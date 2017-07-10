Запасайся пилюлями, Курт
Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон привёз на Украину специального представителя США по этой стране Курта Волкера. Сам факт назначения отдельного спецпредставителя по Украине говорит о том, что Минский формат, по сути, уже пересмотрен, а потому разворачивается новая программа, в которой работа нормандской четвёрки по урегулированию украинского кризиса превращается в составную часть.
Что сказал по поводу назначения спецпредставителя США по Украине Тиллерсон? Госсекретарь Соединённых Штатов отметил, что Курт Волкер будет выполнять миссию по участию в переговорном процессе, включая переговоры с Владиславом Сурковым. По сути, Волкер – это своеобразная политическая «реинкарнация» по Украине Виктории Нуланд, только с той спецификой, что Курта Волкера позиционируют как человека Дональда Трампа.
В Вашингтоне заявили, что на спецпредставителя по Украине возлагается задача «по оживлению Минского процесса с целью прекращения вооружённого конфликта и оказания помощи Украине в плане её развития».
Исходя из такого заявления, можно сделать вывод, что на данном этапе демагогия Вашингтона, несмотря на приход новой администрации, не поменялась. Г-жа Нуланд тоже собиралась «умиротворить и развивать», но что из этого выходит...
Кстати, какова риторика самого Волкера? А риторика эта, нужно признать, откровенно антироссийская. Хотя было бы крайней степенью наивности полагать, что назначенный спецпредставитель США по Украине позволит себе хоть одно высказывание не обвинительного формата, а формата нацеленности на обсуждение вопроса, что называется, с холодной головой.
Би-Би-Си приводит заявление Волкера, сделанное некоторое время назад:
Итак, с какими показателями нового гауляйтера встречает Киев? Во-первых, это полномасштабные лобзанья с клятвенными речами, что выполняется программа реформирования для перехода страны на евроатлантические стандарты. Украинский военный бюджет шагает в направлении увеличения его составной части относительно общего бюджета Украины. Объёмы военного бюджета составляют около 5% ВВП – около 120-130 млрд грн (около 4,5 млрд долларов по нынешнему курсу).
С одной стороны, проценты военного бюджета Украины свидетельствуют о росте военных расходов незалэжной. С другой же стороны, сам бюджет Украины за последние 3 года претерпел существенные по своей степени негатива изменения. В отчёте Национального банка Украины сообщается, что ВВП страны за последние три года потерял 38%. Это колоссальное значение, которое говорит о том, что украинская экономика по объективным факторам, а вовсе не по оценкам тех, для кого «хоронить» Украину стало обычным делом, находится в жесточайшей депрессии. Потеря почти 40% экономической составляющей – удар, выправиться от которого в короткие сроки может себе позволить только поистине гениальное (без всяких преувеличений) правительство. Если Курт Волкер собирается искать таковое на современной Украине, то путь его будет долог...
Если судить о расходах сжавшегося более чем на треть за три года украинского бюджета не только на оборону, а на финансирование всех силовых ведомств, включая де-факто наместников американской, то процент, по данным украинского портала «Обозреватель», приближается к 12% ВВП. Для страны, власти которой уверяют, что они «в полной мере соблюдают Минские договорённости» и вообще «двумя руками за мир», цифры весьма говорящие. Расходы на силовые структуры раздуваются на фоне общего, более чем внушительного, падения уровня ВВП.
На этом фоне Минэконимики Украины сообщает (ну прямо-таки как российское в 2015-2016 годах) о том, что прогноз, представленный ранее по ВВП страны, был чересчур оптимистичным. В экономическом ведомстве страны, стремящейся к светлому будущему, заявили, что украинская экономика подрастёт примерно на 1,5%. В Нацбанке Украины назвали значение роста 1,6%, хотя изначально «давали» 1,9-2%.
Самое интересное в том, что заявления о необходимости пересмотра прогнозов украинские чиновники делают с весьма довольными физиономиями, в отличие, к примеру, от российских улюкаевского периода. Что за странность? А никакой странности на самом деле нет.
Ситуация в незалэжной такова, что чем больше процент роста ВВП окажется на деле, тем больший объём средств придётся выплачивать по кредитам – на счета МВФ. Как известно, соглашение с Международными валютным фондом предполагало не только проведение пенсионной и земельной реформы для выделения кредита как такового, но и расплату по кредитам будущим ростом украинской экономики.
