Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 2)

(Ильзе Штёбе. Ее работой руководил капитан Н.Зайцев - «Бине»)04.01.41 «Ариец» подтвердил, что эти сведения он получил от знакомого ему военного лица, причем это основано, а на специальном приказе Гитлера, который является сугубо секретнымВ подтверждение этого он приводит еще некоторые основные доводы:1. Его беседы с руководителем Восточного отдела МИД, который сказал, что посещение Молотовым Берлина можно сравнивать с посещением Бека. Единомыслия не было достигнуто ни по одному важнейшему вопросу — ни в вопросе о Финляндии, ни в вопросе о Болгарии.2. Подготовка наступления против СССР началась много раньше, но одно время была приостановлена,т.к. немцы просчитались с сопротивлением Англии. Немцы рассчитывают весной Англию поставить на колени и освободить себе руки на востоке.3. Несмотря на то, что Германия продает СССР военные материалы, предала забвению занятие Буковины, «не замечает» пропаганды СССР в Болгарии, Гитлером враждебные отношения к СССР не были изменены.4. Гитлер считает: а)именно сейчас настолько, что весной он будет иметь несомненный успех;б) рост и усиление германской армии продолжается.17.01.41 - Ариец сказал, что война с СССР не простые слухи, а приказ Гитлера, который известен ограниченному кругу лиц, занятых подготовкой к войне против СССР.25.03.41 - Для обеспечения своей продовольственной базы и поддержания своего авторитета Гитлер выступит против СССР. Факты, подтверждающие это: В Польше сконцентрировано 1. Западные аэродромы в Польше занимаются бомбардировочными эскадрильями. Идет интенсивное строительство объектов ПВО на Востоке Германии.а) под командованием фельдмаршалов Бока, Рундштедта и Риттера фон Лееба;б) 1-я армейская группа «Кенигсберг» движется в направлении Ленинграда;2-я армейская группа движется в направлении Москвы;3-я армейская группа «Позен» движется в направлении на Киев.] (сотрудник немецкого посольства в Москве Г.Кегель. С ним работал полковник К.Леонтьев).05.02.41 - На границе с СССР стоит такое количество немецких войск, которое больше, чем необходимо для защиты границы… После войны с Францией Гитлер отдал приказ строить восточные укрепления. В восточных городах Германии идет усиленная установка средств ПВО. Нападение начнется после окончания войны с Англией...27.03.41 - Гитлер заявил, что в отношении договора о дружбе с СССР не все в порядке и надо подготовить общественное мнение в отношении изменения политики Германии к СССР. В кругах НСДАП господствует мнение, если Германия в ближайшее время не достигнет решительной победы над Англией, то она выступит против СССР для захвата Украины. Другие считают, что Германия должна уже в июне выступить против СССР.05.04.41 - Советник из немецкого министерства хозяйства заявил, что в Берлине ответственные круги убеждены в предстоящей войне против СССР. Называются срокиг., но в связи с событиями на Балканах срок выступления перенесен наг. В берлинских кругах считают, чтоЭтим частям немцы собираются вбить несколько клиньев на юге и на севере, согнав их в котловину…17.04.41 - Судя по ведущейся подготовке (концентрация войск на востоке, особенно в Восточной Пруссии), война с СССР не исключена в самое ближайшее время. На границах с СССР сосредоточено29.04.41 - Шуленбург не был принят Риббентропом. Только 23.04.41 г. его внезапно вызвал Гитлер. Корреспондент немецких газет Тимм получил задание срочно доложить о состоянии автострады Москва - Минск. Полковник Криппе заявил, что немцы рассчитываютГитлеровцы совершенно открыто готовят общественное мнение Германии к войне против СССР.07.05.41 - Адъютант Геринга сообщил:ОКВ отдало приказ закончить подготовку ТВД и сосредоточение войск на Востоке. Количество войск после сосредоточения: Восточная Пруссия - 2 млн, бывшая Польша - 3 млн, Румыния, Венгрия и Балканы - 2 млн. Таким образом, против СССР должно быть сосредоточено до 7 млн войск.7.05.41 - Война с СССР уже решена. Факты: В Варшаве и в других городах занимаются школы под лазареты. Немецкое население из Генерал-губернаторства должно быть эвакуировано. Балтийцы, русские и украинцы должны быть собраны для военной подготовки. Отдан приказ - закончить все приготовленияНа берегу Балтийского моря немцы сосредоточили большое количество судов, предназначенных для высадки десанта. Не исключено, что Гитлер одновременно с выступлением на сухопутных границах будет пытаться высадить десант в Прибалтике, чтобы оставить в тылу армию, защищающую границы, и развернуть фронт от севера.23.05.41 - Солдаты в Генерал-губернаторстве открыто говорят о скорой войне с СССР. В Польше сосредоточено до 2 млн солдат.05.06.41 - Считают, что в ближайшие 3 недели должны окончательно решить создавшееся положение, т.е.10.06.41 -а) дополнительные поставки 2,5 млн тонн зерна, б) свободный транзит в Персию и военная оккупация советских зерновых складов на 4-5 млн тонн.