Ван И: сотрудничество РФ и КНР – эталон отношений нового типа
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву вновь продемонстрировал, что углубление российско-китайского сотрудничества является стратегическим выбором двух стран, передает РИА Новости заявление главы китайского МИД Вана И.
Государственный визит Си Цзиньпина в Россию состоялся 3-4 июля.
Ван И подчеркнул, что Россия и Китая, «основываясь на принципах непротивостояния и ненаправленности против третьих стран, непрерывно углубляют всестороннее стратегическое взаимодействие. Он добавил, что в настоящее время российско-китайское сотрудничество стало «эталоном отношений нового типа между крупными державами, которые проявляют большую жизнеспособность и огромный потенциал для развития».
А вручение Си Цзиньпину в Москве российского отражает ту важность, которую РФ придает отношениям с Китаем.
Государственный визит Си Цзиньпина в Россию состоялся 3-4 июля.
Визит председателя Си Цзиньпина в Россию в очередной раз продемонстрировал, что углубление китайско-российского взаимодействия и сотрудничества – общие чаяния народов двух стран и непоколебимый стратегический выбор обеих сторон, что также соответствует общим интересам и международного сообщества,говорится в заявлении главы МИД по итогам визитов китайского лидера в Россию и Германию.
Ван И подчеркнул, что Россия и Китая, «основываясь на принципах непротивостояния и ненаправленности против третьих стран, непрерывно углубляют всестороннее стратегическое взаимодействие. Он добавил, что в настоящее время российско-китайское сотрудничество стало «эталоном отношений нового типа между крупными державами, которые проявляют большую жизнеспособность и огромный потенциал для развития».
А вручение Си Цзиньпину в Москве российского отражает ту важность, которую РФ придает отношениям с Китаем.
Вручение президентом России председателю КНР Владимиром Путиным председателю КНР Си Цзиньпину высшей государственной награды РФ ордена Святого апостола Андрея Первозванного является выражением дружеских чувств к Си Цзиньпину и китайскому народу. Это отражает то высокое внимание, которое уделяется российско-китайским отношениям,говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Климентьев
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