Погашение по внешним долгам (как говорят финансисты, по основному телу кредита, так как за проценты спрашивают уже сейчас) Украиной де-юре должно начаться в 2018-2019 годах. На данный момент долговой перечень (это то, что успели набрать и уже потратить) такой: МВФ – около 12,5 млрд долларов, Всемирному банку – около 1,5 млрд долларов, ЕС – 2,5 млрд, США, которые предоставляли кредитные гарантии, - 3 млрд. долларов, Россия – 3 млрд долларов. И это ещё не всё. Есть отдельно Япония, Канада и др.
В договоре с тем же МВФ был прописан простой механизм: платите, дорогие украинские партнёры, со своего экономического роста, если такового мы с вами дождёмся. Киев сначала бодро отрапортовал, что роста дождались, но потом, вспомнив о соглашении с западными «друзьями», решил отыграть назад. Рост, мол, имеется, но те такой, чтобы мы смогли себе позволить обслуживать кредит. В общем, дайте ещё денег, а вот как станем расти «индийскими» 8-10 процентам в год, так и начнём расплачиваться... А прогноз у нас такой: рост махонький-махонький, для «сэбэ»...
А попытка оторвать Украину от России, обходится тому же Западу отнюдь «в три цента». И ведь это притом, что Запад, как известно, привык считать деньги. И если у того же Курта Волкера появится твёрдое убеждение, что объёмов нынешней финансовой поддержки украинского мракобесия недостаточно на фоне ещё и того, что предыдущая финподдержка достигла своих деструктивных целей лишь отчасти, то будут чесать затылки. Уже чешут, учитывая то, что МВФ всё с большим скрежетом не то что выдаёт, а даже просто обещает выдачу траншей.
Выходит парадоксальная ситуация, которая, похоже, имеет крайне малое число исторических аналогов: с одной стороны Украине, как воздух, нужно экономическое развитие, чтобы эта власть смогла сохранить свои кресла хоть с какой-то гарантией, с другой стороны – нужно умудряться водить за нос зарубежных кредиторов, либо пытаясь подтасовать данные о росте ВВП, либо сознательно удерживать рост (если он действительно собирается себя проявить) на отметке «#околоноля» - чтобы иметь возможность не платить по кредитам, но показывать «положительную тенденцию».
В общем, запасайся, Курт пилюлями.
Ну, а сами мы тут семечками и поп-корном (кто чем) изрядно попортили свои желудки – украинский киносеанс нон-стоп изрядно затянулся...
Что сказал по поводу назначения спецпредставителя США по Украине Тиллерсон? Госсекретарь Соединённых Штатов отметил, что Курт Волкер будет выполнять миссию по участию в переговорном процессе, включая переговоры с Владиславом Сурковым. По сути, Волкер – это своеобразная политическая «реинкарнация» по Украине Виктории Нуланд, только с той спецификой, что Курта Волкера позиционируют как человека Дональда Трампа.
В Вашингтоне заявили, что на спецпредставителя по Украине возлагается задача «по оживлению Минского процесса с целью прекращения вооружённого конфликта и оказания помощи Украине в плане её развития».
Исходя из такого заявления, можно сделать вывод, что на данном этапе демагогия Вашингтона, несмотря на приход новой администрации, не поменялась. Г-жа Нуланд тоже собиралась «умиротворить и развивать», но что из этого выходит...
Кстати, какова риторика самого Волкера? А риторика эта, нужно признать, откровенно антироссийская. Хотя было бы крайней степенью наивности полагать, что назначенный спецпредставитель США по Украине позволит себе хоть одно высказывание не обвинительного формата, а формата нацеленности на обсуждение вопроса, что называется, с холодной головой.
Би-Би-Си приводит заявление Волкера, сделанное некоторое время назад:
Россия пытается разрушить порядок, установленный после холодной войны в Европе, меняя границы и используя для этого военную силу. Российские войска оккупировали часть Украины, Грузии и Молдавии, и, нагло демонстрируя силу, Россия просто аннексировала Крымский полуостров.
Итак, с какими показателями нового гауляйтера встречает Киев? Во-первых, это полномасштабные лобзанья с клятвенными речами, что выполняется программа реформирования для перехода страны на евроатлантические стандарты. Украинский военный бюджет шагает в направлении увеличения его составной части относительно общего бюджета Украины. Объёмы военного бюджета составляют около 5% ВВП – около 120-130 млрд грн (около 4,5 млрд долларов по нынешнему курсу).
