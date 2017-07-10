Запасайся пилюлями, Курт

Россия пытается разрушить порядок, установленный после холодной войны в Европе, меняя границы и используя для этого военную силу. Российские войска оккупировали часть Украины, Грузии и Молдавии, и, нагло демонстрируя силу, Россия просто аннексировала Крымский полуостров.

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон привёз на Украину специального представителя США по этой стране Курта Волкера. Сам факт назначения отдельного спецпредставителя по Украине говорит о том, что Минский формат, по сути, уже пересмотрен, а потому разворачивается новая программа, в которой работа нормандской четвёрки по урегулированию украинского кризиса превращается в составную часть.Что сказал по поводу назначения спецпредставителя США по Украине Тиллерсон? Госсекретарь Соединённых Штатов отметил, что Курт Волкер будет выполнять миссию по участию в переговорном процессе, включая переговоры с Владиславом Сурковым. По сути, Волкер – это своеобразная политическая «реинкарнация» по Украине Виктории Нуланд, только с той спецификой, что Курта Волкера позиционируют как человека Дональда Трампа.В Вашингтоне заявили, что на спецпредставителя по Украине возлагается задача «по оживлению Минского процесса с целью прекращения вооружённого конфликта и оказания помощи Украине в плане её развития».Исходя из такого заявления, можно сделать вывод, что на данном этапе демагогия Вашингтона, несмотря на приход новой администрации, не поменялась. Г-жа Нуланд тоже собиралась «умиротворить и развивать», но что из этого выходит...Кстати, какова риторика самого Волкера? А риторика эта, нужно признать, откровенно антироссийская. Хотя было бы крайней степенью наивности полагать, что назначенный спецпредставитель США по Украине позволит себе хоть одно высказывание не обвинительного формата, а формата нацеленности на обсуждение вопроса, что называется, с холодной головой. Би-Би-Си приводит заявление Волкера, сделанное некоторое время назад:Итак, с какими показателями нового гауляйтера встречает Киев? Во-первых, это полномасштабные лобзанья с клятвенными речами, что выполняется программа реформирования для перехода страны на евроатлантические стандарты. Украинский военный бюджет шагает в направлении увеличения его составной части относительно общего бюджета Украины. Объёмы военного бюджета составляют около 5% ВВП – около 120-130 млрд грн (около 4,5 млрд долларов по нынешнему курсу).С одной стороны, проценты военного бюджета Украины свидетельствуют о росте военных расходов незалэжной. С другой же стороны, сам бюджет Украины за последние 3 года претерпел существенные по своей степени негатива изменения. В отчёте Национального банка Украины сообщается, что ВВП страны за последние три года потерял 38%. Это колоссальное значение, которое говорит о том, что украинская экономика по объективным факторам, а вовсе не по оценкам тех, для кого «хоронить» Украину стало обычным делом, находится в жесточайшей депрессии. Потеря почти 40% экономической составляющей – удар, выправиться от которого в короткие сроки может себе позволить только поистине гениальное (без всяких преувеличений) правительство. Если Курт Волкер собирается искать таковое на современной Украине, то путь его будет долог...Если судить о расходах сжавшегося более чем на треть за три года украинского бюджета не только на оборону, а на финансирование всех силовых ведомств, включая де-факто наместников американской, то процент, по данным украинского портала «Обозреватель», приближается к 12% ВВП. Для страны, власти которой уверяют, что они «в полной мере соблюдают Минские договорённости» и вообще «двумя руками за мир», цифры весьма говорящие. Расходы на силовые структуры раздуваются на фоне общего, более чем внушительного, падения уровня ВВП.На этом фоне Минэконимики Украины сообщает (ну прямо-таки как российское в 2015-2016 годах) о том, что прогноз, представленный ранее по ВВП страны, был чересчур оптимистичным. В экономическом ведомстве страны, стремящейся к светлому будущему, заявили, что украинская экономика подрастёт примерно на 1,5%. В Нацбанке Украины назвали значение роста 1,6%, хотя изначально «давали» 1,9-2%.Самое интересное в том, что заявления о необходимости пересмотра прогнозов украинские чиновники делают с весьма довольными физиономиями, в отличие, к примеру, от российских улюкаевского периода. Что за странность? А никакой странности на самом деле нет.Ситуация в незалэжной такова, что чем больше процент роста ВВП окажется на деле, тем больший объём средств придётся выплачивать по кредитам – на счета МВФ. Как известно, соглашение с Международными валютным фондом предполагало не только проведение пенсионной и земельной реформы для выделения кредита как такового, но и расплату по кредитам будущим ростом украинской экономики.Погашение по внешним долгам (как говорят финансисты, по основному телу кредита, так как за проценты спрашивают уже сейчас) Украиной де-юре должно начаться в 2018-2019 годах. На данный момент долговой перечень (это то, что успели набрать и уже потратить) такой: МВФ – около 12,5 млрд долларов, Всемирному банку – около 1,5 млрд долларов, ЕС – 2,5 млрд, США, которые предоставляли кредитные гарантии, - 3 млрд. долларов, Россия – 3 млрд долларов. И это ещё не всё. Есть отдельно Япония, Канада и др.В договоре с тем же МВФ был прописан простой механизм: платите, дорогие украинские партнёры, со своего экономического роста, если такового мы с вами дождёмся. Киев сначала бодро отрапортовал, что роста дождались, но потом, вспомнив о соглашении с западными «друзьями», решил отыграть назад. Рост, мол, имеется, но те такой, чтобы мы смогли себе позволить обслуживать кредит. В общем, дайте ещё денег, а вот как станем расти «индийскими» 8-10 процентам в год, так и начнём расплачиваться... А прогноз у нас такой: рост махонький-махонький, для «сэбэ»...А попытка оторвать Украину от России, обходится тому же Западу отнюдь «в три цента». И ведь это притом, что Запад, как известно, привык считать деньги. И если у того же Курта Волкера появится твёрдое убеждение, что объёмов нынешней финансовой поддержки украинского мракобесия недостаточно на фоне ещё и того, что предыдущая финподдержка достигла своих деструктивных целей лишь отчасти, то будут чесать затылки. Уже чешут, учитывая то, что МВФ всё с большим скрежетом не то что выдаёт, а даже просто обещает выдачу траншей.Выходит парадоксальная ситуация, которая, похоже, имеет крайне малое число исторических аналогов: с одной стороны Украине, как воздух, нужно экономическое развитие, чтобы эта власть смогла сохранить свои кресла хоть с какой-то гарантией, с другой стороны – нужно умудряться водить за нос зарубежных кредиторов, либо пытаясь подтасовать данные о росте ВВП, либо сознательно удерживать рост (если он действительно собирается себя проявить) на отметке «#околоноля» - чтобы иметь возможность не платить по кредитам, но показывать «положительную тенденцию».В общем, запасайся, Курт пилюлями.Ну, а сами мы тут семечками и поп-корном (кто чем) изрядно попортили свои желудки – украинский киносеанс нон-стоп изрядно затянулся...