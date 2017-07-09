Москва должна сделать первый шаг для деэскалации в Донбассе, считает Тиллерсон

В своей дискуссии с руководством России несколько раз я говорил, что необходимо, чтобы Россия сделала первый шаг для деэскалации в восточной части Украины, в частности, прекращение огня и вывод тяжелого оружия, чтобы разрешить наблюдателям ОБСЕ выполнять свою работу. Это важно для нас, чтобы продвигаться в этом вопросе дальше,

Санкции США и ЕС в отношении Российской Федерации будут оставаться до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции.

Мы придерживаемся взятых на себя обязательств по минскому процессу, рассчитываем на помощь наших партнеров США, в "нормандском формате",

О санкциях мы также очень детально сегодня говорили и получили заверения, что пока не будут выполнены минские соглашения и пока не будет освобождена украинская территория, разговоры о снятии санкций не будут идти,