на нас давление в надежде добиться выгод, которые нужны Гитлеру для продолжения войны».
Часто пишут, что Сталин не верил разведке. Из представленных материалов видно, что разобраться в реальной ситуации было весьма затруднительно. То, что он не разобрался – его вина как единоличного руководителя.
Давайте попробуем обобщить то, что Мы прочитали в сообщениях, в которых, конечно же, существуют «зерна истины».
1) Непонятная позиция первых лиц Германии. Как относится Гитлер к войне с СССР? Нет никакой информации о его позиции. Геринг выступает за союз с Англией против СССР. Геринг толкает Германию к войне, вербует союзников (например, Антонеску). Риббентроп против позиции Геринга. В самой Германии существуют два течения – за войну и против нее (боятся, что Советский союз победит). Промышленники Швеции и Финляндии против войны. Появилось опасное течение и в верхах вермахта - позиция Браухича схожа с высказываниями Геринга о создании антисоветского союза.
2) Разведка приносит планы нападения Германии один фантастичнее другого: гиганские клещи от Финляндии до Балкан (или со стороны Турции на Кавказ), три удара и все направлены на Украину, удар Германии по СССР через Румынию. Конечно, в донесениях упоминался один вариант нападения на СССР похожий на правду: один удар на Петербург, второй на Москву, третий на Киев. Откуда производятся удары, какими силами? Это война или провокация германских военных высшего ранга? Неясно...
3) Вопрос с маневренностью германских войск: за 25 дней дойти до Урала или за три-четыре недели до Москвы. Прорваться не на одном направлении, а выйти войсками на МЕРИДИАН, на котором расположена Москва. [По мнению высших чинов советской армии – это было дас ист фантастишш… В то время ГШ КА не знал, что ТАК можно воевать!]
4) Дезинформационные действия Германии – весьма успешны. Достаточно часто они прослеживаются в сообщениях наших разведчиков. Группировка германских войск длительное время почти не менялась, что успокаивало военно-политическое руководство нашей страны. К началу нападения на СССР германская группировка на западной границе СССР увеличилась, но увеличилась не так как ожидалось ее увеличение! Строительство оборонительных рубежей германскими частями, усиление их ПВО на разных объектах, эвакуационные мероприятия. Через разные источники поступает информация о том, что сильная группировка вермахта – это необходимость дать отпор СССР в случае его агрессии (прямо как сейчас говорится о группировке НАТО против РФ в Европе – будто бы мы самая агрессивная страна. Сколько лет прошло, а эта политика неизменна…) Позже стали говорить, что для защиты от флангового удара со стороны СССР при движении ВС Германии на Ближний Восток. Еще позже – жесткие условия Германии СССР и кульминация – участие СССР в мирной конференции.
5) Сроки нападения на СССР. Мы сейчас знаем, что срок был первоначальный 15 мая, потом был перенесен на 22 июня. В сообщениях же называется март 1941 года, апрель, начало мая, конец мая, 15 июня, 22-24 июня, конец июня, август месяц. Кроме разведывательной информации, поступившей в июне, все остальное только слухи или частное мнение германских военных.
Сначала сроки привязываются к тому моменту, когда «поставят Англию на колени» и уже после этого нападут на СССР. Далее поступают сообщения – нападут на СССР, а Англию оставят после возьмут измором. Новые сообщения – ударят по СССР в первую очередь. Победы в Ливии и снова информация о вторжении в Англию, а Советский Союз оставят на последок. Решение принято и нападут на СССР в ближайшие дни. Но в эти дни идет массированная дезинформация Гебельсса. Между сообщениями о нападении появляется версия о могучем противнике Германии – США. США почти не имеет сухопутной армии. Как относиться к этой версии?
6) Причины войны или масштабной провокации. Предъявят СССР ультиматум по присоединению к оси. Ультиматум – это время для приведения войск в боевую готовность. Или Германия отодвинет советские войска от государственной границы или оккупирует только Украину (может быть, и Прибалтику). То сообщают, что КА мощна. То боеспособность КА низка и система ее обороны слаба, то германцы опасаются, что КА будет отведена от границы. Вопрос: как следует расположить войска прикрытия КА, если не понятно как германцы станут воевать? И будут ли воевать? Теперь мы знаем, что большое количество указанных предположений – чистый бред. Не планировал так поступать с СССР Гитлер.
Все указанные варианты требовалось рассматривать, анализировать и пытаться найти возможные мероприятия, чтобы избежать войны. Еще разведчики сообщают, что Германия будет демонстрировать свою мощь, «играть на нервах». После сообщают, что Германия будет пытаться спровоцировать советских военных для создания предлога для начала войны. При этом полное бездействие фюрера – он вообще-то в курсе провокации или нет?
Все очень сложно. Автор считает, что стратегическая разведка смогла определить срок нападения только где-то к середине июня. Но появление дополнительных условий (перечисление 6) в начале войны еще более запутали ситуацию и понимание реальных событий и сценария поведения Гитлера. Неверная оценка численности ВС Германии на западной границе СССР и отсутствие другой правдивой информации привела к ошибочной оценке ситуации и, как следствие, являлось одной из причин катастрофического поражения в пограничном сражении.
