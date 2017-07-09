Ван И: сотрудничество РФ и КНР – эталон отношений нового типа

Визит председателя Си Цзиньпина в Россию в очередной раз продемонстрировал, что углубление китайско-российского взаимодействия и сотрудничества – общие чаяния народов двух стран и непоколебимый стратегический выбор обеих сторон, что также соответствует общим интересам и международного сообщества,

Вручение президентом России председателю КНР Владимиром Путиным председателю КНР Си Цзиньпину высшей государственной награды РФ ордена Святого апостола Андрея Первозванного является выражением дружеских чувств к Си Цзиньпину и китайскому народу. Это отражает то высокое внимание, которое уделяется российско-китайским отношениям,