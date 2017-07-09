Трамп: G20 – большой успех для США
Президент США назвал саммит «Большой двадцатки» успехом для США и заявил о необходимости пересмотра некоторых торговых соглашений, заключенных ранее, передает ТАСС .
Он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин категорически отверг обвинения о вмешательстве Москвы в американские выборы.
Сам Путин заявил на саммите в субботу, что президент США «принял к сведению и согласился» с его словами о том, что Москва не вмешивалась в избирательный процесс.
Агентство напоминает, что прошедшие в пятницу переговоры Путина и Трампа продолжались более 2-х часов вместо запланированных 30 минут. Американский лидер на следующий день назвал встречу «грандиозной». В свою очередь Владимир Путин выразил надежду на восстановление нормального уровня отношений между Москвой и Вашингтоном, отметив, что для этого созданы «определенные предпосылки».
Саммит G20 стал большим успехом для США. Он показал, что страна должна пересмотреть множество неудачных торговых сделок, которые были заключены ранее,написал Трамп в своем «Твиттере» в воскресенье.
Он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин категорически отверг обвинения о вмешательстве Москвы в американские выборы.
Я дважды решительно спрашивал президента Путина о российском вмешательстве в наши выборы. Он это категорически отверг,пишет Трамп.
Сам Путин заявил на саммите в субботу, что президент США «принял к сведению и согласился» с его словами о том, что Москва не вмешивалась в избирательный процесс.
Агентство напоминает, что прошедшие в пятницу переговоры Путина и Трампа продолжались более 2-х часов вместо запланированных 30 минут. Американский лидер на следующий день назвал встречу «грандиозной». В свою очередь Владимир Путин выразил надежду на восстановление нормального уровня отношений между Москвой и Вашингтоном, отметив, что для этого созданы «определенные предпосылки».
Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Климентьев
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