Какова была реальная численность группировки Германии и ее союзников для вторжения на территорию СССР?
В настоящее время мы знаем, что для войны с СССР была выделена значительная группировка ВС Германии и ее союзников. Не все союзники вступили в войну 22 июня 1941 года, но это не так важно для рассматриваемой темы. Группировка включала в себя: 190 дивизий (из них до 153 германских, 17,5 финских, 17,5 румынских, 2 венгерских), 4714 танков (из них немецких 4408) и 4739 самолетов (из них немецких - 3909, включая самолеты связи и транспортники). Следует отметить, что 24 германские дивизий находились в резерве ОКВ.
В настоящих материалах мы не будем рассматривать финскую армию и германскую армию «Норвегия» (4 дивизии).
К 22.06.41 г. германская группировка на Западной границе составляла около 125 дивизии, из них 30 тд и мд.
К 22 июня Румыния сосредоточила на границе с СССР 3-ю и 4-ю армии общим количеством 17,5 дивизий.
Германия и Румыния напали на СССР 22 июня 1941 года, а 1 июля Карпатская группа венгерских войск атаковала советскую 12-ю армию.
Что докладывала Гитлеру германская разведка о КА?
На 15 января 1941 года разведка оценивала количество войск КА, размещенных в западной части территории СССР, в 125 дивизий (фактически их было 161) и 30 тбр (было 32).
На 11 июня по оценкам разведки в западной части СССР присутствовали 182,5 дивизии (186) и 38 тбр (0).
Численность советских войск по направлениям по информации разведки составляла: ПрибОВО – 31 дивизия (25) и 7 тбр (0); ЗапОВО – 42 дивизии (44) и 10 тбр (0); КОВО и ОдВО – 72 дивизии (80) и 15 тбр (0).
Многое не учли немецкие теоретики и Гитлер. Например, о событиях начала августа 1941 года Гудериан писал: «Я указал Гитлеру на то обстоятельство, что русские имеют большое превосходство в танках… У Гитлера тогда вырвалась фраза:“Если бы я знал, что у русских действительно имеется такое количество танков, которое приводилось в вашей книге, я бы, пожалуй, не начинал эту войну». В моей книге «Внимание, танки!», выпущенной в 1937 году, я указывал, что в тот период в России насчитывалось 10000 танков… Имеющиеся в моем распоряжении сведения говорили о том, что у русских имелось 17000 танков».
Что противостояло германским силам вторжения со стороны СССР?
Порядка 145 дивизий (из них 54 тд и мд), 13830 танков и 8639 самолетов. Мы все знаем, что дивизии были не отмобилизованы, многие из них раскиданы по территории военных округов. Большое количество дивизий находилось в стадии формирования и не имели вооружения. Мы знаем, что огромное количество самолетов и танков было старых типов, имели ограниченный моторесурс. Часть техники была небоеспособна из-за отсутствия запчастей. К танкам причислялось много танкеток типа Т-27, Т-37, Т-38 и Т-40…
Одной из целей советской разведки накануне войны было выявление военных приготовлений Германии, сосредоточение войск на границах СССР и определение их количества. Что сообщали о германских ВС РУ ГШ КА?
По оценке РУ в 1938 году в Германии было 7300 танков и 5160 самолетов. В действительности через 8 месяцев в ВС Германии находилось всего 3474 танка и 4288 самолетов. По оценке РУ численность германский войск на границе с СССР составляла: 1.10.40 г. – 89 дивизий (фактически было 30 дивизий), 1.11.40 г. – 88 дивизий (32). Завышенная оценка ВС Германии разведкой характерна до начала войны.
Спецсообщение РУ №660279cc 11.03.1941 г. «…Общая численность германской армии к сентябрю месяцу 1940 г. составляла около 228 дивизий, в том числе 15-17 тд и 8-10 мд.
По имеющимся данным, за истекший зимний период германское командование дополнительно сформировало 25 пд, 5 тд, 5 мд. Кроме того, за счет пд сформировано, по-видимому, до 5 мд… Общее количество дивизий германской армии на 1 марта 1941 г. составляет около 263 дивизий…, из них 22 тд и 20 мд...
…На 1 марта 1941 г. Германия имела 20700 самолетов, из них: боевых — 10980… Боевые самолеты распределились: бомбардировщики — 4090, пикирующие бомбардировщики — 1850, разведчики — 1220, истребители — 3820…
При наступлении на Францию в мае 1940 г. в составе германской армии было 2-3 тд, которые в своем составе имели по одному полку тяжелых танков. За последнее же время поступили сведения о формировании тяжелых танковых дивизий.