Я убежден, что через несколько недель после начала войны немцами будут заняты важнейшие части СССР.10.06.41 - Хильгер заявил, что ему известно, чтокругиТогда немцы смогли бы занять большую часть территории страны, но не смогли бы разбить КА в первой фазе войны.14.06.41 - Информация из Берлина говорит о том, что военные приготовления продолжаются и в министерствах убеждены, чтос. г.19.06.41 - В посольстве твердо убеждены, что Германия стоит перед нападением на СССР в течение ближайших дней. Называют сроки. Советник Шибер заявил, что нападение произойдет в ближайшие дни, а именно… Типпельскирх считает, чтона советско-румынской границе. В Румынии и Финляндии объявлена мобилизация.19.06.41 - В посольстве убеждены, чтоследует ежедневно считаться с возможностью. Посольство получило указание немедленно отправить всех детей и женщин. Получил указание о выезде из Москвы немецкий морской атташе вместе с персоналом. Хильгер заявил, что теперь совершенно ясно, что война неизбежна.20.06.41 - Очередные дипкурьеры получили указание не выезжать из Берлина. Представители промышленных фирм в Москве получили указание немедленно выехать в Берлин.21.06.41 утром - Посольство получило телеграмму из МИД. С 4 часов утра идет совещание у Типпельскирха. Источник убежден, что21.06.41 в 19-00 - Посольство утром получило указание уничтожить все секретные бумаги. Приказано всем сотрудникам посольства до утра 22 июня запаковать свои вещи и сдать их в посольство. Живущим вне посольства - переехать в посольство. Считают, что наступающей ночью будет решение.После встречи полковника Леонтьева с Г.Кегелем до 20-00 начальник РУ приказал офицеру специальной связиНа конвертах было указано:Кроме представленных в «Календаре…» и «Перечне…» документов, в СМИ имеется информация по другим разведывательным сообщениям.– В министерствах Берлина…убеждены в предстоящей войне против СССР. Сроком нападения считается 1 мая 1941 г. В последнее время в связи с событиями в Югославии срок начала войны отнесен на- Группенфюрер СС в беседе заявил, что о марше на Англию нет речи. Более. Поход на Россию будет военной прогулкой. Губернаторы по колонизации уже назначены в Одессу, Киев и другие города. Теперь главный военный противник Германии — Советский Союз… Отмечалось, что, т.е. в июне.- ГШ сухопутных войск Германии отказался от планов вторжения в Англию. В качестве. Осуществление планов намечено наК нападению на СССР готовятся также Венгрия, Румыния, Болгария…- Германия опасается войны на два фронта и поэтому ей надо покончить с Советским Союзом до выступления Америки против немцев. Военныей. Удар будет неожиданным. Германия должна быть обеспечена с Востока и с таким прикрытием тыла могла бы также победоносно закончить войну против англичан и американцев.- 02.06.1941 «…Все немецкие моторизованные части на советской границе находятся в постоянной готовности, несмотря на то что напряжение сейчас меньше, чем было в конце апреля - начале мая. В отличие от апрельско-майского периода подготовка на русской границе проводится менее демонстративно, но более интенсивно.»(агента 2-го управления НКГБ СССР) – 03.06.1941 «Вчера Маэсиба был у японского посла. …Немцы перебросили из Мемеля в Финляндию на 15 больших транспортных судах крупные военные силы. На западных границах Советского Союза немцы сосредоточили околочисленностью по 10000 человек, т.е. 1500000 человек…подготовили себе также возможность… По этому поводу достигнутаЗахватом о.Крит заканчивается очередной этап англо-германской войны.действительноДавая оценку выше рассказанному, Маэсиба сказал, что группирование Германией на западных границах СССР крупных военных сил и продолжающееся продвижение к советским границам германских военных частей — это факты, о которых рассказывали очевидцы. Все же остальное — порожденные этими фактами слухи, предположения и сведения из шведской, турецкой и американской печати, которая старательно пропагандирует идею германо-советской войны.Маэсиба говорит, что по предположениям некоторых дипломатов,Возможно это предложение присоединиться к союзу держав «оси» и оказывать Германии более эффективную экономическую поддержку, возможно, что это просто определенные условия получения продовольствия с Украины. Угроза войны используется как средство давления на СССР. Такое предположение обосновывают, тем, что сведения о германской подготовке к войне против СССР поступают в печать нейтральных стран из германских источников...(Шанхай) – 09.06.1941 «…«Друг» сообщил, что человек, прибывший из Берлина, рассказал…, что выступление против СССР немцами подготовлено, как в военном, так и в экономическом отношении и предполагалосьс.г. Причина выступления — хозяйственные и экономические трения между обеими странами.для обеспечения себя углем и железом, что произойдет вне зависимости от предложений и уступок, которые будут сделаны нами под угрозой конфликта.Все общественные, военно-морские и гражданскиебудет триумфальным маршем иНа вопрос — чем объясняется такая абсолютная уверенность, что СССР будет побежден именно в три месяца, «Друг» ответил, что сам он не вполне разделяет эту точку зрения, но все другие в этом совершенно убеждены. Эти другие являются видными деятелями Германии. «Другу» неизвестно, на чем точно обоснованы их убеждения в победе и какими сведениями располагают немцы о войне с СССР, но внутреннее положение в СССР и состояние КА является важным фактором в уверенности немцев. Ими будут использованы белогвардейцы и украинцы.»-10.06.1941 «Мы получили срочное задание соответствующих инстанций, касающееся выявления и уточнения дислокации, организации и вооружения германской армии.