17:21 09 июля

Москва должна сделать первый шаг для деэскалации в Донбассе, считает Тиллерсон

Власти России должны сделать первый шаг для урегулирования ситуации на востоке Украины, передает РИА Новости заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.



В своей дискуссии с руководством России несколько раз я говорил, что необходимо, чтобы Россия сделала первый шаг для деэскалации в восточной части Украины, в частности, прекращение огня и вывод тяжелого оружия, чтобы разрешить наблюдателям ОБСЕ выполнять свою работу. Это важно для нас, чтобы продвигаться в этом вопросе дальше,
сказал госсекретарь в Киеве на пресс-конференции по итогам встречи с Петром Порошенко.


На вопрос об антироссийских санкциях Тиллерсон ответил:

Санкции США и ЕС в отношении Российской Федерации будут оставаться до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции.


В свою очередь президент Украины Порошенко заявил, что Киев рассчитывает на помощь Соединенных Штатов и «нормандского формата» в деле урегулирования конфликта в Донбассе.

Мы придерживаемся взятых на себя обязательств по минскому процессу, рассчитываем на помощь наших партнеров США, в "нормандском формате",
сказал украинский лидер.

О санкциях мы также очень детально сегодня говорили и получили заверения, что пока не будут выполнены минские соглашения и пока не будет освобождена украинская территория, разговоры о снятии санкций не будут идти,
отметил он.

При этом президент заверил, что как никто другой заинтересован в снятии с России ограничений.

По словам Порошенко «сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории», и президент стремится к этому.

Использованы фотографии: официальный сайт президента Украины
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Комментарии 8

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  1. изя топ Сегодня, 17:17
    необходимо, чтобы Россия сделала первый шаг для деэскалации в восточной части Украины
    то есть он предлагает навалять скакунам и отобрать у них тяжелое вооружение?а иначе как его слова понять request
    изя топ
    1. cniza Сегодня, 17:19
      Не нужен им мир на Донбассе , вот и гундосят одно и тоже.
      cniza
    2. Владимир 38 Сегодня, 17:20
      В очередной раз пытаются обмануть, хотят, что бы ДНР и ЛНР убрали тяжелую технику, а бендера тут же в атаку пойдет. Видели, проходили.. Тут нужно вопрос по другому ставить, еще хоть один снаряд в мирных жителей попадет - захреначим.
      Владимир 38
  2. cniza Сегодня, 17:18
    Опять заезженная пластинка , самим ещё не надоело?
    cniza
  3. Masya Masya Сегодня, 17:19
    мы люди вежливые, только после вас... wink
    Masya Masya
  4. soroKING Сегодня, 17:19
    Мы придерживаемся взятых на себя обязательств по минскому процессу,
    врёт, как сивый мерин am
    soroKING
  5. Ursus Сегодня, 17:20
    Вот как интересно: Москва должна!

    Это вообще шедеврально:
    По словам Порошенко «сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории», и президент стремится к этому.


    Так мерзко стало, что чуть не стошнило от такого уровня цинизма, ей-Богу!
    Ursus
  6. Pivot Сегодня, 17:20
    Душить надо нацисткую гидру, только так восстановится мир на Донбассе.
    Pivot
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