В настоящее время имеется три парашютных и три авиадесантных дивизии…
На заводах ЧКД… строится легкий танк марки «38-Т», имеющий… лобовую броню — 50 мм… Толщина брони, могущая противостоять попаданию 45-мм снаряда…
По сведениям, требующим дополнительной проверки, немцы начинают строить три новых образца тяжелых танков:
- тип V – вес 36 т, вооружение 75-мм пушка и 2 пулемета, броня до 60 мм;
- тип VI – вес 45 т, вооружение 75-мм и 20-мм пушки, 3 пулемета, броня до 70 мм;
- тип VII – вес 90 т, вооружение 105-мм и 20-мм пушки, 4 пулемета…
На заводах Рено производится ремонт 72-тонных французских танков… По сведениям, поступившим в марте месяце с.г. и требующим проверки, на заводах Шкода и Круппа ставится производство 60 и 80-тонных танков...
Выводы:
1. Германия постепенно заменяет легкие танки типа II… на танки с броней от 25 до 50 мм…
3. Намечаются мероприятия к созданию новых мощных тяжелых танков.
…Средняя производственная мощность основных танковых заводов Германии колеблется в пределах 70—80 танков в месяц. Суммарная производственная мощность 18 известных нам заводов Германии (включая Протекторат и Генерал-Губернаторство) определяется в 950—1000 танков в месяц.
При развертывании танкового производства на базе существующих автотракторных заводов (до 15-20 заводов), а также при увеличении выпуска танков на заводах с налаженным производством, можно считать, что Германия в состоянии будет выпускать до 18—20 тыс. танков в год.
При использования танковых заводов Франции, расположенных в оккупированной зоне, Германия сможет дополнительно получить до 10000 танков в год…
…Отмечается количественный рост противотанковой артиллерии, увеличение ее
калибра и привлечение 20, 37 и 88-мм зенитных орудий для борьбы с танками.
…По сведениям, нуждающимся в проверке, противотанковые дивизионы некоторых тд развернуты в противотанковые полки двухдивизионного состава; первый дивизион имеет 3 роты по 12 орудий калибра 37 или 47 мм, а второй дивизион — от 12 до 21 орудий калибра 75 или 88 мм (…которые в последующем будут заменены 75-мм противотанковыми пушками)…»
Фактическое количество дивизий Германии на тот период составляло 191.
На основании данного и подобных сообщений был сделан вывод об увеличении бронирования немецких танков, о возможных проблемах с их поражением противотанковой артиллерией и формированием крупных соединений тяжелых танков.
23 апреля 1941 года советское правительство разрешило Наркомату обороны сформировать к 1 июля 10 противотанковых бригад, По штату в каждой бригаде должно было быть сорок восемь 76-мм дивизионных пушек, сорок восемь 85-мм зенитных пушек, двадцать четыре 107-мм пушки, шестнадцать 37-мм зенитных пушек. КА стала готовиться к использованию крупнокалиберных зенитных орудий против немецких тяжелых танков.
Спецсообщение РУ №660370сс 4.04.41 г.
«…Общее количество германских войск на границе с СССР… с войсками в Молдавии и Северной Добрудже достигает 83–84 дивизий, не считая войск, сосредоточенных в Чехии, Моравии и в центре Румынии…»
У немцев на начало апреля на восточной границе (включая Румынию) было размещено всего 47 дивизий.
Спецсообщение РУ №660448сс 26.04.41 г.
«…На 25.04 общее количество германских войск на западной границе с Германией и Румынией (включая Молдавию) — 95—100 дивизий…, из них:
а) …против ПрибОВО 21–22 дивизии, из них:…3 мд, 1 тд…
б) …против ЗапОВО — 28 дивизий, из них:…1 мд и 4 тд…
…Против КОВО — 29–32 дивизии, из них:…3 мд, 4 тд… В районе Прикарпатской Украины 3 дивизии… Против ОдВО — 8–9 дивизий…
…В германской армии имеется в составе ВВС подготовленных 8—10 парашютно-десантных дивизий (точная дислокация их не выяснена).
Таким образом, общая численность германской армии на 25.04.41 г. составляет 286–296 дивизий, из них:…20 мд;22 тд; дивизий «СС» - 18 (из них до 10 мд).
По имеющимся данным, с 1 апреля немецкое командование приступило к формированию до 40 дивизий, что требует дополнительной проверки».
В качестве примера оценки РУ распределения германских войск по территории рейха приводится одно сообщение приводится в несколько более полном виде.
Спецсообщение РУ №660506сс 15.05.41 г.
«…Учет и сопоставление поступивших данных дают следующее распределение вооруженных сил Германии по границам и фронтам на 15 мая 1941 г.:
Общее количество немецких войск против СССР достигает 114–119 дивизий, включая 6 дивизий, находящихся в районе Данциг-Познань-Торн. Из них 82–87 пд, 6 горных, 13 тд, 12 мд, 1 кд...