Вопросы, подлежащие разработке, следующие:…2. Организационно-штатная структура германских войсковых соединений: пехотных дивизий, танковых дивизий,...5. …: по танкам —; типы танков с максимальным весом и вооружением и8. Данные по строительству УР против СССР и аэродромных узлов, особенно подземных ангаров к востоку от реки Одер до нашей границы, на территории Словакии, Венгрии и Румынии. При этом особенно важны данные по состоянию УР в пограничной полосе по реке Висле (Варшавский УР, Демблинский УР); по Восточной Пруссии и по рекам Прут, Серет (Молдавия)…10. Постараться добыть сведения о планах военных операций против СССР (в любой форме: документальные, высказывания и т.д.).»(Берлин) – 12.06.1941 «…»Ариец» в переданном нам сейчас материале называет сроки вероятного выступления против нас 15—20 июня.»передало советскому послу карту со схемой германской группировки у советских границ. Согласно этим данным в Польше находилось 76 дивизий (из них 2 тд и 2 мд), в Румынии, Венгрии и Словакии – 29 дивизий (из них 4 тд и 2 мд), предполагалась переброска 2 дивизий по Балтийскому морю и 2 дивизии из Скандинавии в Северную Финляндию. Всего на схеме было показано 109 германских дивизий. В действительности было развернуто 108 (в т.ч. 10 тд и 11 мд).- 17.06.1941 «…Проведение всеобщей мобилизации в Финляндии подтверждается. Отмечается большое количество резервистов, следующих по назначению. Мобилизация началась 10-11 июня… 12 июня в Таммисаари объявлено осадное положение, приводится в боевую готовность… В частях отпуска прекращены, находящимся в отпуске приказано немедленно явиться в часть».(резидент в Риме) – 19.06.1941 «…Вчера в МИД Италии пришла телеграмма итальянского посла в Берлине, в которой тот сообщает, что высшее военное немецкое командование информировало егос.г.»- 20.06.1941 «германский эмиссар, сказал сегодня, что военное столкновение ожидается 21 или 22 июня… В польше находится 100 германских дивизий, в Румынии – 40, в Финляндии – 6, в Венгрии -10, в Словакии – 7. Всего 60 моторизованных дивизий… В Румынии мобилизация окончена и в каждый момент ожидаются военные действия. В Болгарии находятся 10 тыс. немецких войск.»(Р.Зорге)11.03.41 – по мнению германского ВАТ в Токио, «по окончании теперешней [англо-германской] войны должна начаться ожесточенная борьба Германии против Советского Союза».2.05.41 - Отт заявил, что Гитлер исполнен решимости разгромить СССР и получить европейскую часть СССР в свои руки в качестве зерновой и сырьевой базы для контроля со стороны Германии всей Европой. Посол и атташе, согласились с тем, что после поражения Югославии во взаимоотношениях Германии с СССР приближаются две критические даты. Первая дата — время окончания сева в СССР. После окончания сева война против СССР может начаться в любой момент, так что Германии останется только собрать урожай.Вторым критическим моментом являются переговоры между Германией и Турцией.…»6.05.41 – германское руководство уверено, что «война против СССР нисколько не помешает ведению войны против Англии», аГитлером «». Немецкие генералы оценивают21.05.41 – «между Германией и СССР».30.05.41 -Отта, что. Отт, что война начнется. Косвенные доказательства к этому в настоящее время таковы: технический департамент воздушных сил в моем городе получил указание вскоре возвратиться. Отт потребовал от ВАТ, чтобы он не посылал никаких важных сообщений через СССР. Транспорт каучука через СССР сокращен до минимума.Причины для германского выступления —не дает возможности Германии расширить войну в Африке, потому что Германия должна держать крупную армию в Восточной Европе. Для того чтобы ликвидировать полностью всякую опасность со стороны СССР,возможно скорее.1.06.41 - Ожиданиебазируется исключительно на информации, которую подполковник Шолл привез с собой из Берлина, откуда он выехал 6 мая в Бангкок. В Бангкоке он займет пост ВАТ.Отт заявил, что он не мог получить информацию по этому поводу непосредственно из Берлина, а имеет только информацию Шолла. В беседе с Шоллом я установил, что немцев в вопросе о, которую, по заявлению Шолла,. Согласно немецкой точке зрения тот факт, что оборонительная линия СССР расположена в основном против немецких линий без больших ответвлений, составляет величайшую ошибку. Она [] поможет разбить КА в первом большом сражении. Шолл заявил, что наиболее сильный удар будет нанесен левым флангом германской армии.»17.06.41 - Германский курьер сказал ВАТ, что он убежден, что, вероятно,. ВАТ.…»После начала войны «Рамзай» уточнил: «Подполковник Шолл сказал тогда, что первый и главный удар будет нанесен немцами по КА их левым флангом. Немцы полностью уверены, что главные силы КА будут сконцентрированы в противоположном направлении от линии, дающей полную возможность для сильного удара. Немцы очень опасались, что КА в порядке осведомления главного удара отступит на некоторое расстояние, чтобы изучить силы противника и предпринять кое-что в стороне от направления главного удара. Главная цель немцев — это уничтожение КА охватом ее, как это было с польской армией...»Рассмотрение разведывательных сообщений от разведчиков завершим донесениямииз советского полпредства в Берлине.«12 июня 1941 г. Филиппов:«...состоит в том, чтобыи не ожидается ли в дальнейшем попытка достижения компромисса с США…»«13 июня 1941 г. Я спросил, почему Филиппов и русские должностные лица не [] беспокойства по поводу слухов, касающихся германо-русских отношений... Филиппов:«, о котором пишет “Таймс”…». Я …спросил, как он себе объясняет то, что на восточной границе [] сосредоточено… более 100 дивизий, и думает ли Россия как-то противодействовать… угрозе… Единственно возможным ответом русской стороны на германское устрашение мог бы быть тесный союз с США и Англией. На это Филиппов ответил, что союз между Россией, Америкой и Англией - это чушь…Давление — до тех пор давление и одновременно сила, пока оно используется на узком пространстве. Любое расширение [фронта войны] будет означать для Германии ослабление, а».«14 июня 1941 г. Я дал ответ на задававшийся мне дважды вопрос: предпринимаются ли усилия по достижению мира с Англией:«О такого рода мероприятиях никому из хорошо информированных людей здесь ничего не известно, и глупо говорить в данный момент про переговоры о мире между Германией и врагом №1 ее политики установления нового порядка». В заключение… рассказал об оживленной полемике и слухах вокруг конфискации «Фёлькишер беобахтер…»«21 июня 1941 г. Я сказал, что… мы находимся…Филиппов:«Положение очень серьезное…Процесс, по-видимому, будет еще продолжаться. Ясно, чтонамереваютсяв надежде, которые нужны Гитлеру для продолжения войны».Какова была реальная численность группировки Германии и ее союзников для вторжения на территорию СССР?В настоящее время мы знаем, что для войны с СССР была выделена значительная группировка ВС Германии и ее союзников. Не все союзники вступили в войну 22 июня 1941 года, но это не так важно для рассматриваемой темы. Группировка включала в себя:(из них до, 17,5 финских, 17,5 румынских, 2 венгерских), 4714 танков (из них немецких 4408) и 4739 самолетов (из них немецких - 3909, включая самолеты связи и транспортники). Следует отметить, что 24 германские дивизий находились в резерве ОКВ.К 22.06.41 г. германская группировка на Западной границе составляла около 125 дивизии, из них 30 тд и мд.К 22 июня Румыния сосредоточила на границе с СССР 3-ю и 4-ю армии общим количеством 17,5 дивизий.Германия и Румыния напали на СССР 22 июня 1941 года, а 1 июля Карпатская группа венгерских войск атаковала советскую 12-ю армию.Что докладывала Гитлеру германская разведка о КА?На 15 января 1941 года разведка оценивала количество войск КА, размещенных в западной части территории СССР, в 125 дивизий (фактически их было 161) и 30 тбр (было 32).На 11 июня по оценкам разведки в западной части СССР присутствовали 182,5 дивизии (186) и 38 тбр (0).Численность советских войск по направлениям по информации разведки составляла: ПрибОВО – 31 дивизия (25) и 7 тбр (0); ЗапОВО – 42 дивизии (44) и 10 тбр (0); КОВО и ОдВО – 72 дивизии (80) и 15 тбр (0).Многое не учли немецкие теоретики и Гитлер. Например, о событиях начала августа 1941 года Гудериан писал: «Я указал Гитлеру на то обстоятельство, что русские имеют большое превосходство в танках… У Гитлера тогда вырвалась фраза:“Если бы я знал, что у русских действительно имеется такое количество танков, которое приводилось в вашей книге, я бы, пожалуй, не начинал эту войну». В моей книге «Внимание, танки!», выпущенной в 1937 году, я указывал, что в тот период в России насчитывалось 10000 танков… Имеющиеся в моем распоряжении сведения говорили о том, что у русских имелось 17000 танков».Что противостояло германским силам вторжения со стороны СССР?Порядка 145 дивизий (из них 54 тд и мд), 13830 танков и 8639 самолетов.Одной из целей советской разведки накануне войны было выявление военных приготовлений Германии, сосредоточение войск на границах СССР и определение их количества.По оценке РУ в 1938 году в Германии было 7300 танков и 5160 самолетов. В действительности через 8 месяцев в ВС Германии находилось всего 3474 танка и 4288 самолетов. По оценке РУ численность германский войск на границе с СССР составляла: 1.10.40 г. –(фактическидивизий), 1.11.40 г. –). Завышенная оценка ВС Германии разведкой характерна до начала войны.г. «…Общая численность германской армии к сентябрю месяцу 1940 г. составляла около, в том числеПо имеющимся данным, за истекший зимний период германское командование дополнительно сформировало 25 пд, 5 тд, 5 мд. Кроме того, за счет пд сформировано, по-видимому, до 5 мд… Общее количество дивизий германской армиисоставляет около…, из них...…На 1 марта 1941 г. Германия имела 20700 самолетов, из них: боевых — 10980… Боевые самолеты распределились: бомбардировщики — 4090, пикирующие бомбардировщики — 1850, разведчики — 1220, истребители — 3820…При наступлении на Францию в мае 1940 г. в составе германской армии было, которые в своем составе имели по одному. За последнее же времяВ настоящее время имеется три парашютных и три авиадесантных дивизии…На заводах ЧКД… строится легкий танк марки «38-Т», имеющий… лобовую броню —… Толщина брони, могущая противостоять попаданию 45-мм снаряда…По сведениям, требующим дополнительной проверки, немцы начинают строить три новых образца тяжелых танков:- тип V – вес 36 т, вооружение 75-мм пушка и 2 пулемета,- тип VI – вес 45 т, вооружение 75-мм и 20-мм пушки, 3 пулемета,- тип VII – вес 90 т, вооружение 105-мм и 20-мм пушки, 4 пулемета…На заводах Рено производится ремонт 72-тонных французских танков… По сведениям, поступившим в марте месяце с.г. и требующим проверки, на заводах Шкода и Круппа ставится производство 60 и 80-тонных танков...Выводы:1. Германия постепенно заменяет легкие танки типа II… на танки с броней от 25 до 50 мм…3. Намечаются мероприятия к созданию новых мощных тяжелых танков.…Средняя производственная мощность основных танковых заводов Германии колеблется в пределах 70—80 танков в месяц. Суммарная производственная мощность 18 известных нам заводов Германии (включая Протекторат и Генерал-Губернаторство) определяетсяПри развертывании танкового производства на базе существующих автотракторных заводов (до 15-20 заводов), а также при увеличении выпуска танков на заводах с налаженным производством, можно считать, что Германия в состоянии будет выпускатьПри использования танковых заводов Франции, расположенных в оккупированной зоне, Германия сможет дополнительно получить…Отмечается количественный рост противотанковой артиллерии, увеличение еекалибра и привлечение 20, 37 и…По сведениям, нуждающимся в проверке, противотанковые дивизионы некоторых тд развернуты вдвухдивизионного состава; первый дивизион имеет 3 роты по 12 орудий калибра 37 или 47 мм, а второй дивизион — от 12 до 21 орудий калибра 75 или 88 мм (…которые в последующем будут заменены 75-мм противотанковыми пушками)…»«…Общее количество германских войск на границе с СССР… с войсками в Молдавии и Северной Добрудже достигает, не считая войск, сосредоточенных в Чехии, Моравии и в центре Румынии…»«…общее количество германских войск на западной границе с Германией и Румынией (включая Молдавию) —…, из них:а) …против ПрибОВО 21–22 дивизии, из них:…3 мд, 1 тд…б) …против ЗапОВО — 28 дивизий, из них:…1 мд и 4 тд……Против КОВО — 29–32 дивизии, из них:…3 мд, 4 тд… В районе Прикарпатской Украины 3 дивизии… Против ОдВО — 8–9 дивизий……В германской армии имеется в составе ВВС подготовленных 8—10 парашютно-десантных дивизий (точная дислокация их не выяснена).Таким образом, общая численность германской армии на 25.04.41 г. составляет, из них:…; дивизий «СС» - 18 (из них).По имеющимся данным,, что требует дополнительной проверки».«…Учет и сопоставление поступивших данных дают следующее распределение вооруженных сил Германии по границам и фронтам на 15 мая 1941 г.:Общее количество немецких войск против СССР достигает 114–119 дивизий, включая 6 дивизий, находящихся в районе Данциг-Познань-Торн. Из них 82–87 пд, 6 горных, 13 тд, 12 мд, 1 кд...Германские ВС на нашей границе распределяются:а) в В.Пруссии — 24 дивизии, в том числе… 3 мд, 2 тд и 7 кп;б) на Варшавском направлении против ЗапОВО — 30 дивизий, в том числе… 4 тд, 1 мд, 1 кд и 8 кп;в) в Люблинско-Краковском районе против КОВО — 36 дивизий, в том числе… 5 мд, 6 тд и 5 кп;г) в районе Данциг, Познань, Торн — 6 пд и 1 кп;д) в Словакии (район Зборов, Прешов, Вранов) — 5 горных дивизий;е) в Прикарпатской Украине — 4 дивизии;ж) в Молдавии и Северной Добрудже — 13–14 дивизий, в том числе 3 мд, 1 горная и 1 тд.Общее количество германских войск на Балканском полуострове достигает 47–49 дивизий, из которых: в Румынии — 6 дивизий (без Молдавии); в Югославии — 9 дивизий;в Греции — 18 дивизий (из них на турецкой границе 6 дивизий); в Болгарии — 16 дивизий (из них на турецкой границе 6 дивизий).Созданная армия в Болгарии за счет резервов и частей из Югославии против Турции возглавляется якобы генералом Рейхенау. Отмечается перевооружение болгарской армии за счет материальной части, переданной ей Германией…На африканском фронте находится 7 германских дивизий. Имеются сведения, что часть дивизий, находящихся в Греции, должна быть использована против Англии в Африке.В оккупированных странах Западной Европы.а) На северо-западном побережье Франции, Бельгии, Голландии и Дании — 46 дивизий.б) Внутри оккупированной части Франции — 9 дивизий.в) На границе с Испанией — 9 дивизий.По поступившим последним данным, 5 дивизий подготавливаются для переброски через Испанию для действий против Гибралтара.г) В Норвегии, как на севере страны, так и на юге за счет перебросок через Швецию и Финляндию, произошло увеличение на 1 дивизию, в результате численность дивизий в Норвегии доведена до 14, из которых 5 в северонорвежской группировке...5. В Финляндию продолжают прибывать немецкие воинские части6. В Италии — 9 дивизий.7. Резерв Главного Командования.а) В центре страны — около 12 дивизий,б) На территории Австрии и Протектората — 11 дивизий, а всего 23 дивизии.В составе ВВС имеется 8—10 парашютно-десантных дивизий, из которых 1–2 дивизии в Греции, 5–6 дивизий на северном побережье Франции и Бельгии, 2 дивизии внутри страны.21 мая 1941 г.«Германское командование усиливает группировку войск в пограничной с СССР полосе, производя массовые переброски войск из глубинных районов Германии, оккупированных стран Западной Европы и с Балкан… Наряду с действительным увеличением войск в пограничной полосе германское командование одновременно занимается и маневрированием, перебрасывая отдельные части в приграничном районе из одного населенного пункта в другой, с тем чтобы в случае их оценки у нас создалось нужное впечатление. …Германским командованием в пограничной с СССР полосе проводится ряд учений…, которые также связаны с передвижением войск…»«Румынская армия приводится в боевую готовность. Начавшийся 21 апреля призыв резервистов и офицеров запаса на сборы сейчас принял характер скрытой всеобщей мобилизации… Против СССР сосредоточено. При использовании всех людских ресурсов и при немецком вооружении румынская армия может быть доведена, общей численностью до 1800 тыс.человек.»(по Западу) РУ ГШ КА 15.06.1941Общая численность германской армии на 1.06.41 г. определяется в, в т.ч…, 15 гсд,, дивизий «СС» - 18... Общее количество германских войск на нашей западной границе (включая Молдавию и Добруджу) на 1 июня достигает 120-122, в том числе: 14 тд и 13 мд.По направлениям германские войска распределяются:а) в Восточной Пруссии 24 дивизии, в т.ч. …3 мд, 5 тп (всего 2 тд) и 7 кп;б) на Варшавском направлении (против ЗапОВО) 30 дивизий, в т.ч. …1 мд, 1 тд и 6 тп (всего 4 тд), 1 кд и 8 кп;в) в Люблинско-Краковском районе (против КОВО) 36 дивизий, в том числе… 5 мд, до 6 тд и 5 кп;г) в районе Данциг, Познань, Торн — 6 пд, 1 кп;д) в Словакии… — 5 дивизий…;е) в Прикарпатской Украине — 4 дивизии;ж) в Молдавии и Северной Добрудже — 17 дивизий, в том числе: 4 мд, 1 горная и 2 тд…Из общего количества германских войск на Балканах в Румынии находится двадцать восемь дивизий, из них: 16 пд, 6 мд, 1гсд, 4 тд 1 авиационная [вероятно, имеется в виду парашютная].Таким образом, основная группировка германских войск находится в Румынии и направлена против СССР...»1 эшелон сосредоточения германских войск происходил в период с 20.02 по 15.03.41 г. Было переброшего к советской границе 7 пд.2 эшелон - 16.03-10.04.41 г. – 18 пд и 1 тд.3 эшелон - 11.04-21.05.41 г. – 16 пд и 1 легкопехотная дивизия.4 (А) эшелон - 22.05-5.06.41 г. – 11 пд и 9 од.4 (Б) - 6.06-18.06.41 г. – 2 пд, 3 легкопехотных дивизии, 14 тд, 12 мд и 2 мбр.Тд и мд стали выдвигаться к границе за 4 дня до нападения. Германские соединения из мест рассредоточения непосредственно в исходные районы, откуда началось их вторжение, стали выдвигаться за сутки до войны. Поскольку была запрещена воздушная разведка на территории противника, то вскрыть перемещение дивизий в исходные районы было трудновыполнимым заданием.В феврале-мае 1941 года на Восток были переброшены тыловые части и службы ВВС, а 22.05-18.06.41 г. – летные части. В течении 21 июня летные части первого удара заняли аэродромы западнее реки Висла, а к вечеру перелетели на полевые аэродромы у границы. Засечь передислокацию германской авиации на приграничные аэродромы не удалось.Рассмотрим информацию РУ о количестве германских дивизий на западной границе СССР по состоянию на1941 года. В скобках приводится информация по фактическому количеству дивизий.): на 26.04.41 г. - до 95-100 дивизий (на 04.04.41 – было 47 дивизий); на 15.05.41 г. – 114-119 (71); на 15.06.41 г. – 120-122 (84); на 17-20.06.41 - 129 (128).Количество дивизий(против ПрибОВО): 22, 24 (17), 24 (21), 29 (29), в т.ч. тд и мд 4, 5 (2), 5 (2), 5 (6).Разведка «вскрыла» более-менее точно количество германских дивизий. Обнаружена тенденция к небольшому увеличению их числа.Фактически на 22 июня против войск ПрибОВО было 20 пд (с учетом 23 ак, находящегося в резерве), 3 од, 6 тд и мд. Помимо этих сил действовали соединения 5 и 6 ак и 39 мк группы армий «Центр». Всего против ПрибОВО числилось 24 пд, 12 тд и мд, 4 охранных дивизии., на стыке ПрибОВО и ЗапОВО прорывался(2 тд и 1 мд). Таким образом, разведка ПрибОВО не вскрыла резкое наращивание сил германской ударной группировки.Дивизий КА в ПрибОВО – было около 24 (с учетом 5-го воздушно-десантного корпуса и некоторых частей 27 армии). В районе Таллина размещался 65 ск (11 и 16 сд), в районе Риги 24 ск (181 и 183 сд – части бывшей латвийской армии – неподготовленные войска, несколько отрицательно относящиеся к советской власти).Количество дивизий(против ЗапОВО):(20) ,(35),–49(до 51,5), в т.ч. тд и мд(2),(2),(16,5).Количество дивизий в течении около двух месяцев считалось неизменным и руководство ЗапОВО, вероятно, расслабилось на второстепенном участке фронта. Разведка ЗапОВО также не смогла «вскрыть» подготовку к внезапному наращиванию ударных группировок.Дивизий КА в ЗапОВО было до 45,8 с частями РГК и 4-м воздушно-десантным корпусом (из них 18 тд и мд);Количество дивизий(против КОВО и ОдВО): 44, 59 (22) , 63 (28), 64 (до 43,5), в т.ч. тд и мд 7, 15 (0), 17 (0), 20 (8,5).КА имела в КОВО и ОдВО 75,3 дивизии вместе с соединениями РГК (из них 30 тд и мд). Соединения, перебрасываемые на территорию КОВО и переданные в состав военного округа не учитывались.Разведотдел КОВО и РУ ГШ существенно завысили численность вражеской группировки, включая главную ударную силу наземных войск – танковые и моторизованные войска. Следует отметить, что и дезинформация противника велась так, чтобы военно-политическое руководство СССР ожидало главного удара на южном направлении.Оценка советской разведки численности ВС союзников Германии, которые они могут выставить для войны против СССР: Финляндия - 18 дивизий (фактически было выставлено 17,5), Румыния – 33 дивизии (17,5), Венгрия – 20 дивизий (2).«… Среди военнослужащих и гражданского населения… идут разговоры, что войска, расположенные в Восточной Пруссии, получили приказ занять исходное положение для наступления...1. Продолжается сосредоточение немецких войск к государственной границе. 2.…»«…Основная часть войск находится в 30 км полосе от границы… Продолжается подтягивание войск и тылов к границе. Артиллерия находится на огневых позициях. В районе Ольшанка установлена тяжелая и зенитная артиллерия. Там же сосредоточены тяжелые и средние танки. …Бяла-Подляска прибыло 40 эшелонов переправочных средств…1) По имеющимся данным… основная часть немецкой армии в полосе против ЗапОВО заняла исходное положение.2) На всех направлениях отмечается подтягивание частей и средств усиления к границе...»«…Вывод:1. Движение немецких войск к нашим границам подтверждается различными источниками… 5. Крупное движение всех родов войск и транспорта южнее Томашев преследуют какую-то демонстративную цель или связано с проводимыми учениями».По оценкам оперативного управления ГШ (теоретиков того времени и военноначальников высшего командного состава КА) для нападения на СССР Германия и ее союзники должны были выставить от 236 до 270 дивизий (из нихв мае-июне 1941 года должны были составлять), более 10 тыс. танков и 12-15 тыс. самолетов.А сколько было германских дивизий на западной границе 22.06.41 г.?Обнаружено(малая часть, которых расположены были достаточно далеко от государственной границы) – это мы знаем сейчас. О каком внезапном нападении могла идти речь, например 15 июня? Не хватает более семидесяти германских дивизий (и тысяч танков.«На лицо» не верная оценка сил и средств Германии для войны с СССР руководством Наркомата обороны и ГШ КА, которая привела к пограничному поражения КА. Политическое руководство, в этом случае, оказалось «заложником» количественных данных военных теоретиков…. Из мемуаров полковника И.Федюнинского (на тот момент командира 15-го ск 5-й армии). Вечером мне позвонил командир пограничного отряда:«Товарищ полковник, на нашу сторону перешел немецкий солдат. Он сообщил важные сведения». Я немедленно выехал в погранотряд… Немецкий фельдфебель в пьяном виде ударил офицера и решил бежать за границу… Фельдфебель сказал мне:«…в 4 утра 22 июня немецкие войска перейдут в наступление на всей протяженности границы... Вернувшись в штаб корпуса, я позвонил командующему 5-й армией генералу М.Потапову и сообщил о полученных сведениях. "Не нужно верить провокациям!" - загудел в трубке спокойный, уверенный басок генерала...»В тот же день на территорию СССР переходят два венгерских офийцера с информацией о начале войны с 20 по 27 июня 1941 года.. – Обер-фельдфебель вермахта, перешел границу у Бреста. ФИО неизвестно, вероятно погиб в боях первых дней войны. 20 июня, к командиру 3-й заставы В.Михайлову прибыл капитан Солдатов и с ним — человек в штатском. Солдатов сообщил: есть приказ срочно переправить штатского за реку, в Польшу, чтобы перепроверить «только что поступившую информацию от перебежчика со стороны немцев». Это и было сделано. Через два часа штатский вернулся и заявил: подходы к Бугу забиты немецкими войсками и средствами переправы.Капитан 45-й пехотной дивизии М.Хесс, попав в плен, указал на допросе: немцы обсуждали план о переброске в Брестскую крепость десанта, дабы захватить советских солдат спящими. Но командование сочло, что обер-фельдфебель предупредил русских и десант может оказаться в ловушке. Житель Тересполя, В.Березич, вспомнил:«20 июня 1941 года немцы переполошились — заходили в дома, устраивали обыски: искали своего солдата, который внезапно исчез…»20.06.41 г. Перешел солдат на границе с 11-й армией.– ефрейтор А.Лисков (задержан в 21-00, в виду отсутствия переводчика был отправлен в погранотряд. Доклад в Москву около 01-00), и рядовой Э.Кучера чуть позже перешли на территорию СССР с информацией о начале нападения.Кроме указанных перебежчиков на советскую сторону переходили в 22-00 21 июня мельник Иосиф Бодзинский, германский солдат (поляк, ФИО не известно) и женщина из комендатуры Тересполя (ФИО не известно).Из мемуаров Г.Жукова:"Вечером 21 июня мне позвонил начальник штаба КОВО генерал М.Пуркаев и доложил, что к пограничникам явился перебежчик — немецкий, утверждающий, что немецкие войска выходят в исходные районы для наступления, которое начнется утром 22 июня.Я тотчас же доложил наркому и И. Сталину то, что передал Пуркаев..." Много есть "неточностей" у Г.К.Жукова - это одна из многих.Как мы видим, фельдфебель из КОВО был только один и перешел он 18 июня. Вероятно, Потапов, позвонил в штаб КОВО, а оттуда перезвонили в ГШ... Информация была не нужна в ГШ - война не ожидалась. За 3,5 суток было не сделано ничего... Ниже в Приложении приведены приказы Наркома обороны от 19 и 20 июня о маскировке авиации - в них нет ни одного слова, которые можно отнести к подготовке ВВС КА к нападению 22-35 июня 1941 года...№ 0042 19 июня 1941г.По маскировке аэродромов и важнейших военных объектов до сих пор ничего существенного не сделано.Аэродромные поля не все засеяны, полосы взлета под цвет местности не окрашены, а аэродромные постройки, резко выделяясь яркими цветами, при¬влекают внимание наблюдателя на десятки километров.Скученное и линейное расположение самолетов на аэродромах при полном отсутствии их маскировки и плохая организация аэродромного обслуживания с применением демаскирующих знаков и сигналов окончательно демаскируют аэродром.Современный аэродром должен полностью слиться с окружающей обста¬новкой, и ничто на аэродроме не должно привлекать внимания с воздуха.Аналогичную беспечность к маскировке проявляют артиллерийские и мо¬томеханизированные части: скученное и линейное расположение их парков представляет не только отличные объекты наблюдения, но и выгодные для поражения с воздуха цели.Танки, бронемашины, командирские и другие спецмашины мотомеханизи¬рованных и других войск окрашены красками, дающими яркий отблеск, и хорошо наблюдаемы не только с воздуха, но и с земли.