С одной стороны, проценты военного бюджета Украины свидетельствуют о росте военных расходов незалэжной. С другой же стороны, сам бюджет Украины за последние 3 года претерпел существенные по своей степени негатива изменения. В отчёте Национального банка Украины сообщается, что ВВП страны за последние три года потерял 38%. Это колоссальное значение, которое говорит о том, что украинская экономика по объективным факторам, а вовсе не по оценкам тех, для кого «хоронить» Украину стало обычным делом, находится в жесточайшей депрессии. Потеря почти 40% экономической составляющей – удар, выправиться от которого в короткие сроки может себе позволить только поистине гениальное (без всяких преувеличений) правительство. Если Курт Волкер собирается искать таковое на современной Украине, то путь его будет долог...
Если судить о расходах сжавшегося более чем на треть за три года украинского бюджета не только на оборону, а на финансирование всех силовых ведомств, включая де-факто наместников американской, то процент, по данным украинского портала «Обозреватель», приближается к 12% ВВП. Для страны, власти которой уверяют, что они «в полной мере соблюдают Минские договорённости» и вообще «двумя руками за мир», цифры весьма говорящие. Расходы на силовые структуры раздуваются на фоне общего, более чем внушительного, падения уровня ВВП.
На этом фоне Минэконимики Украины сообщает (ну прямо-таки как российское в 2015-2016 годах) о том, что прогноз, представленный ранее по ВВП страны, был чересчур оптимистичным. В экономическом ведомстве страны, стремящейся к светлому будущему, заявили, что украинская экономика подрастёт примерно на 1,5%. В Нацбанке Украины назвали значение роста 1,6%, хотя изначально «давали» 1,9-2%.
Самое интересное в том, что заявления о необходимости пересмотра прогнозов украинские чиновники делают с весьма довольными физиономиями, в отличие, к примеру, от российских улюкаевского периода. Что за странность? А никакой странности на самом деле нет.
Ситуация в незалэжной такова, что чем больше процент роста ВВП окажется на деле, тем больший объём средств придётся выплачивать по кредитам – на счета МВФ. Как известно, соглашение с Международными валютным фондом предполагало не только проведение пенсионной и земельной реформы для выделения кредита как такового, но и расплату по кредитам будущим ростом украинской экономики.
Погашение по внешним долгам (как говорят финансисты, по основному телу кредита, так как за проценты спрашивают уже сейчас) Украиной де-юре должно начаться в 2018-2019 годах. На данный момент долговой перечень (это то, что успели набрать и уже потратить) такой: МВФ – около 12,5 млрд долларов, Всемирному банку – около 1,5 млрд долларов, ЕС – 2,5 млрд, США, которые предоставляли кредитные гарантии, - 3 млрд. долларов, Россия – 3 млрд долларов. И это ещё не всё. Есть отдельно Япония, Канада и др.
В договоре с тем же МВФ был прописан простой механизм: платите, дорогие украинские партнёры, со своего экономического роста, если такового мы с вами дождёмся. Киев сначала бодро отрапортовал, что роста дождались, но потом, вспомнив о соглашении с западными «друзьями», решил отыграть назад. Рост, мол, имеется, но те такой, чтобы мы смогли себе позволить обслуживать кредит. В общем, дайте ещё денег, а вот как станем расти «индийскими» 8-10 процентам в год, так и начнём расплачиваться... А прогноз у нас такой: рост махонький-махонький, для «сэбэ»...
А попытка оторвать Украину от России, обходится тому же Западу отнюдь «в три цента». И ведь это притом, что Запад, как известно, привык считать деньги. И если у того же Курта Волкера появится твёрдое убеждение, что объёмов нынешней финансовой поддержки украинского мракобесия недостаточно на фоне ещё и того, что предыдущая финподдержка достигла своих деструктивных целей лишь отчасти, то будут чесать затылки. Уже чешут, учитывая то, что МВФ всё с большим скрежетом не то что выдаёт, а даже просто обещает выдачу траншей.
Выходит парадоксальная ситуация, которая, похоже, имеет крайне малое число исторических аналогов: с одной стороны Украине, как воздух, нужно экономическое развитие, чтобы эта власть смогла сохранить свои кресла хоть с какой-то гарантией, с другой стороны – нужно умудряться водить за нос зарубежных кредиторов, либо пытаясь подтасовать данные о росте ВВП, либо сознательно удерживать рост (если он действительно собирается себя проявить) на отметке «#околоноля» - чтобы иметь возможность не платить по кредитам, но показывать «положительную тенденцию».
В общем, запасайся, Курт пилюлями.
Ну, а сами мы тут семечками и поп-корном (кто чем) изрядно попортили свои желудки – украинский киносеанс нон-стоп изрядно затянулся...
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: RFE/RL
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