Германские ВС на нашей границе распределяются:
а) в В.Пруссии — 24 дивизии, в том числе… 3 мд, 2 тд и 7 кп;
б) на Варшавском направлении против ЗапОВО — 30 дивизий, в том числе… 4 тд, 1 мд, 1 кд и 8 кп;
в) в Люблинско-Краковском районе против КОВО — 36 дивизий, в том числе… 5 мд, 6 тд и 5 кп;
г) в районе Данциг, Познань, Торн — 6 пд и 1 кп;
д) в Словакии (район Зборов, Прешов, Вранов) — 5 горных дивизий;
е) в Прикарпатской Украине — 4 дивизии;
ж) в Молдавии и Северной Добрудже — 13–14 дивизий, в том числе 3 мд, 1 горная и 1 тд.
Общее количество германских войск на Балканском полуострове достигает 47–49 дивизий, из которых: в Румынии — 6 дивизий (без Молдавии); в Югославии — 9 дивизий;
в Греции — 18 дивизий (из них на турецкой границе 6 дивизий); в Болгарии — 16 дивизий (из них на турецкой границе 6 дивизий).
Созданная армия в Болгарии за счет резервов и частей из Югославии против Турции возглавляется якобы генералом Рейхенау. Отмечается перевооружение болгарской армии за счет материальной части, переданной ей Германией…
На африканском фронте находится 7 германских дивизий. Имеются сведения, что часть дивизий, находящихся в Греции, должна быть использована против Англии в Африке.
В оккупированных странах Западной Европы.
а) На северо-западном побережье Франции, Бельгии, Голландии и Дании — 46 дивизий.
б) Внутри оккупированной части Франции — 9 дивизий.
в) На границе с Испанией — 9 дивизий.
По поступившим последним данным, 5 дивизий подготавливаются для переброски через Испанию для действий против Гибралтара.
г) В Норвегии, как на севере страны, так и на юге за счет перебросок через Швецию и Финляндию, произошло увеличение на 1 дивизию, в результате численность дивизий в Норвегии доведена до 14, из которых 5 в северонорвежской группировке...
5. В Финляндию продолжают прибывать немецкие воинские части
6. В Италии — 9 дивизий.
7. Резерв Главного Командования.
а) В центре страны — около 12 дивизий,
б) На территории Австрии и Протектората — 11 дивизий, а всего 23 дивизии.
В составе ВВС имеется 8—10 парашютно-десантных дивизий, из которых 1–2 дивизии в Греции, 5–6 дивизий на северном побережье Франции и Бельгии, 2 дивизии внутри страны.
Вывод:
Увеличение германских войск на границе с СССР продолжается. Основными районами сосредоточения являются южная часть Генерал-губернаторства, Словакия и северная часть Молдавии».
Просчитав, указанное выше число немецких дивизий, мы получим, что Германия (без учета союзников) на 15 мая 1941 года имеет от 298 до 307 дивизий! Фактически на восточной границе было сосредоточено 71 дивизия, а общее количество дивизий ВС Германии составило около 212.
Записка РУ ГШ КА в НКГБ СССР № 660533 21 мая 1941 г.
«Германское командование усиливает группировку войск в пограничной с СССР полосе, производя массовые переброски войск из глубинных районов Германии, оккупированных стран Западной Европы и с Балкан… Наряду с действительным увеличением войск в пограничной полосе германское командование одновременно занимается и маневрированием, перебрасывая отдельные части в приграничном районе из одного населенного пункта в другой, с тем чтобы в случае их оценки у нас создалось нужное впечатление. …Германским командованием в пограничной с СССР полосе проводится ряд учений…, которые также связаны с передвижением войск…»
Мы видим, что германское командование пыталось исказить численность своих войск. В оценке численности германских ВС принимает участие и разведка НКГБ.
Спецсообщение № 660586 5.06.41 г.
«Румынская армия приводится в боевую готовность. Начавшийся 21 апреля призыв резервистов и офицеров запаса на сборы сейчас принял характер скрытой всеобщей мобилизации… Против СССР сосредоточено 11 пд, 2 кд, мбр, 2 горнострелковые бригады и 1 отдельная кбр. При использовании всех людских ресурсов и при немецком вооружении румынская армия может быть доведена до 40 пехотных дивизий, общей численностью до 1800 тыс.человек.»
Разведывательная сводка №5 (по Западу) РУ ГШ КА 15.06.1941
Общая численность германской армии на 1.06.41 г. определяется в 286—296 дивизий, в т.ч… 20-25 мд, 22 тд, 15 гсд, парашютных – 4-5, авиадесантных – 4-5, дивизий «СС» - 18... Общее количество германских войск на нашей западной границе (включая Молдавию и Добруджу) на 1 июня достигает 120-122, в том числе: 14 тд и 13 мд.
По направлениям германские войска распределяются:
а) в Восточной Пруссии 24 дивизии, в т.ч. …3 мд, 5 тп (всего 2 тд) и 7 кп;
б) на Варшавском направлении (против ЗапОВО) 30 дивизий, в т.ч. …1 мд, 1 тд и 6 тп (всего 4 тд), 1 кд и 8 кп;
в) в Люблинско-Краковском районе (против КОВО) 36 дивизий, в том числе… 5 мд, до 6 тд и 5 кп;
г) в районе Данциг, Познань, Торн — 6 пд, 1 кп;
д) в Словакии… — 5 дивизий…;
е) в Прикарпатской Украине — 4 дивизии;
ж) в Молдавии и Северной Добрудже — 17 дивизий, в том числе: 4 мд, 1 горная и 2 тд…
Из общего количества германских войск на Балканах в Румынии находится двадцать восемь дивизий, из них: 16 пд, 6 мд, 1гсд, 4 тд 1 авиационная [вероятно, имеется в виду парашютная].
Таким образом, основная группировка германских войск находится в Румынии и направлена против СССР...»
Переброска германских войск к западной границе СССР осуществлялась по планам, чтобы советское военное руководство не знало истинного положения дел.
1 эшелон сосредоточения германских войск происходил в период с 20.02 по 15.03.41 г. Было переброшего к советской границе 7 пд.
2 эшелон - 16.03-10.04.41 г. – 18 пд и 1 тд.
3 эшелон - 11.04-21.05.41 г. – 16 пд и 1 легкопехотная дивизия.
4 (А) эшелон - 22.05-5.06.41 г. – 11 пд и 9 од.
4 (Б) - 6.06-18.06.41 г. – 2 пд, 3 легкопехотных дивизии, 14 тд, 12 мд и 2 мбр.
Тд и мд стали выдвигаться к границе за 4 дня до нападения. Германские соединения из мест рассредоточения непосредственно в исходные районы, откуда началось их вторжение, стали выдвигаться за сутки до войны. Поскольку была запрещена воздушная разведка на территории противника, то вскрыть перемещение дивизий в исходные районы было трудновыполнимым заданием.
В феврале-мае 1941 года на Восток были переброшены тыловые части и службы ВВС, а 22.05-18.06.41 г. – летные части. В течении 21 июня летные части первого удара заняли аэродромы западнее реки Висла, а к вечеру перелетели на полевые аэродромы у границы. Засечь передислокацию германской авиации на приграничные аэродромы не удалось.
Рассмотрим информацию РУ о количестве германских дивизий на западной границе СССР по состоянию на 25 апреля, 15 мая, 1 июня и 17-20 июня 1941 года. В скобках приводится информация по фактическому количеству дивизий.
Всего дивизий (с учетом 6 дивизий (в резерве) в районе Данциг-Познань-Торн и без учета кп): на 26.04.41 г. - до 95-100 дивизий (на 04.04.41 – было 47 дивизий); на 15.05.41 г. – 114-119 (71); на 15.06.41 г. – 120-122 (84); на 17-20.06.41 - 129 (128).
Количество дивизий группы армий «Север» (против ПрибОВО): 22, 24 (17), 24 (21), 29 (29), в т.ч. тд и мд 4, 5 (2), 5 (2), 5 (6).
Разведка «вскрыла» более-менее точно количество германских дивизий. Обнаружена тенденция к небольшому увеличению их числа.
Фактически на 22 июня против войск ПрибОВО было 20 пд (с учетом 23 ак, находящегося в резерве), 3 од, 6 тд и мд. Помимо этих сил действовали соединения 5 и 6 ак и 39 мк группы армий «Центр». Всего против ПрибОВО числилось 24 пд, 12 тд и мд, 4 охранных дивизии. Кроме того, на стыке ПрибОВО и ЗапОВО прорывался 57 мк (2 тд и 1 мд). Таким образом, разведка ПрибОВО не вскрыла резкое наращивание сил германской ударной группировки.
Дивизий КА в ПрибОВО – было около 24 (с учетом 5-го воздушно-десантного корпуса и некоторых частей 27 армии). В районе Таллина размещался 65 ск (11 и 16 сд), в районе Риги 24 ск (181 и 183 сд – части бывшей латвийской армии – неподготовленные войска, несколько отрицательно относящиеся к советской власти).
Количество дивизий группа армий «Центр» (против ЗапОВО): 29, 30 (20) , 30 (35), 30–49* (до 51,5), в т.ч. тд и мд 5, 5 (2), 6 (2), 6 (16,5).
Количество дивизий в течении около двух месяцев считалось неизменным и руководство ЗапОВО, вероятно, расслабилось на второстепенном участке фронта. Разведка ЗапОВО также не смогла «вскрыть» подготовку к внезапному наращиванию ударных группировок.
* - разведотдел ЗапОВО «вскрыл» выход германских частей в исходные районы 21-го июня 1941 года, но разведсводка попала к командованию только в 15-20 22.06.1941 г.
Дивизий КА в ЗапОВО было до 45,8 с частями РГК и 4-м воздушно-десантным корпусом (из них 18 тд и мд);
Количество дивизий группа армий «Юг» (против КОВО и ОдВО): 44, 59 (22) , 63 (28), 64 (до 43,5), в т.ч. тд и мд 7, 15 (0), 17 (0), 20 (8,5).
