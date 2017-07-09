Москва должна сделать первый шаг для деэскалации в Донбассе, считает Тиллерсон
Власти России должны сделать первый шаг для урегулирования ситуации на востоке Украины, передает РИА Новости заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
На вопрос об антироссийских санкциях Тиллерсон ответил:
В свою очередь президент Украины Порошенко заявил, что Киев рассчитывает на помощь Соединенных Штатов и «нормандского формата» в деле урегулирования конфликта в Донбассе.
При этом президент заверил, что как никто другой заинтересован в снятии с России ограничений.
По словам Порошенко «сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории», и президент стремится к этому.
В своей дискуссии с руководством России несколько раз я говорил, что необходимо, чтобы Россия сделала первый шаг для деэскалации в восточной части Украины, в частности, прекращение огня и вывод тяжелого оружия, чтобы разрешить наблюдателям ОБСЕ выполнять свою работу. Это важно для нас, чтобы продвигаться в этом вопросе дальше,сказал госсекретарь в Киеве на пресс-конференции по итогам встречи с Петром Порошенко.
На вопрос об антироссийских санкциях Тиллерсон ответил:
Санкции США и ЕС в отношении Российской Федерации будут оставаться до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции.
В свою очередь президент Украины Порошенко заявил, что Киев рассчитывает на помощь Соединенных Штатов и «нормандского формата» в деле урегулирования конфликта в Донбассе.
Мы придерживаемся взятых на себя обязательств по минскому процессу, рассчитываем на помощь наших партнеров США, в "нормандском формате",сказал украинский лидер.
О санкциях мы также очень детально сегодня говорили и получили заверения, что пока не будут выполнены минские соглашения и пока не будет освобождена украинская территория, разговоры о снятии санкций не будут идти,отметил он.
При этом президент заверил, что как никто другой заинтересован в снятии с России ограничений.
По словам Порошенко «сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории», и президент стремится к этому.
Использованы фотографии: официальный сайт президента Украины
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти