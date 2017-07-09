Трамп: G20 – большой успех для США

Саммит G20 стал большим успехом для США. Он показал, что страна должна пересмотреть множество неудачных торговых сделок, которые были заключены ранее,

Я дважды решительно спрашивал президента Путина о российском вмешательстве в наши выборы. Он это категорически отверг,