КА имела в КОВО и ОдВО 75,3 дивизии вместе с соединениями РГК (из них 30 тд и мд). Соединения, перебрасываемые на территорию КОВО и переданные в состав военного округа не учитывались.
Разведотдел КОВО и РУ ГШ существенно завысили численность вражеской группировки, включая главную ударную силу наземных войск – танковые и моторизованные войска. Следует отметить, что и дезинформация противника велась так, чтобы военно-политическое руководство СССР ожидало главного удара на южном направлении.
Оценка советской разведки численности ВС союзников Германии, которые они могут выставить для войны против СССР: Финляндия - 18 дивизий (фактически было выставлено 17,5), Румыния – 33 дивизии (17,5), Венгрия – 20 дивизий (2).
Разведывательная сводка №02 ПрибОВО 20-00 21.06.41 «… Среди военнослужащих и гражданского населения… идут разговоры, что войска, расположенные в Восточной Пруссии, получили приказ занять исходное положение для наступления...
Выводы:
1. Продолжается сосредоточение немецких войск к государственной границе. 2. Общая группировка войск продолжает оставаться в прежних районах…»
В сводке упоминаются около 16 дивизий, в т.ч. до 4 тд и мд.
Разведывательная сводка ЗапОВО на 21 июня 1941
В сводке упоминается о 52 дивизиях (с учетом 3 кп и 9 тп неустановленной нумерации), в т.ч. до 14 тд и мд (с учетом тп).
«…Основная часть войск находится в 30 км полосе от границы… Продолжается подтягивание войск и тылов к границе. Артиллерия находится на огневых позициях. В районе Ольшанка установлена тяжелая и зенитная артиллерия. Там же сосредоточены тяжелые и средние танки. …Бяла-Подляска прибыло 40 эшелонов переправочных средств…
Вывод:
1) По имеющимся данным… основная часть немецкой армии в полосе против ЗапОВО заняла исходное положение.
2) На всех направлениях отмечается подтягивание частей и средств усиления к границе...»
На документе пометка – отправлен в 22 июня 1941 года в 15 часов 20 минут.
Разведывательная сводка №3 КОВО от 20 июня 1941 года,
В сводке германская группировка оценивается в 45-49 дивизий.
«…Вывод:
1. Движение немецких войск к нашим границам подтверждается различными источниками… 5. Крупное движение всех родов войск и транспорта южнее Томашев преследуют какую-то демонстративную цель или связано с проводимыми учениями».
Но вскрыла же разведка хоть что-то! Почему не реагировали Сталин и военные?
И.Сталин был тактик – не очень. Не его это было… В технических вопросах он достаточно часто (возможно всегда) интересовался мнением специалистов. Автор думает, что и в вопросах военной стратегии и тактику он должен был советываться с военными. Правда, военные в мемуарах всю вину возложили на вождя (фрагменты мемуаров мы обсудим в 3 части).
По оценкам оперативного управления ГШ (теоретиков того времени и военноначальников высшего командного состава КА) для нападения на СССР Германия и ее союзники должны были выставить от 236 до 270 дивизий (из них до 200 в мае-июне 1941 года должны были составлять германские), более 10 тыс. танков и 12-15 тыс. самолетов.
А сколько было германских дивизий на западной границе 22.06.41 г.?
Обнаружено 129 дивизий (малая часть, которых расположены были достаточно далеко от государственной границы) – это мы знаем сейчас. О каком внезапном нападении могла идти речь, например 15 июня? Не хватает более семидесяти германских дивизий (35% необходимых сил) и тысяч танков.
Кроме того, немцы парашютные дивизии должны были использовать для захвата важный тактических и стратегических объектов, но дивизии на западную границу СССР не передислоцировались - они были далеко. и было это дезинформацией. Про полк "Бранденбург", который успешно решал задачи в советском тылу, вероятно, РУ не знало.
«На лицо» не верная оценка сил и средств Германии для войны с СССР руководством Наркомата обороны и ГШ КА, которая привела к пограничному поражения КА. Политическое руководство, в этом случае, оказалось «заложником» количественных данных военных теоретиков…
Информацию о начале нападения приносили еще перебежчики.
18.06.41 г. Из мемуаров полковника И.Федюнинского (на тот момент командира 15-го ск 5-й армии). Вечером мне позвонил командир пограничного отряда:«Товарищ полковник, на нашу сторону перешел немецкий солдат. Он сообщил важные сведения». Я немедленно выехал в погранотряд… Немецкий фельдфебель в пьяном виде ударил офицера и решил бежать за границу… Фельдфебель сказал мне:«…в 4 утра 22 июня немецкие войска перейдут в наступление на всей протяженности границы... Вернувшись в штаб корпуса, я позвонил командующему 5-й армией генералу М.Потапову и сообщил о полученных сведениях. "Не нужно верить провокациям!" - загудел в трубке спокойный, уверенный басок генерала...»
