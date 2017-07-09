17:21 09 июля

Трамп: G20 – большой успех для США

Президент США назвал саммит «Большой двадцатки» успехом для США и заявил о необходимости пересмотра некоторых торговых соглашений, заключенных ранее, передает ТАСС .

Трамп: G20 – большой успех для США


Саммит G20 стал большим успехом для США. Он показал, что страна должна пересмотреть множество неудачных торговых сделок, которые были заключены ранее,
написал Трамп в своем «Твиттере» в воскресенье.


Он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин категорически отверг обвинения о вмешательстве Москвы в американские выборы.

Я дважды решительно спрашивал президента Путина о российском вмешательстве в наши выборы. Он это категорически отверг,
пишет Трамп.

Сам Путин заявил на саммите в субботу, что президент США «принял к сведению и согласился» с его словами о том, что Москва не вмешивалась в избирательный процесс.

Агентство напоминает, что прошедшие в пятницу переговоры Путина и Трампа продолжались более 2-х часов вместо запланированных 30 минут. Американский лидер на следующий день назвал встречу «грандиозной». В свою очередь Владимир Путин выразил надежду на восстановление нормального уровня отношений между Москвой и Вашингтоном, отметив, что для этого созданы «определенные предпосылки».

Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Климентьев
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Комментарии 19

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:55
    Трамп просто обязан встречу записать себе в актив -рейтинг же нужно срочно поднимать! belay
    Изгоняющий либероидов
    1. san4es Сегодня, 16:09
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      -рейтинг же нужно срочно поднимать! belay

      ...Пусть подпишется на "ВО", я ему плюсик поставлю smile
      san4es
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:26
        Так он сюда и маккейна потянет, а минусы запрещены на сайте! sad
        Изгоняющий либероидов
        1. san4es Сегодня, 16:31
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Так он сюда и маккейна потянет, а минусы запрещены на сайте! sad

          ...Маккейн на "ВО" заклеймён на вечно.Его "Админы" не пропустят...А если зашифруется, мы его морально задавим am
          san4es
  2. Владимирец Сегодня, 15:56
    "Президент США назвал саммит «Большой двадцатки» успехом для США"

    Трамп пообщался на саммите в стиле бигбосса, провел встречу с ВВП, чего явно хотел, поговорил немного с некоторыми крупными мировыми игроками, забил на обсуждение климата и смылся, оставив дочуру в качестве свадебного генерала. Не стал из себя корчить дипломата и занимался тем, что нравилось.
    Владимирец
    1. cniza Сегодня, 16:36
      Называется "молодой" политик пиарится.
      cniza
  3. svp67 Сегодня, 15:56
    Трамп: G20 – большой успех для США
    Кто б сомневался, вот только "цыплят, по осени считают"
    svp67
  4. Spartanez300 Сегодня, 16:00
    Самим в США еще не надоело слюнявить тему с выборами , по моему она уже себя изжила .
    Spartanez300
  5. изя топ Сегодня, 16:06
    Трамп: G20 – большой успех для США
    ещё бы,с Дядей Вовой поручкался.теперь руку мыть не будет до следующих выборов
    изя топ
  6. Tusv Сегодня, 16:12
    Сам Путин заявил на саммите в субботу, что президент США «принял к сведению и согласился» с его словами о том, что Москва не вмешивалась в избирательный процесс.

    Не верьте словам. Mister Putin активно вмешивается в ума избирателей,. Не ну назовите альтернативного лидера? Последним был Джордж Буш старший. Сейчас все серая масса. На поведение Трампа будем посмотреть
    Tusv
  7. Masya Masya Сегодня, 16:12
    Трамп: G20 – большой успех для США

    кто бы сомневался... laughing
    Masya Masya
  8. APASUS Сегодня, 16:22
    Трамп: G20 – большой успех для США

    А в итоге какие соглашения на полях 20 ки были приняты? По сути все остались при своих,так что успех такой относительный !
    APASUS
  9. SCHMEL Сегодня, 16:30
    Саммит G20 стал большим успехом для США. Он показал, что страна должна пересмотреть множество неудачных торговых сделок, которые были заключены ранее,
    написал Трамп в своем «Твиттере» в воскресенье

    SCHMEL
  10. Tusv Сегодня, 16:30
    Я не понял. Трамп подписал свою вербовку и присягнул наитемнейшему? Или просто выпендривается
    Tusv
  11. Комментарий был удален.
  12. Altona Сегодня, 16:47


    Подлинное фото лидеров G20. laughing hi
    Altona
    1. Tusv Сегодня, 17:07
      Цитата: Altona
      Подлинное фото лидеров G20

      Это заретушированное фото. Хде ниточки?
      Tusv
  13. Altona Сегодня, 16:49
    Цитата: APASUS
    А в итоге какие соглашения на полях 20 ки были приняты? По сути все остались при своих,так что успех такой относительный !

    -----------------------------
    Начался диалог президентов РФ и США, состоялось их знакомство. Россия и КНР сверили свои позиции в отпоре американскому доминированию. США согласилось с нами по Сирии. Европа хочет диалога с Россией по торговому и прочему сотрудничеству.
    Altona
    1. Tusv Сегодня, 17:15
      Цитата: Altona
      Европа хочет диалога с Россией по торговому и прочему сотрудничеству.

      Да дочки создали и чихать хотели на фсе санкции. Все исправно работает, головные компании ширма, если санкции прикроют, сожрут дочки нафиг своего родителя
      Tusv
  14. dzvero Сегодня, 16:50
    Как-то так все было:



    smile
    (ц) не мое
    dzvero
  15. Градиент 3 Сегодня, 16:56
    Успех?...Пардон! Не уверен...
    Меркель...Явно так...Не считает!
    А Россия...Чему нам радоваться?
    "О санкциях...речь не заходила"...Америка не будет сбивать сирийские самолеты?
    Не будет ПРО вокруг наших границ?
    Похоже...Все будет по-прежнему...
    Тогда...Где успех для США?
    Сжиженый газ для поляков...И уголь для Украины...
    И все!
    Градиент 3
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