Ничего не сделано по маскировке складов и других важных военных объектов.1. Кг. засеять все аэродромы травами под цвет окружающей мес¬тности, взлетные полосы покрасить и имитировать всю аэродромную обстановку соответственно окружающему фону.2. Аэродромные постройки до крыш включительно закрасить под один стиль с окружающими аэродром постройками. Бензохранилища зарыть в землю и особо тщательно замаскировать.3. Категорически воспретить линейное и скученное расположение самоле¬тов; рассредоточенным и замаскированным расположением самолетов обеспе¬чить их полную ненаблюдаемость с воздуха.4. Организовать кг. в каждом районе авиационного базирования 500-км пограничной полосы 8—10 ложных аэродромов, оборудовать каждый из них 40—50 макетами самолетов.5. К 1.7.41 г. провести окраску танков, бронемашин, командирских, специальных и транспортных машин. Для камуфлированного окрашивания применить матовые краски применительно к местности районов располо¬жения и действий. Категорически запретить применять краски, дающие отблеск.6. Округам, входящим в угрожаемую зону, провести такие же мероприятия по маскировке складов, мастерских, парков и к 15.7.41 г. обеспечить их полную ненаблюдаемость с воздуха.7. Проведенную маскировку аэродромов, складов, боевых и транспор¬тных машин проверить с воздуха наблюдением ответственных командиров штабов округов и фотосъемками. Все вскрытые ими недочеты немедленно устранить.8. Исполнение донести 1.7 и 15.7.41 г. через начальника Генерального штаба.Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза С. Тимошенко Начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Г. ЖуковПостановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О маскирующей окраске самолетов, взлетно-посадочных полос, палаток и аэродромных сооружений»19.06.1941 №1711-724ссВ связи с тем, что выпущенные и выпускаемые промышленностью самолеты по своей окраске не удовлетворяют современным требованиям маскировки, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:1. Принять предложения начальника Главного управления ВВС т. Жигарева и начальника НИИ ВВС т. Петрова о маскирующей летней окраске самолетов.2. Обязать Наркомат авиационной промышленности (т. Шахурина) перейти с 1 июля 1941 года на маскировочное покрытие матовой краской всех типов боевых, учебных и пассажирских самолетов, согласно пункту 1 настоящего постановления.3. Утвердить приказ НКАП по маскирующей окраске самолетов.4. Обязать начальника ГУ ВВС т. Жигарева:а) кгода все имеющиеся в строю самолеты покрасить маскирующей краской, согласно пункту 1 настоящего постановления, за исключением нижней поверхности, которую оставить с прежней окраской;б) кгода произвести маскировку взлетных полос;в) кгода произвести маскировку палаток;г) кгода произвести маскировку аэродромных сооружений.5.— О маскирующей окраске самолетов и о маскировке взлетных полос, палаток и аэродромных сооружений в частях ВВС.6. Обязать Наркомхимпром (т. Денисова) обеспечить с 25 июня 1941 года сдачу красок для Наркомавиапрома в сроки, количествах и номенклатуре.7. Утвердить мероприятия по обеспечению изготовления маскирующих красок.8. Поручить ВВС (т.т. Жигареву и Петрову) к 15 июля 1941 года внести предложения о зимней маскирующей окраске самолетов.9. Обязать НКВД (т. Берия) по окончании строительства взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и якорных стоянок самолетов произвести маскировку их путем окраски применительно к фону окружающей местности.Обязать нач. ВВС т. Жигарева к 10 июля 1941 г. передать НКВД технические условия по маскировке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и якорных стоянок самолетов.Обязать Госплан (т. Сабурова), НКВД (т. Берия) и Наркомхимпром (т. Денисова) выделить материалы и средства, необходимые для проведения работ, указанных в настоящем пункте, и представить свои предложения на утверждения СНК СССР.Председатель СНК Союза ССРи Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. СталинПРИКАЗ О МАСКИРОВКЕ САМОЛЕТОВ, ВЗЛЕТНЫХ ПОЛОС, АЭРОДРОМНЫХ СООРУЖЕНИЙ№ 0043 20 июня 1941г.Самолеты, находящиеся в частях ВВС, взлетно-посадочные полосы, палатки и аэродромные сооружения по всей окраске не удовлетворяют требованиям современной маскировки*.Такое отношение к маскировке, как к одному из главных видов боевой готовности ВВС, дальше терпимо быть не может.Приказываю:1. К 20 июля 1941 г. силами авиачастей с привлечением работников ави¬амастерских произвести маскирующую окраску всех имеющихся самолетов согласно прилагаемой схеме окраски, за исключением нижней поверхности, которую оставить с прежней окраской.2. К 10 июля 1941 г. произвести маскировку всех существующих взлетно-посадочных полос, бетонных рулежных дорожек и якорных стоянок самолетов применительно к фону окружающей местности.3. К 1 июля 1941 г. произвести маскировку всех аэродромных сооружений применительно к фону местности.4. К 1 июля 1941 г. замаскировать палатки в лагерях авиачастей.5. На лагерных аэродромах самолеты располагать рассредоточение под ес¬тественными и искусственными укрытиями, по окраинам летного поля, не допуская расстановки их по прямым линиям.6. Ответственность за выполнение всех маскировочных мероприятий как по качеству, так и по срокам возлагаю на военные советы и персонально на командующих ВВС округов.7. План мероприятий доложить 23 июня 1941 г.О ходе окраски самолетов командующим ВВС округов докладывать еже¬дневно по ВЧ начальнику ГУ ВВС Красной Армии с 21 часа до 23 часов.Народный комиссар обороны СССР Член Главного военного советаМаршал Советского Союза Секретарь ЦК ВКП(б)С. Тимошенко Г. МаленковНачальник Генерального штабаКрасной Армии генерал армии Г. Жуков