В тот же день на территорию СССР переходят два венгерских офийцера с информацией о начале войны с 20 по 27 июня 1941 года.
20.06.41 г. – Обер-фельдфебель вермахта, перешел границу у Бреста. ФИО неизвестно, вероятно погиб в боях первых дней войны. 20 июня, к командиру 3-й заставы В.Михайлову прибыл капитан Солдатов и с ним — человек в штатском. Солдатов сообщил: есть приказ срочно переправить штатского за реку, в Польшу, чтобы перепроверить «только что поступившую информацию от перебежчика со стороны немцев». Это и было сделано. Через два часа штатский вернулся и заявил: подходы к Бугу забиты немецкими войсками и средствами переправы.
Капитан 45-й пехотной дивизии М.Хесс, попав в плен, указал на допросе: немцы обсуждали план о переброске в Брестскую крепость десанта, дабы захватить советских солдат спящими. Но командование сочло, что обер-фельдфебель предупредил русских и десант может оказаться в ловушке. Житель Тересполя, В.Березич, вспомнил:«20 июня 1941 года немцы переполошились — заходили в дома, устраивали обыски: искали своего солдата, который внезапно исчез…»
20.06.41 г. Перешел солдат на границе с 11-й армией.
22.06.41 г. – ефрейтор А.Лисков (задержан в 21-00, в виду отсутствия переводчика был отправлен в погранотряд. Доклад в Москву около 01-00), и рядовой Э.Кучера чуть позже перешли на территорию СССР с информацией о начале нападения.
Кроме указанных перебежчиков на советскую сторону переходили в 22-00 21 июня мельник Иосиф Бодзинский, германский солдат (поляк, ФИО не известно) и женщина из комендатуры Тересполя (ФИО не известно).
Из мемуаров Г.Жукова:"Вечером 21 июня мне позвонил начальник штаба КОВО генерал М.Пуркаев и доложил, что к пограничникам явился перебежчик — немецкий фельдфебель, утверждающий, что немецкие войска выходят в исходные районы для наступления, которое начнется утром 22 июня.
Я тотчас же доложил наркому и И. Сталину то, что передал Пуркаев..." Много есть "неточностей" у Г.К.Жукова - это одна из многих.
Как мы видим, фельдфебель из КОВО был только один и перешел он 18 июня. Вероятно, Потапов, позвонил в штаб КОВО, а оттуда перезвонили в ГШ... Информация была не нужна в ГШ - война не ожидалась. За 3,5 суток было не сделано ничего... Ниже в Приложении приведены приказы Наркома обороны от 19 и 20 июня о маскировке авиации - в них нет ни одного слова, которые можно отнести к подготовке ВВС КА к нападению 22-35 июня 1941 года...
Приложение
№ 0042 19 июня 1941г.
По маскировке аэродромов и важнейших военных объектов до сих пор ничего существенного не сделано.
Аэродромные поля не все засеяны, полосы взлета под цвет местности не окрашены, а аэродромные постройки, резко выделяясь яркими цветами, при¬влекают внимание наблюдателя на десятки километров.
Скученное и линейное расположение самолетов на аэродромах при полном отсутствии их маскировки и плохая организация аэродромного обслуживания с применением демаскирующих знаков и сигналов окончательно демаскируют аэродром.
Современный аэродром должен полностью слиться с окружающей обста¬новкой, и ничто на аэродроме не должно привлекать внимания с воздуха.
Аналогичную беспечность к маскировке проявляют артиллерийские и мо¬томеханизированные части: скученное и линейное расположение их парков представляет не только отличные объекты наблюдения, но и выгодные для поражения с воздуха цели.
Танки, бронемашины, командирские и другие спецмашины мотомеханизи¬рованных и других войск окрашены красками, дающими яркий отблеск, и хорошо наблюдаемы не только с воздуха, но и с земли.
Ничего не сделано по маскировке складов и других важных военных объектов.
Приказываю:
1. К 1.7.41 г. засеять все аэродромы травами под цвет окружающей мес¬тности, взлетные полосы покрасить и имитировать всю аэродромную обстановку соответственно окружающему фону.
2. Аэродромные постройки до крыш включительно закрасить под один стиль с окружающими аэродром постройками. Бензохранилища зарыть в землю и особо тщательно замаскировать.
3. Категорически воспретить линейное и скученное расположение самоле¬тов; рассредоточенным и замаскированным расположением самолетов обеспе¬чить их полную ненаблюдаемость с воздуха.
4. Организовать к 5.7.41 г. в каждом районе авиационного базирования 500-км пограничной полосы 8—10 ложных аэродромов, оборудовать каждый из них 40—50 макетами самолетов.
5. К 1.7.41 г. провести окраску танков, бронемашин, командирских, специальных и транспортных машин. Для камуфлированного окрашивания применить матовые краски применительно к местности районов располо¬жения и действий. Категорически запретить применять краски, дающие отблеск.
6. Округам, входящим в угрожаемую зону, провести такие же мероприятия по маскировке складов, мастерских, парков и к 15.7.41 г. обеспечить их полную ненаблюдаемость с воздуха.
