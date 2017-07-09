17:21 09 июля

Ван И: сотрудничество РФ и КНР – эталон отношений нового типа

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву вновь продемонстрировал, что углубление российско-китайского сотрудничества является стратегическим выбором двух стран, передает РИА Новости заявление главы китайского МИД Вана И.



Государственный визит Си Цзиньпина в Россию состоялся 3-4 июля.


Визит председателя Си Цзиньпина в Россию в очередной раз продемонстрировал, что углубление китайско-российского взаимодействия и сотрудничества – общие чаяния народов двух стран и непоколебимый стратегический выбор обеих сторон, что также соответствует общим интересам и международного сообщества,
говорится в заявлении главы МИД по итогам визитов китайского лидера в Россию и Германию.

Ван И подчеркнул, что Россия и Китая, «основываясь на принципах непротивостояния и ненаправленности против третьих стран, непрерывно углубляют всестороннее стратегическое взаимодействие. Он добавил, что в настоящее время российско-китайское сотрудничество стало «эталоном отношений нового типа между крупными державами, которые проявляют большую жизнеспособность и огромный потенциал для развития».

А вручение Си Цзиньпину в Москве российского отражает ту важность, которую РФ придает отношениям с Китаем.

Вручение президентом России председателю КНР Владимиром Путиным председателю КНР Си Цзиньпину высшей государственной награды РФ ордена Святого апостола Андрея Первозванного является выражением дружеских чувств к Си Цзиньпину и китайскому народу. Это отражает то высокое внимание, которое уделяется российско-китайским отношениям,
говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Климентьев
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Комментарии 21

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  1. yuriy55 Сегодня, 16:38
    Дело за малым - поставить у руля КПРФ и начать строить социализм... laughing
    yuriy55
    1. svp67 Сегодня, 16:45
      Цитата: yuriy55
      Дело за малым - поставить у руля КПРФ и начать строить социализм...

      Эти "оппортунисты" и "приспособленцы" способны только языком чушь молоть и "сидеть, как мыши под веником".
      svp67
      1. Чёрный Сегодня, 16:55
        Нет вечных друзей и вечных врагов...это надо помнить всегда.Все отношения надо строить только на взаимовыгодных условиях. А все слова про братские отношения, про близких друзей - всё это лирика. Да, отношения между государствами могут ( и должны) быть дружескими, но строится они должны исключительно из взаимной выгоды.
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 17:08
          Абсолютно верно , только на взаимной выгоде здесь и сейчас.
          cniza
  2. Olegater Сегодня, 16:41
    Этот стратегический союз между Россией и Китаем ставит на уши всю планету. С одной стороны это хорошо для нашей экономики - большой рынок сбыта и соответственно рабочие места,стимулы в экономическом плане, дружба дружбой, но не надо забывать и трактаты Сунь Цзы.
    Olegater
    1. хрыч Сегодня, 17:16
      Цитата: Olegater
      но не надо забывать и трактаты Сунь Цзы

      Всегда смешно ссылаться на теоретиков, которые никого не могли победить laughing Еще выходит на ринг обладатель тысячелетних тайн восточных единоборств и через минуту лежит без памяти после удара кокого-нибудь европейца, латинаса или того хуже - африканца wassat
      хрыч
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:41
    Это пока что так, покуда китайцы не ощутят себя реально очень сильной в первую очередь в военном деле державой, когда им начнут вбивать в головы что именно Китай супердержава, первая и единственная, тогда они забудут все старые союзы, и начнут отстаивать свои интересы, и хитростью, и откровенной силой.
    Изгоняющий либероидов
  4. Monster-Fat Сегодня, 16:48
    Интересно, что такое Китаю удалось "отжать" у России, раз последовали такие заявления от китайцев.... Только не надо о "партнерстве", в России "партнерами" называют даже заклятых....."партнеров".... wink
    Monster-Fat
    1. Владимирец Сегодня, 16:51
      Цитата: Monster-Fat
      раз последовали такие заявления от китайцев

      А что такого сенсационного в этих заявлениях? request
      Владимирец
    2. хрыч Сегодня, 17:19
      Цитата: Monster-Fat
      что такое Китаю удалось "отжать" у России

      Просто Трамп накормил ночью мистера Си по горло, да подогнал к Пекину пару Огайо.
      хрыч
  5. svp67 Сегодня, 16:48
    Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву вновь продемонстрировал, что углубление российско-китайского сотрудничества является стратегическим выбором двух стран, передает РИА Новости заявление главы китайского МИД Вана И.
    Мы две соседствующие страны и было бы странно, если бы мы не сотрудничали. Вопрос только в том, что бы мы начали ПРАГМАТИЧНО относиться к таким отношениям. Стараясь, что бы они как можно пользы приносили нашей Стране и людям её населяющим.
    svp67
  6. леонидыч Сегодня, 16:51
    Китайцам от нас данном этапе нужны наши технологии в области вооружений нефть, газ и союз против США, а когда они окрепнут на столько что почувствуют себя сверх державой им понадобиться наш дальний восток они туда уже давно смотрят и даже не скрывают этого. Китайцы делают то что им выгодно их заставляет очень большое население его ведь кормить надо и очень нужно жизненное пространство.
    леонидыч
    1. Pivot Сегодня, 17:16
      У Китая много не заселенных территорий, а для завоевания Монголия и Казахстан куда более простые задачи, так что не надо пароноидальных заявлений.
      Pivot
  7. Градиент 3 Сегодня, 16:51
    Ох, уж этот...Тонкий китайский юмор...
    Улыбки и ...приятные речи...
    На самом деле ничего ...не означают!
    В силе восточный принцип.
    "Если ты не можешь задушить врага. Обними его! До смерти!"
    Градиент 3
    1. Tusv Сегодня, 17:01
      Цитата: Градиент 3
      "Если ты не можешь задушить врага. Обними его! До смерти!

      Берем борта одежды, тянем друг к другу и всего делофф
      Tusv
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 16:52
    Хитрый дракон,прагматичныймедведь,и птичка сверху.Что-то будет непонятное.Китай своего не упустит.Сильны стали.Время покажет.
    ВЕРЕСК
  9. Tusv Сегодня, 16:56
    Так чисто географически сложилось. Россия и Китай это континент. Все остальное полуостровы
    Tusv
  10. На страже Сегодня, 16:57
    Я считаю что Китай для России большая угроза. Ведь по сути Китаю нужны только ресурсы и земли, всё остальное у них есть.
    По объёмам торговли Россия во втором десятке для Китая, всего около 60 млрд. в год.

    А помните о гигантском газовом договоре котором с помпой объявляли все СМИ ? Так вот, китайцы уже отказались, правда отказ мало освещался.
    http://voprosik.net/kitaj-otkazyvaetsya-ot-rossij
    skogo-gaza/
    На страже
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:17
      Рабинович, вы феномен! belay Первый раз обсолютно верно все оценили и описали! hi
      Изгоняющий либероидов
  11. Masya Masya Сегодня, 16:58
    сотрудничество РФ и КНР – эталон отношений нового типа

    а может, старого типа? русский китаец- братья на век...
    Москва - Пекин.
    Москва - Пекин.
    Идут, идут вперед народы.
    За светлый путь, за прочный мир
    Под знаменем свободы.
    Masya Masya
  12. NUR Сегодня, 17:03
    Хорошо если это будет долгосрочным сотрудничеством, с замашками запада строить сотрудничество практически невозможно.
    NUR
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