7. Проведенную маскировку аэродромов, складов, боевых и транспор¬тных машин проверить с воздуха наблюдением ответственных командиров штабов округов и фотосъемками. Все вскрытые ими недочеты немедленно устранить.
8. Исполнение донести 1.7 и 15.7.41 г. через начальника Генерального штаба.
Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза С. Тимошенко Начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Г. Жуков
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О маскирующей окраске самолетов, взлетно-посадочных полос, палаток и аэродромных сооружений»
19.06.1941 №1711-724сс
В связи с тем, что выпущенные и выпускаемые промышленностью самолеты по своей окраске не удовлетворяют современным требованиям маскировки, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:
1. Принять предложения начальника Главного управления ВВС т. Жигарева и начальника НИИ ВВС т. Петрова о маскирующей летней окраске самолетов.
2. Обязать Наркомат авиационной промышленности (т. Шахурина) перейти с 1 июля 1941 года на маскировочное покрытие матовой краской всех типов боевых, учебных и пассажирских самолетов, согласно пункту 1 настоящего постановления.
3. Утвердить приказ НКАП по маскирующей окраске самолетов.
4. Обязать начальника ГУ ВВС т. Жигарева:
а) к 20 июля 1941 года все имеющиеся в строю самолеты покрасить маскирующей краской, согласно пункту 1 настоящего постановления, за исключением нижней поверхности, которую оставить с прежней окраской;
б) к 20 июля 1941 года произвести маскировку взлетных полос;
в) к 1 июля 1941 года произвести маскировку палаток;
г) к 30 июля 1941 года произвести маскировку аэродромных сооружений.
5. Утвердить приказ НКО — О маскирующей окраске самолетов и о маскировке взлетных полос, палаток и аэродромных сооружений в частях ВВС.
6. Обязать Наркомхимпром (т. Денисова) обеспечить с 25 июня 1941 года сдачу красок для Наркомавиапрома в сроки, количествах и номенклатуре.
7. Утвердить мероприятия по обеспечению изготовления маскирующих красок.
8. Поручить ВВС (т.т. Жигареву и Петрову) к 15 июля 1941 года внести предложения о зимней маскирующей окраске самолетов.
9. Обязать НКВД (т. Берия) по окончании строительства взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и якорных стоянок самолетов произвести маскировку их путем окраски применительно к фону окружающей местности.
Обязать нач. ВВС т. Жигарева к 10 июля 1941 г. передать НКВД технические условия по маскировке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и якорных стоянок самолетов.
Обязать Госплан (т. Сабурова), НКВД (т. Берия) и Наркомхимпром (т. Денисова) выделить материалы и средства, необходимые для проведения работ, указанных в настоящем пункте, и представить свои предложения на утверждения СНК СССР.
Председатель СНК Союза ССР
и Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин
ПРИКАЗ О МАСКИРОВКЕ САМОЛЕТОВ, ВЗЛЕТНЫХ ПОЛОС, АЭРОДРОМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
№ 0043 20 июня 1941г.
Самолеты, находящиеся в частях ВВС, взлетно-посадочные полосы, палатки и аэродромные сооружения по всей окраске не удовлетворяют требованиям современной маскировки*.
Такое отношение к маскировке, как к одному из главных видов боевой готовности ВВС, дальше терпимо быть не может.
Приказываю:
1. К 20 июля 1941 г. силами авиачастей с привлечением работников ави¬амастерских произвести маскирующую окраску всех имеющихся самолетов согласно прилагаемой схеме окраски, за исключением нижней поверхности, которую оставить с прежней окраской.
2. К 10 июля 1941 г. произвести маскировку всех существующих взлетно-посадочных полос, бетонных рулежных дорожек и якорных стоянок самолетов применительно к фону окружающей местности.
3. К 1 июля 1941 г. произвести маскировку всех аэродромных сооружений применительно к фону местности.
4. К 1 июля 1941 г. замаскировать палатки в лагерях авиачастей.
5. На лагерных аэродромах самолеты располагать рассредоточение под ес¬тественными и искусственными укрытиями, по окраинам летного поля, не допуская расстановки их по прямым линиям.
6. Ответственность за выполнение всех маскировочных мероприятий как по качеству, так и по срокам возлагаю на военные советы и персонально на командующих ВВС округов.
7. План мероприятий доложить 23 июня 1941 г.
О ходе окраски самолетов командующим ВВС округов докладывать еже¬дневно по ВЧ начальнику ГУ ВВС Красной Армии с 21 часа до 23 часов.
Народный комиссар обороны СССР Член Главного военного совета
Маршал Советского Союза Секретарь ЦК ВКП(б)
С. Тимошенко Г. Маленков
Начальник Генерального штаба
Красной Армии генерал армии Г. Жуков
В статье использовались данные из книги М.Мельтюхова «Упущенный шанс Сталина»
Конец 2 части
Автор: aKtoR
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